Завладели миллионами бюджетных средств, выделенных на помощь тяжелобольным пациентам: разоблачены должностные лица медучреждений. ФОТОРЕПОРТАЖ

Должностные лица учреждений здравоохранения при реализации бюджетной программы "Реализация программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения", главным распорядителем которой является Министерство здравоохранения Украины, завладели бюджетными средствами в особо крупных размерах.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, учреждения здравоохранения, которые заключили договоры с НСЗУ для оказания медицинских услуг в рамках Программы медицинских гарантий, в 2024 году завладели миллионами бюджетных средств путем внесения недостоверных сведений в электронную систему здравоохранения.

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"В рамках досудебного расследования уголовного производства по ч. 5 ст. 191 УК Украины под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора, сегодня детективы БЭБ Украины и работники ДСР Национальной полиции Украины провели ряд обысков по местам работы и проживания врачей, во время которых обнаружены и изъяты документы, которые стали основанием для начисления и выплаты врачам денежных средств за 2024 год за якобы оказанные медицинские услуги пациентам, которые фактически не предоставлялись", - рассказали в Генпрокуратуре.

Сообщается, что речь идет о миллионных суммах бюджетных средств. Проверяется причастность должностных лиц Национальной службы здоровья Украины и Минздрава Украины к совершению указанных преступлений.

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Также продолжаются следственные действия с целью проверки причастности к упомянутой схеме завладения бюджетными средствами других медицинских учреждений, которые предоставляли аналогичные услуги.

Досудебное расследование продолжается.



