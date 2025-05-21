"Було п’ять пострілів": іспанські ЗМІ розповіли деталі вбивства Портнова
Вбивство ексзаступника голови адміністрації Януковича Андрія Портнова в Мадриді сталося 21 травня біля воріт елітної Американської школи, коли він відводив на навчання своїх 10-річну і 12-річну дочок.
Про це пишуть іспанські видання El Mundo та El Pais, які поспілкувалися з працівниками школи, батьками дітей та очевидцями, які опинились неподалік у момент вбивства, повідомляє Цензор.НЕТ.
"П'ять пострілів у шию, спину та голову (Порнова, - ред.) було чути як у школі, так і в гуртожитку та сусідніх будинках, що спричинило паніку та сум’яття в усьому районі", - пише El Mundo.
За даними медіа, Портнов був застрелений біля дерева, за кілька метрів від багажника свого Mercedes.
"Портнов, одягнений у білу футболку, шорти та кросівки, був захоплений кілером зненацька - і його тіло після вбивства на деякий час залишилося лежати неподалік від воріт школи, на очах у батьків і дітей", - йдеться у публікації.
Що кажуть працівники школи?
"У школі великий переполох, ми в шоці і намагаємося організувати реагування", – сказала працівниця школи незабаром після інциденту.
Згідно зі звітом Асоціації приватних шкіл, це друга найдорожча школа в Іспанії. Вартість навчання в закладі коливається від 8 925 євро за дошкільний заклад до 19 865 євро за середню і старшу школу.
"Ми нічого не знаємо, більше інформації може надати поліція", - сказала працівниця школи, але уточнила, що постріли пролунали "за пів години" після початку уроків (приблизно о 08:45), тож діти та вчителі були в безпеці й ніхто не бачив убивства.
"Ми в жаху, ніколи не думали, що таке може статися тут", – сказала одна з матерів, яка прийшла відвести дітей до школи.
"Після вбивства район був оточений і охоронявся співробітниками Національної поліції та муніципальної поліції Позуело, які встановили зовнішній периметр, щоб співробітники криміналістичної поліції могли встановити ширми навколо автомобіля, біля якого був убитий громадянин України", - пише видання.
У матеріалі сказано, що "тіло Портнова лежало на землі всього в 50 метрах від школи. Близько 13:00 слідчі закінчили збирати докази, а через майже п'ять годин після вбивства, о 14:00, похоронне бюро Еналти забрало тіло. Над територією літали безпілотники та гелікоптер у пошуках зловмисників".
Розповіді очевидців
Працівник майстерні "Євромайстер", що знаходиться приблизно за 150 метрів від місця події, розповідає, що о 9:00 ранку він відкрив майстерню і разом з колегами готувався розпочати робочий день, коли почув постріли, які, на їхню думку, були "ударами молотка від сусіда зверху".
"Я дізнався про це, коли побачив поліцію на конях, що проїжджала повз. Я вийшов на вулицю і побачив гелікоптери та багато поліцейських фургонів, тож зрозумів, що сталося щось велике. Все, що я знаю, це те, про що говорять, що це політичне зведення рахунків", – цитує робітника El Pais.
18-річний Маріо, який мешкає на сусідній зі школою вулиці, розповідає, що близько 09:20 він вийшов на вулицю, щоб встигнути на автобус, і побачив людей, які бігли до місця подій.
"Там були вертольоти і машини швидкої допомоги, але я подумав, що в когось стався серцевий напад", - розповів хлопець і зазначив, що зрозумів, що йдеться про вбивство, коли побачив, що його автобус відхилився від звичної зупинки.
Вбивство Андрія Портнова
21 травня 2025 року ексзаступника голови адміністрації Януковича Андрія Портнова вбили в іспанському місті Посуело-де-Аларкон.
у Києві БРИТИШ СКУЛ Цена тєж десь 17-18 тис евро на рік
Але всі співпадіння не навмисні, як пишуть в титрах детективів ))
в европе всех убивают потому, что они все в европе, в южную америку никто из них не хочет
портнов был сАратником и другом зеленского, дерьмака и татарова.
Не гоже гебнявому агенту шастати по закордонах де пробовтає ворогу секрети, тому хазяїн і наказав відправити на концерт кобзона.
а діти ходили в американську школу..
а чому не в мацкальську??
СБУ закрила справу про держзраду Портнова
Служба безпеки України припинила кримінальне провадження про державну зраду ексрадника Віктора Януковича Андрія Портнова.
Про це Портнов написав у Telegram, додавши відповідного листа від СБУ та прокуратури Криму.
Зокрема, прокуратура Криму повідомила адвокату Портнова, що 15 серпня кримінальне провадження за ознаками вчинення кримінального правопорушення за ч.1 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада) «закрито у зв'язку з відсутністю в діянні складу кримінального злочину».
Також у листі зазначається, що немає проваджень щодо Портнова, в яких він мав би процесуальний статус підозрюваного чи обвинуваченого.
Іспанські правоохоронні органи, часто за підтримки Європолу, регулярно проводять операції з боротьби з цими групами. Основна діяльність російських ОЗГ в Іспанії, за даними розслідувань, включає:
Відмивання грошей: Це одна з основних діяльностей. Гроші, отримані від різних видів незаконної діяльності (в основному, наркотрафіку), відмиваються через складну мережу компаній, нерухомість і, як нещодавно виявлено, навіть через так звану систему "Хавала".
Наркотрафік: Російські ОЗГ часто виступають як "касири" для інших великих злочинних організацій (албанських, сербських, вірменських, китайських, українських та колумбійських мафій, а також Mocro Maffia), допомагаючи їм легалізовувати доходи від наркотиків.
Проникнення в державні структури: Були випадки, коли російські ОЗГ намагалися або успішно проникали в економічні, політичні, судові та правоохоронні органи Іспанії.
Інші злочини: Також згадуються замовні вбивства, торгівля зброєю, вимагання, підробка документів.
Хотя, на машине/мотоцикле есть шанс - через пару минут они уже за городом, там где-то в лесу бросают транспорт и выходят на другую дорогу, где их подбирают.
Лежить мальчік у трусах
На брудній дорозі.
Кров у нього на руках,
Й українські сльози.
Кацапню до Неньки вів
Падло з даунбасу.
Не в Луганську жити сів
Вибрав ЄС- прикрасу!
Довго козлик не цибав,
Пішов на Суд Божий!!!
В ньому не пройде хабар
Він правдивий, строгий.
21.05.2025
Анатолій Березенський