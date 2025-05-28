Президенту подано петицію про очищення системи правосуддя від впливу Портнова, - Лапін

Адвокат та військовий Ігор Лапін подав петицію на сайт Президента з вимогою очищення судової, прокурорської та слідчої систем України від впливу колишнього заступника голови АП Януковича — Андрія Портнова.

Про це він повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Судова система України, органи досудового розслідування, прокуратура та органи суддівського врядування перебувають у глибокій кризі довіри. В умовах повномасштабної війни та боротьби за європейське майбутнє нашої держави, всередині системи правосуддя й досі зберігається вплив осіб, які багато років працювали в інтересах політичних кланів, а не в інтересах правди і закону.

Однією з головних причин цього становища стала багаторічна діяльність колишнього заступника голови Адміністрації Президента часів Януковича — Андрія Портнова. Починаючи з 2019 року, він публічно заявляв про втручання у діяльність слідчих, прокурорів та суддів, організовував кампанії тиску на правоохоронні органи, ініціював політично вмотивовані кримінальні провадження та просував лояльних до себе осіб у ключові державні інституції.

Наслідки цієї системної корупції ми спостерігаємо і сьогодні — зокрема, в політично заангажованих судових рішеннях, сфабрикованих кримінальних справах проти опозиції, використання матеріалів сумнівного походження (в тому числі з території РФ), підконтрольний розподіл справ між "потрібними" суддями", - пише Лапін.

Лапін пропонує провести процедуру люстрації щодо осіб, призначення яких відбувалося за участі, або прямого впливу Портнова чи осіб, пов’язаних із ним.

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"Ми, громадяни України, на підставі статей 3, 5, 6 та 19 Конституції України, вимагаємо:

1. Провести всебічну перевірку суддів, прокурорів і слідчих, які ухвалювали рішення або здійснювали переслідування опозиційних діячів, зокрема після 2019 року.

2. Ініціювати процедуру очищення (люстрації) щодо осіб, призначення яких відбувалося за участі, або прямого впливу Андрія Портнова чи осіб, пов’язаних із ним, щляхом внесення до Верховної Ради України Президентом України Невідкладного законопроекту "Про запобігання загрозам національній безпеці пов'язаним із впливом на Верховенство права в Україні" в якому зобов'язати провести: "Декларування контактів з Портновим Андрієм Володимировичем , або його представниками з метою впливу на роботу судової, прокурорської та слідчої систем".

3. Забезпечити публічну звітність щодо заходів, вжитих для очищення судової, прокурорської та слідчої систем від політичного впливу і корупційних практик.

4. Гарантувати справжню незалежність автоматизованих систем розподілу справ у судах та чесність у призначенні слідчих та прокурорів у резонансних справах.

5. Провести незалежний аудит кримінальних проваджень, ініційованих за участі або під впливом Портнова (чи пов’язаних з ним осіб), щодо опозиційних політиків, публічних осіб та громадських діячів", - ідеться у петиції.

"Верховенство права — це не порожнє гасло, а основа легітимності держави. Без очищення судів, прокуратури та органів досудового слідства — неможлива жодна реальна реформа. Ми не зможемо перемогти зовнішнього ворога, якщо толеруємо гниття всередині власної системи правосуддя", - зазначає військовий.

На думку Лапіна, Портновим здійснювався контроль над відповідними категоріями справ насамперед через наступних суддів:

Босий Вадим Петрович (голова Господарського суду міста Києва)

Козлов Руслан Юрійович (голова Печерського районного суду міста Києва)

Соколов Олексій (суддя Печерського районного суду міста Києва)

Мельник Володимир Васильович (заступник голови Київського апеляційного суду)

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