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Новини Відео Вбивство Андрія Портнова
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Мій друг Портнов через Татарова "розрулював" питання із судами, гонорари доходили до $10 млн, - зрадник Царьов. ВIДЕО

Екснардеп та зрадник Олег Царьов не вважає, що вбивство Андрія Портнова було політичним.

Про це він розповів у своєму відео, передає Цензор.НЕТ.

Портнов і Майдан

"Під час Майдану Андрій Портнов був серед перемовників з опозицією. Якби таких, як він було більше, то може, ту точку, що Майдан треба найжорстокішим способом розігнати і буде значно менше крові для країни, може ця точка зору б тоді взяла гору", - зазначив він.

Після 2014 року, каже Царьов, Портнов їде до Росії.

Проблеми в Росії

"В Андрія виникли проблеми. Він не міг отримати громадянство. Його кілька разів затримували. Звичайні ППСники. Як якогось таджика, якогось звичайного мігранта, який порушив міграційне законодавство. Він до цього не звик, поїхав до Європи", - розповів Царьов.

Згодом, продовжив зрадник, Портнов повернувся до України.

"Продовжував займатися улюбленою справою - приймати замовлення на розрулювання складних, конфліктних ситуацій, на судові рішення", - каже Царьов.

Вплив Портнова на рішення судів

Після початку повномасштабного вторгнення РФ, сказав він, Портнов виїхав до Європи, де "продовжував займатися улюбленою справою".

"В Україні залишився Татаров. Через Татарова Андрій виконував замовлення, через нього та через своїх суддів. Замовлень було багато. Комусь треба було, щоб залишили в спокої його активи, хтось просив закриття кримінальних справ, хтось просив, щоб його не включили в санкційні списки. Андрій питання вирішував, майже всі. Гонорари доходили, я знаю людей, які платили по 10 млн доларів за питання. Але не всі питання вирішувалися. 

Якісь справи замість того, щоб закритися, заморожувалися. А це не те, про що домовлялися. А у когось закрили кримінальну справу, але запровадили санкції, він все одно все втратив. Виникають якісь незадоволені люди неминуче, коли вирішуєш таку кількість питань. Я не думаю, що його вбили з якихось політичних мотивів", - підсумував Царьов.

Читайте: Вбивство Портнова іспанська поліція розглядає як професійно сплановане та замовне, - ЗМІ

Автор: 

Портнов (345) Царьов Олег (177)


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Топ коментарі
+48
"- Для ефективного управління державою мені достатньо всього 6 менеджерів!

- Владімссаничь, читали? Портнова грохнули.

- Та ти шо?! Тада 5."

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23.05.2025 16:41
+34
Уряд не бачить підстав застосовувати санкції РНБО проти Андрія Портнова, ексзаступника голови Адміністрації президента часів Віктора Януковича
Про це йдеться у https://petition.kmu.gov.ua/petitions/7617 відповідіпрем'єр-міністра Дениса Шмигаля
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23.05.2025 16:42
+30
Зелені кадри!
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23.05.2025 16:40
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Правила форума Рада форумчан
Сплошная портнуха!
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23.05.2025 16:36 Відповісти
Зелені кадри!
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23.05.2025 16:40 Відповісти
під носом у тебе зелень, рига януковича
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23.05.2025 16:46 Відповісти
Були рига, стали клована.
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23.05.2025 16:47 Відповісти
Царев наступний
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23.05.2025 17:07 Відповісти
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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23.05.2025 17:19 Відповісти
Ні. Андрій Портнов- людина Юлі Тимошенко.
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23.05.2025 17:37 Відповісти
Мєнєджєри. Ефектниє.
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23.05.2025 19:06 Відповісти
Портнов, це лише черговий, із списку ригоАНАЛІВ та їх помічників!
Ківа з Кушнарьовим, можуть це підтвердити!
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23.05.2025 16:36 Відповісти
Татаров не міг цього робити, бо банально не мав на це часу.
Татаров монотонно вбивав чєчєнцев в Києві.
Зеленський тому свідок.
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23.05.2025 16:39 Відповісти
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23.05.2025 18:03 Відповісти
😁
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23.05.2025 21:57 Відповісти
Царьов, ти мабуть наступний.
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23.05.2025 16:39 Відповісти
неначасі!
малюк своїх генералів ховає, від продажних журналюх.
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23.05.2025 16:49 Відповісти
татаров і зараз розрулює.
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23.05.2025 16:40 Відповісти
Треба повторити.
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23.05.2025 16:47 Відповісти
"- Для ефективного управління державою мені достатньо всього 6 менеджерів!

- Владімссаничь, читали? Портнова грохнули.

- Та ти шо?! Тада 5."

