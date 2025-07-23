Расхищение почти 75 млн грн из фонда соцпомощи тяжелобольным: задержан экс-глава департамента КГГА, - СБУ. ФОТО

Задержан бывший директор Департамента социальной и ветеранской политики Киевской городской госадминистрации (КГГА), которого подозревают в присвоении бюджетных средств.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, речь идет о причастности к хищению почти 75 млн гривен, предназначавшихся для паллиативной помощи тяжелобольным.

Первые фигуранты были разоблачены весной этого года - два заместителя руководителя указанного выше департамента КГГА, глава столичной психбольницы и их сообщник.

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В СБУ рассказали, что злоумышленники присваивали деньги, выделенные на финансирование киевлян, страдающих неизлечимыми заболеваниями.

Сейчас собрана доказательная база на экс-главу профильного департамента КГГА, который находился в должности в течение 2022-2025 годов и участвовал в организации "схемы".

Под его руководством чиновники Киевской городской госадминистрации заключили договор с подконтрольными компаниями, которые должны были бесплатно поставлять лекарства, продукты питания и услуги для тяжелобольных граждан. Вместо этого половину бюджетных средств фигуранты потратили на аренду и приобретение автомобилей премиум-класса и элитной недвижимости.

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"Чтобы скрыть сделку, ее организаторы оформляли соответствующее имущество якобы для нужд пациентов, о чем делали фейковые записи в отчетной документации", - добавили в СБУ.

Кроме того, сотрудники СБУ задержали трех представителей столичных фирм, которые "отмывали" похищенные деньги под видом предоставления бесплатных услуг для тяжелобольных, а наличные отдавали организаторам "схемы".

Отмечается, что на основании новых доказательств экс-директору департамента КГГА и трем подконтрольным ему предпринимателям сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах организованной группой в условиях военного положения).

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Решается вопрос об избрании им меры пресечения. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

По этой же статье квалифицированы преступления со стороны "теневого" куратора Департамента КГГА, который скрывается за границей.