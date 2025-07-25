УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9398 відвідувачів онлайн
Новини Фото Обстріли Харкова
546 1

Удар РФ по Харкову: аварійно-рятувальні роботи завершено, вдалося врятувати 4 людини. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Харкові завершено аварійно-рятувальні роботи на місці ворожого авіаудару.

Про це повідомили в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, внаслідок терористичної атаки росіян по медичному закладу постраждали 17 людей, з них – 1 дитина.

Також читайте: Рашисти вдарили КАБом по медзакладу в Харкові. Є постраждалі та загиблий (оновлено)

Надзвичайникам вдалося врятувати 4 людини.

Удар РФ по Харкову 25 липня

Повідомляється, що до ліквідації наслідків залучались 46 рятувальників та 8 одиниць техніки ДСНС, а також психологи, кінологи та піротехніки ДСНС.

Нагадаємо, сьогодні, 25 липня, рашисти вдарили КАБом по медзакладу в Харкові. Під ударом опинився Індустріальний район. За останніми даними, медики надали допомогу 17 людям, зокрема – 12-річній дівчинці.

Удар РФ по Харкову 25 липня
Удар РФ по Харкову 25 липня
Удар РФ по Харкову 25 липня
Удар РФ по Харкову 25 липня

Автор: 

обстріл (30015) Харків (5805) Харківська область (1351) Харківський район (460)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В Харькове аварийно-спасательные работы окончены, Елабуге и Набережным Челнам приготовиться!
показати весь коментар
25.07.2025 18:29 Відповісти
 
 