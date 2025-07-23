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Новини Фото Розкрадання коштів Розкрадання 60 млн грн у КМДА
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Розкрадання майже 75 млн грн із фонду соцдопомоги тяжкохворим: Затримано ексочільника департаменту КМДА Світлого, - СБУ. ФОТО

Затримано колишнього директора Департаменту соціальної та ветеранської політики Київської міської держадміністрації (КМДА) Руслана Світлого, якого підозрюють у привласненні бюджетних коштів.

Про це повідомили в Службі безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Затримано ексочільника департаменту КМДА

Як зазначається, йдеться про причетність до розкрадання майже 75 млн гривень, що призначалися для паліативної допомоги тяжкохворим.

Перших фігурантів було викрито навесні цього року – двох заступників керівника зазначеного вище департаменту КМДА, очільника столичної психлікарні та їхнього спільника.

Також дивіться: Схему розкрадання майже 60 млн грн, виділених на соцдопомогу тяжкохворим, викрито в КМДА, - СБУ. ФОТОрепортаж

У СБУ розповіли, що зловмисники привласнювали гроші, виділені на фінансування киян, які страждають невиліковними захворюваннями.

Наразі зібрано доказову базу на ексочільника профільного департаменту КМДА, який перебував на посаді протягом 2022-2025 років і брав участь в організації "схеми".

Під його керівництвом чиновники Київської міської держадміністрації уклали договір з підконтрольними компаніями, які мали безкоштовно постачати ліки, продукти харчування та послуги для тяжкохворих громадян. Замість цього половину бюджетних коштів фігуранти витратили на оренду і придбання автомобілів преміум-класу та елітної нерухомості.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розкрадання 60 млн грн, виділених КМДА на соцдопомогу тяжкохворим: обрано запобіжний захід підприємцю

"Щоб приховати оборудку, її організатори оформлювали відповідне майно нібито для потреб пацієнтів, про що робили фейкові записи у звітній документації", - додали в СБУ.

Крім того, співробітники СБУ затримали трьох представників столичних фірм, які "відмивали" викрадені гроші під виглядом надання безкоштовних послуг для тяжкохворих, а готівку віддавали організаторам "схеми".

Зазначається, що на підставі нових доказів ексдиректору департаменту КМДА і трьом підконтрольним йому підприємцям повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах організованою групою в умовах воєнного стану).

Дивіться: Заволоділи мільйонами бюджетних коштів, виділених на допомогу тяжкохворим пацієнтам: Викрито посадовців медзакладів. ФОТОрепортаж

Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

За цією ж статтею кваліфіковано злочини з боку "тіньового" куратора Департаменту КМДА, який переховується за кордоном.

Варто зауважити, що в СБУ офіційно не називають імені затриманого посадовця, але низка ЗМІ повідомляють, що йдеться про Руслана Світлого. Він перебував на посаді директора департаменту КМДА протягом 2022-2025 років, у червні його звільнили "за угодою сторін".

Автор: 

КМДА (2387) СБУ (13158) розкрадання (252)


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СБУ на сцені !!! БРАВО аплодисменти!!!
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23.07.2025 17:36 Відповісти
ось вони "святі люди" заради яких всіх лихоманить 2 день..., все для того, щоб їм гарно жилось...
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23.07.2025 17:37 Відповісти
...відволікання українців отакими розкриттям - але виконання завдання Кремля того варте. Чому Умєрова не взяв Трамп в посли - так він потрібніший на перемовинах. завтра .. А Стефнишину , котра під корупційним росзлідуванням НАБУ, просто послати для галочки врємєнна робити вигляд представництва України в США

Таке враження що ОПУ прибрало ПОРТНОВА що б самим стати героями , такі плани міг розробляти тільки він - він геній Юлі служив добряче!!! Вона вчора продовжила його настави- проголосувала з кремлівськими
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23.07.2025 17:44 Відповісти
У Києві елітних авто більше ніж у ОАЕ. А у котеджні містечка та дворци під Києвом можно за гроші водити на екскурсії шейхів. А все того,що треба любити Україну,як власники цього майна! Кожного дня! Безперервно! Роками! Кланами! Родинами! Як депутати ВР!!
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23.07.2025 17:49 Відповісти
З довгоносим кумом зеленського СБУ вже розібралося?
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23.07.2025 17:50 Відповісти
Світлий став Темним...
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23.07.2025 18:06 Відповісти
 
 