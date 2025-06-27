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Мама Стефанишиной купила квартиру в Киеве в четыре раза дешевле, чем на рынке, - СМИ

Мама Стефанишиной купила квартиру в элитном ЖК по низкой цене

Мама вице-премьера - министра юстиции Ольга Стефанишиной Надежда Кравец приобрела 3-комнатную квартиру в ЖК "Львовская площадь" в Киеве почти в четыре раза дешевле рыночной цены.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании Hromadske.

Площадь квартиры - около 100 м².

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Официально Кравец купила квартиру за 3 042 692 гривны - около 83 205 долларов на момент покупки. Тогда как минимальная цена от застройщика на трехкомнатные квартиры в этом ЖК в октябре 2022 года стартовала от 12 000 000 гривен, или 300 110 долларов.

Риелтор Глуничик подтвердил изданию, что Кравец приобрела квартиру по "нереалистичной" цене

"Не могло быть. От 2000 долларов за квадрат на Кудрявской продавалось по меньшей мере", - сказал он.

Мама Стефанишиной купила квартиру в элитном ЖК по низкой цене
Мама Стефанишиной купила квартиру в элитном ЖК по низкой цене

В декларации вице-премьера квартира мамы не фигурирует. Однако Стефанишина задекларировала другую квартиру мамы в Киеве площадью 74 м².

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Журналисты отмечают, что согласно Реестру прав на недвижимое имущество, квартиры с такой площадью, купленной в 2008 году, у Надежды Кравец не было и нет.

"Впрочем, реестр недвижимости в Украине полноценно заработал в начале прошлого десятилетия, поэтому некоторых старых объектов там действительно может и не быть", - добавили они.

Из разговора с Надеждой Кравец журналисты выяснили, что ее дочь пользуется ее квартирой, но какой именно - неизвестно.

Также читайте: В Раду внесли постановление об увольнении Стефанишиной с должности вице-премьера и министра юстиции

Автор: 

недвижимость (821) Стефанишина Ольга вице-премьер (254)


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Топ комментарии
+25
"Продається трикімнатна квартира в Києві. Ціна залежить від родинних зв'язків у Кабміні."
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27.06.2025 14:36 Ответить
+17
Не треба заздрити, пані та панове, ви ж не маєтє доньку яка Zелена віцепремьєрки та ще і Zeленій міністерки юстиції.
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27.06.2025 14:35 Ответить
+16
по акції взяла, там просто суткаами навиліт з лютого 22 мівіну із скумбрією жерли.. просмерділося
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27.06.2025 14:34 Ответить
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по акції взяла, там просто суткаами навиліт з лютого 22 мівіну із скумбрією жерли.. просмерділося
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27.06.2025 14:34 Ответить
повезло мамі стефанішиної, яка є подрружкою лукаш, яка є подружкою небіжчика портянки....

як ниточка витягується цікаво

кого вони хотять обдурити, дебіли?
за ними вже каштани на Хещатику скучили

.
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27.06.2025 15:51 Ответить
на Хрещатику
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27.06.2025 15:53 Ответить
Не треба заздрити, пані та панове, ви ж не маєтє доньку яка Zелена віцепремьєрки та ще і Zeленій міністерки юстиції.
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27.06.2025 14:35 Ответить
Подумаешь что она уже под судом за разворовывание бюджетных средств в особо крупных размерах. С кем не бывает?
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27.06.2025 14:43 Ответить
- Гріх заздрості закрадається, коли душа не радіє за іншого тоді, коли мала би радіти.
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27.06.2025 16:37 Ответить
Та ще й ZЕлена євро парашаІнтеграторка.

