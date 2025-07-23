Розкрадання майже 75 млн грн із фонду соцдопомоги тяжкохворим: Затримано ексочільника департаменту КМДА Світлого, - СБУ. ФОТО
Затримано колишнього директора Департаменту соціальної та ветеранської політики Київської міської держадміністрації (КМДА) Руслана Світлого, якого підозрюють у привласненні бюджетних коштів.
Про це повідомили в Службі безпеки України, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, йдеться про причетність до розкрадання майже 75 млн гривень, що призначалися для паліативної допомоги тяжкохворим.
Перших фігурантів було викрито навесні цього року – двох заступників керівника зазначеного вище департаменту КМДА, очільника столичної психлікарні та їхнього спільника.
У СБУ розповіли, що зловмисники привласнювали гроші, виділені на фінансування киян, які страждають невиліковними захворюваннями.
Наразі зібрано доказову базу на ексочільника профільного департаменту КМДА, який перебував на посаді протягом 2022-2025 років і брав участь в організації "схеми".
Під його керівництвом чиновники Київської міської держадміністрації уклали договір з підконтрольними компаніями, які мали безкоштовно постачати ліки, продукти харчування та послуги для тяжкохворих громадян. Замість цього половину бюджетних коштів фігуранти витратили на оренду і придбання автомобілів преміум-класу та елітної нерухомості.
"Щоб приховати оборудку, її організатори оформлювали відповідне майно нібито для потреб пацієнтів, про що робили фейкові записи у звітній документації", - додали в СБУ.
Крім того, співробітники СБУ затримали трьох представників столичних фірм, які "відмивали" викрадені гроші під виглядом надання безкоштовних послуг для тяжкохворих, а готівку віддавали організаторам "схеми".
Зазначається, що на підставі нових доказів ексдиректору департаменту КМДА і трьом підконтрольним йому підприємцям повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах організованою групою в умовах воєнного стану).
Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.
За цією ж статтею кваліфіковано злочини з боку "тіньового" куратора Департаменту КМДА, який переховується за кордоном.
Варто зауважити, що в СБУ офіційно не називають імені затриманого посадовця, але низка ЗМІ повідомляють, що йдеться про Руслана Світлого. Він перебував на посаді директора департаменту КМДА протягом 2022-2025 років, у червні його звільнили "за угодою сторін".
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Таке враження що ОПУ прибрало ПОРТНОВА що б самим стати героями , такі плани міг розробляти тільки він - він геній Юлі служив добряче!!! Вона вчора продовжила його настави- проголосувала з кремлівськими