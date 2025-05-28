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Новини Петиція про очищення системи правосуддя від впливу Портнова
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Президенту подано петицію про очищення системи правосуддя від впливу Портнова, - Лапін

петиція про очищення від впливу Портнова

Адвокат та військовий Ігор Лапін подав петицію на сайт Президента з вимогою очищення судової, прокурорської та слідчої систем України від впливу колишнього заступника голови АП Януковича — Андрія Портнова.

Про це він повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Судова система України, органи досудового розслідування, прокуратура та органи суддівського врядування перебувають у глибокій кризі довіри. В умовах повномасштабної війни та боротьби за європейське майбутнє нашої держави, всередині системи правосуддя й досі зберігається вплив осіб, які багато років працювали в інтересах політичних кланів, а не в інтересах правди і закону.

Однією з головних причин цього становища стала багаторічна діяльність колишнього заступника голови Адміністрації Президента часів Януковича — Андрія Портнова. Починаючи з 2019 року, він публічно заявляв про втручання у діяльність слідчих, прокурорів та суддів, організовував кампанії тиску на правоохоронні органи, ініціював політично вмотивовані кримінальні провадження та просував лояльних до себе осіб у ключові державні інституції.

Наслідки цієї системної корупції ми спостерігаємо і сьогодні — зокрема, в політично заангажованих судових рішеннях, сфабрикованих кримінальних справах проти опозиції, використання матеріалів сумнівного походження (в тому числі з території РФ), підконтрольний розподіл справ між "потрібними" суддями", - пише Лапін.

Лапін пропонує провести процедуру люстрації щодо осіб, призначення яких відбувалося за участі, або прямого впливу Портнова чи осіб, пов’язаних із ним.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Смерть Портнова нічого не змінила, тепер команда Зеленського, руками Татарова безроздільно керує його спадком, - Шабунін. ВIДЕО

"Ми, громадяни України, на підставі статей 3, 5, 6 та 19 Конституції України, вимагаємо:

1. Провести всебічну перевірку суддів, прокурорів і слідчих, які ухвалювали рішення або здійснювали переслідування опозиційних діячів, зокрема після 2019 року.

2. Ініціювати процедуру очищення (люстрації) щодо осіб, призначення яких відбувалося за участі, або прямого впливу Андрія Портнова чи осіб, пов’язаних із ним, щляхом внесення до Верховної Ради України Президентом України Невідкладного законопроекту "Про запобігання загрозам національній безпеці пов'язаним із впливом на Верховенство права в Україні" в якому зобов'язати провести: "Декларування контактів з Портновим Андрієм Володимировичем , або його представниками з метою впливу на роботу судової, прокурорської та слідчої систем".

3. Забезпечити публічну звітність щодо заходів, вжитих для очищення судової, прокурорської та слідчої систем від політичного впливу і корупційних практик.

4. Гарантувати справжню незалежність автоматизованих систем розподілу справ у судах та чесність у призначенні слідчих та прокурорів у резонансних справах.

5. Провести незалежний аудит кримінальних проваджень, ініційованих за участі або під впливом Портнова (чи пов’язаних з ним осіб), щодо опозиційних політиків, публічних осіб та громадських діячів", - ідеться у петиції.

"Верховенство права — це не порожнє гасло, а основа легітимності держави. Без очищення судів, прокуратури та органів досудового слідства — неможлива жодна реальна реформа. Ми не зможемо перемогти зовнішнього ворога, якщо толеруємо гниття всередині власної системи правосуддя", - зазначає військовий.

На  думку Лапіна, Портновим здійснювався контроль над відповідними категоріями справ насамперед через наступних суддів:

  •  Босий Вадим Петрович (голова Господарського суду міста Києва)
  • Козлов Руслан Юрійович (голова Печерського районного суду міста Києва)
  • Соколов Олексій (суддя Печерського районного суду міста Києва)
  • Мельник Володимир Васильович (заступник голови Київського апеляційного суду)

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петиція Лапіна
петиція Лапіна

Автор: 

Портнов (345) суддя (1587) петиція (321) Лапін Ігор (33)


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Топ коментарі
+10
а накуя очищати правосуддя від впливу портнова, якщо він вже здох???
потрібно було очищати коли був живий фігурант.
від татарова будемо очищати теж коли склеїть ласти???
зараз нєможна нікуя, так????
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28.05.2025 18:44
+8
Головному беспредельщику петицію та він як завжди вже не одною сраку подтер та поржав
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28.05.2025 18:53
+7
Вертів він петиції, як Конституційний вплив на владу, на органі, яким імітував гру у вкраденому номері.
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28.05.2025 18:49
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А поки портнов був живий то не треба було систити?
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28.05.2025 18:42 Відповісти
а накуя очищати правосуддя від впливу портнова, якщо він вже здох???
потрібно було очищати коли був живий фігурант.
від татарова будемо очищати теж коли склеїть ласти???
зараз нєможна нікуя, так????
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28.05.2025 18:44 Відповісти
Портнов то здох, "но дело его живет".
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28.05.2025 19:29 Відповісти
😂😂😂
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28.05.2025 20:48 Відповісти
Не перекручуй. Не маніпулюй.
Мова йде про люстрацію судей і прокурорів, які були призначані під впливом Портнова і про то, що потрібно здійснити перевірку судових рішень,що були винесені цими судлями.
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29.05.2025 00:44 Відповісти
до дупи то все
реальний приклад очищення від портновщини - показова страта портнова 21.05 у мадриді
при цьому усі його корєша ані пари з вуст
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28.05.2025 18:46 Відповісти
Вертів він петиції, як Конституційний вплив на владу, на органі, яким імітував гру у вкраденому номері.
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28.05.2025 18:49 Відповісти
А де посилання на цю петицію, щоб підписати?
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28.05.2025 18:51 Відповісти
Головному беспредельщику петицію та він як завжди вже не одною сраку подтер та поржав
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28.05.2025 18:53 Відповісти
А що робити із незаконними судовими рішеннями, які вступили в законну силу?
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28.05.2025 18:54 Відповісти
Цікаво, яка буде відмазка? 🤔 Чи просто пошле?
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28.05.2025 19:00 Відповісти
Система, очищайся! Раз-два!
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28.05.2025 19:18 Відповісти
Портнова не має є Татаров . Ложив Гундосий на ваші петиції...
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28.05.2025 19:57 Відповісти
тільки помста очистить суди...
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28.05.2025 19:58 Відповісти
Очищення треба починати від зелені яка узурпувала всю владу в Україні.
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28.05.2025 20:07 Відповісти
Ой, який Лапін сміливий, після смерті портнова
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28.05.2025 20:13 Відповісти
І це говорить той "законник", у якого батько бувший суддя з погонялом "Саша -доллар" ? Ти чого так не піклувався за інтереси "правди і закону ", коли твій батько сидів в Ковелі в суддівському кріслі ?!! Такий "праведний" став, бо не допустили до "корита" ?!!
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28.05.2025 20:16 Відповісти
Петицію на сайт Президента подано чи лише пропонується подати?
Де посилання на петицію?
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28.05.2025 20:17 Відповісти
Лапін що ? Не в курсі .. Петицію Чечетову ще можна подати , не пізно як би
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28.05.2025 20:50 Відповісти
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28.05.2025 23:02 Відповісти
засуньте в одно место эти бесполезные писульки-упрашивания, на коленях лучше постойте, эффекта больше
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28.05.2025 20:59 Відповісти
Тов. И.Лапин рискует поспилковатися с А.Портновым!!!!
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28.05.2025 21:06 Відповісти
 
 