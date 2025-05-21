УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9628 відвідувачів онлайн
Новини Вбивство Андрія Портнова
16 193 162

"Було п’ять пострілів": іспанські ЗМІ розповіли деталі вбивства Портнова

Андрія Портнова вбили в Іспанії.

Вбивство ексзаступника голови адміністрації Януковича Андрія Портнова в Мадриді сталося 21 травня біля воріт елітної Американської школи, коли він відводив на навчання своїх 10-річну і 12-річну дочок.

Про це пишуть іспанські видання El Mundo та El Pais, які поспілкувалися з працівниками школи, батьками дітей та очевидцями, які опинились неподалік у момент вбивства, повідомляє Цензор.НЕТ.

"П'ять пострілів у шию, спину та голову (Порнова, - ред.) було чути як у школі, так і в гуртожитку та сусідніх будинках, що спричинило паніку та сум’яття в усьому районі", - пише El Mundo.

За даними медіа, Портнов був застрелений біля дерева, за кілька метрів від багажника свого Mercedes.

"Портнов, одягнений у білу футболку, шорти та кросівки, був захоплений кілером зненацька - і його тіло після вбивства на деякий час залишилося лежати неподалік від воріт школи, на очах у батьків і дітей", - йдеться у публікації.

Що кажуть працівники школи? 

"У школі великий переполох, ми в шоці і намагаємося організувати реагування", – сказала працівниця школи незабаром після інциденту.

Згідно зі звітом Асоціації приватних шкіл, це друга найдорожча школа в Іспанії. Вартість навчання в закладі коливається від 8 925 євро за дошкільний заклад до 19 865 євро за середню і старшу школу.

"Ми нічого не знаємо, більше інформації може надати поліція", - сказала працівниця школи, але уточнила, що постріли пролунали "за пів години" після початку уроків (приблизно о 08:45), тож діти та вчителі були в безпеці й ніхто не бачив убивства.

"Ми в жаху, ніколи не думали, що таке може статися тут", – сказала одна з матерів, яка прийшла відвести дітей до школи.

"Після вбивства район був оточений і охоронявся співробітниками Національної поліції та муніципальної поліції Позуело, які встановили зовнішній периметр, щоб співробітники криміналістичної поліції могли встановити ширми навколо автомобіля, біля якого був убитий громадянин України", - пише видання.

У матеріалі сказано, що "тіло Портнова лежало на землі всього в 50 метрах від школи. Близько 13:00 слідчі закінчили збирати докази, а через майже п'ять годин після вбивства, о 14:00, похоронне бюро Еналти забрало тіло. Над територією літали безпілотники та гелікоптер у пошуках зловмисників".

Читайте також: Портнова застрелили в Іспанії

Розповіді очевидців

Працівник майстерні "Євромайстер", що знаходиться приблизно за 150 метрів від місця події, розповідає, що о 9:00 ранку він відкрив майстерню і разом з колегами готувався розпочати робочий день, коли почув постріли, які, на їхню думку, були "ударами молотка від сусіда зверху".

"Я дізнався про це, коли побачив поліцію на конях, що проїжджала повз. Я вийшов на вулицю і побачив гелікоптери та багато поліцейських фургонів, тож зрозумів, що сталося щось велике. Все, що я знаю, це те, про що говорять, що це політичне зведення рахунків", – цитує робітника El Pais.

18-річний Маріо, який мешкає на сусідній зі школою вулиці, розповідає, що близько 09:20 він вийшов на вулицю, щоб встигнути на автобус, і побачив людей, які бігли до місця подій.

"Там були вертольоти і машини швидкої допомоги, але я подумав, що в когось стався серцевий напад", - розповів хлопець і зазначив, що зрозумів, що йдеться про вбивство, коли побачив, що його автобус відхилився від звичної зупинки.

Вбивство Андрія Портнова

21 травня 2025 року ексзаступника голови адміністрації Януковича Андрія Портнова вбили в іспанському місті Посуело-де-Аларкон.

