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Рашисти вдарили КАБами по Харкову: постраждали дві людини, пошкоджені будинки, склади та авто (оновлено)
У ніч на 26 липня у Харкові пролунали вибухи. Російські загарбники атакували місто КАБами.
Про це в телеграм повідомив мер Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.
Харків під атакою ворожих КАБів, у місті чутно вибух! Будьте обережні, - повідомив він о 00:10.
Вибухи - попередньо - у Київському районі міста, - повідомив Терехов о 00:13.
Оновлення
О 00:28 Терехов повідомив, що попередньо зафіксовано удар по цивільному підприємству, яке вже кілька років не працює. У навколишніх житлових будинках вибиті шибки. Інформації щодо постраждалих наразі немає.
Внаслідок удару КАБами по місту, пошкоджені житлові будинки, склади, приватні авто, - повідомив о 00:37.
О 00:48 Терехов написав, що відомо про двох постраждалих внаслідок атаки РФ.
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stanis nasvaiko
показати весь коментар26.07.2025 00:43 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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