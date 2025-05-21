К 9 годам приговорены агенты ФСБ, которые занимались поджогами на Закарпатье, - СБУ

Еще двое агентов ФСБ, которые совершали поджоги на Закарпатье, получили реальный срок заключения, они приговорены к 9 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Как отмечается, по заказу российской спецслужбы фигуранты уничтожили трансформаторную подстанцию в одном из поселков Раховского района. Этот энергообъект питал более 60 социальных учреждений громады, в частности местный центр первичной медико-санитарной помощи.

Почти одновременно с этим преступлением злоумышленники совершили другое: сожгли распределительный шкаф транзитной базовой станции одного из операторов мобильной связи Украины.

Российских агентов задержали в феврале этого года. В СБУ рассказали, что заказ оккупантов выполняли двое 22-летних местных безработных, которые искали "легких денег" в телеграм-каналах. Там на них вышел сотрудник ФСБ и предложил "быстрый заработок" в обмен на сотрудничество. Для совершения преступлений агенты использовали легковоспламеняющиеся смеси, затем фиксировали возгорания на камеры телефонов, а отснятое видео направляли куратору из ФСБ.

Отмечается, что во время обысков у злоумышленников обнаружены средства поджогов, а также другие доказательства работы на врага.

На основании доказательств, собранных следователями СБУ, агенты признаны виновными по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения). С учетом сотрудничества со следствием суд назначил злоумышленникам по 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

