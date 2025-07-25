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Новини Фото Затримання коригувальників
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42-річний продавець колясок допомагав рашистам обстрілювати Харків, - СБУ. ФОТОрепортаж

У Харкові затримано інформатора ФСБ, який коригував російські удари по місту.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Агент мав шукати та передавати координати мобільних вогневих груп, радіолокаційних та зенітно-ракетних комплексів ППО.

Так росіяни сподівалися знищити протиповітряну оборону обласного центру, щоб максимально зосередитись на атаках по цивільній інфраструктурі харків’ян.

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"Виконавцем замовлень рф виявився 42-річний місцевий продавець дитячих колясок, який потрапив до уваги фсб, коли публікував у соцмережах антиукраїнські коментарі. Щоб скоригувати удари рашистів, інформатор під час повітряної тривоги виходив на балкон власної квартири, розташованої на околицях міста, звідки стежив за роботою ППО.

Перебуваючи на "спостережному пункті", він позначав координати потенційних цілей на гугл-картах і передавав їх куратору через анонімні чати", - йдеться в повідомленні.

СБУ затримала агента РФ який коригував удари по Харкову

Для ураження військових об’єктів окупанти планували задіяти ракетне озброєння та надважкі керовані авіабомби.

СБУ вчасно викрила агента РФ та затримала його за місцем проживання. Водночас було проведено комплексні заходи для убезпечення локацій Сил оборони.

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Під час обшуків у помешканні затриманого вилучено телефон із доказами його контактів з окупантами.

Йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, за можливості їх ідентифікації на місцевості, вчинене в умовах воєнного стану).

Чоловік перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

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СБУ затримала агента РФ який коригував удари по Харкову
СБУ затримала агента РФ який коригував удари по Харкову
СБУ затримала агента РФ який коригував удари по Харкову
СБУ затримала агента РФ який коригував удари по Харкову

Автор: 

СБУ (13171) Харків (5805) коригування (93) Харківська область (1345) Харківський район (460)


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Ось до чого може довести продаж колясок!
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25.07.2025 10:14 Відповісти
На зоні він повинен пересуватися в інвалідній колясці !
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25.07.2025 10:22 Відповісти
А чого до цих пір ТЦК мимо колясочника ходило і не бусифіцирувало? Чи він інвалід? Ну тепер точно шо продавав надіюсь на тому і буде їздити...
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25.07.2025 10:24 Відповісти
А ТЦК повз нього ходило? Чи може він як всі ухиляші, користувався баранограм-каналом, який повідомляє де ТЦК?
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25.07.2025 11:12 Відповісти
Незнаю.
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25.07.2025 11:23 Відповісти
 
 