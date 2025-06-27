Мама Стефанішиної купила квартиру в Києві вчетверо дешевше, ніж на ринку, - ЗМІ

Мама віцепрем'єрки - міністерки юстиції Ольга Стефанішиної Надія Кравець придбала 3-кімнатну квартиру в ЖК "Львівська площа" у Києві майже вчетверо дешевше за ринкову ціну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в розслідуванні Hromadske.

Площа квартири - близько 100 м².

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Офіційно Кравець купила квартиру за 3 042 692 гривні - близько 83 205 доларів на момент купівлі. Тоді як мінімальна ціна від забудовника на трикімнатні квартири в цьому ЖК у жовтні 2022 року стартувала від 12 000 000 гривень, або 300 110 доларів.

Рієлтор Глуничик підтвердив виданню, що Кравець придбала квартиру за "нереалістичною" ціною.

"Не могло бути. Від 2000 доларів за квадрат на Кудрявській продавалося щонайменше", - сказав він.





У декларації віцепрем'єрки квартира мами не фігурує. Проте Стефанішина задекларувала іншу квартиру мами в Києві площею 74 м².

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Журналісти зазначають, що згідно з Реєстром прав на нерухоме майно, квартири з такою площею, купленої у 2008 році, у Надії Кравець не було й немає.

"Втім, реєстр нерухомості в Україні повноцінно запрацював на початку минулого десятиліття, тож деяких старих об’єктів там справді може й не бути", - додали вони.

З розмови з Надією Кравець журналісти з'ясували, що її донька користується її квартирою, але якою саме - невідомо.

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