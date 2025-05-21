РУС
Новости Убийство Андрея Портнова
16 193 162

"Было пять выстрелов": испанские СМИ рассказали подробности убийства Портнова

Андрея Портнова убили в Испании.

Убийство экс-замглавы администрации Януковича Андрея Портнова в Мадриде произошло 21 мая у ворот элитной Американской школы, когда он отводил на учебу своих 10-летнюю и 12-летнюю дочерей.

Об этом пишут испанские издания El Mundo и El Pais, которые пообщались с работниками школы, родителями детей и очевидцами, которые оказались неподалеку в момент убийства, сообщает Цензор.НЕТ.

"Пять выстрелов в шею, спину и голову (Порнова, - ред.) было слышно как в школе, так и в общежитии и соседних домах, что вызвало панику и смятение во всем районе", - пишет El Mundo.

По данным медиа, Портнов был застрелен возле дерева, в нескольких метрах от багажника своего Mercedes.

"Портнов, одетый в белую футболку, шорты и кроссовки, был захвачен киллером врасплох - и его тело после убийства на некоторое время осталось лежать неподалеку от ворот школы, на глазах у родителей и детей", - говорится в публикации.

Что говорят работники школы?

"В школе большой переполох, мы в шоке и пытаемся организовать реагирование", - сказала работница школы вскоре после инцидента.

Согласно отчету Ассоциации частных школ, это вторая самая дорогая школа в Испании. Стоимость обучения в заведении колеблется от 8 925 евро за дошкольное учреждение до 19 865 евро за среднюю и старшую школу.

"Мы ничего не знаем, больше информации может предоставить полиция", - сказала сотрудница школы, но уточнила, что выстрелы прозвучали "через полчаса" после начала уроков (примерно в 08:45), поэтому дети и учителя были в безопасности и никто не видел убийства.

"Мы в ужасе, никогда не думали, что такое может произойти здесь", - сказала одна из матерей, которая пришла отвести детей в школу.

"После убийства район был оцеплен и охранялся сотрудниками Национальной полиции и муниципальной полиции Позуэло, которые установили внешний периметр, чтобы сотрудники криминалистической полиции могли установить ширмы вокруг автомобиля, возле которого был убит гражданин Украины", - пишет издание.

В материале сказано, что "тело Портнова лежало на земле всего в 50 метрах от школы. Около 13:00 следователи закончили собирать улики, а спустя почти пять часов после убийства, в 14:00, похоронное бюро Эналты забрало тело. Над территорией летали беспилотники и вертолет в поисках злоумышленников".

Читайте также: Портнова застрелили в Испании

Рассказы очевидцев

Работник мастерской "Евромастер", которая находится примерно в 150 метрах от места происшествия, рассказывает, что в 9:00 утра он открыл мастерскую и вместе с коллегами готовился начать рабочий день, когда услышал выстрелы, которые, по их мнению, были "ударами молотка от соседа сверху".

"Я узнал об этом, когда увидел полицию на лошадях, которая проезжала мимо. Я вышел на улицу и увидел вертолеты и много полицейских фургонов, поэтому понял, что произошло что-то большое. Все, что я знаю, это то, о чем говорят, что это политическое сведение счетов", - цитирует рабочего El Pais.

18-летний Марио, который живет на соседней со школой улице, рассказывает, что около 09:20 он вышел на улицу, чтобы успеть на автобус, и увидел людей, которые бежали к месту событий.

"Там были вертолеты и машины скорой помощи, но я подумал, что у кого-то случился сердечный приступ", - рассказал парень и отметил, что понял, что речь идет об убийстве, когда увидел, что его автобус отклонился от привычной остановки.

Убийство Андрея Портнова

21 мая 2025 года экс-заместителя главы администрации Януковича Андрея Портнова убили в испанском городе Посуэло-де-Аларкон.

