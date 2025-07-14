Заволоділи мільйонами бюджетних коштів, виділених на допомогу тяжкохворим пацієнтам: Викрито посадовців медзакладів. ФОТОрепортаж

Службові особи закладів охорони здоров’я під час реалізації бюджетної програми "Реалізація програми державних гарантій медичного обслуговування населення", головним розпорядником якої є Міністерство охорони здоров’я України, заволоділи бюджетними коштами в особливо великих розмірах.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, заклади охорони здоров’я, які уклали договори з НСЗУ для надання медичних послуг у межах Програми медичних гарантій, у 2024 році заволоділи мільйонами бюджетних коштів шляхом внесення недостовірних відомостей до електронної системи охорони здоров’я.

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"У межах досудового розслідування кримінального провадження за ч. 5, ст. 191 КК України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, сьогодні детективи БЕБ України та працівники ДСР Національної поліції України провели ряд обшуків за місцями роботи та проживання лікарів, під час яких виявлено та вилучено документи, які стали підставою для нарахування та виплати лікарям грошових коштів за 2024 рік за нібито надані медичні послуги пацієнтам, які фактично не надавались", - розповіли в Генпрокуратурі.

Повідомляється, що йдеться про мільйонні суми бюджетних коштів. Перевіряється причетність посадових осіб Національної служби здоров’я України та МОЗ України до вчинення зазначених злочинів.

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Також тривають слідчі дії з метою перевірки причетності до згаданої схеми заволодіння бюджетними коштами інших медичних закладів, які надавали аналогічні послуги.

Досудове розслідування триває.



