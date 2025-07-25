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Удар РФ по Харкову: аварійно-рятувальні роботи завершено, вдалося врятувати 4 людини. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У Харкові завершено аварійно-рятувальні роботи на місці ворожого авіаудару.
Про це повідомили в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, внаслідок терористичної атаки росіян по медичному закладу постраждали 17 людей, з них – 1 дитина.
Надзвичайникам вдалося врятувати 4 людини.
Повідомляється, що до ліквідації наслідків залучались 46 рятувальників та 8 одиниць техніки ДСНС, а також психологи, кінологи та піротехніки ДСНС.
Нагадаємо, сьогодні, 25 липня, рашисти вдарили КАБом по медзакладу в Харкові. Під ударом опинився Індустріальний район. За останніми даними, медики надали допомогу 17 людям, зокрема – 12-річній дівчинці.
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Микола Джеря #610658
показати весь коментар25.07.2025 18:29 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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