Люди з близького оточення віцепрем'єрки з європейської інтеграції, міністра юстиції Ольги Стефанішиної отримали в управління через АРМА чотири великих об'єкти нерухомості. Серед цих об'єктів, зокрема, Будинок профспілок на Майдані Незалежності.
Зазначається, що колишній чоловік Ольги Стефанішиної - Михайло Стефанішин у минулому році "знайшов "ключі від АРМА" - представляється тіньовим куратором офісу агентства у неформальних бесідах, а компанія, пов'язана з ним, вже отримала чотири коштовних активи в управління".
Джерело: https://censor.net/ua/n3556169

"Антоніу Кошта, у мене до вас одне питання, чому ми досі не в ЄС?",-...
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27.06.2025 16:53 Ответить
"Продається трикімнатна квартира в Києві. Ціна залежить від родинних зв'язків у Кабміні."
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27.06.2025 14:36 Ответить
ціна залежить від бажання зекономіти на оформленні
втім, як і у пересічних
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27.06.2025 14:39 Ответить
Чорна п'ятниця. Треба і собі щось придбати...
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27.06.2025 14:36 Ответить
донька поділилася частиною євроінтеграції
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27.06.2025 14:37 Ответить
В Поляниці біля Буковеля зараз дуже гарні котеджі є за приємною ціною, рекомендую. Я вже взяв одного, через єОселя. Тепер дуже відчуваю перед державою вдячність - треба віддавати їй борг.
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27.06.2025 14:46 Ответить
Далеко їхати - можуть "забусярити"
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27.06.2025 15:04 Ответить
Що ж таке? Так подешевшали квартири? Може і собі купити з пенсії...
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27.06.2025 14:39 Ответить
мабуть щось таки знають
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27.06.2025 14:41 Ответить
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27.06.2025 16:54 Ответить
успішні та удачливі,аж заздрість бере,ми тут роками жили рвемо і хвалитись нічим
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27.06.2025 14:39 Ответить
Это не то, что вы сразу подумали - это просто совпадение, а не коррупция в высших эшелонах власти. С кем не бывает?
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27.06.2025 14:40 Ответить
👍👍як ви вірно сказали,а то щась заклюють цих святих людей
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27.06.2025 14:42 Ответить
Імєют права на ашібку. Тим більше, ви фсьо нітак понялі, ні всьо так адназначна.

Ета проста зільоная поросль дайот плоди !
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27.06.2025 16:43 Ответить
А що вас дивує? Купляла там, де і Чернишов.
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27.06.2025 14:42 Ответить
може у них прфесіональне переросло в особисте,не тільки скумбрії користуватися цим достойним чоловіком,якого навіть набу з прокувором боїться
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27.06.2025 14:44 Ответить
А пачіму ми нє в НАТО?
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27.06.2025 14:42 Ответить
у них нема дешевих квартир,ніщебродам нічого нам запропонувати
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27.06.2025 14:45 Ответить
Ну маладєц яка! Відразу видно шо с наріта зеленського!
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27.06.2025 14:43 Ответить
Як мені писали у 19р перед виборами за на критику зе-"нє надо завідовать!"
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27.06.2025 14:44 Ответить
Ну чому дивуєтесь?? Офіційні хабарі всі так виглядають за всі часи. Еоли там в лотереї знову почнуть ще вигравати.
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27.06.2025 14:45 Ответить
Ви не розумієте - вона просто продала собаку.
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27.06.2025 17:45 Ответить
Мама Стефанішиної - ломщиця?
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27.06.2025 14:46 Ответить
Повезло матусі Стефанишиноіі з квартиркою в Києві
Ох і хитрож@пі зелені ворюги , чорти би іх побрали ,
дістали !!
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27.06.2025 14:47 Ответить
На ній нема де ставити клейма
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27.06.2025 14:48 Ответить
Торговаться надо уметь!
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27.06.2025 14:49 Ответить
нє твАя - вот ти і бєсішся(с)..
нЄ нАда завідовать зе людинкам, яким просто, стопудово ж випадково, пощастило..
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27.06.2025 14:51 Ответить
кінець епохи бідності для окремих пенсіонерів нарешті настав
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27.06.2025 14:51 Ответить
Если Стефанишена скажет, что не при делах, вывод один - бабушка насосала.
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27.06.2025 14:51 Ответить
Естественно а как подругому?неможет быть это всё наклёп!
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27.06.2025 14:51 Ответить
Чергова зелена потвора із розряду - "мама любіт квартіру"...
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27.06.2025 14:51 Ответить
не кожній мамі так щастить
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27.06.2025 14:52 Ответить
З пенсійним посвідченням їй зробили знижку .
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27.06.2025 14:52 Ответить
Та там у зебілів у влалі - суцільна корупція і зловживання впливом.
Потрібно вводити в дію надзвичайні антикорупційні норми (пруф-лінк - нижче). При цьому відмову від своїх посад та/або виїзд за кордон високопосадовціа і членів їх сімей заборонити. У разі нехтування роботою ввірених їм органів чи при спробі іншим чином ухилитись від сумлінного виконання обов'язків - судити цих зебілів за саботаж дезертирство.
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27.06.2025 14:56 Ответить
Джерело - https://x.com/_thin_red_line_/status/1701508836064989644 тут.

