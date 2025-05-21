Портнова застрелили в Іспанії
Ексзаступника голови адміністрації Януковича Андрія Портнова вбили в іспанському місті Посуело-де-Аларкон.
Про це пише Cadena SER, передає Цензор.НЕТ.
"Чоловік на мотоциклі чекав на жертву біля шкільних воріт, і коли Портнов прибув, він вистрілив у нього, а потім втік", - пише видання.
ЗМІ стверджують, що у 4 кулі влучили у груди та одна в голову.
Портнов їхав у "Мерседесі", перед тим як на нього напали 2 чи 3 особи.
За даними Reuters, це відбулося біля воріт Американської школи.
"Злочинець, високий худий чоловік, перебуває в розшуку після того, як він застрелив жертву і зник через Каса-де-Кампо", - пише El Mundo.
У мережі також оприлюднили фото з місця вбивства.
Іспанські ЗМІ називають попередньою причиною вбивства "боргову проблему".
Портнов перебував під санкціями США з грудня 2021 року. Його внесли до переліку осіб за так званим "актом Магнітського", куди вносять високопосадовців, причетних до порушення прав людини та масштабної корупції.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Контроль над судовою системою можуть напряму вести молоді агенти типу татарова і без зайвої ланки. ІМХО
тупа тварина отримала в тупий собачий рот.
що там дубінський?
Кому скинуть 20 гривень на продовження такої красоти?
Новоизбранный президент Украины вступает на пост не позже 30 дней после официального объявления результатов выборов. Соответственно, это должно произойти в мае 2019 года.
Официально в команде Владимира Зеленского отрицают сотрудничество с Портновым. Однако, по данным издания, нардеп Валерий Писаренко, замглавы депутатской группы "Возрождение" и давний соратник Портнова, взял на себя роль неформального представителя Владимира Зеленского в Верховной Раде.
https://censor.net/n3123621
https://nashemisto.dp.ua/ru/2019/12/14/kolomojskij-predostavil-portnovu-mashinu-i-zhile-po-vozvrashheniju-v-ukrainu-shemy
Он приехал за день до инаугурации Владимира Зеленского.
https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-49009160
Побільше б таких "самокатів"
Он якобы помогал готовить проект президентского указа. По крайней мере, https://www.facebook.com/andrey.portnov.56/posts/278800566364467 обнародовал заготовку текста указа еще до его появления, но в штабе Зеленского https://www.radiosvoboda.org/a/news-zelenskyi-portnov/29860792.html отрицали сотрудничество с Портновым.
Похоже, что Портнов также мог придумать команде Зеленского юридическую схему, которая позволяет брать на работу в Администрацию президента всех, кто не прошел люстрацию.
Суть схемы заключается в изменении названия администрации. Прокомментировал это сам Портнов. «Зеленский ликвидировал указом Администрацию президента и создал Офис президента, поэтому вопрос распространения на руководителей президентской команды закона о люстрации больше не стоит», - написал он в своем телеграмме.
https://argumentua.com/stati/nepokarannoe-zlo-vozvrashchaetsya-i-rastet-kto-takoi-andrei-portno
Судячи з того, як президентська команда захищає підсанкційного Портнова, той, як мінімум, у реальності Президента Зеленського подавав Татарову патрони.
Бо хоча Зеленськийhttps://blogs.pravda.com.ua/authors/golovan/66ccc442c9dfb/ на публіку і обурюється наявністю проблем з викриттям тих, хто виправдовує рашистську агресію, Портнов за ним, як за кам'яною стіною.
СБУ відкрито і офіційно відмовилося виконувати https://reyestr.court.gov.ua/Review/120252326 ухвалу суду, згідно з якою мало внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про https://blogs.pravda.com.ua/authors/golovan/668e422f79623/ портновське "вербальне сприяння" агресору.
https://blogs.pravda.com.ua/authors/golovan/66cee91642adc/
Юрій Бутусов
СНБО Зеленского санкции против Портнова ввести не посмеет - ведь все манипуляции с украинским правосудием осуществляются, как мы понимаем, по заказу самого президента и его офиса.
И сам Зеленский покрывает эту схему, блокирует рассмотрение законопроекта по ликвидации ОАСК, хотя это предусмотрено и меморандумом с МВФ и декларацией с президентом США Байденом от 30 августа.
https://glavcom.ua/columns/yuriybutusov/portnov-klyuchova-lyudina-v-sistemi-vladi-zelenskogo-805604.html
Після перемоги Володимира Зеленського на президентських виборах у квітні 2019 року до України повернувся Андрій Портнов - колишній заступник глави адміністрації президента Віктора Януковича, який після Революції Гідності виїхав з країни (здебільшого перебував у Відні).
Уже в травні 2019 року Портнов почав дуже активно публікувати агресивні дописи в соцмережах, спрямовані проти:
ветеранів АТО/ООС,
волонтерів,
активістів Майдану,
прихильників Петра Порошенка (яких він зневажливо називав "порохоботами"),
та загалом усіх, хто позиціонував себе як проукраїнські патріоти.
Цитата й тональність
Один із його відомих дописів (приблизно у травні 2019 року) звучав приблизно так:"Тепер ми покінчимо з цією епохою порохоботства, патріотизму на крові й грабунку країни під прикриттям війни…"
Портнова сприймали як символ "реваншу" сил Януковича, бо:
він раніше займався розробкою "диктаторських законів" 16 січня 2014 року;
відомий як "юридичний куратор режиму Януковича";
відкрито погрожував переслідуваннями політичним опонентам.
https://prm.ua/ru/kampaniyu-zelenskogo-finansiruet-okruzhenie-portnova-fuksa-i-byivshie-byutovtsyi-dokument/
https://politerno.com.ua/2024/08/17/tatarov-i-portnov-za-pidtrymky-zelenskogo-zakryvayut-spravy-proty-berkutivtsiv-butusov-pro-zastavu-dlya-patselyaka/#
Не новина, а просто бімба!
Навіть так: БІМБА!!!
...Новоприставленому - міцного здоров'я. Лихим парфумам у пеклі - карколомних пригод та найнепристойніших утіх з новоприставленим!
«Он был моим другом!» Царев раскрыл, кто заказал портнова.