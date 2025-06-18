Тесть голови ДМС за все життя заробив менше мільйона гривень, але купив будинок за $120 тисяч, – ЗМІ
Тесть голови Державної митної служби Сергія Звягінцева за понад 20 років роботи заробив менше мільйона гривень. Але він зміг придбати елітний будинок під Києвом за $122 тис. та "подарувати" родичам 600 тис. грн.
Про це йдеться в розслідуванні hromadske.
За даними податкової служби, з 1998 до 2019 року 76-річний Микола Ніков заробив 953 961 гривню до вирахування податків. З 2019 року він узагалі не працює.
Однак у 2020 році пенсіонер раптово придбав будинок площею майже 240 кв. м із ділянкою 12 соток в елітному котеджному містечку поблизу Києва. Угоду від його імені укладала донька – Альона Звягінцева, дружина головного митника країни.
Спочатку будинок продавали за $170 тис., але родині Звягінцевих "пощастило" – вони сплатили за нього лише $122 тис. Крім того, у 2022 році Ніков подарував доньці ще 600 тис. грн готівкою.
За даними журналістів, сім’я Звягінцева проживала в цьому будинку з 2020 року, проте чиновник про це в деклараціях не згадував.
Як повідомлялося, 6 січня НАБУ повідомило Сергію Звягінцеву про підозру через недекларування будинку під Києвом.
Вищий антикорупційний суд обрав для нього запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 60 560 гривень. Це максимальний розмір застави, передбачений законом для цього злочину, пояснювали у САП.
АмериканськаУкраїнська мрія.
Подаровані гроші - конфіскувати, головмитника і його тестя затримати і ув'язнити.
Я не проти того факту, що дозоди і розходи мають сходитись, але називати коробку без ремонтом ща 500 доларів квадрат "елітним житлом" точно не варто
Заздріть мовчки холопи!
Гетманцев, підніми їм ще податки, щоб не "тринділи" лишній раз!
З корупцією і контрабандою на митниці зараз боротися не на часі, бо х#й#о нападе!
Виборці 🐏🐑 найвеличнішого 🤡 вам це підтвердять.🤭
Напишіть хоть про одного посадовця, який з декларацією ходить по воді....