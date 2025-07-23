К более 15 годам приговорили поджигательницу, которая выполняла заказ РФ в Харькове, - СБУ. ФОТО
По материалам Службы безопасности и Национальной полиции 15 лет и один месяц лишения свободы с конфискацией имущества получила российский агент, которая совершала поджоги в Харькове.
Об этом сообщили в СБУ, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, основными задачами, которые перед фигуранткой ставил враг, было уничтожение энергообъектов "Укрзализныци" и гражданского транспорта. Организовав серию поджогов, агрессор надеялся расшатать внутреннюю обстановку в прифронтовом городе.
Установлено, что заказ РФ выполняла 25-летняя харьковчанка, которая находилась на испытательном сроке за неосторожное нанесение телесных повреждений. Во внимание российских спецслужбистов женщина попала, когда искала "легких заработков" на телеграмм-каналах. В обмен на деньги оккупанты поручили ей сжечь авто местной жительницы, которое было припарковано возле многоквартирного дома. Пожар полностью уничтожил транспортное средство и огонь перекинулся на соседнюю машину.
Впоследствии женщина получила новое задание: уничтожить релейный шкаф систем сигнализации "Укрзализныци", который располагался в промзоне областного центра. Для этого агент в темное время суток облила бензином железнодорожное оборудование и подожгла его.
В обоих случаях фигурантка фиксировала преступления на телефонную камеру для "отчетности" перед куратором.
Так, на основании собранных доказательств суд признал ее виновной по ч. 2 ст. 113 (диверсия, совершенная в условиях военного положения) и ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение имущества путем поджога) Уголовного кодекса Украины.
В СБУ отметили, что поскольку злоумышленница имеет непогашенную судимость по предыдущему делу, то к ее новому сроку заключения суд добавил еще один месяц.
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Купила 30 авто і гуляй на всі чотири
Зате коли вийде із тюрячки то зрозуміє що всю саму цікаву частину життя провела за гратами.