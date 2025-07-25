Окупанти вдарили безпілотником по центральній частині Харкова: пошкоджено багатоквартирний будинок
Ввечері 25 липня російські загарбники вдарили безпілотником по центральній частині Харкова у Київському районі. Ворог застосував БпЛА "Черніка".
Про це в телеграм повідомив мер міста Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.
Прильот БПЛА "черніка" по центральній частині Харкова у Київському районі. Навколо житлова забудова. Наслідки уточнюємо, - повідомив Терехов о 19:45.
За уточненою інформацією, приліт у дорогу, поряд - житлові будинки та медичний заклад. Деталі уточнюємо, - повідомив о 19:48.
Пошкоджено багатоквартирний будинок. Інформація щодо постраждалих уточнюється, - повідомив міський голова о 19:55.
Топ коментарі
+1 віктор федорович #394174
показати весь коментар25.07.2025 20:21 Відповісти Посилання
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
антон старобуб
показати весь коментар25.07.2025 20:08 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
віктор федорович #394174
показати весь коментар25.07.2025 20:21 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
✘
discovery
показати весь коментар25.07.2025 20:18 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
✘
discovery
показати весь коментар25.07.2025 20:30 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
✘
✘
discovery
показати весь коментар25.07.2025 20:34 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
✘
discovery
показати весь коментар25.07.2025 20:38 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
discovery
показати весь коментар25.07.2025 20:39 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
✘
discovery
показати весь коментар25.07.2025 20:45 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
✘
discovery
показати весь коментар25.07.2025 20:48 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
discovery
показати весь коментар25.07.2025 20:51 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
✘
discovery
показати весь коментар25.07.2025 20:53 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
✘
discovery
показати весь коментар25.07.2025 20:56 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
discovery
показати весь коментар25.07.2025 20:58 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
discovery
показати весь коментар25.07.2025 20:46 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль