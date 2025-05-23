Мій друг Портнов через Татарова "розрулював" питання із судами, гонорари доходили до $10 млн, - зрадник Царьов. ВIДЕО

Екснардеп та зрадник Олег Царьов не вважає, що вбивство Андрія Портнова було політичним.

Про це він розповів у своєму відео, передає Цензор.НЕТ.

Портнов і Майдан

"Під час Майдану Андрій Портнов був серед перемовників з опозицією. Якби таких, як він було більше, то може, ту точку, що Майдан треба найжорстокішим способом розігнати і буде значно менше крові для країни, може ця точка зору б тоді взяла гору", - зазначив він.

Після 2014 року, каже Царьов, Портнов їде до Росії.

Проблеми в Росії

"В Андрія виникли проблеми. Він не міг отримати громадянство. Його кілька разів затримували. Звичайні ППСники. Як якогось таджика, якогось звичайного мігранта, який порушив міграційне законодавство. Він до цього не звик, поїхав до Європи", - розповів Царьов.

Згодом, продовжив зрадник, Портнов повернувся до України.

"Продовжував займатися улюбленою справою - приймати замовлення на розрулювання складних, конфліктних ситуацій, на судові рішення", - каже Царьов.

Вплив Портнова на рішення судів

Після початку повномасштабного вторгнення РФ, сказав він, Портнов виїхав до Європи, де "продовжував займатися улюбленою справою".

"В Україні залишився Татаров. Через Татарова Андрій виконував замовлення, через нього та через своїх суддів. Замовлень було багато. Комусь треба було, щоб залишили в спокої його активи, хтось просив закриття кримінальних справ, хтось просив, щоб його не включили в санкційні списки. Андрій питання вирішував, майже всі. Гонорари доходили, я знаю людей, які платили по 10 млн доларів за питання. Але не всі питання вирішувалися.

Якісь справи замість того, щоб закритися, заморожувалися. А це не те, про що домовлялися. А у когось закрили кримінальну справу, але запровадили санкції, він все одно все втратив. Виникають якісь незадоволені люди неминуче, коли вирішуєш таку кількість питань. Я не думаю, що його вбили з якихось політичних мотивів", - підсумував Царьов.

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