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23.05.2025 16:41 Відповісти
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23.05.2025 16:55 Відповісти
Так його ще тут хоронить хочуть? А чо не под бєрьозками?
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23.05.2025 17:02 Відповісти
бо навіть кацапи гидують продажними зрадниками
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23.05.2025 17:14 Відповісти
Ти шо не читав комюніке? Для таджиков под бєрьозкамі мєста нєту.
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23.05.2025 19:09 Відповісти
... (це купа матюків) - його ще й ховати у Києві хочуть? Якого... лисого? Де пристрелили, там нехай і зариють, або кремують і розвіють там же. До речі, він же з дамбаса, от нехай туди, у шахту
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23.05.2025 17:10 Відповісти
Портно́в Андрі́й Володи́мирович народився https://uk.m.wikipedia.org/wiki/27_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F 27 жовтня https://uk.m.wikipedia.org/wiki/1973 1973, https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA Ворошиловград.

Дуже ймовірно, що він є виплодком кацапів, завезених в Україну на місце українців, жертв кремлівського геноциду.
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23.05.2025 17:14 Відповісти
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F:%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B8_%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96
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23.05.2025 17:26 Відповісти
Головне питання ХТО ініціював поранення цього смердючого трупу в Україну? Його корєша з ОПи?
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23.05.2025 17:47 Відповісти
Почітатєлі
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23.05.2025 19:11 Відповісти
УБИТИЙ У МАДРИДІ АНДРІЙ ПОРТНОВ ПЕРЕД СМЕРТЮ НАМАГАВСЯ ПЕРЕОФОРМИТИ ЕЛІТНУ НЕРУХОМІСТЬ НА ДІТЕЙ - EL

За їхніми даними, перебуваючи в Іспанії, Портнов здійснив низку дій, пов'язаних з особистим майном. Зокрема, кілька місяців тому він відвідував нотаріуса в Мадриді, щоб передати право власності на будинок своїм дітям. Йдеться про маєток у Козині на березі Дніпра - елітну нерухомість вартістю приблизно 2,5 мільйона євро.

Джерела El Pais припускають, що ці кроки могли бути спробою уникнути можливих санкцій, конфіскації чи інших правових ризиків, пов'язаних із кримінальним переслідуванням.
Уявити що київський Ларочнік Кремля з ПР Єрмак не причетний - не віриться...
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23.05.2025 17:00 Відповісти
Начало епохі пєрєоформлєній....
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23.05.2025 17:15 Відповісти
фантастично 🤣👏👍
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23.05.2025 17:02 Відповісти
Ну то тепер нехай спробує у пеклі порозрулювати з бісюганами-може щось вийде...
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23.05.2025 16:41 Відповісти
Главное, чтобы Зеля это видео не увидел. Он же ж думает, что Татаров нормальный чувак...
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23.05.2025 16:42 Відповісти
Уряд не бачить підстав застосовувати санкції РНБО проти Андрія Портнова, ексзаступника голови Адміністрації президента часів Віктора Януковича
Про це йдеться у https://petition.kmu.gov.ua/petitions/7617 відповідіпрем'єр-міністра Дениса Шмигаля
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23.05.2025 16:42 Відповісти
за народ все бєспокоітся
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23.05.2025 16:54 Відповісти
З тієї ж опери - кримська єврейка, "українська" депутатка
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23.05.2025 17:11 Відповісти
Татаров під Єрмаком,Єрмак в спайці з ЗЕленським.ДУМАЙ-ТЕ!
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23.05.2025 16:44 Відповісти
ПІЗНО.
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23.05.2025 17:23 Відповісти
Піздно...
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23.05.2025 21:51 Відповісти
Опіздали...
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23.05.2025 22:02 Відповісти
Шкода, зеленський "не в курсе"...
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23.05.2025 16:46 Відповісти
А шо Царьов ще не повернувся?
А, тут Іскандерами гатять....
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23.05.2025 16:47 Відповісти
тобто, царьов говорить, що у нас гнила корумпована судівсько мєнтовська система?
ніколи в це, не повірю.
але, я підозрюю, що вона такою стала після 2019.
тому що, до 2019 була кристально чесною.
так? ні?
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23.05.2025 16:48 Відповісти
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23.05.2025 16:50 Відповісти
Нє, він запитував "ШТА"? По кацапськи так
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23.05.2025 17:12 Відповісти
Так це ж валуєв
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23.05.2025 17:18 Відповісти
Разрулил на пяток пуль в виде гонорара.
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23.05.2025 16:55 Відповісти
Це дурко не тронуте Кремлем , а його друг вже у Козона...

