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Мама Стефанішиної купила квартиру в Києві вчетверо дешевше, ніж на ринку, - ЗМІ

Мама Стефанішиної купила квартиру в елітному ЖК за низькою ціною

Мама віцепрем'єрки - міністерки юстиції Ольга Стефанішиної Надія Кравець придбала 3-кімнатну квартиру в ЖК "Львівська площа" у Києві майже вчетверо дешевше за ринкову ціну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в розслідуванні Hromadske.

Площа квартири - близько 100 м².

Читайте також: Скандал зі Стефанішиною та АРМА може вплинути на євроінтеграційні процеси України, - експерт

Офіційно Кравець купила квартиру за 3 042 692 гривні - близько 83 205 доларів на момент купівлі. Тоді як мінімальна ціна від забудовника на трикімнатні квартири в цьому ЖК у жовтні 2022 року стартувала від 12 000 000 гривень, або 300 110 доларів.

Рієлтор Глуничик підтвердив виданню, що Кравець придбала квартиру за "нереалістичною" ціною.

"Не могло бути. Від 2000 доларів за квадрат на Кудрявській продавалося щонайменше", - сказав він.

Мама Стефанішиної купила квартиру в елітному ЖК за низькою ціною
Мама Стефанішиної купила квартиру в елітному ЖК за низькою ціною

У декларації віцепрем'єрки квартира мами не фігурує. Проте Стефанішина задекларувала іншу квартиру мами в Києві площею 74 м². 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Люди з оточення віцепрем’єрки Стефанішиної отримали в управління через АРМА чотири об’єкти нерухомості, - розслідування

Журналісти зазначають, що згідно з Реєстром прав на нерухоме майно, квартири з такою площею, купленої у 2008 році, у Надії Кравець не було й немає.

"Втім, реєстр нерухомості в Україні повноцінно запрацював на початку минулого десятиліття, тож деяких старих об’єктів там справді може й не бути", - додали вони.

З розмови з Надією Кравець журналісти з'ясували, що її донька користується її квартирою, але якою саме - невідомо.

Також читайте: У Раду внесли постанову про звільнення Стефанішиної з посади віцепрем’єрки та міністерки юстиції

Автор: 

нерухомість (919) Стефанішина Ольга віцепрем’єр (366)


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Топ коментарі
+26
"Продається трикімнатна квартира в Києві. Ціна залежить від родинних зв'язків у Кабміні."
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27.06.2025 14:36 Відповісти
+18
Не треба заздрити, пані та панове, ви ж не маєтє доньку яка Zелена віцепремьєрки та ще і Zeленій міністерки юстиції.
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27.06.2025 14:35 Відповісти
+16
по акції взяла, там просто суткаами навиліт з лютого 22 мівіну із скумбрією жерли.. просмерділося
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27.06.2025 14:34 Відповісти
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по акції взяла, там просто суткаами навиліт з лютого 22 мівіну із скумбрією жерли.. просмерділося
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27.06.2025 14:34 Відповісти
повезло мамі стефанішиної, яка є подрружкою лукаш, яка є подружкою небіжчика портянки....

як ниточка витягується цікаво

кого вони хотять обдурити, дебіли?
за ними вже каштани на Хещатику скучили

.
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27.06.2025 15:51 Відповісти
на Хрещатику
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27.06.2025 15:53 Відповісти
Не треба заздрити, пані та панове, ви ж не маєтє доньку яка Zелена віцепремьєрки та ще і Zeленій міністерки юстиції.
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27.06.2025 14:35 Відповісти
Подумаешь что она уже под судом за разворовывание бюджетных средств в особо крупных размерах. С кем не бывает?
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27.06.2025 14:43 Відповісти
- Гріх заздрості закрадається, коли душа не радіє за іншого тоді, коли мала би радіти.
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27.06.2025 16:37 Відповісти
Та ще й ZЕлена євро парашаІнтеграторка.

