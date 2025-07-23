До понад 15 років засуджено підпалювачку, яка виконувала замовлення РФ у Харкові, - СБУ. ФОТО

За матеріалами Служби безпеки та Національної поліції 15 років і один місяць позбавлення волі з конфіскацією майна отримала російська агентка, яка вчиняла підпали у Харкові.

Про це повідомили в СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, основними завданнями, які перед фігуранткою ставив ворог, було знищення енергооб’єктів "Укрзалізниці" та цивільного транспорту. Організувавши серію підпалів, агресор сподівався розхитати внутрішню обстановку у прифронтовому місті.

Встановлено, що замовлення РФ виконувала 25-річна харків’янка, яка перебувала на іспитовому терміні за необережне завдання тілесних ушкоджень. До уваги російських спецслужбістів жінка потрапила, коли шукала "легких заробітків" на телеграм-каналах. В обмін на гроші окупанти доручили їй спалити авто місцевої жительки, яке було припарковано біля багатоквартирного будинку. Пожежа повністю знищила транспортний засіб і вогонь перекинувся на сусідню машину.

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Згодом жінка отримала нове завдання: знищити релейну шафу систем сигналізації "Укрзалізниці", яка розташовувалася в промзоні обласного центру. Для цього агентка в темну пору доби облила бензином залізничне обладнання та підпалила його.

В обох випадках фігурантка фіксувала злочини на телефонну камеру для "звітності" перед куратором.

Так, на підставі зібраних доказів суд визнав її винною за ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану) та ч. 2 ст. 194 (умисне знищення майна шляхом підпалу) Кримінального кодексу України.

В СБУ зауважили, що оскільки зловмисниця має непогашену судимість за попередньою справою, то до її нового терміну увʼязнення суд додав ще один місяць.

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