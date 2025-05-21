"Было пять выстрелов": испанские СМИ рассказали подробности убийства Портнова
Убийство экс-замглавы администрации Януковича Андрея Портнова в Мадриде произошло 21 мая у ворот элитной Американской школы, когда он отводил на учебу своих 10-летнюю и 12-летнюю дочерей.
Об этом пишут испанские издания El Mundo и El Pais, которые пообщались с работниками школы, родителями детей и очевидцами, которые оказались неподалеку в момент убийства, сообщает Цензор.НЕТ.
"Пять выстрелов в шею, спину и голову (Порнова, - ред.) было слышно как в школе, так и в общежитии и соседних домах, что вызвало панику и смятение во всем районе", - пишет El Mundo.
По данным медиа, Портнов был застрелен возле дерева, в нескольких метрах от багажника своего Mercedes.
"Портнов, одетый в белую футболку, шорты и кроссовки, был захвачен киллером врасплох - и его тело после убийства на некоторое время осталось лежать неподалеку от ворот школы, на глазах у родителей и детей", - говорится в публикации.
Что говорят работники школы?
"В школе большой переполох, мы в шоке и пытаемся организовать реагирование", - сказала работница школы вскоре после инцидента.
Согласно отчету Ассоциации частных школ, это вторая самая дорогая школа в Испании. Стоимость обучения в заведении колеблется от 8 925 евро за дошкольное учреждение до 19 865 евро за среднюю и старшую школу.
"Мы ничего не знаем, больше информации может предоставить полиция", - сказала сотрудница школы, но уточнила, что выстрелы прозвучали "через полчаса" после начала уроков (примерно в 08:45), поэтому дети и учителя были в безопасности и никто не видел убийства.
"Мы в ужасе, никогда не думали, что такое может произойти здесь", - сказала одна из матерей, которая пришла отвести детей в школу.
"После убийства район был оцеплен и охранялся сотрудниками Национальной полиции и муниципальной полиции Позуэло, которые установили внешний периметр, чтобы сотрудники криминалистической полиции могли установить ширмы вокруг автомобиля, возле которого был убит гражданин Украины", - пишет издание.
В материале сказано, что "тело Портнова лежало на земле всего в 50 метрах от школы. Около 13:00 следователи закончили собирать улики, а спустя почти пять часов после убийства, в 14:00, похоронное бюро Эналты забрало тело. Над территорией летали беспилотники и вертолет в поисках злоумышленников".
Рассказы очевидцев
Работник мастерской "Евромастер", которая находится примерно в 150 метрах от места происшествия, рассказывает, что в 9:00 утра он открыл мастерскую и вместе с коллегами готовился начать рабочий день, когда услышал выстрелы, которые, по их мнению, были "ударами молотка от соседа сверху".
"Я узнал об этом, когда увидел полицию на лошадях, которая проезжала мимо. Я вышел на улицу и увидел вертолеты и много полицейских фургонов, поэтому понял, что произошло что-то большое. Все, что я знаю, это то, о чем говорят, что это политическое сведение счетов", - цитирует рабочего El Pais.
18-летний Марио, который живет на соседней со школой улице, рассказывает, что около 09:20 он вышел на улицу, чтобы успеть на автобус, и увидел людей, которые бежали к месту событий.
"Там были вертолеты и машины скорой помощи, но я подумал, что у кого-то случился сердечный приступ", - рассказал парень и отметил, что понял, что речь идет об убийстве, когда увидел, что его автобус отклонился от привычной остановки.
Убийство Андрея Портнова
21 мая 2025 года экс-заместителя главы администрации Януковича Андрея Портнова убили в испанском городе Посуэло-де-Аларкон.
у Києві БРИТИШ СКУЛ Цена тєж десь 17-18 тис евро на рік
Але всі співпадіння не навмисні, як пишуть в титрах детективів ))
в европе всех убивают потому, что они все в европе, в южную америку никто из них не хочет
портнов был сАратником и другом зеленского, дерьмака и татарова.
Не гоже гебнявому агенту шастати по закордонах де пробовтає ворогу секрети, тому хазяїн і наказав відправити на концерт кобзона.
а діти ходили в американську школу..
а чому не в мацкальську??
СБУ закрила справу про держзраду Портнова
Служба безпеки України припинила кримінальне провадження про державну зраду ексрадника Віктора Януковича Андрія Портнова.
Про це Портнов написав у Telegram, додавши відповідного листа від СБУ та прокуратури Криму.
Зокрема, прокуратура Криму повідомила адвокату Портнова, що 15 серпня кримінальне провадження за ознаками вчинення кримінального правопорушення за ч.1 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада) «закрито у зв'язку з відсутністю в діянні складу кримінального злочину».
Також у листі зазначається, що немає проваджень щодо Портнова, в яких він мав би процесуальний статус підозрюваного чи обвинуваченого.
Іспанські правоохоронні органи, часто за підтримки Європолу, регулярно проводять операції з боротьби з цими групами. Основна діяльність російських ОЗГ в Іспанії, за даними розслідувань, включає:
Відмивання грошей: Це одна з основних діяльностей. Гроші, отримані від різних видів незаконної діяльності (в основному, наркотрафіку), відмиваються через складну мережу компаній, нерухомість і, як нещодавно виявлено, навіть через так звану систему "Хавала".
Наркотрафік: Російські ОЗГ часто виступають як "касири" для інших великих злочинних організацій (албанських, сербських, вірменських, китайських, українських та колумбійських мафій, а також Mocro Maffia), допомагаючи їм легалізовувати доходи від наркотиків.
Проникнення в державні структури: Були випадки, коли російські ОЗГ намагалися або успішно проникали в економічні, політичні, судові та правоохоронні органи Іспанії.
Інші злочини: Також згадуються замовні вбивства, торгівля зброєю, вимагання, підробка документів.
Хотя, на машине/мотоцикле есть шанс - через пару минут они уже за городом, там где-то в лесу бросают транспорт и выходят на другую дорогу, где их подбирают.
Лежить мальчік у трусах
На брудній дорозі.
Кров у нього на руках,
Й українські сльози.
Кацапню до Неньки вів
Падло з даунбасу.
Не в Луганську жити сів
Вибрав ЄС- прикрасу!
Довго козлик не цибав,
Пішов на Суд Божий!!!
В ньому не пройде хабар
Він правдивий, строгий.
21.05.2025
Анатолій Березенський