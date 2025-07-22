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Новини Фото Керівництво НАВС незаконно отримало квартири
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Керівники Академії МВС отримали службові квартири, які обіцяли пільговикам і ветеранам, - ЗМІ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Керівництво Національної академії внутрішніх справ (НАВС) розподілило між собою службові квартири в житловому комплексі у Києві. Житло раніше обіцяли пільговикам та ветеранам. Після приватизації деякі керівники НАВС продали квартири.

Про це йдеться в розслідуванні Bihus.Info, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, у 2017 році НАВС вирішила знести свої гуртожитки й навчальний корпус в Києві, на Кудряшова (Мокра) 8-10, а на звільненій ділянці у кооперації з забудовником звести житловий комплекс.

Рішення тут тоді обґрунтовували тим, що гуртожитки старі й непридатні для використання, а Академія потребує житла для своїх співробітників. Станом на той рік у квартирній черзі стояло 250 сімей співробітників, з яких 90% – пільговики (УБД, АТО, поліція, чорнобильці й т.д.).

Будівництво ЖК на землі НАВС мало допомогти вирішити цю проблему, адже за умовами договору Академія мала отримати від забудовника 28 квартир в цьому комплексі.

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У 2024 році ввели в експлуатацію перший збудований житловий комплекс "Сіті Хаб", 18 квартир у ЖК передали Академії МВС. Зазначені квартири одразу приватизували співробітники Академії МВС, які до того перебували у квартирній черзі та нібито проживали у гуртожитках, однак, як з’ясував Bihus.Info, вказані працівники Академії та їхні родичі вже володіють різною нерухомістю.

Бігус: Керівництво НАВС отримало квартири замість пільговиків

Хто з НАВС отримав квартири?

За даними Bihus.Info, найбільшу з 18 квартир отримала заступниця директора з заочної форми навчання Національної академії внутрішніх справ Інна Шруб. Йдеться про двокімнатну квартиру загальною площею 87 м². Середня ринкова вартість такої квартири становить близько 130 тис. доларів. Однак, вже через два місяці Інна Шруб продала квартиру. Згідно з декларацією Шруб, її батьки та сестра загалом володіють 9 квартирами у Києві, а родина Шруб мешкає у квартирі в новобудові, яка оформлена на її матір.

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Бігус: Керівництво НАВС отримало квартири замість пільговиків

Рекорд з продажу приватизованої квартири встановив Олексій Федченко, старший викладач НАВС. Отримавши державну квартиру, він продав її буквально за 3 тижні, відмовившись пояснювати причини. Втім, їх можна знайти в офіційних реєстрах – у його дружини у власності є вже аж три квартири в Києві, прибутковий фарм-бізнес і Land Rover Discovery за півтора мільйони. Загалом у подружжя задекларовано стільки коштів, що вони могли б просто купити таку квартиру, а не забирати її в держави.

Бігус: Керівництво НАВС отримало квартири замість пільговиків

Ще одну квартиру у ЖК отримав Юрій Миронець – начальник Відділу інформаційно-технічного забезпечення НАВС. На облік чоловік став з формулюванням "проживання у гуртожитку". І лишався в черзі навіть після того, як у 2019 році став власником двокімнатної квартири у ЖК "Оранж Парк" у Крюківщині, що під Києвом. Це житло у 2024 Миронець з себе списав, продавши квартиру власному тестю і лишившись там жити. Після чого отримав квартиру вже в ЖК "Сіті хаб". Цікаво, що наразі Миронець також будує приватний будинок у Крюківщині.

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Квартиру у ЖК "Сіті Хаб" також отримала Ніна Решетинська – керівниця відділу закупівель і тендерів Академії МВС. Вона перебувала у квартирній черзі з 2018 році, підстава – "проживання в гуртожитку". Хоча вже того року Решетинська зазначала в декларації, що її родина будує приватний будинок у селі Гореничах біля Києва. Вже у 2020 році будинок був введений в експлуатацію, попри це жінка у 2024 році отримала державну квартиру.

Бігус: Керівництво НАВС отримало квартири замість пільговиків

Як йдеться у розслідуванні Bihus.Info, така схема розподілення державних квартир серед співробітників НАВС – не новина. Раніше таким чином нерухомість у новому ЖК отримав ректор Руслан Сербин та дружина проректора Станіслава Мозоля. Водночас у власності родини Мозолів на той момент були 6 квартир, 2 будинки й готель біля Буковеля.

У тому ж ЖК свого часу отримав службову квартиру і ще один проректор – Андрій Запотоцький. Зараз він мешкає у приватному будинку, оформленому на односельчанина, а службову квартиру родина приватизувала, продала і кошти залучила для інвестиції в нерухомість, зокрема закордоном.

