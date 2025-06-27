Мама Стефанішиної купила квартиру в Києві вчетверо дешевше, ніж на ринку, - ЗМІ
Мама віцепрем'єрки - міністерки юстиції Ольга Стефанішиної Надія Кравець придбала 3-кімнатну квартиру в ЖК "Львівська площа" у Києві майже вчетверо дешевше за ринкову ціну.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в розслідуванні Hromadske.
Площа квартири - близько 100 м².
Офіційно Кравець купила квартиру за 3 042 692 гривні - близько 83 205 доларів на момент купівлі. Тоді як мінімальна ціна від забудовника на трикімнатні квартири в цьому ЖК у жовтні 2022 року стартувала від 12 000 000 гривень, або 300 110 доларів.
Рієлтор Глуничик підтвердив виданню, що Кравець придбала квартиру за "нереалістичною" ціною.
"Не могло бути. Від 2000 доларів за квадрат на Кудрявській продавалося щонайменше", - сказав він.
У декларації віцепрем'єрки квартира мами не фігурує. Проте Стефанішина задекларувала іншу квартиру мами в Києві площею 74 м².
Журналісти зазначають, що згідно з Реєстром прав на нерухоме майно, квартири з такою площею, купленої у 2008 році, у Надії Кравець не було й немає.
"Втім, реєстр нерухомості в Україні повноцінно запрацював на початку минулого десятиліття, тож деяких старих об’єктів там справді може й не бути", - додали вони.
З розмови з Надією Кравець журналісти з'ясували, що її донька користується її квартирою, але якою саме - невідомо.
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як ниточка витягується цікаво
кого вони хотять обдурити, дебіли?
за ними вже каштани на Хещатику скучили
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європарашаІнтеграторка.
Люди з близького оточення віцепрем'єрки з європейської інтеграції, міністра юстиції Ольги Стефанішиної отримали в управління через АРМА чотири великих об'єкти нерухомості. Серед цих об'єктів, зокрема, Будинок профспілок на Майдані Незалежності.
Зазначається, що колишній чоловік Ольги Стефанішиної - Михайло Стефанішин у минулому році "знайшов "ключі від АРМА" - представляється тіньовим куратором офісу агентства у неформальних бесідах, а компанія, пов'язана з ним, вже отримала чотири коштовних активи в управління".
Джерело: https://censor.net/ua/n3556169
"Антоніу Кошта, у мене до вас одне питання, чому ми досі не в ЄС?",-...
втім, як і у пересічних
Ета проста зільоная поросль дайот плоди !
Ох і хитрож@пі зелені ворюги , чорти би іх побрали ,
дістали !!
нЄ нАда завідовать зе людинкам, яким просто, стопудово ж випадково, пощастило..
Потрібно вводити в дію надзвичайні антикорупційні норми (пруф-лінк - нижче). При цьому відмову від своїх посад та/або виїзд за кордон високопосадовціа і членів їх сімей заборонити. У разі нехтування роботою ввірених їм органів чи при спробі іншим чином ухилитись від сумлінного виконання обов'язків - судити цих зебілів за саботаж дезертирство.
Але ж ми в зеленій Україні, а тому...
Європа віддає нам не зайві гроші, у них те ж таки не все добре, а Україна, бо чиновники представляють Україну, ці гроші зливає в кишеню казнокрадам.
В 99% випадках ці корумповані покидьки зазначають 149 тис грн
Не намагайтесь виправдати свій вибір
Сирійці, після втечі асада, правильно роблять, що не тягнуть таке лайно, за собою, а дієво збуваються та очищають свою Сирію!! І що характерно, рецедивів повторення, допоки немають!
але якби не трамп, то нічого цього б не сталося!! зуб даю !!
Зеля взагалі ні за що не платить