РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10220 посетителей онлайн
Новости Фото Хищение средств
1 142 5

Завладели миллионами бюджетных средств, выделенных на помощь тяжелобольным пациентам: разоблачены должностные лица медучреждений. ФОТОРЕПОРТАЖ

Должностные лица учреждений здравоохранения при реализации бюджетной программы "Реализация программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения", главным распорядителем которой является Министерство здравоохранения Украины, завладели бюджетными средствами в особо крупных размерах.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, учреждения здравоохранения, которые заключили договоры с НСЗУ для оказания медицинских услуг в рамках Программы медицинских гарантий, в 2024 году завладели миллионами бюджетных средств путем внесения недостоверных сведений в электронную систему здравоохранения.

Читайте: Больницы потратили 2,3 миллиарда на приобретение томографов за последние два года. Четверть из них до сих пор не работает

"В рамках досудебного расследования уголовного производства по ч. 5 ст. 191 УК Украины под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора, сегодня детективы БЭБ Украины и работники ДСР Национальной полиции Украины провели ряд обысков по местам работы и проживания врачей, во время которых обнаружены и изъяты документы, которые стали основанием для начисления и выплаты врачам денежных средств за 2024 год за якобы оказанные медицинские услуги пациентам, которые фактически не предоставлялись", - рассказали в Генпрокуратуре.

Чиновники медучреждений разоблачены на завладении миллионами бюджетных средств

Сообщается, что речь идет о миллионных суммах бюджетных средств. Проверяется причастность должностных лиц Национальной службы здоровья Украины и Минздрава Украины к совершению указанных преступлений.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Завладение на 231 миллион: НАБУ разоблачило схему хищения бюджетных средств, выделенных на медоборудование для онкобольных. ФОТО

Также продолжаются следственные действия с целью проверки причастности к упомянутой схеме завладения бюджетными средствами других медицинских учреждений, которые предоставляли аналогичные услуги.

Досудебное расследование продолжается.

Чиновники медучреждений разоблачены на завладении миллионами бюджетных средств
Чиновники медучреждений разоблачены на завладении миллионами бюджетных средств

Автор: 

медицина (2530) врачи (1519) хищения (123) Офис Генпрокурора (2532)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не занесли.Ну нічого заберуть своє заставою .
показать весь комментарий
14.07.2025 18:45 Ответить
яка спритна іріна ирина.
одна, без *******, заволоділа мільйонами бюджетних каштів.
ви, ще скажіть що зелений дегенерат мародер міністр нєпрічьом.....
показать весь комментарий
14.07.2025 18:46 Ответить
Там всі, крім санітарок, в долі.
показать весь комментарий
14.07.2025 19:37 Ответить
Ляшко потужний міністр. А ЗЕ називав 2019 У . Супрун дохтор смерть, яка порівняно з теперішнім мародером зробила реформи...
показать весь комментарий
14.07.2025 19:25 Ответить
Головне шоб хіміотерапевти Кітруду з аптечного складу онкохворим в коридорі не продавали )
показать весь комментарий
14.07.2025 19:35 Ответить
 
 