Дивіться також: Вбитий Портнов лежить на землі. ФОТО

Автор: 

Іспанія (940) Портнов Андрій (364) вбивство (3156)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+58
Що ця гнида робила в країні НАТО біля американської школи? Своїх личинок воно навчало в школі піндосів? Це такі скрепи? Зато як воно тварь і інші його тварі по палаті розказували що Україні не потрібно йти в Європу і тягнуло нас в Сосію
показати весь коментар
21.05.2025 21:02 Відповісти
+46
Шарий сегодня будет очень плохо спать... а Портнов наконец то попал на суд с которым хрен порешаешь...
показати весь коментар
21.05.2025 20:59 Відповісти
+34
Бачте, а діточок до американської школи водив, не до кацапсячої, а американської...
показати весь коментар
21.05.2025 21:05 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
який сенс кацапам валити "борца с укронацистамі" ?
показати весь коментар
21.05.2025 21:33 Відповісти
Гіві , моторола , зазарченко , жилін ... далі продовжувати ?
показати весь коментар
21.05.2025 21:57 Відповісти
Якщо ви вважаєте що всю цю наволоч виключно кацапи прибрали,то ви дещо помиляєтесь.
показати весь коментар
21.05.2025 22:05 Відповісти
Якісь докази навести можете ?
показати весь коментар
21.05.2025 22:10 Відповісти
В Бутусова на річницю ліквідації "сластікі" була ціла програма про цю операцію,з приводу ліквідації "моторика" до речі також.
показати весь коментар
21.05.2025 22:23 Відповісти
"моторила".
показати весь коментар
21.05.2025 22:27 Відповісти
Це річна ціна чи місячна: "від 8 925 євро за дошкільний заклад до 19 865 євро за середню і старшу школу"?
показати весь коментар
21.05.2025 21:28 Відповісти
Це річна ціна.
у Києві БРИТИШ СКУЛ Цена тєж десь 17-18 тис евро на рік
показати весь коментар
22.05.2025 00:17 Відповісти
Педошаріку приготуватися!
показати весь коментар
21.05.2025 21:29 Відповісти
Це ж скільки бидлоти втекло з України до Іспанії, що простим стрілкам і постріляти ніде, то портнов потрапить в зону льоту кулі, то шарій метушиться, то ще різні там слугориги шаряться.
показати весь коментар
21.05.2025 21:30 Відповісти
показати весь коментар
21.05.2025 21:32 Відповісти
лєгко обдєлався! а могло бути куди гірше. вухо наприклад прострелили б!
показати весь коментар
21.05.2025 21:32 Відповісти
А як після цього жити всім українським суддям, щось жодного не бачив з простріленим вухом, всі пі...си служили всіма частинами тіла цьому прорашистському ідіоту?
показати весь коментар
21.05.2025 21:34 Відповісти
показати весь коментар
21.05.2025 21:35 Відповісти
Гадів Україні на користь кацапстану, застрелив його якийсь кацапський фсбшний кілер і зустрів його в пеклі Йося Кабзон, кацап до мозку кісток і така ж фсбшна курва. Куди хотів, туди і приплив.
показати весь коментар
21.05.2025 21:47 Відповісти
Кілера вже оголосили у розшук))

показати весь коментар
21.05.2025 21:50 Відповісти
Та цього кілера-термінатора з майбутнього треба було десь так в 2006 рік відправляти.Набагато менше ця кацапотварюка зла наробила б.
показати весь коментар
21.05.2025 22:08 Відповісти
Это было не просто убийство,это была показательная казнь,организовать или заказать такое могли только два фигуранта.
показати весь коментар
21.05.2025 22:04 Відповісти
Я бачив поруч самокат, до якого прилип фантик "рошену"...
Але всі співпадіння не навмисні, як пишуть в титрах детективів ))
показати весь коментар
21.05.2025 23:28 Відповісти
Звісно, це були Зорян і Шкіряк.
показати весь коментар
22.05.2025 04:33 Відповісти
В Европе всех убивают. Никаких спецслужб, полиция сборище ряженых клоунов. В Южной Америке и то безопаснее.
показати весь коментар
21.05.2025 22:04 Відповісти
"В Европе всех убивают"

