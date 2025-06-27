Мама Стефанишиной купила квартиру в Киеве в четыре раза дешевле, чем на рынке, - СМИ

Мама вице-премьера - министра юстиции Ольга Стефанишиной Надежда Кравец приобрела 3-комнатную квартиру в ЖК "Львовская площадь" в Киеве почти в четыре раза дешевле рыночной цены.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании Hromadske.

Площадь квартиры - около 100 м².

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Официально Кравец купила квартиру за 3 042 692 гривны - около 83 205 долларов на момент покупки. Тогда как минимальная цена от застройщика на трехкомнатные квартиры в этом ЖК в октябре 2022 года стартовала от 12 000 000 гривен, или 300 110 долларов.

Риелтор Глуничик подтвердил изданию, что Кравец приобрела квартиру по "нереалистичной" цене

"Не могло быть. От 2000 долларов за квадрат на Кудрявской продавалось по меньшей мере", - сказал он.





В декларации вице-премьера квартира мамы не фигурирует. Однако Стефанишина задекларировала другую квартиру мамы в Киеве площадью 74 м².

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Журналисты отмечают, что согласно Реестру прав на недвижимое имущество, квартиры с такой площадью, купленной в 2008 году, у Надежды Кравец не было и нет.

"Впрочем, реестр недвижимости в Украине полноценно заработал в начале прошлого десятилетия, поэтому некоторых старых объектов там действительно может и не быть", - добавили они.

Из разговора с Надеждой Кравец журналисты выяснили, что ее дочь пользуется ее квартирой, но какой именно - неизвестно.

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