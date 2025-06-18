БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Заволодіння на 231 мільйон: НАБУ викрило схему розкрадання бюджетних коштів, виділених на медобладнання для онкохворих. ФОТО

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили схему масштабних розкрадань бюджетних коштів, виділених на закупівлю медичного обладнання для потреб онкохворих пацієнтів.

Про це йдеться в повідомленні НАБУ.

За даними слідства, фактичний керівник найбільшої групи постачальників медичного обладнання (понад 300 представників компаній із поставками, зокрема, МРТ, КТ, машин швидкої допомоги, дрібної медичної периферії) створив злочинну організацію, до складу якої залучив представників підконтрольних компаній та службових осіб Національного інституту раку (НІР).

Схема передбачала кілька етапів забезпечення позаконкурентної перемоги підконтрольних компаній у публічних закупівлях медичного обладнання НІР.

"Зокрема йшлося про визначення НІР розпорядником бюджетних коштів, встановлення повного контролю за процесом закупівель, проведення формального (удаваного) аналізу ринку медичного обладнання, створення умов для відхилення пропозицій непідконтрольних учасників тендерів", – сказано в повідомленні.

Водночас для заволодіння якомога більшою сумою коштів на реалізації медичного обладнання його вартість внаслідок діяльності злочинної організації штучно збільшувалася подекуди на 50% від початкової ціни: у ланцюги поставок вводилися афілійовані з організатором схеми закордонні компанії, змінювалася комплектність обладнання тощо.

Це підтверджено низкою доказів, зібраними правоохоронними органами з 12 країн світу, які були залучені до розслідування в межах міжнародного співробітництва.

Упродовж 2021-2022 років під час закупівель медичного обладнання в межах проєкту "Створення сучасної клінічної бази для лікування онкологічних захворювань у НІР" учасники оборудки заволоділи коштами на суму понад 231 млн грн.

Наразі про підозру повідомлено:

  • фактичному керівнику найбільшої групи суб'єктів підприємницької діяльності, яка спеціалізується на реалізації медичного обладнання в Україні;
  • двом довіреним особам – представникам підконтрольних організатору приватних компаній;
  • виконувачу обов'язків директора, який наразі є депутатом обласної ради, та двом службовим особам Національного інституту раку (посади зазначені на момент вчинення злочину).

Їхні дії кваліфіковано за ознаками злочинів, передбачених ч. ч. 1-3 ст. 255, ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідство триває, встановлюються інші причетні до злочину особи.

Раніше повідомлялося, що Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили масштабну корупційну оборудку в будівельній сфері за участю топпосадовців держави.

До того Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили керівнику Антимонопольного комітету Павлу Кириленку про нову підозру в недекларуванні майна.

+7
І не тільки онкохворих. Я стільки можу розповісти, як вони на мені крали й ж з мене гроші тягнули.

Це нецікаво нікому.
18.06.2025 20:37 Відповісти
+4
В онкобізнесі всі крадуть: від поварихи з харчоблоку яка тирить дешеву ковбасу, до хімеотерапевтів які торгуть Кітрудою.
18.06.2025 21:01 Відповісти
+4
суди будуть іти стільки, скільки потрібно для сплину терміну давності. Схема відома.
18.06.2025 21:03 Відповісти
І не тільки онкохворих. Я стільки можу розповісти, як вони на мені крали й ж з мене гроші тягнули.

Це нецікаво нікому.
18.06.2025 20:37 Відповісти
тімашонка передає тобі вітання
18.06.2025 22:25 Відповісти
Ой, привітулі. Ну як її в дурці побачиш - передавай їй мої вітання.
19.06.2025 02:48 Відповісти
то ж бачив у сусідній з тобою палаті, якраз пігулки роздавав і тобі приніс
19.06.2025 07:00 Відповісти
В онкобізнесі всі крадуть: від поварихи з харчоблоку яка тирить дешеву ковбасу, до хімеотерапевтів які торгуть Кітрудою.
18.06.2025 21:01 Відповісти
Тут підтримую!!!
В харчоблоки чи як вони там завуться йдуть робити свідомо так як прийнято - знаючи що мала бюджетна зарплата але будуть тирити сумками продукти.
18.06.2025 23:39 Відповісти
У лікарнях крадуть всі. Не обов'язково моти присиавку - онко.
19.06.2025 02:46 Відповісти
суди будуть іти стільки, скільки потрібно для сплину терміну давності. Схема відома.
18.06.2025 21:03 Відповісти
А шо не так?
"Біла кістка" точно знає, що онкохворі потребують лише білих капців!
18.06.2025 21:06 Відповісти
Ну нічого. Є новий зелений генпрокурор.
Тепер головне заносити наверх і все буде пучком.
18.06.2025 21:27 Відповісти
А міністр Ляшко ніби непричому
18.06.2025 21:45 Відповісти
Екстрадовано до США: у Києві кіберполіція затримала 33-річного іноземця, якого розшукувало ФБР за участь у міжнародному хакерському угрупованні. Він зламував корпоративні мережі компаній у США, Франції, Канаді, Норвегії, Нідерландах і Німеччині, використовуючи віруси-шифрувальники для виведення з ладу ІТ-систем і вимагання викупу в криптовалюті. Сума збитків - понад 3 мільярди гривень. Проведено понад 80 обшуків, вилучено криптоактиви на понад 24 млн грн, 9 авто і 24 земельні ділянки. 18 червня 2025 року після екстрадиційної перевірки зловмисника передали США. Деталі: https://cyberpolice.gov.ua/news/zavolodivaly-koshtamy-kompanii-v-ssha-ta-yevropi-kiberpolitsiia-ukrainy-ta-sluzhba-bezpeky-zatrymaly-inozemtsia-za-ekspertyzoiu-fbr-u-zbytky-na-ponad-3-mlrd-hryven/
18.06.2025 23:24 Відповісти
А кажуть на дрони грошей немає!!! Покидьки!!!
18.06.2025 23:50 Відповісти
І наче нічого нового,але кожного разу тригерить,коли читаю подібну новину. Тому українці живуть так мало,тому така висока смертність. Тому така байдужість у НІР. Всі,хто його бачив/проходив,розуміють,що там померти вірогідніше,ніж вилікуватись.
19.06.2025 00:38 Відповісти
Моя історія - хибний діагноз після ковіду. Поставили туберкульоз, щоб грошей більше отримати. Трохи дуба не дала на кортикостироїдах й морфінах. 4 місяці на цій фігні, полінейропатія невиліковна. Тепер кожні 2 роки доводжу, що я не ходжу. А дебіли все дивуються. Дивно, але в хелсі є всі мої аналізи та дослідження..негативні на туберкульоз..

Зате, під час мого лікування, завідуюча тачку змінила. З седана на джип.
19.06.2025 04:22 Відповісти