Головне у вбивстві цього талановитого виродка компроматоносія - ЙОГО СМЕРТЬ ВИГІДНА й РАДІСНА для абсолютно протилежних сил ,користувачів та залежних . Але шкоди він міг наробити саме талановитим гнидам від влади Кремля у Києві. А з крутими навичками для вибивства підТатарівський Малюк міг знайти серед чесних вишколених українських виконавців спецназівців... Міг знайти сам татров й серед рашиствських дружбанів радників Буданова...
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23.05.2025 16:55 Відповісти
Так Татарову треба оголошувати підозру і заводити кримінальну справу
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23.05.2025 17:04 Відповісти
Вже заводили, і шо? Тут по Маяковському: "Ваше слово, товарищь Маузер" (с)
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23.05.2025 17:15 Відповісти
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23.05.2025 19:24 Відповісти
Ти шо! Хто ж тоді країною керуватиме, якщо всіх посадити! Не можна так. 70% обрали ЦЕ, то ж насолоджуємося до останього українця.
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23.05.2025 17:19 Відповісти
Царьов явно не один лом перекусив. Одно дєло з демократією боротися, а інше з бандєровцами бєспрєдєльщиками...
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23.05.2025 17:05 Відповісти
За словами цього покидька Царьова, Портнов був просто героєм труда.
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23.05.2025 17:08 Відповісти
Шо він меле?! Татаров чеченців мочив, йому було не до цього!
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23.05.2025 17:17 Відповісти
"Як якогось таджика"... Царьов тримає рівень! Бути тупим дегенератом все життя - це досягнення! Цого виборці можуть їм пишатися.
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23.05.2025 17:18 Відповісти
Закон давно зник. Замість закону - розбіжність інтересів.

А там де інтерес гроші. Перемагають, звичайно, більші гроші. А як же інакше ?
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23.05.2025 17:18 Відповісти
Так сынок этого портнова спокойно проживает в Киеве,продолжить миллионные дела папаши есть кому.
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23.05.2025 17:35 Відповісти
Портнов належав до людей потрібних і корисних будь якій владі - від зонівського "кума" до президента.Його "відкрила" Юлія Тимошенко коли йшла на президентські вибори і Портнов в разі її обрання мав поміняти українське законодавство з метою посилення президентських повноважень.Але Тимошенко програла Януковичу і вже він підібрав Портнова.Тільки от скористуватись цією тонкою юридичною зброєю у януковоща клепок не вистарчило,дальше законів які по ідіотському приймали руками-ногами в Раді він не пішов.А виграла б Тимошенко історія України пішла б іншим шляхом,думаю кращим аніж ми йдемо зараз.Так що...Портнов був скальпелем,яким,як відомо,можна і апендикс вирізати,і горло перерізати...в залежності до кого в руки попаде...Ось така епітафія...
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23.05.2025 17:36 Відповісти
Якби тоді виграла Тимошенко ми би зараз мали з 2010 року при владі щось на кшталт Лукашенко- лайт. Тобто людей вона може б і не гноїла в тюрмі і в бетоні, бо сама сиділа, але під пуйло Тимошенко могла б лягти спокійнісінько. І тоді ми б жили в одному "союзному государстве" з рашкою. Гадаєте це кращий варіант? З пуйлом Тимошенко би ніколи не воювала б.
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23.05.2025 18:04 Відповісти
Коли треба "вкусити" Зеленського - тоді й Царьов в авторитеті.
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23.05.2025 17:40 Відповісти
Так коли ж нарешті почалася друга світова?
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23.05.2025 17:42 Відповісти
"Я не думаю, що його вбили з якихось політичних мотивів", - підсумував Царьов.

Волынская резня!
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23.05.2025 18:48 Відповісти
Какая разніца!.😁
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23.05.2025 21:59 Відповісти
Володимир Ар'єв

Зеленський відмовився вводити санкції проти Портнова. При цьому, якщо вірити повідомленням в деяких ЗМІ, Портнов вільно перетинав кордон в обидва боки попри мобілізаційний вік. Востаннє приїздив незадовго до вбивства. Отже, він мав іншу броню - як один з менеджерів ОП - і ця броня його не врятувала.

А тепер особливо цікавий момент.

Іспанські правоохоронці засекретили хід розслідування. Одразу після заяви посольства України про контроль над справою.
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24.05.2025 12:37 Відповісти
Судячи з паніки в судово-прокурорсько-слідчій мафії, секретність надали через наявність у іспанських слідчих інформації, яка може бути вкрай чутливою. А якщо згадати, що Портнов тримав компромат на величезну кількість українських діячів з нинішньої влади, суддів, прокурорів, різних функціонерів правоохоронних органів… І якщо тепер ці дані в руках європейських слідчих…

Гадаю, всім цим персонажам зараз найкраще зібрати речі і тихенько піти в ліс. Час ще є.
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24.05.2025 12:39 Відповісти
 
 