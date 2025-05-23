Убийство Портнова испанская полиция рассматривает как профессионально спланированное и заказное, - СМИ

Испанская полиция рассматривает убийство бывшего украинского чиновника Андрея Портнова в Мадриде как профессионально спланированное и вероятно заказное.

Об этом сообщает El País, информирует Цензор.НЕТ.

Напомним, нападение произошло утром 21 мая в районе Посуэло-де-Аларкон, где Портнов жил и куда ходили его дети - в местную Американскую школу. По версии следствия, преступник ожидал жертву возле автомобиля и выпустил по меньшей мере девять пуль. На месте обнаружено соответствующее количество гильз. Нападавший использовал пистолет с глушителем и, по предварительным данным, заранее подготовил маршрут побега.

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В Министерстве внутренних дел Испании заявили, что нападение было совершено профессионально. Следствие не исключает, что преступник имел сообщников и сменил транспорт во время побега.

Правоохранители изучают записи с камер наблюдения и окружения Портнова в Испании. В то же время полиция не отвергает ни одной из версий - среди возможных мотивов называют как политические, так и экономические.

Как отмечается, положение Портнова в пророссийском правительстве Виктора Януковича, его связи с россиянами и деловая активность открывают широкий спектр потенциальных причин. Он находился под санкциями США и фигурировал в расследованиях, связанных с коррупцией. Следователи запросили дополнительную информацию у украинских и, возможно, других европейских структур.

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Официальные комментарии от испанских властей относительно подозреваемых пока отсутствуют, однако источники El País подтверждают, что основной версией остается именно заказное убийство.

Убийство Андрея Портнова

21 мая 2025 года экс-заместителя главы администрации Януковича Андрея Портнова убили в испанском городе Посуэло-де-Аларкон.

Посольство Украины в Испании постоянно контактирует с местными правоохранительными органами по делу об убийстве экс-заместителя главы администрации Януковича Портнова.

Судья в Испании, которая расследует убийство, постановила засекретить материалы расследования.

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