в европе всех убивают потому, что они все в европе, в южную америку никто из них не хочет
показати весь коментар
21.05.2025 22:18 Відповісти
Из нормальных стран уезжают жить по всему миру. Только для диких совковых люмпенов Европа сакральное место, которую они всю обгадили своим трупами.
показати весь коментар
21.05.2025 22:23 Відповісти
ну, тут дело вкуса. для многих штаты сакральное место, например для тебя. а по поводу "Никаких спецслужб, полиция сборище ряженых клоунов", так у вас в штатах президентов стреляют и никаких спецслужб, а тут какой-то неизвестный для испании портнов
показати весь коментар
21.05.2025 22:37 Відповісти
не скули,янкі! всі знають,що найкраща у світі США,а в СЩА найкращий Трамп!
показати весь коментар
22.05.2025 01:47 Відповісти
Astalavista
показати весь коментар
21.05.2025 22:19 Відповісти
Ванья :Hasta la vista.
показати весь коментар
22.05.2025 02:12 Відповісти
показати весь коментар
22.05.2025 09:36 Відповісти
показати весь коментар
21.05.2025 22:37 Відповісти
А почему разгоняют, что он был соратником овоща.
портнов был сАратником и другом зеленского, дерьмака и татарова.
показати весь коментар
21.05.2025 22:38 Відповісти
Він був другом усіх политиків . І мабуть даже ГЕТТМАНЦЕВА
показати весь коментар
21.05.2025 23:58 Відповісти
портнов був сратніком ,так блище до фактів
показати весь коментар
22.05.2025 08:11 Відповісти
Чи Юля Тимошенко якось прокоментує загибель одного з найвідоміших своїх соратників?
показати весь коментар
21.05.2025 22:47 Відповісти
Тому що мав сидіти у ростові, поряд з овочем, мєртвєчуком та кровасісєй, а не шниряти по країнам НАТО, населеними жахливими ЛГБТшніками.
Не гоже гебнявому агенту шастати по закордонах де пробовтає ворогу секрети, тому хазяїн і наказав відправити на концерт кобзона.
показати весь коментар
21.05.2025 22:50 Відповісти
американці шукали-не знайшли
а діти ходили в американську школу..
а чому не в мацкальську??
показати весь коментар
21.05.2025 22:53 Відповісти
А чому не було проти нього українських санкцій? Це мабуть друг Татарова і Ермака ?
показати весь коментар
21.05.2025 23:56 Відповісти
Своїх не чіпають, а якшо торкаються, то тільки гладять.
показати весь коментар
22.05.2025 08:47 Відповісти
Цинічно зате корисно!!! Будуть знати що й виводок їхній також те почує побачить і буде присутнім !!!
показати весь коментар
21.05.2025 23:20 Відповісти
Ну то що, Шмигаль, кажеш нема підстав для санкцій...!?
показати весь коментар
21.05.2025 23:25 Відповісти
заліпили рот собачий
показати весь коментар
21.05.2025 23:32 Відповісти
хоч якась приємна новина!
показати весь коментар
22.05.2025 00:01 Відповісти
2019 рік... Портнов повернувся в Україну. Боротися з "націоналістами", "порохоботами" і т.д.

СБУ закрила справу про держзраду Портнова

Служба безпеки України припинила кримінальне провадження про державну зраду ексрадника Віктора Януковича Андрія Портнова.

Про це Портнов написав у Telegram, додавши відповідного листа від СБУ та прокуратури Криму.

Зокрема, прокуратура Криму повідомила адвокату Портнова, що 15 серпня кримінальне провадження за ознаками вчинення кримінального правопорушення за ч.1 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада) «закрито у зв'язку з відсутністю в діянні складу кримінального злочину».

Також у листі зазначається, що немає проваджень щодо Портнова, в яких він мав би процесуальний статус підозрюваного чи обвинуваченого.
показати весь коментар
22.05.2025 00:10 Відповісти
Андрій Портнов, колишній радник Віктора Януковича, мешкав у Мадриді, і, ймовірно, вважав це місце безпечним з кількох причин:
Іспанські правоохоронні органи, часто за підтримки Європолу, регулярно проводять операції з боротьби з цими групами. Основна діяльність російських ОЗГ в Іспанії, за даними розслідувань, включає:

