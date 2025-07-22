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Руководители Академии МВД получили служебные квартиры, которые обещали льготникам и ветеранам, - СМИ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Руководство Национальной академии внутренних дел (НАВД) распределило между собой служебные квартиры в жилом комплексе в Киеве. Жилье ранее обещали льготникам и ветеранам. После приватизации некоторые руководители НАВД продали квартиры.

Об этом говорится в расследовании Bihus.Info, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в 2017 году НАВД решила снести свои общежития и учебный корпус в Киеве, на Кудряшова (Мокрая) 8-10, а на освободившемся участке в кооперации с застройщиком возвести жилой комплекс.

Решение тогда обосновывали тем, что общежития - старые и непригодны для использования, а Академия нуждается в жилье для своих сотрудников. По состоянию на тот год в квартирной очереди стояло 250 семей сотрудников, из которых 90% - льготники (УБД, АТО, полиция, чернобыльцы и т.д.).

Строительство ЖК на земле НАВД должно было помочь решить эту проблему, поскольку по условиям договора Академия должна была получить от застройщика 28 квартир в этом комплексе.

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В 2024 году ввели в эксплуатацию первый построенный жилой комплекс "Сіті Хаб", 18 квартир в ЖК передали Академии МВД. Указанные квартиры сразу приватизировали сотрудники Академии МВД, которые до этого находились в квартирной очереди и якобы проживали в общежитиях, однако, как выяснил Bihus.Info, указанные работники Академии и их родственники уже владеют разной недвижимостью.

Бигус: Руководство НАВС получило квартиры вместо льготников

Кто из НАВД получил квартиры?

По данным Bihus.Info, самую большую из 18 квартир получила заместитель директора по заочной форме обучения Национальной академии внутренних дел Инна Шруб. Речь идет о двухкомнатной квартире общей площадью 87 м². Среднерыночная стоимость такой квартиры составляет около 130 тыс. долларов. Однако, уже через два месяца Инна Шруб продала квартиру. Согласно декларации Шруб, ее родители и сестра в целом владеют 9 квартирами в Киеве, а семья Шруб живет в квартире в новостройке, оформленной на ее мать.

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Бигус: Руководство НАВС получило квартиры вместо льготников

Рекорд по продаже приватизированной квартиры установил Алексей Федченко, старший преподаватель НАВД. Получив государственную квартиру, он продал ее буквально за 3 недели, отказавшись объяснять причины. Впрочем, их можно найти в официальных реестрах - у его жены в собственности есть уже три квартиры в Киеве, прибыльный фарм-бизнес и Land Rover Discovery за полтора миллиона. В общей сложности, у супругов задекларировано столько средств, что они могли бы просто купить такую квартиру, а не забирать ее у государства.

Бигус: Руководство НАВС получило квартиры вместо льготников

Еще одну квартиру в ЖК получил Юрий Миронец - начальник Отдела информационно-технического обеспечения НАВД. На учет мужчина стал с формулировкой "проживание в общежитии". И оставался в очереди даже после того, как в 2019 году стал владельцем двухкомнатной квартиры в ЖК "Оранж Парк" на Крюковщине, что под Киевом. Это жилье в 2024 году Миронец с себя списал, продав квартиру своему тестю и оставшись там жить. После чего получил квартиру уже в ЖК "Сіті хаб". Интересно, что сейчас Миронец также строит частный дом в Крюковщине.

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Квартиру в ЖК "Сіті Хаб" также получила Нина Решетинская - руководитель отдела закупок и тендеров Академии МВД. Она находилась в квартирной очереди с 2018 года, основание - "проживание в общежитии". Хотя уже в том году Решетинская отмечала в декларации, что ее семья строит частный дом в селе Гореничах под Киевом. Уже в 2020 году дом был введен в эксплуатацию, несмотря на это женщина в 2024 году получила государственную квартиру.

Бигус: Руководство НАВС получило квартиры вместо льготников

Как говорится в расследовании Bihus.Info, такая схема распределения государственных квартир среди сотрудников НАВД - не новость. Ранее таким образом недвижимость в новом ЖК получил ректор Руслан Сербин и жена проректора Станислава Мозоля. В то же время в собственности семьи Мозолей на тот момент были 6 квартир, 2 дома и отель возле Буковеля.

В том же ЖК в свое время получил служебную квартиру и еще один проректор - Андрей Запотоцкий. В данное время он живет в частном доме, оформленном на односельчанина, а служебную квартиру семья приватизировала, продала и средства привлекла для инвестиции в недвижимость, в частности - за рубежом.

