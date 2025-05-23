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Новости Убийство Андрея Портнова
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Убийство Портнова испанская полиция рассматривает как профессионально спланированное и заказное, - СМИ

Андрея Портнова убили в Испании. Фото с места

Испанская полиция рассматривает убийство бывшего украинского чиновника Андрея Портнова в Мадриде как профессионально спланированное и вероятно заказное.

Об этом сообщает El País, информирует Цензор.НЕТ.

Напомним, нападение произошло утром 21 мая в районе Посуэло-де-Аларкон, где Портнов жил и куда ходили его дети - в местную Американскую школу. По версии следствия, преступник ожидал жертву возле автомобиля и выпустил по меньшей мере девять пуль. На месте обнаружено соответствующее количество гильз. Нападавший использовал пистолет с глушителем и, по предварительным данным, заранее подготовил маршрут побега.

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В Министерстве внутренних дел Испании заявили, что нападение было совершено профессионально. Следствие не исключает, что преступник имел сообщников и сменил транспорт во время побега.

Правоохранители изучают записи с камер наблюдения и окружения Портнова в Испании. В то же время полиция не отвергает ни одной из версий - среди возможных мотивов называют как политические, так и экономические.

Как отмечается, положение Портнова в пророссийском правительстве Виктора Януковича, его связи с россиянами и деловая активность открывают широкий спектр потенциальных причин. Он находился под санкциями США и фигурировал в расследованиях, связанных с коррупцией. Следователи запросили дополнительную информацию у украинских и, возможно, других европейских структур.

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Официальные комментарии от испанских властей относительно подозреваемых пока отсутствуют, однако источники El País подтверждают, что основной версией остается именно заказное убийство.

Убийство Андрея Портнова

21 мая 2025 года экс-заместителя главы администрации Януковича Андрея Портнова убили в испанском городе Посуэло-де-Аларкон.

Посольство Украины в Испании постоянно контактирует с местными правоохранительными органами по делу об убийстве экс-заместителя главы администрации Януковича Портнова.

Судья в Испании, которая расследует убийство, постановила засекретить материалы расследования.

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Автор: 

Испания (877) Портнов Андрей (649) убийство (6504)


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Топ комментарии
+21
Та забийте болт на цю справу,гішпанці. Воно вам треба?
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23.05.2025 14:37
+19
Випадок більше нагадує самогубство. Підготовка розстрільних списків дуже небезпечна для здоров'я.
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23.05.2025 14:44
+15
Та ну, вони помиляються. Це якісь випадкові ********. Хотіли годинника дороговартісного забрать та не встигли.
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23.05.2025 14:40
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Та забийте болт на цю справу,гішпанці. Воно вам треба?
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23.05.2025 14:37 Ответить
Та ну, вони помиляються. Це якісь випадкові ********. Хотіли годинника дороговартісного забрать та не встигли.
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23.05.2025 14:40 Ответить
не дав закурити пацанам... падлюка
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23.05.2025 14:46 Ответить
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23.05.2025 14:49 Ответить
нєнє.
вони чемно запросили перепаркувати з інвалідної стоянки.
портнов же, врубив бика та розповідати про собачий рот.
гарячі матодори напихали повну харю.
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23.05.2025 14:52 Ответить
Испанские болваны,вот вам единственно правильная версия расправы - это месть за отобранную Криворожсталь.
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23.05.2025 14:42 Ответить
Так алкаш Царев вже все розповів що і до чого.
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23.05.2025 14:43 Ответить
Випадок більше нагадує самогубство. Підготовка розстрільних списків дуже небезпечна для здоров'я.
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23.05.2025 14:44 Ответить
цей @андон сам себе вніс випадково до свого розстрільного списку, який надав кацапам
ото кацапи згідно списку його ліквідували
жодних претензій ні до кого не може бути
усе згідно домоленостей
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23.05.2025 15:10 Ответить
Кацапи не поняли, шо то він просто підписався в кінці списку, щоб не забули наградіть за содєйствіє в ізоблічєнії врагов.
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23.05.2025 20:17 Ответить
всетаки фрілансер знайшовся на портянку..
інші вороги України - тремтять..
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23.05.2025 14:44 Ответить
Зеленский красавчик.
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23.05.2025 14:46 Ответить
може комусь і подобається..
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23.05.2025 14:48 Ответить
То как его убили показывает что Портнов совсем не боялся мести со стороны украинских властей.
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23.05.2025 14:50 Ответить
бо не було ніякої мєсті українських властєй. то робота московської гебні. так само як і Кернеса прибрали.
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23.05.2025 14:52 Ответить
чітке виконання вказівки ***** - ліквідовано одну з "першопричин" війни проти України
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23.05.2025 15:11 Ответить
ага,
портянка боявся більше цтк та влк, ..
ніж помсти..
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23.05.2025 14:54 Ответить
то, його вбили, чи як бабченко в кетчупі повалявся і бігом в буркіна фасо?
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23.05.2025 14:48 Ответить
в кетчуп повалятись ..
і на шашлик/и..
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23.05.2025 14:50 Ответить
там кетчупу повний "тупий собачий рот"
на буркіну вже не заїде, буде своїми апеляціями дойопувати чортів у пеклі
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23.05.2025 15:21 Ответить
Я нічого не розумію - Портнов дупу рвав за "рускій мір", а діти ходили в американську школу...
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23.05.2025 14:53 Ответить
Такі вони борці з ,, піндосами,, а тупий нарід вірить.
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23.05.2025 15:05 Ответить
Вбили людиноподібними безпілотниками.
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23.05.2025 15:07 Ответить
кацапи за вказівкою ***** цією ліквідацією знищили одну з першопричин війни проти України
знищили красиво, фахово, ефектно та ефективно
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23.05.2025 15:08 Ответить
Его 200% убила не наша власть! Он Зеленскому и ко абсолютно никак не мешал! Против него ни санкции не водили, ни уголовные дела заведены не были! Кацап его смерть так же не выгодна, он им абсолютно ничем и никак не мешал. Скорее всего его заказал Шарий! У них давно уже вражда между собой была, а в своем Телеграме Шарий откровенно глумится над убийством Портнова
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23.05.2025 15:13 Ответить
Тут так то сразу понятно ,что он НЕ под трамвай попал .
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23.05.2025 15:44 Ответить
Фсьо, харе!
Новина вже несвіжа, *******. Не пропонуйте більше.
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23.05.2025 15:48 Ответить
Знайти, звісно, обов'язково треба, задля того щоб нагородити виконавців!
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23.05.2025 15:56 Ответить
Нема що розглядати… хлопа замучила совість. А оскільки він не бідний та схильний до естетики, то вирішив найняти професіоналів, щоб було красиво, як у Голівуді. І треба віддати йому належне, вийшло непогано. Справу можна закривати.
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23.05.2025 16:08 Ответить
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23.05.2025 16:18 Ответить
Не кидай своїх і не стріляним будеш, під школою у своїх дітей- закон кидал.
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23.05.2025 16:26 Ответить
Сьогодні в ютубі зустрічала заголовок, що вбивства не було, мовляв портнов це спланував. Не заходила, не слухала.
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23.05.2025 16:35 Ответить
 
 