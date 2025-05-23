УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10787 відвідувачів онлайн
Новини Вбивство Андрія Портнова
4 164 33

Вбивство Портнова іспанська поліція розглядає як професійно сплановане та замовне, - ЗМІ

Андрія Портнова вбили в Іспанії. Фото з місця

Іспанська поліція розглядає вбивство колишнього українського чиновника Андрія Портнова в Мадриді як професійно сплановане та ймовірно замовне.

Про це повідомляє El País, інформує Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, напад стався вранці 21 травня в районі Посуело-де-Аларкон, де Портнов мешкав і куди ходили його діти - в місцеву Американську школу. За версією слідства, злочинець очікував на жертву біля автомобіля й випустив щонайменше дев'ять куль. На місці виявлено відповідну кількість гільз. Нападник використовував пістолет із глушником і, за попередніми даними, заздалегідь підготував маршрут втечі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Справа про вбивство Портнова перебуває на контролі посольства України в Іспанії, - МЗС

У Міністерстві внутрішніх справ Іспанії заявили, що напад був здійснений професійно. Слідство не виключає, що злочинець мав спільників і змінив транспорт під час втечі.

Правоохоронці вивчають записи з камер спостереження та оточення Портнова в Іспанії. Водночас поліція не відкидає жодної з версій - серед можливих мотивів називають як політичні, так і економічні.

Як зазначається, становище Портнова у проросійському уряді Віктора Януковича, його зв’язки з росіянами та ділова активність відкривають широкий спектр потенційних причин. Він перебував під санкціями США та фігурував у розслідуваннях, пов’язаних із корупцією. Слідчі запросили додаткову інформацію в українських та, можливо, інших європейських структур.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вбитий Портнов лежить на землі. ФОТО

Офіційні коментарі від іспанської влади щодо підозрюваних наразі відсутні, однак джерела El País підтверджують, що основною версією залишається саме замовне вбивство.

Вбивство Андрія Портнова

21 травня 2025 року ексзаступника голови адміністрації Януковича Андрія Портнова вбили в іспанському місті Посуело-де-Аларкон.

Посольство України в Іспанії постійно контактує з місцевими правоохоронними органами щодо справи про вбивство ексзаступника голови адміністрації Януковича Портнова.

Суддя в Іспанії, яка розслідує вбивство, постановила засекретити матеріали розслідування.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Було п’ять пострілів": іспанські ЗМІ розповіли деталі вбивства Портнова

Автор: 

