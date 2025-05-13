Судитимуть за держзраду: херсонець передавав розвіддані ворогу

Перед судом постане мешканець Херсону, який передавав розвідувальні дані росіянам. Його судитимуть за державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Херсонській обласній прокуратурі.

Слідством встановлено, що у жовтні 2024 року обвинувачений приєднався до Telegram-бота, підконтрольного російським спецслужбам, ставши частиною мережі інформаторів держави-агресора.

Він приховано збирав і передавав ворогу інформацію про розташування об’єктів цивільної та критичної інфраструктури у Херсоні, повідомляв про наслідки обстрілів, зокрема в місцях скупчення цивільного населення. Окрім цього, він передавав дані про місцезнаходження та переміщення Сил оборони, територіальних центрів комплектування та підрозділів Національної поліції України.

Ці дані російські окупаційні війська використовували для планування, коригування та завдання ударів по місту.

Наразі обвинувачений утримується під вартою, де очікуватиме на вирок суду.

