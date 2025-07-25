Рашисти вдарили КАБом по медзакладу в Харкові. Є постраждалі та загиблий (оновлено)

Російські війська завдали удару по Харкову.

Про це повідомив мер Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.

"Удар по Харкову КАБом", - зазначив він.

За даними ЗМІ, у місті пролунав вибух.

Повітряні сили попередили про пуск КАБ на Харків.

За попередньою інформацією під ударом опинився Індустріальний район.

Є інформація про одного постраждалого внаслідок обстрілу Індустріального району.

Згодом стало відомо, що КАБ влучив у будівлю медичного закладу. Поряд - ще одне приміщення для лікування людей. Наслідки уточнюються. 6 осіб постраждали.

Також відомо про одного загиблого.

Директор департаменту надзвичайних ситуацій Харківської міськради Богдан Гладких заявив Суспільному, що людина, яка вважалася загиблою внаслідок влучання авіабомби, померла ще до російського удару. Наразі цю інформацію перевіряють.

За даними глави ОВА Синєгубова, у місті наразі відомо про 12 постраждалих. До медзакладів доставили 4 осіб.

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