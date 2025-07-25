Окупанти вдарили безпілотником по центральній частині Харкова: пошкоджено багатоквартирний будинок

Ввечері 25 липня російські загарбники вдарили безпілотником по центральній частині Харкова у Київському районі. Ворог застосував БпЛА "Черніка".

Про це в телеграм повідомив мер міста Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

Прильот БПЛА "черніка" по центральній частині Харкова у Київському районі. Навколо житлова забудова. Наслідки уточнюємо, - повідомив Терехов о 19:45.

За уточненою інформацією, приліт у дорогу, поряд - житлові будинки та медичний заклад. Деталі уточнюємо, - повідомив о 19:48.

Пошкоджено багатоквартирний будинок. Інформація щодо постраждалих уточнюється, - повідомив міський голова о 19:55.

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