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27.06.2025 15:05 Ответить
Одні мами,як казав один прохіндей, ******* швидкість....А ця мама,як вбачається, любить квартири...У кожних своє хоббі....При цьому усі ці...."*******" Україну....роками...небезкорисно...завзято...родинами та кланами!
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27.06.2025 14:58 Ответить
А це називається хабар. В будь-якій цивілізованій країні посадова особа попадає під розслідуванняв отриманні хбара, а це автоматично відставка з посади.
Але ж ми в зеленій Україні, а тому...
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27.06.2025 15:01 Ответить
Не пом'ятаю, коли у нас цього не було, а якщо щось з цим робили, то виключно коли не давав откати з хабарів, або щось не те казав про владу
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27.06.2025 15:06 Ответить
Правильно зробила, на ринку все дорожче до того дочка поганого не підкаже, мабуть вона спочатку сама торгувалася, дохідливо роз'яснила, що почому і чому так
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27.06.2025 15:02 Ответить
Чергова курва скаже "Не віноватая я" і скільки їх таких мерзот при владі. зеленський це все твоє дітище і ти не зможеш викрутитися ти себе закопав по шию в корупції. Не влада а лайно з жидовоє
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27.06.2025 15:06 Ответить
Ну повезло человеку, так бывает, вот и ляшко когда-то выйграл 570тыс.грн. на тотализаторе, поставил на победу любимой команды (Шахтер Рената Ахметова) Откуда ему дыбилу знать как работают тотализатор. Там заработать можно, если Шахтер проиграл Барселоне дома 0-5, а в ответном матче в гостях нужно выигрывать со счётом 0-6 чтобы пройти тур, тогда коэффициент большой. Но, для этого нужно поставить свои деньги на победу любимой команды. Все понимают, что деньги получил от Ахметова через выйграш!!!!
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27.06.2025 15:11 Ответить
Ці люди завдають Україні шкоди не менш ніж раша. Корупція, ось із чим Захід не мириться.
Європа віддає нам не зайві гроші, у них те ж таки не все добре, а Україна, бо чиновники представляють Україну, ці гроші зливає в кишеню казнокрадам.
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27.06.2025 15:14 Ответить
странно что она вообще что-то заплатила
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27.06.2025 15:17 Ответить
Напевно ті хто продає і грошей дав на покупку, по реальний вартості, а все остальное це дочка помогла заробити на покупці квартири
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27.06.2025 15:40 Ответить
Зепідораси жирують.
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27.06.2025 15:24 Ответить
Ага. А раніше всі були кристально чесними...
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27.06.2025 15:46 Ответить
Колись почув цікаву річ від американця (був у мене випадок, поспілкуваться). Той - потомок емігранта, з Польщі, довоєнної. Розказує: "Почали говорить, з одним чиновником, про корупцію в Україні. Кажу: Так в чому проблема? Зробіть декларацію про доходи, як в США... Той подивився на мене, як на ідіота, і я ВСЕ зрозумів..."
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27.06.2025 15:28 Ответить
Бомжи
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27.06.2025 15:32 Ответить
Мама квартиру задешево купила, чоловік через АРМА ласи об'єкти в управління побрав. Чернишова не можна звільняти разом з Кириленком з антимонопоольного. Це все друзі зеленого нікчеми. Цвіт нації гине за таких бариг на крові. А вечером Гундосик розкаже як все колись буде гарно, для тих хто виживе. Так і живем...
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27.06.2025 15:36 Ответить
дивно що лише 4 рази занизила.....
В 99% випадках ці корумповані покидьки зазначають 149 тис грн