Смотрите также: Убитый Портнов лежит на земле. ФОТО

Автор: 

Топ комментарии
+58
Що ця гнида робила в країні НАТО біля американської школи? Своїх личинок воно навчало в школі піндосів? Це такі скрепи? Зато як воно тварь і інші його тварі по палаті розказували що Україні не потрібно йти в Європу і тягнуло нас в Сосію
21.05.2025 21:02 Ответить
+46
Шарий сегодня будет очень плохо спать... а Портнов наконец то попал на суд с которым хрен порешаешь...
21.05.2025 20:59 Ответить
+34
Бачте, а діточок до американської школи водив, не до кацапсячої, а американської...
21.05.2025 21:05 Ответить
який сенс кацапам валити "борца с укронацистамі" ?
21.05.2025 21:33 Ответить
Гіві , моторола , зазарченко , жилін ... далі продовжувати ?
21.05.2025 21:57 Ответить
Якщо ви вважаєте що всю цю наволоч виключно кацапи прибрали,то ви дещо помиляєтесь.
21.05.2025 22:05 Ответить
Якісь докази навести можете ?
21.05.2025 22:10 Ответить
В Бутусова на річницю ліквідації "сластікі" була ціла програма про цю операцію,з приводу ліквідації "моторика" до речі також.
21.05.2025 22:23 Ответить
"моторила".
21.05.2025 22:27 Ответить
Це річна ціна чи місячна: "від 8 925 євро за дошкільний заклад до 19 865 євро за середню і старшу школу"?
21.05.2025 21:28 Ответить
Це річна ціна.
у Києві БРИТИШ СКУЛ Цена тєж десь 17-18 тис евро на рік
22.05.2025 00:17 Ответить
Педошаріку приготуватися!
21.05.2025 21:29 Ответить
Це ж скільки бидлоти втекло з України до Іспанії, що простим стрілкам і постріляти ніде, то портнов потрапить в зону льоту кулі, то шарій метушиться, то ще різні там слугориги шаряться.
21.05.2025 21:30 Ответить
21.05.2025 21:32 Ответить
лєгко обдєлався! а могло бути куди гірше. вухо наприклад прострелили б!
21.05.2025 21:32 Ответить
А як після цього жити всім українським суддям, щось жодного не бачив з простріленим вухом, всі пі...си служили всіма частинами тіла цьому прорашистському ідіоту?
21.05.2025 21:34 Ответить
21.05.2025 21:35 Ответить
Гадів Україні на користь кацапстану, застрелив його якийсь кацапський фсбшний кілер і зустрів його в пеклі Йося Кабзон, кацап до мозку кісток і така ж фсбшна курва. Куди хотів, туди і приплив.
показать весь комментарий
21.05.2025 21:47 Ответить
Кілера вже оголосили у розшук))

21.05.2025 21:50 Ответить
Та цього кілера-термінатора з майбутнього треба було десь так в 2006 рік відправляти.Набагато менше ця кацапотварюка зла наробила б.
21.05.2025 22:08 Ответить
Это было не просто убийство,это была показательная казнь,организовать или заказать такое могли только два фигуранта.
показать весь комментарий
21.05.2025 22:04 Ответить
Я бачив поруч самокат, до якого прилип фантик "рошену"...
Але всі співпадіння не навмисні, як пишуть в титрах детективів ))
21.05.2025 23:28 Ответить
Звісно, це були Зорян і Шкіряк.
показать весь комментарий
22.05.2025 04:33 Ответить
В Европе всех убивают. Никаких спецслужб, полиция сборище ряженых клоунов. В Южной Америке и то безопаснее.
21.05.2025 22:04 Ответить
"В Европе всех убивают"