Люди з близького оточення віцепрем'єрки з європейської інтеграції, міністра юстиції Ольги Стефанішиної отримали в управління через АРМА чотири великих об'єкти нерухомості. Серед цих об'єктів, зокрема, Будинок профспілок на Майдані Незалежності.
Зазначається, що колишній чоловік Ольги Стефанішиної - Михайло Стефанішин у минулому році "знайшов "ключі від АРМА" - представляється тіньовим куратором офісу агентства у неформальних бесідах, а компанія, пов'язана з ним, вже отримала чотири коштовних активи в управління".
Джерело: https://censor.net/ua/n3556169

"Антоніу Кошта, у мене до вас одне питання, чому ми досі не в ЄС?",-...
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27.06.2025 16:53 Відповісти
"Продається трикімнатна квартира в Києві. Ціна залежить від родинних зв'язків у Кабміні."
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27.06.2025 14:36 Відповісти
ціна залежить від бажання зекономіти на оформленні
втім, як і у пересічних
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27.06.2025 14:39 Відповісти
Чорна п'ятниця. Треба і собі щось придбати...
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27.06.2025 14:36 Відповісти
донька поділилася частиною євроінтеграції
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27.06.2025 14:37 Відповісти
В Поляниці біля Буковеля зараз дуже гарні котеджі є за приємною ціною, рекомендую. Я вже взяв одного, через єОселя. Тепер дуже відчуваю перед державою вдячність - треба віддавати їй борг.
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27.06.2025 14:46 Відповісти
Далеко їхати - можуть "забусярити"
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27.06.2025 15:04 Відповісти
Що ж таке? Так подешевшали квартири? Може і собі купити з пенсії...
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27.06.2025 14:39 Відповісти
мабуть щось таки знають
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27.06.2025 14:41 Відповісти
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27.06.2025 16:54 Відповісти
успішні та удачливі,аж заздрість бере,ми тут роками жили рвемо і хвалитись нічим
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27.06.2025 14:39 Відповісти
Это не то, что вы сразу подумали - это просто совпадение, а не коррупция в высших эшелонах власти. С кем не бывает?
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27.06.2025 14:40 Відповісти
👍👍як ви вірно сказали,а то щась заклюють цих святих людей
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27.06.2025 14:42 Відповісти
Імєют права на ашібку. Тим більше, ви фсьо нітак понялі, ні всьо так адназначна.

Ета проста зільоная поросль дайот плоди !
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27.06.2025 16:43 Відповісти
А що вас дивує? Купляла там, де і Чернишов.
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27.06.2025 14:42 Відповісти
може у них прфесіональне переросло в особисте,не тільки скумбрії користуватися цим достойним чоловіком,якого навіть набу з прокувором боїться
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27.06.2025 14:44 Відповісти
А пачіму ми нє в НАТО?
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27.06.2025 14:42 Відповісти
у них нема дешевих квартир,ніщебродам нічого нам запропонувати
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27.06.2025 14:45 Відповісти
Ну маладєц яка! Відразу видно шо с наріта зеленського!
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27.06.2025 14:43 Відповісти
Як мені писали у 19р перед виборами за на критику зе-"нє надо завідовать!"
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27.06.2025 14:44 Відповісти
Ну чому дивуєтесь?? Офіційні хабарі всі так виглядають за всі часи. Еоли там в лотереї знову почнуть ще вигравати.
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27.06.2025 14:45 Відповісти
Ви не розумієте - вона просто продала собаку.
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27.06.2025 17:45 Відповісти
Мама Стефанішиної - ломщиця?
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27.06.2025 14:46 Відповісти
Повезло матусі Стефанишиноіі з квартиркою в Києві
Ох і хитрож@пі зелені ворюги , чорти би іх побрали ,
дістали !!
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27.06.2025 14:47 Відповісти
На ній нема де ставити клейма
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27.06.2025 14:48 Відповісти
Торговаться надо уметь!
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27.06.2025 14:49 Відповісти
нє твАя - вот ти і бєсішся(с)..
нЄ нАда завідовать зе людинкам, яким просто, стопудово ж випадково, пощастило..
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27.06.2025 14:51 Відповісти
кінець епохи бідності для окремих пенсіонерів нарешті настав
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27.06.2025 14:51 Відповісти
Если Стефанишена скажет, что не при делах, вывод один - бабушка насосала.
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27.06.2025 14:51 Відповісти
Естественно а как подругому?неможет быть это всё наклёп!
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27.06.2025 14:51 Відповісти
Чергова зелена потвора із розряду - "мама любіт квартіру"...
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27.06.2025 14:51 Відповісти
не кожній мамі так щастить
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27.06.2025 14:52 Відповісти
З пенсійним посвідченням їй зробили знижку .
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27.06.2025 14:52 Відповісти
Та там у зебілів у влалі - суцільна корупція і зловживання впливом.
Потрібно вводити в дію надзвичайні антикорупційні норми (пруф-лінк - нижче). При цьому відмову від своїх посад та/або виїзд за кордон високопосадовціа і членів їх сімей заборонити. У разі нехтування роботою ввірених їм органів чи при спробі іншим чином ухилитись від сумлінного виконання обов'язків - судити цих зебілів за саботаж дезертирство.
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27.06.2025 14:56 Відповісти
Джерело - https://x.com/_thin_red_line_/status/1701508836064989644 тут.

