"Было пять выстрелов": испанские СМИ рассказали подробности убийства Портнова

Убийство экс-замглавы администрации Януковича Андрея Портнова в Мадриде произошло 21 мая у ворот элитной Американской школы, когда он отводил на учебу своих 10-летнюю и 12-летнюю дочерей.

Об этом пишут испанские издания El Mundo и El Pais, которые пообщались с работниками школы, родителями детей и очевидцами, которые оказались неподалеку в момент убийства.

"Пять выстрелов в шею, спину и голову (Порнова, - ред.) было слышно как в школе, так и в общежитии и соседних домах, что вызвало панику и смятение во всем районе", - пишет El Mundo.

По данным медиа, Портнов был застрелен возле дерева, в нескольких метрах от багажника своего Mercedes.

"Портнов, одетый в белую футболку, шорты и кроссовки, был захвачен киллером врасплох - и его тело после убийства на некоторое время осталось лежать неподалеку от ворот школы, на глазах у родителей и детей", - говорится в публикации.

Что говорят работники школы?

"В школе большой переполох, мы в шоке и пытаемся организовать реагирование", - сказала работница школы вскоре после инцидента.

Согласно отчету Ассоциации частных школ, это вторая самая дорогая школа в Испании. Стоимость обучения в заведении колеблется от 8 925 евро за дошкольное учреждение до 19 865 евро за среднюю и старшую школу.

"Мы ничего не знаем, больше информации может предоставить полиция", - сказала сотрудница школы, но уточнила, что выстрелы прозвучали "через полчаса" после начала уроков (примерно в 08:45), поэтому дети и учителя были в безопасности и никто не видел убийства.

"Мы в ужасе, никогда не думали, что такое может произойти здесь", - сказала одна из матерей, которая пришла отвести детей в школу.

"После убийства район был оцеплен и охранялся сотрудниками Национальной полиции и муниципальной полиции Позуэло, которые установили внешний периметр, чтобы сотрудники криминалистической полиции могли установить ширмы вокруг автомобиля, возле которого был убит гражданин Украины", - пишет издание.

В материале сказано, что "тело Портнова лежало на земле всего в 50 метрах от школы. Около 13:00 следователи закончили собирать улики, а спустя почти пять часов после убийства, в 14:00, похоронное бюро Эналты забрало тело. Над территорией летали беспилотники и вертолет в поисках злоумышленников".

Рассказы очевидцев

Работник мастерской "Евромастер", которая находится примерно в 150 метрах от места происшествия, рассказывает, что в 9:00 утра он открыл мастерскую и вместе с коллегами готовился начать рабочий день, когда услышал выстрелы, которые, по их мнению, были "ударами молотка от соседа сверху".

"Я узнал об этом, когда увидел полицию на лошадях, которая проезжала мимо. Я вышел на улицу и увидел вертолеты и много полицейских фургонов, поэтому понял, что произошло что-то большое. Все, что я знаю, это то, о чем говорят, что это политическое сведение счетов", - цитирует рабочего El Pais.

18-летний Марио, который живет на соседней со школой улице, рассказывает, что около 09:20 он вышел на улицу, чтобы успеть на автобус, и увидел людей, которые бежали к месту событий.

"Там были вертолеты и машины скорой помощи, но я подумал, что у кого-то случился сердечный приступ", - рассказал парень и отметил, что понял, что речь идет об убийстве, когда увидел, что его автобус отклонился от привычной остановки.

Убийство Андрея Портнова

21 мая 2025 года экс-заместителя главы администрации Януковича Андрея Портнова убили в испанском городе Посуэло-де-Аларкон.

