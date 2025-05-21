До 9 років засуджено агентів ФСБ, які займалися підпалами на Закарпатті, - СБУ

Ще двоє агентів ФСБ, які вчиняли підпали на Закарпатті, отримали реальний термін ув’язнення, їх засуджено до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як зазначається, на замовлення російської спецслужби фігуранти знищили трансформаторну підстанцію в одному із селищ Рахівського району. Цей енергооб’єкт живив понад 60 соціальних закладів громади, зокрема місцевий центр первинної медико-санітарної допомоги.

Майже одночасно з цим злочином зловмисники вчинили інший: спалили розподільчу шафу транзитної базової станції одного з операторів мобільного зв’язку України.

Російських агентів затримали у лютому цього року. У СБУ розповіли, що замовлення окупантів виконували двоє 22-річних місцевих безробітних, які шукали "легких грошей" у телеграм-каналах. Там на них вийшов співробітник ФСБ і запропонував "швидкий заробіток" в обмін на співпрацю. Для вчинення злочинів агенти використовували легкозаймисті суміші, потім фіксували займання на камери телефонів, а відзняте відео направляли куратору з ФСБ.

Зазначається, що під час обшуків у зловмисників виявлено засоби підпалів, а також інші докази роботи на ворога.

На підставі доказів, зібраних слідчими СБУ, агентів визнано винними за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану). З урахуванням співпраці зі слідством суд призначив зловмисникам по 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