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27.06.2025 15:05 Відповісти
Одні мами,як казав один прохіндей, ******* швидкість....А ця мама,як вбачається, любить квартири...У кожних своє хоббі....При цьому усі ці...."*******" Україну....роками...небезкорисно...завзято...родинами та кланами!
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27.06.2025 14:58 Відповісти
А це називається хабар. В будь-якій цивілізованій країні посадова особа попадає під розслідуванняв отриманні хбара, а це автоматично відставка з посади.
Але ж ми в зеленій Україні, а тому...
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27.06.2025 15:01 Відповісти
Не пом'ятаю, коли у нас цього не було, а якщо щось з цим робили, то виключно коли не давав откати з хабарів, або щось не те казав про владу
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27.06.2025 15:06 Відповісти
Правильно зробила, на ринку все дорожче до того дочка поганого не підкаже, мабуть вона спочатку сама торгувалася, дохідливо роз'яснила, що почому і чому так
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27.06.2025 15:02 Відповісти
Чергова курва скаже "Не віноватая я" і скільки їх таких мерзот при владі. зеленський це все твоє дітище і ти не зможеш викрутитися ти себе закопав по шию в корупції. Не влада а лайно з жидовоє
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27.06.2025 15:06 Відповісти
Ну повезло человеку, так бывает, вот и ляшко когда-то выйграл 570тыс.грн. на тотализаторе, поставил на победу любимой команды (Шахтер Рената Ахметова) Откуда ему дыбилу знать как работают тотализатор. Там заработать можно, если Шахтер проиграл Барселоне дома 0-5, а в ответном матче в гостях нужно выигрывать со счётом 0-6 чтобы пройти тур, тогда коэффициент большой. Но, для этого нужно поставить свои деньги на победу любимой команды. Все понимают, что деньги получил от Ахметова через выйграш!!!!
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27.06.2025 15:11 Відповісти
Ці люди завдають Україні шкоди не менш ніж раша. Корупція, ось із чим Захід не мириться.
Європа віддає нам не зайві гроші, у них те ж таки не все добре, а Україна, бо чиновники представляють Україну, ці гроші зливає в кишеню казнокрадам.
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27.06.2025 15:14 Відповісти
странно что она вообще что-то заплатила
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27.06.2025 15:17 Відповісти
Напевно ті хто продає і грошей дав на покупку, по реальний вартості, а все остальное це дочка помогла заробити на покупці квартири
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27.06.2025 15:40 Відповісти
Зепідораси жирують.
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27.06.2025 15:24 Відповісти
Ага. А раніше всі були кристально чесними...
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27.06.2025 15:46 Відповісти
Колись почув цікаву річ від американця (був у мене випадок, поспілкуваться). Той - потомок емігранта, з Польщі, довоєнної. Розказує: "Почали говорить, з одним чиновником, про корупцію в Україні. Кажу: Так в чому проблема? Зробіть декларацію про доходи, як в США... Той подивився на мене, як на ідіота, і я ВСЕ зрозумів..."
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27.06.2025 15:28 Відповісти
Бомжи
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27.06.2025 15:32 Відповісти
Мама квартиру задешево купила, чоловік через АРМА ласи об'єкти в управління побрав. Чернишова не можна звільняти разом з Кириленком з антимонопоольного. Це все друзі зеленого нікчеми. Цвіт нації гине за таких бариг на крові. А вечером Гундосик розкаже як все колись буде гарно, для тих хто виживе. Так і живем...
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27.06.2025 15:36 Відповісти
дивно що лише 4 рази занизила.....
В 99% випадках ці корумповані покидьки зазначають 149 тис грн
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27.06.2025 15:38 Відповісти
коли вже справи заведені можна й не соромитися. В нас є хоч один міністр або топ чиновник без криміналу?
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27.06.2025 15:38 Відповісти
Они все одинаковы по всей ПЛАНЕТЕ!!!
