5 лет тюрьмы получила агент ФСБ, шпионившая за украинскими боевыми самолетами на Днепропетровщине, - СБУ

По доказательной базе СБУ 15 лет заключения с конфискацией имущества получила участница агентурной сети ФСБ, разоблаченной в начале 2024 года спецслужбой. Она была одной из шести агентов, работавших на врага в Днепропетровской и Донецкой областях.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Как установило расследование, злоумышленница пыталась обнаружить авиабазы ВСУ в районе Кривого Рога, чтобы навести на них российские ракеты.

Также она должна была установить и передать агрессору локации противовоздушной обороны ВСУ для подготовки этой атаки "в обход" украинской ПВО.

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Шпионила за направлениями полетов боевой авиации

Чтобы выполнить агентурные задачи, женщина обходила местность, где шпионила за направлениями полетов боевой авиации. Таким образом она надеялась "определить" вероятные координаты базирования самолетов ВСУ.

По материалам дела, агентом ФСБ оказалась местная безработная, которая в октябре 2023 года попала в поле зрения оккупантов через свою знакомую - еще одну участницу агентурной сети, которая сейчас находится под стражей.

Для коммуникации с агрессором она использовала анонимный чат в мессенджере, обнаруженный на ее телефоне во время обыска.

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На основании доказательств, собранных следователями Службы безопасности, суд признал эту злоумышленницу виновной по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Напомним, контрразведка СБУ задержала трех участниц агентурной группы во время спецоперации вблизи линии боестолкновения в августе 2023 года. Так, вчера одной из вражеских пособниц суд назначил 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Речь идет о жительнице Покровского района, которую ФСБ завербовала еще до начала полномасштабной войны и держала "в режиме ожидания".