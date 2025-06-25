15 років тюрми отримала агентка ФСБ, яка шпигувала за українськими бойовими літаками на Дніпропетровщині, - СБУ
За доказовою базою СБУ 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримала учасниця агентурної мережі ФСБ, викритої на початку 2024 року спецслужбою. Вона була однією із шести агентів, що працювали на ворога у Дніпропетровській та Донецькій областях.
Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.
Як встановило розслідування, зловмисниця намагалася виявити авіабази ЗСУ в районі Кривого Рогу, щоб навести на них російські ракети.
Також вона мала встановити і передати агресору локації протиповітряної оборони ЗСУ для підготовки цієї атаки "в обхід" української ППО.
Шпигувала за напрямками польотів бойової авіації
Щоб виконати агентурні завдання, жінка обходила місцевість, де шпигувала за напрямками польотів бойової авіації. У такий спосіб вона сподівалася "визначити" ймовірні координати базування літаків ЗСУ.
За матеріалами справи, агенткою ФСБ виявилась місцева безробітна, яка у жовтні 2023 року потрапила у поле зору окупантів через свою знайому – ще одну учасницю агентурної мережі, яка наразі перебуває під вартою.
Для комунікації з агресором вона використовувала анонімний чат у месенджері, виявлений на її телефоні під час обшуку.
На підставі доказів, зібраних слідчими Служби безпеки, суд визнав цю зловмисницю винною за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Нагадаємо, контррозвідка СБУ затримала трьох учасниць агентурної групи під час спецоперації поблизу лінії боєзіткнення у серпні 2023 року. Так, учора одній із ворожих поплічниць суд призначив 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Ідеться про жительку Покровського району, яку ФСБ завербувала ще до початку повномасштабної війни і тримала "в режимі очікування".
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