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Новини Фото Нерухомість Портнова у Дубаї
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Родина Портнова придбала квартири у Дубаї на понад 2 млн дол., - ЗМІ. ФОТО

нерухомість родини Портнова в ОАЕ

Родина колишнього заступника голови АП часів Януковича Андрія Портнова у 2022-2023 роках придбала у Дубаї майна на понад два мільйони доларів. Це – шість обʼєктів нерухомості, оформлених на цивільну дружину і дочку Портнова. Станом на зараз у власності сімʼї залишається пʼять квартир.

Про це ідеться у розслідуванні "Схем", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Інформацію про дубайську нерухомість журналісти отримали з витоку масиву даних у межах співпраці з Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) і французьким виданням Le Monde. В основі витоку – дані з Земельного департаменту Дубаю, а також комунальних підприємств, що перебувають у державній власності ОАЕ, які були верифіковані.

донька і дружина Портнова
Лілія Портнова (ліворуч) та Анастасія Валяєва

Першу квартиру з переліку віднайденого журналістами дубайського майна дочка Андрія Портнова Лілія придбала у жовтні 2022 року в житловому комплексі Sobha Hartland One Park Avenue. Згідно з даними з дубайських реєстрів, ця нерухомість площею майже 69 квадратних метрів обійшлась у близько 320 тисяч доларів США.

нерухомість родини Портнова в ОАЕ
Sobha Hartland One Park Avenue

Інші об’єкти нерухомості в ОАЕ дочка і цивільна дружина експосадовця почали активно купувати з літа 2023 року.

У липні квартиру на 46,5 квадратних метрів Лілія Портнова придбала за майже 250 тисяч доларів США, також у забудовника Sobha, але згодом її продала.

У серпні цивільна дружина Портнова Анастасія Валяєва інвестувала у квартиру на майже 110 квадратних метрів у ЖК неподалік – Sobha Hartland Waves Opulence. Вартість цих апартаментів – понад 600 тисяч доларів США. Здачу житлового комплексу планують у вересні 2025 року.

нерухомість родини Портнова в ОАЕ
Sobha Hartland Waves Opulence

У тому ж комплексі через місяць, 9 вересня 2023-го, понад 400 тисяч доларів інвестувала у квартиру і Лілія Портнова.

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Того ж дня Валяєва інвестувала ще в одне будівництво – Sobha Creek Vista Heights – Tower A. Там вона стала власницею апартаментів площею 90 квадратних метрів за понад 550 тисяч доларів США. Завершити будівництво цього комплексу планують в 2026-му.

Ще через місяць – у жовтні 2023 року – Лілія Портнова купила ще одну квартиру в Empire Residence в районі Jumeirah Village Circle. 34 квадратних метри обійшлись у понад 132 тисячі доларів.

нерухомість родини Портнова в ОАЕ
Empire Residence

Як з’ясували "Схеми" за допомогою реєстрів, попри нерухомість у Дубаї у власності родини ексзаступника голови АП, у листопаді 2023 року Лілія Портнова орендувала на рік ще одні апартаменти в ЖК District One Residences 18, за майже 36 тисяч доларів.

нерухомість родини Портнова в ОАЕ

З цього ж документу журналістам "Схем" вдалося встановити, що Лілія Портнова має громадянство Швейцарії.

Таким чином у власності родини Портнова під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну з’явилося дубайське майно на загальну вартість понад два мільйони доларів. За допомогою даних із дубайських реєстрів "Схеми" змогли підтвердити, що п’ять об’єктів нерухомості все ще перебувають у власності дочки і цивільної дружини Портнова.

У міжнародних реєстрах журналістам не вдалося знайти згадок про підприємницьку діяльність Лілії Портнової. Інформації про актуальний бізнес Анастасії Валяєвої також немає, але до 2020 року вона була вказана власницею компанії Vasilisa Group, яка до цього мала назву Portnov Group і належала Андрію Портнову.