Також читайте: Тесть голови ДМС за все життя заробив менше мільйона гривень, але купив будинок за $120 тисяч, – ЗМІ

Автор: 

квартира (302) Київ (19915) МВС (3528) нерухомість (922) Бігус Денис (200)


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Топ коментарі
+12
це вже неактуально.....коррупції в нас немає
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22.07.2025 17:06 Відповісти
+9
мда-а свириденко каже в нас корупції немає
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22.07.2025 17:07 Відповісти
+9
Поки прості солдати гинуть на фронті від нестачі дронів і дебільних наказів командування, оці кнури ділять між собою квартири...
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22.07.2025 17:10 Відповісти
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це вже неактуально.....коррупції в нас немає
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22.07.2025 17:06 Відповісти
мда-а свириденко каже в нас корупції немає
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22.07.2025 17:07 Відповісти
Правильно каже, в них немає, воно називається треба діліться.
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22.07.2025 17:12 Відповісти
Поки прості солдати гинуть на фронті від нестачі дронів і дебільних наказів командування, оці кнури ділять між собою квартири...
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22.07.2025 17:10 Відповісти
даю 100% никого не посадят, еще и на повышение пойдут
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22.07.2025 17:10 Відповісти
Цікаво, а які знання вони дають студентам? Як дурити Державу й облапошувати громадян України?
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22.07.2025 18:09 Відповісти
Абсолютно всі чиновники це корупціонери.
Вся влада це корупціонери.
Вся ця корупційна банда веде Україну до знищення та капітуляції.
І всі це знають і мовчать.
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22.07.2025 17:10 Відповісти
не треба наговорювати, вони шахраї..., звичайні шахраї..., як-то кажуть, слідкуйте за руками...
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22.07.2025 17:37 Відповісти
Як і раніше, заплатив за посаду і крутись, відбивай гроші
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22.07.2025 17:11 Відповісти
Окупанти масово відбирають квартири в Луганську за фейковим "законом", - ЦНС
А з цього вони приклад беруть.
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22.07.2025 17:15 Відповісти
Наша служба і апасна і трудна...
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22.07.2025 17:11 Відповісти
Хтось віддає своє життя,а хтось кормлячись з налогів того хто віддає життя-має бронь,пенсію,хатку
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22.07.2025 17:14 Відповісти
Для того щоб знищити корупційну складову у системі розподілення службових квартир необхідно просто провести один закон, по якому службове житло НІКОЛИ не може бути приватизоване ні в якому разі без всяких виключень. Все. Це завжди майно держави.
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22.07.2025 17:15 Відповісти
совком завоняло.
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22.07.2025 17:31 Відповісти
А лайкнув навіщо, СідорєнкоВ?
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22.07.2025 17:33 Відповісти
дужик-обісружик, лайкнув бо майже згоден з твоїм совковим рішенням. це треба називати "безкоштовна оренда житла для ніщіх" і коли ці безхатченки назбирають на квартиру - треба їх ввічливо виганяти накуй. і здавати житло в оренду наступним безхатченкам.
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22.07.2025 17:36 Відповісти
не повинно бути службового житла, тим більше тим кому дають, мають достатньо коштів щоб його придбати, безкоштовно від держави можна отримати тільки соціальне житло - для малозабезпечених.
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22.07.2025 17:36 Відповісти
Службове житло є у всіх розвинутих країнах. Але воно дійсно службове. Закінчив працювати у визначеному місці, залишив житло. Навіть якщо ти 50 років поспіль у ньому жив. Це все справедливо для державного житла. Різноманітні житлові бонуси в приватних компаніях можуть діяти як їм заманеться.
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22.07.2025 17:44 Відповісти
Треба ще перекрити "лазівка" для отримання службового житла навіть із забороною приватизації, як наприклад наявність в родині житла в якому окремо проживає родина претендента на службове, але яке оформленно на інших родичів та подібні схеми.
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22.07.2025 17:53 Відповісти
бігус, кончене падло у своєму стилі.
наригати гівном на вентилятор, а потім орати, що воно сексот сбу.
якась, чергова тухла новина від "правдоруба" бігуса.
академія домовилася, академія розподілила.
що, не так?
десь, порушений закон?
хоча.....
про який, в сраку, закон в україні?
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22.07.2025 17:20 Відповісти
Одна торгувала дипломами, інша сиділа на відкатах при закупівлі - все рівно мало, вони николи не нажерутся.
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22.07.2025 17:22 Відповісти
і я оцих жаб повинен захищати?
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22.07.2025 17:29 Відповісти
Під якою стріхою ти їх захищаєш. Під тою де ще твій дідо кулемет заховали?
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22.07.2025 17:35 Відповісти
я їх не захищаю і не збираюсь, я ж не дзьобнутий на всю голову.
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22.07.2025 17:38 Відповісти
За даними Bihus.Info, найбільшу з 18 квартир отримала заступниця директора з заочної форми навчання Національної академії внутрішніх справ Інна Шруб. Джерело: https://censor.net/ua/p3564664, її вже можна переводити на посаду з очної форми.
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22.07.2025 18:07 Відповісти
 
 