Відмивання грошей: Це одна з основних діяльностей. Гроші, отримані від різних видів незаконної діяльності (в основному, наркотрафіку), відмиваються через складну мережу компаній, нерухомість і, як нещодавно виявлено, навіть через так звану систему "Хавала".
Наркотрафік: Російські ОЗГ часто виступають як "касири" для інших великих злочинних організацій (албанських, сербських, вірменських, китайських, українських та колумбійських мафій, а також Mocro Maffia), допомагаючи їм легалізовувати доходи від наркотиків.
Проникнення в державні структури: Були випадки, коли російські ОЗГ намагалися або успішно проникали в економічні, політичні, судові та правоохоронні органи Іспанії.
Інші злочини: Також згадуються замовні вбивства, торгівля зброєю, вимагання, підробка документів.
показати весь коментар
22.05.2025 00:41 Відповісти
В наше время сложно завалить кого-то в городе и быть потом не найденным - кругом камеры.
Хотя, на машине/мотоцикле есть шанс - через пару минут они уже за городом, там где-то в лесу бросают транспорт и выходят на другую дорогу, где их подбирают.
показати весь коментар
22.05.2025 00:45 Відповісти
Поправка вийшла. Кажуть було чотири постріли. І потім звук розриваючогося баяна.
показати весь коментар
22.05.2025 01:16 Відповісти
Не баяна; то був звук святкового феєрверку.
показати весь коментар
22.05.2025 08:52 Відповісти
Я думал фсбшникам меньше пяти патронов надо чтобы застрелить человека
показати весь коментар
22.05.2025 01:35 Відповісти
На таку "шановну" особу набоїв не шкодують; вона на це заслуговує.
показати весь коментар
22.05.2025 08:55 Відповісти
Портнов хероїчно загинув від бандерівської кулі! На своєму бойовому посту,Останніми словами хероя були: ми русскіє (яхуди),с намі бог. А от те,що він отприсків віддав навчатися в американську школу,а не в рідну,церковну-приходську,якось не гарно вийшло....
показати весь коментар
22.05.2025 01:51 Відповісти
думаю весь Моссад вже піднятий по тривозі і шукає клятих вбивць!
показати весь коментар
22.05.2025 01:53 Відповісти
Перед тим як брати гроші за навчання непогано було б поцікавитись ким є людина яка плотить, потім не буде непорозуміння що біля школи стріляють по підарасам.
показати весь коментар
22.05.2025 02:10 Відповісти
Урода грохнули. Тоттенхем победил. Сегодня день рождения.
показати весь коментар
22.05.2025 02:20 Відповісти
Треба 21 травня оголосити святковим. Хай буде називатися "днем справедливості".
показати весь коментар
22.05.2025 06:52 Відповісти
Орлята навчаються стріляти..... по рухливим мішеням...
показати весь коментар
22.05.2025 06:30 Відповісти
ПАДЛО МАЄ СВІЙ КІНЕЦЬ
Лежить мальчік у трусах
На брудній дорозі.
Кров у нього на руках,
Й українські сльози.

Кацапню до Неньки вів
Падло з даунбасу.
Не в Луганську жити сів
Вибрав ЄС- прикрасу!

Довго козлик не цибав,
Пішов на Суд Божий!!!
В ньому не пройде хабар
Він правдивий, строгий.
21.05.2025
Анатолій Березенський
показати весь коментар
22.05.2025 07:59 Відповісти
Не хотів жити на московії, от і сдох на "чужінє"!
показати весь коментар
22.05.2025 08:22 Відповісти
Чому при zeоманському портнова не заарештували, чому судді були на боці ворога України, чому не запровадили санкції проти нього- шмигаль заявив що немає підстав, чому банкова захищала його? Зрозуміло що в ОП сидять такіж зрадники як і цей слизняк.
показати весь коментар
22.05.2025 08:37 Відповісти
Цікаво чим шпокнули. Вальтер, Беретта, чи таки ... Макар?
показати весь коментар
22.05.2025 08:48 Відповісти
Переймаєте досвід фахівця?
показати весь коментар
22.05.2025 09:02 Відповісти
Такої мерзоти ще повно і те що кремль прибрав портнова нічого не змінює, правди ми все одно не взнаємо. Як би на банковій схотіли його заарештувати або вбити, то зробили б це вже давно.
показати весь коментар
22.05.2025 08:51 Відповісти
Не треба нам тут теорії заговорів розводити; усі ознаки смерті вказують на короновірус.
показати весь коментар
22.05.2025 09:05 Відповісти
Кіллеру ВЕЛИКА ПОДЯКА і ШАНА !!!
показати весь коментар
22.05.2025 10:19 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 