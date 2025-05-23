Вбивство Портнова іспанська поліція розглядає як професійно сплановане та замовне, - ЗМІ

Іспанська поліція розглядає вбивство колишнього українського чиновника Андрія Портнова в Мадриді як професійно сплановане та ймовірно замовне.

Про це повідомляє El País, інформує Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, напад стався вранці 21 травня в районі Посуело-де-Аларкон, де Портнов мешкав і куди ходили його діти - в місцеву Американську школу. За версією слідства, злочинець очікував на жертву біля автомобіля й випустив щонайменше дев'ять куль. На місці виявлено відповідну кількість гільз. Нападник використовував пістолет із глушником і, за попередніми даними, заздалегідь підготував маршрут втечі.

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У Міністерстві внутрішніх справ Іспанії заявили, що напад був здійснений професійно. Слідство не виключає, що злочинець мав спільників і змінив транспорт під час втечі.

Правоохоронці вивчають записи з камер спостереження та оточення Портнова в Іспанії. Водночас поліція не відкидає жодної з версій - серед можливих мотивів називають як політичні, так і економічні.

Як зазначається, становище Портнова у проросійському уряді Віктора Януковича, його зв’язки з росіянами та ділова активність відкривають широкий спектр потенційних причин. Він перебував під санкціями США та фігурував у розслідуваннях, пов’язаних із корупцією. Слідчі запросили додаткову інформацію в українських та, можливо, інших європейських структур.

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Офіційні коментарі від іспанської влади щодо підозрюваних наразі відсутні, однак джерела El País підтверджують, що основною версією залишається саме замовне вбивство.

Вбивство Андрія Портнова

21 травня 2025 року ексзаступника голови адміністрації Януковича Андрія Портнова вбили в іспанському місті Посуело-де-Аларкон.

Посольство України в Іспанії постійно контактує з місцевими правоохоронними органами щодо справи про вбивство ексзаступника голови адміністрації Януковича Портнова.

Суддя в Іспанії, яка розслідує вбивство, постановила засекретити матеріали розслідування.

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