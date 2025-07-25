Удар РФ по Харкову: аварійно-рятувальні роботи завершено, вдалося врятувати 4 людини. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Харкові завершено аварійно-рятувальні роботи на місці ворожого авіаудару.

Про це повідомили в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, внаслідок терористичної атаки росіян по медичному закладу постраждали 17 людей, з них – 1 дитина.

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Надзвичайникам вдалося врятувати 4 людини.

Повідомляється, що до ліквідації наслідків залучались 46 рятувальників та 8 одиниць техніки ДСНС, а також психологи, кінологи та піротехніки ДСНС.

Нагадаємо, сьогодні, 25 липня, рашисти вдарили КАБом по медзакладу в Харкові. Під ударом опинився Індустріальний район. За останніми даними, медики надали допомогу 17 людям, зокрема – 12-річній дівчинці.







