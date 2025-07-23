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Новини
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Родина полковника СБУ Прокопенка купила пентхаус у центрі Києва з терасою вартістю 15 мільйонів піл час війни, - розслідування

Родина полковника СБУ купила елітну нерухомість під час війни

Теща начальника управління Служби безпеки у Хмельницькій області Олексія Прокопенка купила пентхаус площею 179,5 квадратів у столичному ЖК бізнес-класу "Шевченківський" в лютому 2025 року.

Про це йдеться в розслідуванні hromadske, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що ринкова вартість оселі, що розташована на двох верхніх поверхах новобудови з власною терасою з видом на краєвидом на місто, сягає $360 тис., але теща полковника СБУ Світлана Борис придбала майнові права на неї за 4,5 мільйона гривень.

Також теща Прокопенка у лютому 2025 рок придбала паркомісце в цьому самому ЖК ринковою вартістю майже $40 тисяч. Отже, тільки в цьому будинку Світлана Борис скупила майна на приблизно $400 тис. (більше 16 мільйонів гривень).

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Житловий комплекс

Окрім Києва вона купувала нерухомість у тих містах, де служив її зять.

Так, у 2019 році Олексій Прокопенко став заступником начальника управління СБУ в Одеській області, а потім, у 2021-му, перейшов на керівну посаду до Кримського управління. Його теща у 2022 році купила дві квартири в одеських ЖК бізнес-класу – у ЖК Avinion за $50 тис. і у ЖК "Олімпійський" за $63 тис.

Останнє помешкання жінка продала наприкінці лютого 2025 року, а натомість купила невелику квартиру в ЖК "Щасливий" у Хмельницькому вартістю близько $40 тис., де зараз служить її зять.

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Водночас вона не живе в жодному з тих міст, де купувала нерухомість, а разом із чоловіком мешкає у старому будинку в Ніжині.

Батьки спецслужбовця мають власне житло в селі під Києвом. Але відколи їхній син почав служити у столиці, у них почала з’являтися ще й нерухомість у київських ЖК.

Так, батько полковника СБУ після виходу на пенсію у 2015 році оформив на себе квартиру площею 53,2 кв. м у ЖК комфорт-класу "Британський квартал" за $14 тис., хоча її реальна ринкова вартість тоді сягала $36 тисяч.

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У 2016 році він інвестував $56 тисяч у нежитлове приміщення в ЖК "Барселона" площею 88,5 квадратів.

Матір полковника СБУ — 73-річна Надія Прокопенко, у травні 2022 року купила Tesla Model 3 2019 року випуску вартістю приблизно $20 тис. Вона також з 2013 року має квартиру у ЖК Royal House у Києві, яка офіційно обійшлася їй у $32 тисячі.

Сам Прокопенко на прохання пояснити статки родичів заявив, що вже розлучився зі своєю дружиною. Але це відбулося влітку цього року, після того, як його теща накупила елітної нерухомості на сотні тисяч доларів.

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Дорогі статки родичів полковник СБУ пояснив їхніми заощадженнями. Зокрема, нібито теща Прокопенка з 2002 до 2022 року займалася гуртовою торгівлею продуктами, хоча відповідно до її зареєстрованого ФОП Світлана Борис торгувала в роздріб. Торік жінка почала торгувати одягом і нібито заробила 2,15 млн грн, але цих коштів також не вистачило б на пентхаус у центрі Києва.

Отже, родичі полковника СБУ накупили майна на приблизно $600 тисяч. При чому деякі з них працювали на державній службі й за свої заробітні плати не змогли б дозволити собі коштовних покупок.

Коментар пресслужби СБУ:

"Нерухоме та рухоме майно, яке належить колишній тещі (включаючи її квартиру у Києві), батьку та матері вказаного співробітника СБУ, було придбане ними власним коштом. Посадовець спецслужби не має стосунку до купівлі вказаних об’єктів нерухомості та авто, які не є і не були в його користуванні. Зокрема, колишня теща вказаного співробітника понад 20 років займається підприємницькою діяльністю у галузі оптово-роздрібної торгівлі. Наприклад, протягом 2024 року вона отримала офіційний дохід у розмірі 2 млн 150 тис. грн, з яких сплатила відповідні податки. Що стосується батька вказаного співробітника СБУ, він знаходиться на пенсії. До цього він працював на різних посадах із гідним рівнем фінансового забезпечення. Нежитлове приміщення, що знаходиться у його власності, було придбане у 2016 році на стадії інвестування. Мати посадовця СБУ також перебуває на пенсії, понад 25 років пропрацювавши на різних посадах у ПАТ "Укртелеком". Квартира невеликої площі (41,1 кв. м), яка знаходиться у її власності, була куплена на стадії інвестування у 2011 році, а офіційно зареєстрована на неї у 2013 році. Зважаючи на все перераховане вище, а також принципи об’єктивної подачі інформації та журналістських стандартів, просимо максимально точно висвітлити цю офіційну позицію СБУ", - зазначили в службі.

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Автор: 

Київ (19921) корупція (4739) нерухомість (924) СБУ (13158)


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Топ коментарі
+1
Чесне слово
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23.07.2025 22:51 Відповісти
+1
Кросівок жіть нє запрєтіш. Ні, про корупцію ми не знаємо, все перебільшують.
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23.07.2025 22:52 Відповісти
+1
Але НАБУ і САП вже підпорядковуються Зеленому лайну, і не варто очікувати що будуть посадки.

І винні у цьому 73 % кончених зе.....дЕби....ов
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23.07.2025 22:55 Відповісти
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23.07.2025 22:51 Відповісти
Кросівок жіть нє запрєтіш. Ні, про корупцію ми не знаємо, все перебільшують.
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23.07.2025 22:52 Відповісти
Але НАБУ і САП вже підпорядковуються Зеленому лайну, і не варто очікувати що будуть посадки.