Також читайте: Президенту подано петицію про очищення системи правосуддя від впливу Портнова, - Лапін

Автор: 

Дубай (75) нерухомість (909) Портнов (351)


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Топ коментарі
+4
Заговорили про портнова, який знищував українську державу, який служив ворогу і добре прислужував Зеленському. Реальний бандитський клан іцз печаткою "Іменем України". Колись в нас таке угрупування називали "Організованне злочинне угрупування". Але про це ніхто не говорив, наріду було цікаво, що там з вигаданим кацапами і БеняЗеля "баригою"? Закрили його чи ні? Забрали фірму чи ні? Які гарні заяви писала потвора, яка складала рострільні списки і наріду про це було пох, їм мізки закакав телеканал медведчука-коломойського "1+1" і фільмом про Голобородьку. А реальні бариги це такі як портнов, татаров, єрмак, Беня, Зе та інші, яких нарід 73% тна своїх рученьках заніс на трон, віддав їм ключі від України і своїх сімей.
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02.06.2025 18:59 Відповісти
+3
Вам "внешнее управление" и рос.язик а нам Дубаи !
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02.06.2025 18:35 Відповісти
+2
Всі кв м кошують багато життів українців(
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02.06.2025 19:27 Відповісти
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Ці хитрожопі не кладуть яйця в один кошик - трохи в Іспанії трохи в Дубаї - трохи де-інде
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02.06.2025 18:32 Відповісти
Вам "внешнее управление" и рос.язик а нам Дубаи !
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02.06.2025 18:35 Відповісти
Гноїв власний народ і державу за 6 квартир. Достойний соратник профффесора
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02.06.2025 18:44 Відповісти
щось маловато буде

десь портянкіни гроші ще заникані

.
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02.06.2025 18:46 Відповісти
могли б і діляночку в пустелі прикупити:

"Дорогому папіку і родному папіку - помним-скорбим"

.
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02.06.2025 18:45 Відповісти
жомова яма?
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02.06.2025 18:47 Відповісти
нескладно знайти їх та вмовити задонатити хати на ЗСУ
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02.06.2025 18:47 Відповісти
Ще довго будете паскудити новини про оцих паскуд?((Людям пох що мають вони.Люди хотіли б прочитати ,а що їм за це буде.
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02.06.2025 18:56 Відповісти
Заговорили про портнова, який знищував українську державу, який служив ворогу і добре прислужував Зеленському. Реальний бандитський клан іцз печаткою "Іменем України". Колись в нас таке угрупування називали "Організованне злочинне угрупування". Але про це ніхто не говорив, наріду було цікаво, що там з вигаданим кацапами і БеняЗеля "баригою"? Закрили його чи ні? Забрали фірму чи ні? Які гарні заяви писала потвора, яка складала рострільні списки і наріду про це було пох, їм мізки закакав телеканал медведчука-коломойського "1+1" і фільмом про Голобородьку. А реальні бариги це такі як портнов, татаров, єрмак, Беня, Зе та інші, яких нарід 73% тна своїх рученьках заніс на трон, віддав їм ключі від України і своїх сімей.
показати весь коментар
02.06.2025 18:59 Відповісти
Всі кв м кошують багато життів українців(
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02.06.2025 19:27 Відповісти
Так і ніхто не повертається до справи про вбивство судді Трофімова і його родини в Харкові, де всім відрізали і зібрали голови, суддю оббрехали, а фото відрізіних голів портнов направляв суддям, залякуючи і натякаючи, що з ними буде, якщо не вирішать справу на його користь. У того даунбасьонка руки в крові були не по лікоть, а по шию, але це не завадило простому мальчіку від наріду 73%, повернути його в Україну, негласно взяти на службу і клепати справи проти опозиції, залякувати суддів, розрушувати судову гілку і отримувати рішення на свою користь.
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02.06.2025 19:34 Відповісти
В чому задоволення від купівлі нерухомості в тій пустелі, де 1 місяць в рік придатна для життя погода/ температура?
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02.06.2025 19:32 Відповісти
мразь сдохла а разжиревшие на мразиных деньгах личинки остались
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02.06.2025 19:33 Відповісти
угадайте с трех раз где личинки этой мрази-портнова взяли миллионы долларов на покупку этих квартир. правильно! эти деньги были спизжены мразью портновым у народа украины, где большинство людей пенсионеров получают 100 долларов пенсии в месяц
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02.06.2025 19:37 Відповісти
Всі питання до ЗЄ, Єрмака і Татарова.
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02.06.2025 19:55 Відповісти
Тю! Я не став би собі тим голову забивати. Подивіться на "морди ліца" тих шмоньок (особливо, тої, що з губиськами). Просруть геть усе за місяць. Або за два місяці (якщо матимуть натхнення).
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02.06.2025 20:19 Відповісти
 
 