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27.06.2025 15:45 Відповісти
Ну да
Не намагайтесь виправдати свій вибір
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27.06.2025 18:56 Відповісти
Продавцю заплатили нормальну ціну. А в документах занизили, щоб платити менший податок. Звичайна схема. Можна подумати, пересічні такого не роблять...
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27.06.2025 15:45 Відповісти
Ещё такие махигации по наследству!Продал за миллион а договорился по докам 200тыщ!и отстегнул наследникам процент!!!от 200тыщ!Это норм практика!
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27.06.2025 15:48 Відповісти
Якої вам ще євроінтеграції не вистачає???
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27.06.2025 16:09 Відповісти
#мамалюбитскорость
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27.06.2025 16:13 Відповісти
чем больше коррупция орг преступности управляющей страной, тем беднее народ и тем страна сильнее разрушается. Причины и следствия.
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27.06.2025 16:51 Відповісти
Скільки можна читати такі ситуації саме з ряду держслужбовців, вкрав, купив, подарував, намутив вручив... І все проходить пролазить як по маслу, всі сліпі саме під час війни розрухи... ****, тільки можна відстежувати стежити за роботягою. Було дно в корупції так і залишилося, це хрінь, а відповідь **** проста, вкрав поділися, і всі закриють на це очі, це вже висрано..... І тільки одне, заумні рила в один голос, невже у нас ще крадуть?
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27.06.2025 17:01 Відповісти
Стефанішина потужно "накластеризувала". Відкрила кластер з ЄС і квартира мамі готова!
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27.06.2025 17:14 Відповісти
А так, ото, подивишся, з даля, на стефанішену, ще коли її прилаштовували в Секретаріат КМУ, на посаду головного спеціаліста, миршаве мишенятко, про яке, так «сердешно клопочеться та опікується, одна особа», упродовж усіх її кар'єрних зальотів і попадань, на Держслужбі… А, воно, он, у якого щура, виросло оте миршаве мишеннятко…. Сама то вона, порядна, але оте, кляте її оточення, з дивних осіб, яке, так нагло, використовує її службове становище, для збагачення її та родичів…. Скільки уже, таких щурів на посадах в КМУ, Секретаріаті КМУ, АПУ/ОПУ, РНБОУ, ЦОВВ, ГПУ, СБУ, Конституційного та інших Суддів,…., було за 30 років Відновлення Незалежності України!?!?!
Сирійці, після втечі асада, правильно роблять, що не тягнуть таке лайно, за собою, а дієво збуваються та очищають свою Сирію!! І що характерно, рецедивів повторення, допоки немають!
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27.06.2025 17:19 Відповісти
Банді Єрмака-Зеленського в Україні можна все - так вирішив ''мудрий'' народ на виборах 2019року
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27.06.2025 17:22 Відповісти
цікаво, яке тут яблуко від яблуні не далеко впало: тьотя стефанішина від мами чи навпаки ?
але якби не трамп, то нічого цього б не сталося!! зуб даю !!
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27.06.2025 18:22 Відповісти
У одного було «мама любіт скорость», у цієї «мама любіт хати»
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27.06.2025 18:23 Відповісти
Такая разная Украина , такие разные украинцы.
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27.06.2025 18:37 Відповісти
Хоч зробила вигляд що купила.
Зеля взагалі ні за що не платить
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27.06.2025 18:55 Відповісти
Яка мате такі й діти, конфісковати, продати і накупити дронів і мороженого!)))
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27.06.2025 19:22 Відповісти
Купила мама ...
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27.06.2025 19:31 Відповісти
вован ти куди дивишся в євросоюз чи ***** в тайожний союз . ти хоч інколи пояркова подивись в ютюбі до чого ми докотилися . ворують міліардами
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27.06.2025 19:47 Відповісти
Все чесно "наколядоване".
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27.06.2025 20:12 Відповісти
 
 