Тесть голови ДМС за все життя заробив менше мільйона гривень, але купив будинок за $120 тисяч, – ЗМІ

Тесть голови Державної митної служби Сергія Звягінцева за понад 20 років роботи заробив менше мільйона гривень. Але він зміг придбати елітний будинок під Києвом за $122 тис. та "подарувати" родичам 600 тис. грн.

Про це йдеться в розслідуванні hromadske.

За даними податкової служби, з 1998 до 2019 року 76-річний Микола Ніков заробив 953 961 гривню до вирахування податків. З 2019 року він узагалі не працює.

Однак у 2020 році пенсіонер раптово придбав будинок площею майже 240 кв. м із ділянкою 12 соток в елітному котеджному містечку поблизу Києва. Угоду від його імені укладала донька – Альона Звягінцева, дружина головного митника країни.

Спочатку будинок продавали за $170 тис., але родині Звягінцевих "пощастило" – вони сплатили за нього лише $122 тис. Крім того, у 2022 році Ніков подарував доньці ще 600 тис. грн готівкою.

За даними журналістів, сім’я Звягінцева проживала в цьому будинку з 2020 року, проте чиновник про це в деклараціях не згадував. 

Як повідомлялося, 6 січня НАБУ повідомило Сергію Звягінцеву про підозру через недекларування будинку під Києвом.

Вищий антикорупційний суд обрав для нього запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 60 560 гривень. Це максимальний розмір застави, передбачений законом для цього злочину, пояснювали у САП.

+7
Потужні пішли у нас пенсіонери! А ще ж реформи не було! Заживемо...
18.06.2025 13:42
18.06.2025 13:42 Відповісти
+6
Україна -країна можливостей
18.06.2025 13:42
18.06.2025 13:42 Відповісти
+6
так кінець епохи.... совісті... чи як
18.06.2025 13:47
18.06.2025 13:47 Відповісти
18.06.2025 13:42
18.06.2025 13:42
18.06.2025 13:54
18.06.2025 23:10
18.06.2025 13:44
18.06.2025 13:45
18.06.2025 13:46
І чому я не здивований?😡
18.06.2025 13:54
18.06.2025 13:54 Відповісти
Будинок арештувати і продати "з молотка".
Подаровані гроші - конфіскувати, головмитника і його тестя затримати і ув'язнити.
18.06.2025 13:55
18.06.2025 13:55 Відповісти
Це ще, не враховано, значні економічні надбання у родичів привладних та нардепів, від служок і ригоАНАЛІВ з ВРУ та до райцентру включно, (усіх варіацій та моделей) з 2019 року!!! Так то, вони, порядні люди….??
18.06.2025 13:55
18.06.2025 13:55 Відповісти
За 21 год заработал 23 тысячи доллара. А как по другому выживать при таких смехотворных зарплатах. Бедность корень коррупции. Честный человек нищий лох.
18.06.2025 13:57
18.06.2025 13:57 Відповісти
Ви там вже зовсім їбанулись? 120К - це типу "елітний будинок"? Серйозно? За 120К навіть таунхаус на 100 метрів не купити. Хоч би не позорились вже, а подивились на стан ринку.
18.06.2025 14:08
18.06.2025 14:08 Відповісти
Ну в статті написано, що він купив будинок на 240 метрів
18.06.2025 14:56
18.06.2025 14:56 Відповісти
500 доларів за квадрат - це точно не "елітний". Скоріше за все - без ремонту, просто коробка. Без наворотів типу басейну чи сауни.
Я не проти того факту, що дозоди і розходи мають сходитись, але називати коробку без ремонтом ща 500 доларів квадрат "елітним житлом" точно не варто
18.06.2025 18:55
18.06.2025 18:55 Відповісти
Виходить що вони купили коробку, витратили ще купу грошей на ремонт і ось вам елітне житло
18.06.2025 19:04
18.06.2025 19:04 Відповісти
То треба вміти!
Заздріть мовчки холопи!
Гетманцев, підніми їм ще податки, щоб не "тринділи" лишній раз!
З корупцією і контрабандою на митниці зараз боротися не на часі, бо х#й#о нападе!
Виборці 🐏🐑 найвеличнішого 🤡 вам це підтвердять.🤭
18.06.2025 14:08
18.06.2025 14:08 Відповісти
Кого цим здивуєш ?
Напишіть хоть про одного посадовця, який з декларацією ходить по воді....
18.06.2025 15:18
18.06.2025 15:18 Відповісти
Так клубника и малина?! Забыли?!
18.06.2025 16:28
18.06.2025 16:28 Відповісти
А навіщо заробляти, коли на відкатах більше заробити можна. А тут ще такий зять
18.06.2025 16:50
18.06.2025 16:50 Відповісти
Тварюки з НАБУ, ДБР, СБУ що вам потрібно щоби почати справу. Зелене чмо ти падлюка своїх не чіпаєш?
18.06.2025 19:03
18.06.2025 19:03 Відповісти
120 тис - це елітний?
19.06.2025 01:13
19.06.2025 01:13 Відповісти
От тому я краще буду зарплатню в конверті отримувати в купувати все на ринках з рук, немає бажання продовжувати годувати цих вилупків
19.06.2025 01:41
19.06.2025 01:41 Відповісти