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27.06.2025 15:38 Ответить
коли вже справи заведені можна й не соромитися. В нас є хоч один міністр або топ чиновник без криміналу?
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27.06.2025 15:38 Ответить
Они все одинаковы по всей ПЛАНЕТЕ!!!
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27.06.2025 15:45 Ответить
Ну да
Не намагайтесь виправдати свій вибір
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27.06.2025 18:56 Ответить
Продавцю заплатили нормальну ціну. А в документах занизили, щоб платити менший податок. Звичайна схема. Можна подумати, пересічні такого не роблять...
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27.06.2025 15:45 Ответить
Ещё такие махигации по наследству!Продал за миллион а договорился по докам 200тыщ!и отстегнул наследникам процент!!!от 200тыщ!Это норм практика!
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27.06.2025 15:48 Ответить
Якої вам ще євроінтеграції не вистачає???
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27.06.2025 16:09 Ответить
#мамалюбитскорость
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27.06.2025 16:13 Ответить
чем больше коррупция орг преступности управляющей страной, тем беднее народ и тем страна сильнее разрушается. Причины и следствия.
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27.06.2025 16:51 Ответить
Скільки можна читати такі ситуації саме з ряду держслужбовців, вкрав, купив, подарував, намутив вручив... І все проходить пролазить як по маслу, всі сліпі саме під час війни розрухи... ****, тільки можна відстежувати стежити за роботягою. Було дно в корупції так і залишилося, це хрінь, а відповідь **** проста, вкрав поділися, і всі закриють на це очі, це вже висрано..... І тільки одне, заумні рила в один голос, невже у нас ще крадуть?
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27.06.2025 17:01 Ответить
Стефанішина потужно "накластеризувала". Відкрила кластер з ЄС і квартира мамі готова!
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27.06.2025 17:14 Ответить
А так, ото, подивишся, з даля, на стефанішену, ще коли її прилаштовували в Секретаріат КМУ, на посаду головного спеціаліста, миршаве мишенятко, про яке, так «сердешно клопочеться та опікується, одна особа», упродовж усіх її кар'єрних зальотів і попадань, на Держслужбі… А, воно, он, у якого щура, виросло оте миршаве мишеннятко…. Сама то вона, порядна, але оте, кляте її оточення, з дивних осіб, яке, так нагло, використовує її службове становище, для збагачення її та родичів…. Скільки уже, таких щурів на посадах в КМУ, Секретаріаті КМУ, АПУ/ОПУ, РНБОУ, ЦОВВ, ГПУ, СБУ, Конституційного та інших Суддів,…., було за 30 років Відновлення Незалежності України!?!?!
Сирійці, після втечі асада, правильно роблять, що не тягнуть таке лайно, за собою, а дієво збуваються та очищають свою Сирію!! І що характерно, рецедивів повторення, допоки немають!
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27.06.2025 17:19 Ответить
Банді Єрмака-Зеленського в Україні можна все - так вирішив ''мудрий'' народ на виборах 2019року
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27.06.2025 17:22 Ответить
цікаво, яке тут яблуко від яблуні не далеко впало: тьотя стефанішина від мами чи навпаки ?
але якби не трамп, то нічого цього б не сталося!! зуб даю !!
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27.06.2025 18:22 Ответить
У одного було «мама любіт скорость», у цієї «мама любіт хати»
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27.06.2025 18:23 Ответить
Такая разная Украина , такие разные украинцы.
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27.06.2025 18:37 Ответить
Хоч зробила вигляд що купила.
Зеля взагалі ні за що не платить
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27.06.2025 18:55 Ответить
 
 