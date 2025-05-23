Мій друг Портнов через Татарова "розрулював" питання із судами, гонорари доходили до $10 млн, - зрадник Царьов. ВIДЕО
Екснардеп та зрадник Олег Царьов не вважає, що вбивство Андрія Портнова було політичним.
Про це він розповів у своєму відео, передає Цензор.НЕТ.
Портнов і Майдан
"Під час Майдану Андрій Портнов був серед перемовників з опозицією. Якби таких, як він було більше, то може, ту точку, що Майдан треба найжорстокішим способом розігнати і буде значно менше крові для країни, може ця точка зору б тоді взяла гору", - зазначив він.
Після 2014 року, каже Царьов, Портнов їде до Росії.
Проблеми в Росії
"В Андрія виникли проблеми. Він не міг отримати громадянство. Його кілька разів затримували. Звичайні ППСники. Як якогось таджика, якогось звичайного мігранта, який порушив міграційне законодавство. Він до цього не звик, поїхав до Європи", - розповів Царьов.
Згодом, продовжив зрадник, Портнов повернувся до України.
"Продовжував займатися улюбленою справою - приймати замовлення на розрулювання складних, конфліктних ситуацій, на судові рішення", - каже Царьов.
Вплив Портнова на рішення судів
Після початку повномасштабного вторгнення РФ, сказав він, Портнов виїхав до Європи, де "продовжував займатися улюбленою справою".
"В Україні залишився Татаров. Через Татарова Андрій виконував замовлення, через нього та через своїх суддів. Замовлень було багато. Комусь треба було, щоб залишили в спокої його активи, хтось просив закриття кримінальних справ, хтось просив, щоб його не включили в санкційні списки. Андрій питання вирішував, майже всі. Гонорари доходили, я знаю людей, які платили по 10 млн доларів за питання. Але не всі питання вирішувалися.
Якісь справи замість того, щоб закритися, заморожувалися. А це не те, про що домовлялися. А у когось закрили кримінальну справу, але запровадили санкції, він все одно все втратив. Виникають якісь незадоволені люди неминуче, коли вирішуєш таку кількість питань. Я не думаю, що його вбили з якихось політичних мотивів", - підсумував Царьов.
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Ківа з Кушнарьовим, можуть це підтвердити!
Татаров монотонно вбивав чєчєнцев в Києві.
Зеленський тому свідок.
малюк своїх генералів ховає, від продажних журналюх.
- Владімссаничь, читали? Портнова грохнули.
- Та ти шо?! Тада 5."
Дуже ймовірно, що він є виплодком кацапів, завезених в Україну на місце українців, жертв кремлівського геноциду.
За їхніми даними, перебуваючи в Іспанії, Портнов здійснив низку дій, пов'язаних з особистим майном. Зокрема, кілька місяців тому він відвідував нотаріуса в Мадриді, щоб передати право власності на будинок своїм дітям. Йдеться про маєток у Козині на березі Дніпра - елітну нерухомість вартістю приблизно 2,5 мільйона євро.
Джерела El Pais припускають, що ці кроки могли бути спробою уникнути можливих санкцій, конфіскації чи інших правових ризиків, пов'язаних із кримінальним переслідуванням.
Уявити що київський Ларочнік Кремля з ПР Єрмак не причетний - не віриться...
Про це йдеться у https://petition.kmu.gov.ua/petitions/7617 відповідіпрем'єр-міністра Дениса Шмигаля
А, тут Іскандерами гатять....
ніколи в це, не повірю.
але, я підозрюю, що вона такою стала після 2019.
тому що, до 2019 була кристально чесною.
так? ні?
Головне у вбивстві цього талановитого виродка компроматоносія - ЙОГО СМЕРТЬ ВИГІДНА й РАДІСНА для абсолютно протилежних сил ,користувачів та залежних . Але шкоди він міг наробити саме талановитим гнидам від влади Кремля у Києві. А з крутими навичками для вибивства підТатарівський Малюк міг знайти серед чесних вишколених українських виконавців спецназівців... Міг знайти сам татров й серед рашиствських дружбанів радників Буданова...
А там де інтерес гроші. Перемагають, звичайно, більші гроші. А як же інакше ?
Волынская резня!
Зеленський відмовився вводити санкції проти Портнова. При цьому, якщо вірити повідомленням в деяких ЗМІ, Портнов вільно перетинав кордон в обидва боки попри мобілізаційний вік. Востаннє приїздив незадовго до вбивства. Отже, він мав іншу броню - як один з менеджерів ОП - і ця броня його не врятувала.
А тепер особливо цікавий момент.
Іспанські правоохоронці засекретили хід розслідування. Одразу після заяви посольства України про контроль над справою.
Гадаю, всім цим персонажам зараз найкраще зібрати речі і тихенько піти в ліс. Час ще є.