в европе всех убивают потому, что они все в европе, в южную америку никто из них не хочет
21.05.2025 22:18 Ответить
Из нормальных стран уезжают жить по всему миру. Только для диких совковых люмпенов Европа сакральное место, которую они всю обгадили своим трупами.
21.05.2025 22:23 Ответить
ну, тут дело вкуса. для многих штаты сакральное место, например для тебя. а по поводу "Никаких спецслужб, полиция сборище ряженых клоунов", так у вас в штатах президентов стреляют и никаких спецслужб, а тут какой-то неизвестный для испании портнов
21.05.2025 22:37 Ответить
не скули,янкі! всі знають,що найкраща у світі США,а в СЩА найкращий Трамп!
22.05.2025 01:47 Ответить
Astalavista
21.05.2025 22:19 Ответить
Ванья :Hasta la vista.
22.05.2025 02:12 Ответить
22.05.2025 09:36 Ответить
21.05.2025 22:37 Ответить
А почему разгоняют, что он был соратником овоща.
портнов был сАратником и другом зеленского, дерьмака и татарова.
21.05.2025 22:38 Ответить
Він був другом усіх политиків . І мабуть даже ГЕТТМАНЦЕВА
21.05.2025 23:58 Ответить
портнов був сратніком ,так блище до фактів
22.05.2025 08:11 Ответить
Чи Юля Тимошенко якось прокоментує загибель одного з найвідоміших своїх соратників?
21.05.2025 22:47 Ответить
Тому що мав сидіти у ростові, поряд з овочем, мєртвєчуком та кровасісєй, а не шниряти по країнам НАТО, населеними жахливими ЛГБТшніками.
Не гоже гебнявому агенту шастати по закордонах де пробовтає ворогу секрети, тому хазяїн і наказав відправити на концерт кобзона.
21.05.2025 22:50 Ответить
американці шукали-не знайшли
а діти ходили в американську школу..
а чому не в мацкальську??
21.05.2025 22:53 Ответить
А чому не було проти нього українських санкцій? Це мабуть друг Татарова і Ермака ?
показать весь комментарий
21.05.2025 23:56 Ответить
Своїх не чіпають, а якшо торкаються, то тільки гладять.
22.05.2025 08:47 Ответить
Цинічно зате корисно!!! Будуть знати що й виводок їхній також те почує побачить і буде присутнім !!!
21.05.2025 23:20 Ответить
Ну то що, Шмигаль, кажеш нема підстав для санкцій...!?
21.05.2025 23:25 Ответить
заліпили рот собачий
21.05.2025 23:32 Ответить
хоч якась приємна новина!
22.05.2025 00:01 Ответить
2019 рік... Портнов повернувся в Україну. Боротися з "націоналістами", "порохоботами" і т.д.

СБУ закрила справу про держзраду Портнова

Служба безпеки України припинила кримінальне провадження про державну зраду ексрадника Віктора Януковича Андрія Портнова.

Про це Портнов написав у Telegram, додавши відповідного листа від СБУ та прокуратури Криму.

Зокрема, прокуратура Криму повідомила адвокату Портнова, що 15 серпня кримінальне провадження за ознаками вчинення кримінального правопорушення за ч.1 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада) «закрито у зв'язку з відсутністю в діянні складу кримінального злочину».

Також у листі зазначається, що немає проваджень щодо Портнова, в яких він мав би процесуальний статус підозрюваного чи обвинуваченого.
22.05.2025 00:10 Ответить
Андрій Портнов, колишній радник Віктора Януковича, мешкав у Мадриді, і, ймовірно, вважав це місце безпечним з кількох причин:
Іспанські правоохоронні органи, часто за підтримки Європолу, регулярно проводять операції з боротьби з цими групами. Основна діяльність російських ОЗГ в Іспанії, за даними розслідувань, включає:

Відмивання грошей: Це одна з основних діяльностей. Гроші, отримані від різних видів незаконної діяльності (в основному, наркотрафіку), відмиваються через складну мережу компаній, нерухомість і, як нещодавно виявлено, навіть через так звану систему "Хавала".
Наркотрафік: Російські ОЗГ часто виступають як "касири" для інших великих злочинних організацій (албанських, сербських, вірменських, китайських, українських та колумбійських мафій, а також Mocro Maffia), допомагаючи їм легалізовувати доходи від наркотиків.
Проникнення в державні структури: Були випадки, коли російські ОЗГ намагалися або успішно проникали в економічні, політичні, судові та правоохоронні органи Іспанії.
Інші злочини: Також згадуються замовні вбивства, торгівля зброєю, вимагання, підробка документів.
22.05.2025 00:41 Ответить
В наше время сложно завалить кого-то в городе и быть потом не найденным - кругом камеры.
Хотя, на машине/мотоцикле есть шанс - через пару минут они уже за городом, там где-то в лесу бросают транспорт и выходят на другую дорогу, где их подбирают.
22.05.2025 00:45 Ответить
Поправка вийшла. Кажуть було чотири постріли. І потім звук розриваючогося баяна.
22.05.2025 01:16 Ответить
Не баяна; то був звук святкового феєрверку.
22.05.2025 08:52 Ответить
Я думал фсбшникам меньше пяти патронов надо чтобы застрелить человека
22.05.2025 01:35 Ответить
На таку "шановну" особу набоїв не шкодують; вона на це заслуговує.
22.05.2025 08:55 Ответить
Портнов хероїчно загинув від бандерівської кулі! На своєму бойовому посту,Останніми словами хероя були: ми русскіє (яхуди),с намі бог. А от те,що він отприсків віддав навчатися в американську школу,а не в рідну,церковну-приходську,якось не гарно вийшло....
22.05.2025 01:51 Ответить
думаю весь Моссад вже піднятий по тривозі і шукає клятих вбивць!
22.05.2025 01:53 Ответить
Перед тим як брати гроші за навчання непогано було б поцікавитись ким є людина яка плотить, потім не буде непорозуміння що біля школи стріляють по підарасам.
22.05.2025 02:10 Ответить
Урода грохнули. Тоттенхем победил. Сегодня день рождения.
22.05.2025 02:20 Ответить
Треба 21 травня оголосити святковим. Хай буде називатися "днем справедливості".
22.05.2025 06:52 Ответить
Орлята навчаються стріляти..... по рухливим мішеням...
22.05.2025 06:30 Ответить
ПАДЛО МАЄ СВІЙ КІНЕЦЬ
Лежить мальчік у трусах
На брудній дорозі.
Кров у нього на руках,
Й українські сльози.

Кацапню до Неньки вів
Падло з даунбасу.
Не в Луганську жити сів
Вибрав ЄС- прикрасу!

Довго козлик не цибав,
Пішов на Суд Божий!!!
В ньому не пройде хабар
Він правдивий, строгий.
21.05.2025
Анатолій Березенський
22.05.2025 07:59 Ответить
Не хотів жити на московії, от і сдох на "чужінє"!
22.05.2025 08:22 Ответить
Чому при zeоманському портнова не заарештували, чому судді були на боці ворога України, чому не запровадили санкції проти нього- шмигаль заявив що немає підстав, чому банкова захищала його? Зрозуміло що в ОП сидять такіж зрадники як і цей слизняк.
22.05.2025 08:37 Ответить
Цікаво чим шпокнули. Вальтер, Беретта, чи таки ... Макар?
22.05.2025 08:48 Ответить
Переймаєте досвід фахівця?
22.05.2025 09:02 Ответить
Такої мерзоти ще повно і те що кремль прибрав портнова нічого не змінює, правди ми все одно не взнаємо. Як би на банковій схотіли його заарештувати або вбити, то зробили б це вже давно.
22.05.2025 08:51 Ответить
Не треба нам тут теорії заговорів розводити; усі ознаки смерті вказують на короновірус.
22.05.2025 09:05 Ответить
Кіллеру ВЕЛИКА ПОДЯКА і ШАНА !!!
22.05.2025 10:19 Ответить
