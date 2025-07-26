Рашисти вдарили КАБами по Харкову: постраждали дві людини, пошкоджені будинки, склади та авто (оновлено)

У ніч на 26 липня у Харкові пролунали вибухи. Російські загарбники атакували місто КАБами.

Про це в телеграм повідомив мер Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

Харків під атакою ворожих КАБів, у місті чутно вибух! Будьте обережні, - повідомив він о 00:10.

Вибухи - попередньо - у Київському районі міста, - повідомив Терехов о 00:13.

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О 00:28 Терехов повідомив, що попередньо зафіксовано удар по цивільному підприємству, яке вже кілька років не працює. У навколишніх житлових будинках вибиті шибки. Інформації щодо постраждалих наразі немає.

Внаслідок удару КАБами по місту, пошкоджені житлові будинки, склади, приватні авто, - повідомив о 00:37.

О 00:48 Терехов написав, що відомо про двох постраждалих внаслідок атаки РФ.

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