Будут судить за госизмену: херсонец передавал разведданные врагу

Перед судом предстанет житель Херсона, который передавал разведывательные данные россиянам. Его будут судить за государственную измену, совершенную в условиях военного положения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Херсонской областной прокуратуре.

Следствием установлено, что в октябре 2024 года обвиняемый присоединился к Telegram-боту, подконтрольному российским спецслужбам, став частью сети информаторов государства-агрессора.

Он скрыто собирал и передавал врагу информацию о расположении объектов гражданской и критической инфраструктуры в Херсоне, сообщал о последствиях обстрелов, в частности в местах скопления гражданского населения. Кроме этого, он передавал данные о местонахождении и перемещении Сил обороны, территориальных центров комплектования и подразделений Национальной полиции Украины.

Эти данные российские оккупационные войска использовали для планирования, корректировки и нанесения ударов по городу.

В данное время обвиняемый содержится под стражей, где будет ожидать приговора суда.

