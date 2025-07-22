Руководители Академии МВД получили служебные квартиры, которые обещали льготникам и ветеранам, - СМИ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Руководство Национальной академии внутренних дел (НАВД) распределило между собой служебные квартиры в жилом комплексе в Киеве. Жилье ранее обещали льготникам и ветеранам. После приватизации некоторые руководители НАВД продали квартиры.

Об этом говорится в расследовании Bihus.Info, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в 2017 году НАВД решила снести свои общежития и учебный корпус в Киеве, на Кудряшова (Мокрая) 8-10, а на освободившемся участке в кооперации с застройщиком возвести жилой комплекс.

Решение тогда обосновывали тем, что общежития - старые и непригодны для использования, а Академия нуждается в жилье для своих сотрудников. По состоянию на тот год в квартирной очереди стояло 250 семей сотрудников, из которых 90% - льготники (УБД, АТО, полиция, чернобыльцы и т.д.).

Строительство ЖК на земле НАВД должно было помочь решить эту проблему, поскольку по условиям договора Академия должна была получить от застройщика 28 квартир в этом комплексе.

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В 2024 году ввели в эксплуатацию первый построенный жилой комплекс "Сіті Хаб", 18 квартир в ЖК передали Академии МВД. Указанные квартиры сразу приватизировали сотрудники Академии МВД, которые до этого находились в квартирной очереди и якобы проживали в общежитиях, однако, как выяснил Bihus.Info, указанные работники Академии и их родственники уже владеют разной недвижимостью.

Кто из НАВД получил квартиры?

По данным Bihus.Info, самую большую из 18 квартир получила заместитель директора по заочной форме обучения Национальной академии внутренних дел Инна Шруб. Речь идет о двухкомнатной квартире общей площадью 87 м². Среднерыночная стоимость такой квартиры составляет около 130 тыс. долларов. Однако, уже через два месяца Инна Шруб продала квартиру. Согласно декларации Шруб, ее родители и сестра в целом владеют 9 квартирами в Киеве, а семья Шруб живет в квартире в новостройке, оформленной на ее мать.

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Рекорд по продаже приватизированной квартиры установил Алексей Федченко, старший преподаватель НАВД. Получив государственную квартиру, он продал ее буквально за 3 недели, отказавшись объяснять причины. Впрочем, их можно найти в официальных реестрах - у его жены в собственности есть уже три квартиры в Киеве, прибыльный фарм-бизнес и Land Rover Discovery за полтора миллиона. В общей сложности, у супругов задекларировано столько средств, что они могли бы просто купить такую квартиру, а не забирать ее у государства.

Еще одну квартиру в ЖК получил Юрий Миронец - начальник Отдела информационно-технического обеспечения НАВД. На учет мужчина стал с формулировкой "проживание в общежитии". И оставался в очереди даже после того, как в 2019 году стал владельцем двухкомнатной квартиры в ЖК "Оранж Парк" на Крюковщине, что под Киевом. Это жилье в 2024 году Миронец с себя списал, продав квартиру своему тестю и оставшись там жить. После чего получил квартиру уже в ЖК "Сіті хаб". Интересно, что сейчас Миронец также строит частный дом в Крюковщине.

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Квартиру в ЖК "Сіті Хаб" также получила Нина Решетинская - руководитель отдела закупок и тендеров Академии МВД. Она находилась в квартирной очереди с 2018 года, основание - "проживание в общежитии". Хотя уже в том году Решетинская отмечала в декларации, что ее семья строит частный дом в селе Гореничах под Киевом. Уже в 2020 году дом был введен в эксплуатацию, несмотря на это женщина в 2024 году получила государственную квартиру.

Как говорится в расследовании Bihus.Info, такая схема распределения государственных квартир среди сотрудников НАВД - не новость. Ранее таким образом недвижимость в новом ЖК получил ректор Руслан Сербин и жена проректора Станислава Мозоля. В то же время в собственности семьи Мозолей на тот момент были 6 квартир, 2 дома и отель возле Буковеля.

В том же ЖК в свое время получил служебную квартиру и еще один проректор - Андрей Запотоцкий. В данное время он живет в частном доме, оформленном на односельчанина, а служебную квартиру семья приватизировала, продала и средства привлекла для инвестиции в недвижимость, в частности - за рубежом.

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