Іспанія (927) Портнов (345) вбивство (3108)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+21
Та забийте болт на цю справу,гішпанці. Воно вам треба?
показати весь коментар
23.05.2025 14:37
+19
Випадок більше нагадує самогубство. Підготовка розстрільних списків дуже небезпечна для здоров'я.
показати весь коментар
23.05.2025 14:44
+15
Та ну, вони помиляються. Це якісь випадкові ********. Хотіли годинника дороговартісного забрать та не встигли.
показати весь коментар
23.05.2025 14:40
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Та забийте болт на цю справу,гішпанці. Воно вам треба?
показати весь коментар
23.05.2025 14:37 Відповісти
Та ну, вони помиляються. Це якісь випадкові ********. Хотіли годинника дороговартісного забрать та не встигли.
показати весь коментар
23.05.2025 14:40 Відповісти
не дав закурити пацанам... падлюка
показати весь коментар
23.05.2025 14:46 Відповісти
показати весь коментар
23.05.2025 14:49 Відповісти
нєнє.
вони чемно запросили перепаркувати з інвалідної стоянки.
портнов же, врубив бика та розповідати про собачий рот.
гарячі матодори напихали повну харю.
показати весь коментар
23.05.2025 14:52 Відповісти
Испанские болваны,вот вам единственно правильная версия расправы - это месть за отобранную Криворожсталь.
показати весь коментар
23.05.2025 14:42 Відповісти
Так алкаш Царев вже все розповів що і до чого.
показати весь коментар
23.05.2025 14:43 Відповісти
Випадок більше нагадує самогубство. Підготовка розстрільних списків дуже небезпечна для здоров'я.
показати весь коментар
23.05.2025 14:44 Відповісти
цей @андон сам себе вніс випадково до свого розстрільного списку, який надав кацапам
ото кацапи згідно списку його ліквідували
жодних претензій ні до кого не може бути
усе згідно домоленостей
показати весь коментар
23.05.2025 15:10 Відповісти
Кацапи не поняли, шо то він просто підписався в кінці списку, щоб не забули наградіть за содєйствіє в ізоблічєнії врагов.
показати весь коментар
23.05.2025 20:17 Відповісти
всетаки фрілансер знайшовся на портянку..
інші вороги України - тремтять..
показати весь коментар
23.05.2025 14:44 Відповісти
Зеленский красавчик.
показати весь коментар
23.05.2025 14:46 Відповісти
може комусь і подобається..
показати весь коментар
23.05.2025 14:48 Відповісти
То как его убили показывает что Портнов совсем не боялся мести со стороны украинских властей.
показати весь коментар
23.05.2025 14:50 Відповісти
бо не було ніякої мєсті українських властєй. то робота московської гебні. так само як і Кернеса прибрали.
показати весь коментар
23.05.2025 14:52 Відповісти
чітке виконання вказівки ***** - ліквідовано одну з "першопричин" війни проти України
показати весь коментар
23.05.2025 15:11 Відповісти
ага,
портянка боявся більше цтк та влк, ..
ніж помсти..
показати весь коментар
23.05.2025 14:54 Відповісти
то, його вбили, чи як бабченко в кетчупі повалявся і бігом в буркіна фасо?
показати весь коментар
23.05.2025 14:48 Відповісти
в кетчуп повалятись ..
і на шашлик/и..
показати весь коментар
23.05.2025 14:50 Відповісти
там кетчупу повний "тупий собачий рот"
на буркіну вже не заїде, буде своїми апеляціями дойопувати чортів у пеклі
показати весь коментар
23.05.2025 15:21 Відповісти
Я нічого не розумію - Портнов дупу рвав за "рускій мір", а діти ходили в американську школу...
показати весь коментар
23.05.2025 14:53 Відповісти
Такі вони борці з ,, піндосами,, а тупий нарід вірить.
показати весь коментар
23.05.2025 15:05 Відповісти
Вбили людиноподібними безпілотниками.
показати весь коментар
23.05.2025 15:07 Відповісти
кацапи за вказівкою ***** цією ліквідацією знищили одну з першопричин війни проти України
знищили красиво, фахово, ефектно та ефективно
показати весь коментар
23.05.2025 15:08 Відповісти
Его 200% убила не наша власть! Он Зеленскому и ко абсолютно никак не мешал! Против него ни санкции не водили, ни уголовные дела заведены не были! Кацап его смерть так же не выгодна, он им абсолютно ничем и никак не мешал. Скорее всего его заказал Шарий! У них давно уже вражда между собой была, а в своем Телеграме Шарий откровенно глумится над убийством Портнова
показати весь коментар
23.05.2025 15:13 Відповісти
Тут так то сразу понятно ,что он НЕ под трамвай попал .
показати весь коментар
23.05.2025 15:44 Відповісти
Фсьо, харе!
Новина вже несвіжа, *******. Не пропонуйте більше.
показати весь коментар
23.05.2025 15:48 Відповісти
Знайти, звісно, обов'язково треба, задля того щоб нагородити виконавців!
показати весь коментар
23.05.2025 15:56 Відповісти
Нема що розглядати… хлопа замучила совість. А оскільки він не бідний та схильний до естетики, то вирішив найняти професіоналів, щоб було красиво, як у Голівуді. І треба віддати йому належне, вийшло непогано. Справу можна закривати.
показати весь коментар
23.05.2025 16:08 Відповісти
показати весь коментар
23.05.2025 16:18 Відповісти
Не кидай своїх і не стріляним будеш, під школою у своїх дітей- закон кидал.
показати весь коментар
23.05.2025 16:26 Відповісти
Сьогодні в ютубі зустрічала заголовок, що вбивства не було, мовляв портнов це спланував. Не заходила, не слухала.
показати весь коментар
23.05.2025 16:35 Відповісти
 
 