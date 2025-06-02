Родина Портнова придбала квартири у Дубаї на понад 2 млн дол., - ЗМІ. ФОТО

Родина колишнього заступника голови АП часів Януковича Андрія Портнова у 2022-2023 роках придбала у Дубаї майна на понад два мільйони доларів. Це – шість обʼєктів нерухомості, оформлених на цивільну дружину і дочку Портнова. Станом на зараз у власності сімʼї залишається пʼять квартир.

Про це ідеться у розслідуванні "Схем", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Інформацію про дубайську нерухомість журналісти отримали з витоку масиву даних у межах співпраці з Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) і французьким виданням Le Monde. В основі витоку – дані з Земельного департаменту Дубаю, а також комунальних підприємств, що перебувають у державній власності ОАЕ, які були верифіковані.

Лілія Портнова (ліворуч) та Анастасія Валяєва

Першу квартиру з переліку віднайденого журналістами дубайського майна дочка Андрія Портнова Лілія придбала у жовтні 2022 року в житловому комплексі Sobha Hartland One Park Avenue. Згідно з даними з дубайських реєстрів, ця нерухомість площею майже 69 квадратних метрів обійшлась у близько 320 тисяч доларів США.

Sobha Hartland One Park Avenue

Інші об’єкти нерухомості в ОАЕ дочка і цивільна дружина експосадовця почали активно купувати з літа 2023 року.

У липні квартиру на 46,5 квадратних метрів Лілія Портнова придбала за майже 250 тисяч доларів США, також у забудовника Sobha, але згодом її продала.

У серпні цивільна дружина Портнова Анастасія Валяєва інвестувала у квартиру на майже 110 квадратних метрів у ЖК неподалік – Sobha Hartland Waves Opulence. Вартість цих апартаментів – понад 600 тисяч доларів США. Здачу житлового комплексу планують у вересні 2025 року.

Sobha Hartland Waves Opulence

У тому ж комплексі через місяць, 9 вересня 2023-го, понад 400 тисяч доларів інвестувала у квартиру і Лілія Портнова.

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Того ж дня Валяєва інвестувала ще в одне будівництво – Sobha Creek Vista Heights – Tower A. Там вона стала власницею апартаментів площею 90 квадратних метрів за понад 550 тисяч доларів США. Завершити будівництво цього комплексу планують в 2026-му.

Ще через місяць – у жовтні 2023 року – Лілія Портнова купила ще одну квартиру в Empire Residence в районі Jumeirah Village Circle. 34 квадратних метри обійшлись у понад 132 тисячі доларів.

Empire Residence

Як з’ясували "Схеми" за допомогою реєстрів, попри нерухомість у Дубаї у власності родини ексзаступника голови АП, у листопаді 2023 року Лілія Портнова орендувала на рік ще одні апартаменти в ЖК District One Residences 18, за майже 36 тисяч доларів.

З цього ж документу журналістам "Схем" вдалося встановити, що Лілія Портнова має громадянство Швейцарії.

Таким чином у власності родини Портнова під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну з’явилося дубайське майно на загальну вартість понад два мільйони доларів. За допомогою даних із дубайських реєстрів "Схеми" змогли підтвердити, що п’ять об’єктів нерухомості все ще перебувають у власності дочки і цивільної дружини Портнова.

У міжнародних реєстрах журналістам не вдалося знайти згадок про підприємницьку діяльність Лілії Портнової. Інформації про актуальний бізнес Анастасії Валяєвої також немає, але до 2020 року вона була вказана власницею компанії Vasilisa Group, яка до цього мала назву Portnov Group і належала Андрію Портнову.

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