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Автор: 

квартира (467) Киев (25901) МВД (9339) недвижимость (823) Бигус (196)


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Топ комментарии
+14
це вже неактуально.....коррупції в нас немає
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22.07.2025 17:06 Ответить
+10
мда-а свириденко каже в нас корупції немає
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22.07.2025 17:07 Ответить
+10
Поки прості солдати гинуть на фронті від нестачі дронів і дебільних наказів командування, оці кнури ділять між собою квартири...
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22.07.2025 17:10 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
це вже неактуально.....коррупції в нас немає
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22.07.2025 17:06 Ответить
мда-а свириденко каже в нас корупції немає
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22.07.2025 17:07 Ответить
Правильно каже, в них немає, воно називається треба діліться.
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22.07.2025 17:12 Ответить
Поки прості солдати гинуть на фронті від нестачі дронів і дебільних наказів командування, оці кнури ділять між собою квартири...
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22.07.2025 17:10 Ответить
даю 100% никого не посадят, еще и на повышение пойдут
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22.07.2025 17:10 Ответить
Цікаво, а які знання вони дають студентам? Як дурити Державу й облапошувати громадян України?
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22.07.2025 18:09 Ответить
Абсолютно всі чиновники це корупціонери.
Вся влада це корупціонери.
Вся ця корупційна банда веде Україну до знищення та капітуляції.
І всі це знають і мовчать.
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22.07.2025 17:10 Ответить
не треба наговорювати, вони шахраї..., звичайні шахраї..., як-то кажуть, слідкуйте за руками...
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22.07.2025 17:37 Ответить
Як і раніше, заплатив за посаду і крутись, відбивай гроші
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22.07.2025 17:11 Ответить
Окупанти масово відбирають квартири в Луганську за фейковим "законом", - ЦНС
А з цього вони приклад беруть.
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22.07.2025 17:15 Ответить
Наша служба і апасна і трудна...
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22.07.2025 17:11 Ответить
Хтось віддає своє життя,а хтось кормлячись з налогів того хто віддає життя-має бронь,пенсію,хатку
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22.07.2025 17:14 Ответить
Для того щоб знищити корупційну складову у системі розподілення службових квартир необхідно просто провести один закон, по якому службове житло НІКОЛИ не може бути приватизоване ні в якому разі без всяких виключень. Все. Це завжди майно держави.
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22.07.2025 17:15 Ответить
совком завоняло.
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22.07.2025 17:31 Ответить
А лайкнув навіщо, СідорєнкоВ?
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22.07.2025 17:33 Ответить
дужик-обісружик, лайкнув бо майже згоден з твоїм совковим рішенням. це треба називати "безкоштовна оренда житла для ніщіх" і коли ці безхатченки назбирають на квартиру - треба їх ввічливо виганяти накуй. і здавати житло в оренду наступним безхатченкам.
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22.07.2025 17:36 Ответить
ШОШОбл'ть???? Яким совком???? Або всім давати гроші "на вирішення житлово-побутових питань" або це майно службове - на час роботи/служби . Бо інакше це халява за рахунок усіх інших
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22.07.2025 18:51 Ответить
не повинно бути службового житла, тим більше тим кому дають, мають достатньо коштів щоб його придбати, безкоштовно від держави можна отримати тільки соціальне житло - для малозабезпечених.
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22.07.2025 17:36 Ответить
Службове житло є у всіх розвинутих країнах. Але воно дійсно службове. Закінчив працювати у визначеному місці, залишив житло. Навіть якщо ти 50 років поспіль у ньому жив. Це все справедливо для державного житла. Різноманітні житлові бонуси в приватних компаніях можуть діяти як їм заманеться.
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22.07.2025 17:44 Ответить
Треба ще перекрити "лазівка" для отримання службового житла навіть із забороною приватизації, як наприклад наявність в родині житла в якому окремо проживає родина претендента на службове, але яке оформленно на інших родичів та подібні схеми.
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22.07.2025 17:53 Ответить
бігус, кончене падло у своєму стилі.
наригати гівном на вентилятор, а потім орати, що воно сексот сбу.
якась, чергова тухла новина від "правдоруба" бігуса.
академія домовилася, академія розподілила.
що, не так?
десь, порушений закон?
хоча.....
про який, в сраку, закон в україні?
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22.07.2025 17:20 Ответить
Одна торгувала дипломами, інша сиділа на відкатах при закупівлі - все рівно мало, вони николи не нажерутся.
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22.07.2025 17:22 Ответить
і я оцих жаб повинен захищати?
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22.07.2025 17:29 Ответить
Під якою стріхою ти їх захищаєш. Під тою де ще твій дідо кулемет заховали?
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22.07.2025 17:35 Ответить
я їх не захищаю і не збираюсь, я ж не дзьобнутий на всю голову.
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22.07.2025 17:38 Ответить
За даними Bihus.Info, найбільшу з 18 квартир отримала заступниця директора з заочної форми навчання Національної академії внутрішніх справ Інна Шруб. Джерело: https://censor.net/ua/p3564664, її вже можна переводити на посаду з очної форми.
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22.07.2025 18:07 Ответить
А коли було інакше???
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22.07.2025 18:48 Ответить
дайте ім інвалідність і відпустіть
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22.07.2025 18:48 Ответить
Цікаво про приватизацію ))))
У нас що досі виділяють житло , яке можно приватизувати ?
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22.07.2025 18:49 Ответить
Не маю жодного сумніву, що всі без виключення керівники академії МВС є ветеранами і пільговиками одночасно!
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22.07.2025 18:49 Ответить
ГРЕБИ, навіть якщо тобі непотрібно...))))
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22.07.2025 19:13 Ответить
 
 