"Було п’ять пострілів": іспанські ЗМІ розповіли деталі вбивства Портнова

Вбивство ексзаступника голови адміністрації Януковича Андрія Портнова в Мадриді сталося 21 травня біля воріт елітної Американської школи, коли він відводив на навчання своїх 10-річну і 12-річну дочок.

Про це пишуть іспанські видання El Mundo та El Pais, які поспілкувалися з працівниками школи, батьками дітей та очевидцями, які опинились неподалік у момент вбивства, повідомляє Цензор.НЕТ.

"П'ять пострілів у шию, спину та голову (Порнова, - ред.) було чути як у школі, так і в гуртожитку та сусідніх будинках, що спричинило паніку та сум’яття в усьому районі", - пише El Mundo.

За даними медіа, Портнов був застрелений біля дерева, за кілька метрів від багажника свого Mercedes.

"Портнов, одягнений у білу футболку, шорти та кросівки, був захоплений кілером зненацька - і його тіло після вбивства на деякий час залишилося лежати неподалік від воріт школи, на очах у батьків і дітей", - йдеться у публікації.

Що кажуть працівники школи?

"У школі великий переполох, ми в шоці і намагаємося організувати реагування", – сказала працівниця школи незабаром після інциденту.

Згідно зі звітом Асоціації приватних шкіл, це друга найдорожча школа в Іспанії. Вартість навчання в закладі коливається від 8 925 євро за дошкільний заклад до 19 865 євро за середню і старшу школу.

"Ми нічого не знаємо, більше інформації може надати поліція", - сказала працівниця школи, але уточнила, що постріли пролунали "за пів години" після початку уроків (приблизно о 08:45), тож діти та вчителі були в безпеці й ніхто не бачив убивства.

"Ми в жаху, ніколи не думали, що таке може статися тут", – сказала одна з матерів, яка прийшла відвести дітей до школи.

"Після вбивства район був оточений і охоронявся співробітниками Національної поліції та муніципальної поліції Позуело, які встановили зовнішній периметр, щоб співробітники криміналістичної поліції могли встановити ширми навколо автомобіля, біля якого був убитий громадянин України", - пише видання.

У матеріалі сказано, що "тіло Портнова лежало на землі всього в 50 метрах від школи. Близько 13:00 слідчі закінчили збирати докази, а через майже п'ять годин після вбивства, о 14:00, похоронне бюро Еналти забрало тіло. Над територією літали безпілотники та гелікоптер у пошуках зловмисників".

Читайте також: Портнова застрелили в Іспанії

Розповіді очевидців

Працівник майстерні "Євромайстер", що знаходиться приблизно за 150 метрів від місця події, розповідає, що о 9:00 ранку він відкрив майстерню і разом з колегами готувався розпочати робочий день, коли почув постріли, які, на їхню думку, були "ударами молотка від сусіда зверху".

"Я дізнався про це, коли побачив поліцію на конях, що проїжджала повз. Я вийшов на вулицю і побачив гелікоптери та багато поліцейських фургонів, тож зрозумів, що сталося щось велике. Все, що я знаю, це те, про що говорять, що це політичне зведення рахунків", – цитує робітника El Pais.

18-річний Маріо, який мешкає на сусідній зі школою вулиці, розповідає, що близько 09:20 він вийшов на вулицю, щоб встигнути на автобус, і побачив людей, які бігли до місця подій.

"Там були вертольоти і машини швидкої допомоги, але я подумав, що в когось стався серцевий напад", - розповів хлопець і зазначив, що зрозумів, що йдеться про вбивство, коли побачив, що його автобус відхилився від звичної зупинки.

Вбивство Андрія Портнова

21 травня 2025 року ексзаступника голови адміністрації Януковича Андрія Портнова вбили в іспанському місті Посуело-де-Аларкон.

Дивіться також: Вбитий Портнов лежить на землі. ФОТО