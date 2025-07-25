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Новини Атака безпілотників на Харків
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Окупанти вдарили безпілотником по центральній частині Харкова: пошкоджено багатоквартирний будинок

дрон черніка

Ввечері 25 липня російські загарбники вдарили безпілотником по центральній частині Харкова у Київському районі. Ворог застосував БпЛА "Черніка".

Про це в телеграм повідомив мер міста Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

Прильот БПЛА "черніка" по центральній частині Харкова у Київському районі. Навколо житлова забудова. Наслідки уточнюємо, - повідомив Терехов о 19:45.

За уточненою інформацією, приліт у дорогу, поряд - житлові будинки та медичний заклад. Деталі уточнюємо, - повідомив о 19:48.

Пошкоджено багатоквартирний будинок. Інформація щодо постраждалих уточнюється, - повідомив міський голова о 19:55.

Дивіться також: Удар РФ по Харкову: аварійно-рятувальні роботи завершено, вдалося врятувати 4 людини. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

безпілотник (4592) Харків (5805) атака (435) Харківська область (1351) Харківський район (460)


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Топ коментарі
+1
Що тобі не подобається?! бери лопату і іди збивати ці Чірнікі!
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25.07.2025 20:21 Відповісти
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Цих "чернік" було 650шт але 649 було збито антидроноаими дронами від лідора ..а один таки прорвався через "армію дронів" від федорова
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25.07.2025 20:08 Відповісти
Що тобі не подобається?! бери лопату і іди збивати ці Чірнікі!
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25.07.2025 20:21 Відповісти
русня отримала індульгенцію від рудого робити все, що вона хоче до 2 вересня, а далі будуть наступні 50 днів...
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25.07.2025 20:18 Відповісти
сказ на вас напав.
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25.07.2025 20:30 Відповісти
а ж кажу - сказ на вас напав!
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25.07.2025 20:34 Відповісти
і ти справді думаєш, що то, що ти говориш когось цікавить?
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25.07.2025 20:38 Відповісти
отбой, передавай зміну...
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25.07.2025 20:39 Відповісти
Твої речі тобі в плечі!
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25.07.2025 20:45 Відповісти
сіль
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25.07.2025 20:48 Відповісти
обучюю кацапа мові - необучєме
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25.07.2025 20:51 Відповісти
або сіль або глаза
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25.07.2025 20:53 Відповісти
шо б
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25.07.2025 20:56 Відповісти
і виключи букву "ы"
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25.07.2025 20:58 Відповісти
цікавенький кацапьонок
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25.07.2025 20:46 Відповісти
 
 