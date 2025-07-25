42-річний продавець колясок допомагав рашистам обстрілювати Харків, - СБУ. ФОТОрепортаж

У Харкові затримано інформатора ФСБ, який коригував російські удари по місту.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Агент мав шукати та передавати координати мобільних вогневих груп, радіолокаційних та зенітно-ракетних комплексів ППО.

Так росіяни сподівалися знищити протиповітряну оборону обласного центру, щоб максимально зосередитись на атаках по цивільній інфраструктурі харків’ян.

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"Виконавцем замовлень рф виявився 42-річний місцевий продавець дитячих колясок, який потрапив до уваги фсб, коли публікував у соцмережах антиукраїнські коментарі. Щоб скоригувати удари рашистів, інформатор під час повітряної тривоги виходив на балкон власної квартири, розташованої на околицях міста, звідки стежив за роботою ППО.

Перебуваючи на "спостережному пункті", він позначав координати потенційних цілей на гугл-картах і передавав їх куратору через анонімні чати", - йдеться в повідомленні.

Для ураження військових об’єктів окупанти планували задіяти ракетне озброєння та надважкі керовані авіабомби.

СБУ вчасно викрила агента РФ та затримала його за місцем проживання. Водночас було проведено комплексні заходи для убезпечення локацій Сил оборони.

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Під час обшуків у помешканні затриманого вилучено телефон із доказами його контактів з окупантами.

Йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, за можливості їх ідентифікації на місцевості, вчинене в умовах воєнного стану).

Чоловік перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

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