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Новини Фото Затримання підпалювачів Завербовані агенти ФСБ
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До понад 15 років засуджено підпалювачку, яка виконувала замовлення РФ у Харкові, - СБУ. ФОТО

За матеріалами Служби безпеки та Національної поліції 15 років і один місяць позбавлення волі з конфіскацією майна отримала російська агентка, яка вчиняла підпали у Харкові.

Про це повідомили в СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, основними завданнями, які перед фігуранткою ставив ворог, було знищення енергооб’єктів "Укрзалізниці" та цивільного транспорту. Організувавши серію підпалів, агресор сподівався розхитати внутрішню обстановку у прифронтовому місті.

15 років отримала підпалювачка

Встановлено, що замовлення РФ виконувала 25-річна харків’янка, яка перебувала на іспитовому терміні за необережне завдання тілесних ушкоджень. До уваги російських спецслужбістів жінка потрапила, коли шукала "легких заробітків" на телеграм-каналах. В обмін на гроші окупанти доручили їй спалити авто місцевої жительки, яке було припарковано біля багатоквартирного будинку. Пожежа повністю знищила транспортний засіб і вогонь перекинувся на сусідню машину.

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Згодом жінка отримала нове завдання: знищити релейну шафу систем сигналізації "Укрзалізниці", яка розташовувалася в промзоні обласного центру. Для цього агентка в темну пору доби облила бензином залізничне обладнання та підпалила його.

В обох випадках фігурантка фіксувала злочини на телефонну камеру для "звітності" перед куратором.

Так, на підставі зібраних доказів суд визнав її винною за ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану) та ч. 2 ст. 194 (умисне знищення майна шляхом підпалу) Кримінального кодексу України.

В СБУ зауважили, що оскільки зловмисниця має непогашену судимість за попередньою справою, то до її нового терміну увʼязнення суд додав ще один місяць.

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Автор: 

підпал (713) СБУ (13158) Харків (5800) Харківська область (1338) Харківський район (455)


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Навіщо кормити цю курву15 років
Купила 30 авто і гуляй на всі чотири
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23.07.2025 18:55 Відповісти
За які кошти це звичайна шалава за все життя не заробить такі гроші.
Зате коли вийде із тюрячки то зрозуміє що всю саму цікаву частину життя провела за гратами.
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23.07.2025 19:00 Відповісти
Мне интересно какие существуют планы насчёт заключённых, особенно по таким статьям, в случае обвала фронта? Расстрел? Эвакуация в Швейцарию? И зачем там они? Что то мне кажется что их просто оставят московитам . Пусть хоть походят поля разминируют, окопы покопают под дронами, пускай с меньшими сроками.
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23.07.2025 19:19 Відповісти
А какие планы по поводу кремлевских троликов, вроде тебя? Пайдешь поля разминировать, или лучше расстрел?
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23.07.2025 19:28 Відповісти
Скільки зараз ***** за подібні висери платить?
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23.07.2025 19:34 Відповісти
"Плани" щодо ув'язнених такі ж самі, як і щодо ув'язнених, тяжко хворих у хоспісах, дітей у дитячих будинках та мешканців притулків для літніх людей на ТОТ Херсонської та Запорізьскої областей.
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23.07.2025 20:15 Відповісти
 
 