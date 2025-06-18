Заволодіння на 231 мільйон: НАБУ викрило схему розкрадання бюджетних коштів, виділених на медобладнання для онкохворих. ФОТО

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили схему масштабних розкрадань бюджетних коштів, виділених на закупівлю медичного обладнання для потреб онкохворих пацієнтів.

Про це йдеться в повідомленні НАБУ.

За даними слідства, фактичний керівник найбільшої групи постачальників медичного обладнання (понад 300 представників компаній із поставками, зокрема, МРТ, КТ, машин швидкої допомоги, дрібної медичної периферії) створив злочинну організацію, до складу якої залучив представників підконтрольних компаній та службових осіб Національного інституту раку (НІР).

Схема передбачала кілька етапів забезпечення позаконкурентної перемоги підконтрольних компаній у публічних закупівлях медичного обладнання НІР.

"Зокрема йшлося про визначення НІР розпорядником бюджетних коштів, встановлення повного контролю за процесом закупівель, проведення формального (удаваного) аналізу ринку медичного обладнання, створення умов для відхилення пропозицій непідконтрольних учасників тендерів", – сказано в повідомленні.

Водночас для заволодіння якомога більшою сумою коштів на реалізації медичного обладнання його вартість внаслідок діяльності злочинної організації штучно збільшувалася подекуди на 50% від початкової ціни: у ланцюги поставок вводилися афілійовані з організатором схеми закордонні компанії, змінювалася комплектність обладнання тощо.

Це підтверджено низкою доказів, зібраними правоохоронними органами з 12 країн світу, які були залучені до розслідування в межах міжнародного співробітництва.

Упродовж 2021-2022 років під час закупівель медичного обладнання в межах проєкту "Створення сучасної клінічної бази для лікування онкологічних захворювань у НІР" учасники оборудки заволоділи коштами на суму понад 231 млн грн.

Наразі про підозру повідомлено:

фактичному керівнику найбільшої групи суб'єктів підприємницької діяльності, яка спеціалізується на реалізації медичного обладнання в Україні;

двом довіреним особам – представникам підконтрольних організатору приватних компаній;

виконувачу обов'язків директора, який наразі є депутатом обласної ради, та двом службовим особам Національного інституту раку (посади зазначені на момент вчинення злочину).

Їхні дії кваліфіковано за ознаками злочинів, передбачених ч. ч. 1-3 ст. 255, ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідство триває, встановлюються інші причетні до злочину особи.







Раніше повідомлялося, що Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили масштабну корупційну оборудку в будівельній сфері за участю топпосадовців держави.

До того Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили керівнику Антимонопольного комітету Павлу Кириленку про нову підозру в недекларуванні майна.