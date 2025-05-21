Портнова застрелили в Іспанії

Ексзаступника голови адміністрації Януковича Андрія Портнова вбили в іспанському місті Посуело-де-Аларкон.

Про це пише Cadena SER, передає Цензор.НЕТ.

"Чоловік на мотоциклі чекав на жертву біля шкільних воріт, і коли Портнов прибув, він вистрілив у нього, а потім втік", - пише видання.

ЗМІ стверджують, що у 4 кулі влучили у груди та одна в голову.

Портнов їхав у "Мерседесі", перед тим як на нього напали 2 чи 3 особи.

За даними Reuters, це відбулося біля воріт Американської школи.

"Злочинець, високий худий чоловік, перебуває в розшуку після того, як він застрелив жертву і зник через Каса-де-Кампо", - пише El Mundo.

У мережі також оприлюднили фото з місця вбивства.

Іспанські ЗМІ називають попередньою причиною вбивства "боргову проблему".

Портнов перебував під санкціями США з грудня 2021 року. Його внесли до переліку осіб за так званим "актом Магнітського", куди вносять високопосадовців, причетних до порушення прав людини та масштабної корупції.

Читайте: Підстав для санкцій проти Портнова наразі немає, - Шмигаль відповів на петицію