І винні у цьому 73 % кончених зе.....дЕби....ов
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23.07.2025 22:55 Відповісти
За посадки відповідають суди.
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23.07.2025 22:57 Відповісти
Так судова реформа давно ж відбулася ! Порошенко: "Очікую, що наступного тижня ВР завершить судову реформу". ВIДЕО14.09.17
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23.07.2025 23:01 Відповісти
Максим Н. а хто буде розслідувати ? Ніхто, бо ​ як казав Зеленский "На 100% мой человек".
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23.07.2025 23:07 Відповісти
ЗЕЛЕНСЬКИЙ ДАВ ЗАДНЮ! ЗЛЯКАЛИСЯ міжнародників і протестів! "Канікули" в Раді ВІДМІНЯЮТЬСЯ - Желеэзняк
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23.07.2025 22:58 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=BpJfYkbSH30&t=211s

година тому ЗЕЛЕНСЬКИЙ ДАВ ЗАДНЮ! ЗЛЯКАЛИСЯ міжнародників і протестів! "Канікули" в Раді ВІДМІНЯЮТЬСЯ нардеп Жалізняк
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23.07.2025 23:00 Відповісти
це саме те некорупційне СБУ зельоної гниди малюка
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23.07.2025 22:55 Відповісти
а Малюк тоді і каже "Я не для цього хороню своїх хлопців" Джерело: https://censor.net/ua/n3564747
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23.07.2025 23:00 Відповісти
Малюк так навалював за корупцію в інших структурах, шо забув про братиків
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23.07.2025 22:57 Відповісти
Наступну новину порібно про статки когось з НАБУ чи САП. Впевнений, там не менше маєтків. А дальше або чергова беззуба революція, або кров у кожній родині але з результатом європеізації населення з подальшим будівництвом європейської України.
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23.07.2025 22:58 Відповісти
НАБУ що скаже з цього приводу ?
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23.07.2025 22:58 Відповісти
Малюк мовчить.

У нього половина таких полковників?
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23.07.2025 22:58 Відповісти
Половина не палится так
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23.07.2025 23:04 Відповісти
Понеслось
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23.07.2025 22:58 Відповісти
Паша Кириленко теж казав що мама малину продавала
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23.07.2025 22:58 Відповісти
ой як невдобно получілось.
малюк тільки премію отримав, а тут кляті журналюгі.
ще й буржуї зе!гніду на швабру насадили. українці на вулиці вивалили. і чіпати не можна, бо сцикотно.
от що робити?
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23.07.2025 22:59 Відповісти
Схоже на "прощальний привіт" від НАБУ
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23.07.2025 23:05 Відповісти
Такі гроші заробляються топ-правоохоронцями на кришуваннях.
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23.07.2025 23:00 Відповісти
Це друге, ви нічого не розумієте...
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23.07.2025 23:02 Відповісти
Они просто малиной и чесноком засаживали весь огород, из года в год. На эти пенёнзы и купили сыну погоны, дальше дело техники.
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23.07.2025 23:02 Відповісти
А якщо хтось прийду з обшуками, хоча зараз навряд чи...

То треба як радив Малюк " Та потрібно було з "проходняка" зустрічати з пістолетом їх, і два магазина там і залишити", - додав голова СБУ."
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23.07.2025 23:03 Відповісти
​"На 100% мой человек", - Зеленский
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23.07.2025 23:05 Відповісти
Уже злодіям можна не ховатись.
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23.07.2025 23:06 Відповісти
Думаєте вони закони порушують, виконуючи накази Єрмака, за зарплатню?
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23.07.2025 23:06 Відповісти
Мо-лод-ці. Може 25 відсотків від кладу, або лотерея, або купили біт-коїни 10 років тому, або теща не їла з 1980 року, накопичувала фінанси, дав гроші знайомий мільйонер на 100 років без відсотків...та і взагалі, яка вже різниця. А хто буде питати?
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23.07.2025 23:06 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=qVOM0D-7j4I

Зеленський не хоче до Ростова. Президент задкує у справі НАБУ і САП
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23.07.2025 23:08 Відповісти
За інформацією з власних джерел Суспільне Хмельницький, до управління Служби безпеки України у Хмельницькій області Олексій Прокопенко був переведений на початку 2023 року, за кілька місяців до звільнення Тараса Цюцюри https://suspilne.media/khmelnytskiy/486676-zelenskij-zvilniv-nacalnika-sbu-u-hmelnickij-oblasti/ указом президентавід 25 травня.

До переведення на Хмельниччину Олексій Прокопенко був заступником начальника управління Служби безпеки України в Одеській області, курував економічний напрямок діяльності. (с)
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23.07.2025 23:10 Відповісти
Та вже абсолютно ясно, що все сбушне кодло - то суцільні вороги українського народу.
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23.07.2025 23:14 Відповісти
Господи, коли це все скінчиться...коли нажеруться і вдавляться Охрініло...де та карма.
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23.07.2025 23:14 Відповісти
Негайно провести обшуки в hromadske!
Всіх під арешт за розголошення державної таємниці, що всі вони одинакові хабарники: що СБУ, що менти поліцаї, що судді, що прокурори, що депутати.

Яка нах боротьба з корупцією???
Вони за боневтіка горою стануть!!!
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23.07.2025 23:14 Відповісти
Зрозуміло, що в ряди СБУ затесався корупціонер-хабарник.
Потрібно все це незрозуміло з яких джерел куплене майно арештувати та конфіскувати, як неправомірною набуті активи. А ймовірного хабарника звільнити з органу та судити за відмивання неправомірною отриманих коштів і майна
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23.07.2025 23:14 Відповісти
 
 