Мама Стефанишиной купила квартиру в Киеве в четыре раза дешевле, чем на рынке, - СМИ
Мама вице-премьера - министра юстиции Ольга Стефанишиной Надежда Кравец приобрела 3-комнатную квартиру в ЖК "Львовская площадь" в Киеве почти в четыре раза дешевле рыночной цены.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании Hromadske.
Площадь квартиры - около 100 м².
Официально Кравец купила квартиру за 3 042 692 гривны - около 83 205 долларов на момент покупки. Тогда как минимальная цена от застройщика на трехкомнатные квартиры в этом ЖК в октябре 2022 года стартовала от 12 000 000 гривен, или 300 110 долларов.
Риелтор Глуничик подтвердил изданию, что Кравец приобрела квартиру по "нереалистичной" цене
"Не могло быть. От 2000 долларов за квадрат на Кудрявской продавалось по меньшей мере", - сказал он.
В декларации вице-премьера квартира мамы не фигурирует. Однако Стефанишина задекларировала другую квартиру мамы в Киеве площадью 74 м².
Журналисты отмечают, что согласно Реестру прав на недвижимое имущество, квартиры с такой площадью, купленной в 2008 году, у Надежды Кравец не было и нет.
"Впрочем, реестр недвижимости в Украине полноценно заработал в начале прошлого десятилетия, поэтому некоторых старых объектов там действительно может и не быть", - добавили они.
Из разговора с Надеждой Кравец журналисты выяснили, что ее дочь пользуется ее квартирой, но какой именно - неизвестно.
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як ниточка витягується цікаво
кого вони хотять обдурити, дебіли?
за ними вже каштани на Хещатику скучили
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європарашаІнтеграторка.
Люди з близького оточення віцепрем'єрки з європейської інтеграції, міністра юстиції Ольги Стефанішиної отримали в управління через АРМА чотири великих об'єкти нерухомості. Серед цих об'єктів, зокрема, Будинок профспілок на Майдані Незалежності.
Зазначається, що колишній чоловік Ольги Стефанішиної - Михайло Стефанішин у минулому році "знайшов "ключі від АРМА" - представляється тіньовим куратором офісу агентства у неформальних бесідах, а компанія, пов'язана з ним, вже отримала чотири коштовних активи в управління".
Джерело: https://censor.net/ua/n3556169
"Антоніу Кошта, у мене до вас одне питання, чому ми досі не в ЄС?",-...
втім, як і у пересічних
Ета проста зільоная поросль дайот плоди !
Ох і хитрож@пі зелені ворюги , чорти би іх побрали ,
дістали !!
нЄ нАда завідовать зе людинкам, яким просто, стопудово ж випадково, пощастило..
Потрібно вводити в дію надзвичайні антикорупційні норми (пруф-лінк - нижче). При цьому відмову від своїх посад та/або виїзд за кордон високопосадовціа і членів їх сімей заборонити. У разі нехтування роботою ввірених їм органів чи при спробі іншим чином ухилитись від сумлінного виконання обов'язків - судити цих зебілів за саботаж дезертирство.
Але ж ми в зеленій Україні, а тому...
Європа віддає нам не зайві гроші, у них те ж таки не все добре, а Україна, бо чиновники представляють Україну, ці гроші зливає в кишеню казнокрадам.
В 99% випадках ці корумповані покидьки зазначають 149 тис грн
Не намагайтесь виправдати свій вибір
Сирійці, після втечі асада, правильно роблять, що не тягнуть таке лайно, за собою, а дієво збуваються та очищають свою Сирію!! І що характерно, рецедивів повторення, допоки немають!
але якби не трамп, то нічого цього б не сталося!! зуб даю !!
Зеля взагалі ні за що не платить