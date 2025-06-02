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Новости Фото Недвижимость Портнова в Дубае
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Семья Портнова приобрела квартиры в Дубае на сумму более 2 млн дол., - СМИ. ФОТО

недвижимость семьи Портнова в ОАЭ

Семья бывшего заместителя главы АП времен Януковича Андрея Портнова в 2022-2023 годах приобрела в Дубае имущества на более чем два миллиона долларов. Это - шесть объектов недвижимости, оформленных на гражданскую жену и дочь Портнова. По состоянию на сейчас в собственности семьи остается пять квартир.

Об этом говорится в расследовании "Схем", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Информацию о дубайской недвижимости журналисты получили из утечки массива данных в рамках сотрудничества с Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) и французским изданием Le Monde. В основе утечки - данные из Земельного департамента Дубая, а также коммунальных предприятий, находящихся в государственной собственности ОАЭ, которые были верифицированы.

дочь и жена Портнова
Лилия Портнова (слева) и Анастасия Валяева (слева)

Первую квартиру из перечня найденного журналистами дубайского имущества дочь Андрея Портнова Лилия приобрела в октябре 2022 года в жилом комплексе Sobha Hartland One Park Avenue. Согласно данным из дубайских реестров, эта недвижимость площадью почти 69 квадратных метров обошлась в около 320 тысяч долларов США.

недвижимость семьи Портнова в ОАЭ
Собха Хартланд Один Парк Авеню

Другие объекты недвижимости в ОАЭ дочь и гражданская жена экс-чиновника начали активно покупать с лета 2023 года.

В июле квартиру на 46,5 квадратных метров Лилия Портнова приобрела за почти 250 тысяч долларов США, также у застройщика Sobha, но впоследствии ее продала.

В августе гражданская жена Портнова Анастасия Валяева инвестировала в квартиру на почти 110 квадратных метров в ЖК неподалеку - Sobha Hartland Waves Opulence. Стоимость этих апартаментов - более 600 тысяч долларов США. Сдачу жилого комплекса планируют в сентябре 2025 года.

недвижимость семьи Портнова в ОАЭ
Собха Хартланд Волны Опустошенности

В том же комплексе через месяц, 9 сентября 2023-го, более 400 тысяч долларов инвестировала в квартиру и Лилия Портнова.

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В тот же день Валяева инвестировала еще в одно строительство - Sobha Creek Vista Heights - Tower A. Там она стала обладательницей апартаментов площадью 90 квадратных метров за более 550 тысяч долларов США. Завершить строительство этого комплекса планируют в 2026-м.

Еще через месяц - в октябре 2023 года - Лилия Портнова купила еще одну квартиру в Empire Residence в районе Jumeirah Village Circle. 34 квадратных метра обошлись в более чем 132 тысячи долларов.

недвижимость семьи Портнова в ОАЭ
Резиденция "Империя

Как выяснили "Схемы" с помощью реестров, несмотря на недвижимость в Дубае в собственности семьи экс-заместителя главы АП, в ноябре 2023 года Лилия Портнова арендовала на год еще одни апартаменты в ЖК District One Residences 18, за почти 36 тысяч долларов.

недвижимость семьи Портнова в ОАЭ

Из этого же документа журналистам "Схем" удалось установить, что Лилия Портнова имеет гражданство Швейцарии.

Таким образом в собственности семьи Портнова во время полномасштабного вторжения России в Украину появилось дубайское имущество на общую стоимость более двух миллионов долларов. С помощью данных из дубайских реестров "Схемы" смогли подтвердить, что пять объектов недвижимости все еще находятся в собственности дочери и гражданской жены Портнова.

В международных реестрах журналистам не удалось найти упоминаний о предпринимательской деятельности Лилии Портновой. Информации об актуальном бизнесе Анастасии Валяевой также нет, но до 2020 года она была указана владелицей компании Vasilisa Group, которая до этого называлась Portnov Group и принадлежала Андрею Портнову.

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Автор: 

Дубай (63) недвижимость (820) Портнов Андрей (654)


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Топ комментарии
+2
Вам "внешнее управление" и рос.язик а нам Дубаи !
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02.06.2025 18:35 Ответить
+1
Гноїв власний народ і державу за 6 квартир. Достойний соратник профффесора
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02.06.2025 18:44 Ответить
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Ці хитрожопі не кладуть яйця в один кошик - трохи в Іспанії трохи в Дубаї - трохи де-інде
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02.06.2025 18:32 Ответить
Вам "внешнее управление" и рос.язик а нам Дубаи !
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02.06.2025 18:35 Ответить
Гноїв власний народ і державу за 6 квартир. Достойний соратник профффесора
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02.06.2025 18:44 Ответить
щось маловато буде

десь портянкіни гроші ще заникані

.
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02.06.2025 18:46 Ответить
могли б і діляночку в пустелі прикупити:

"Дорогому папіку і родному папіку - помним-скорбим"

.
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02.06.2025 18:45 Ответить
жомова яма?
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02.06.2025 18:47 Ответить
нескладно знайти їх та вмовити задонатити хати на ЗСУ
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02.06.2025 18:47 Ответить
Ще довго будете паскудити новини про оцих паскуд?((Людям пох що мають вони.Люди хотіли б прочитати ,а що їм за це буде.
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02.06.2025 18:56 Ответить
Заговорили про портнова, який знищував українську державу, який служив ворогу і добре прислужував Зеленському. Реальний бандитський клан іцз печаткою "Іменем України". Колись в нас таке угрупування називали "Організованне злочинне угрупування". Але про це ніхто не говорив, наріду було цікаво, що там з вигаданим кацапами і БеняЗеля "баригою"? Закрили його чи ні? Забрали фірму чи ні? Які гарні заяви писала потвора, яка складала рострільні списки і наріду про це було пох, їм мізки закакав телеканал медведчука-коломойського "1+1" і фільмом про Голобородьку. А реальні бариги це такі як портнов, татаров, єрмак, Беня, Зе та інші, яких нарід 73% тна своїх рученьках заніс на трон, віддав їм ключі від України і своїх сімей.
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02.06.2025 18:59 Ответить
 
 