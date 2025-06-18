Тесть голови ДМС за все життя заробив менше мільйона гривень, але купив будинок за $120 тисяч, – ЗМІ

Тесть голови Державної митної служби Сергія Звягінцева за понад 20 років роботи заробив менше мільйона гривень. Але він зміг придбати елітний будинок під Києвом за $122 тис. та "подарувати" родичам 600 тис. грн.

Про це йдеться в розслідуванні hromadske.

За даними податкової служби, з 1998 до 2019 року 76-річний Микола Ніков заробив 953 961 гривню до вирахування податків. З 2019 року він узагалі не працює.

Однак у 2020 році пенсіонер раптово придбав будинок площею майже 240 кв. м із ділянкою 12 соток в елітному котеджному містечку поблизу Києва. Угоду від його імені укладала донька – Альона Звягінцева, дружина головного митника країни.

Спочатку будинок продавали за $170 тис., але родині Звягінцевих "пощастило" – вони сплатили за нього лише $122 тис. Крім того, у 2022 році Ніков подарував доньці ще 600 тис. грн готівкою.

За даними журналістів, сім’я Звягінцева проживала в цьому будинку з 2020 року, проте чиновник про це в деклараціях не згадував.

Як повідомлялося, 6 січня НАБУ повідомило Сергію Звягінцеву про підозру через недекларування будинку під Києвом.

Вищий антикорупційний суд обрав для нього запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 60 560 гривень. Це максимальний розмір застави, передбачений законом для цього злочину, пояснювали у САП.