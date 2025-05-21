РУС
Новости Убийство Андрея Портнова
48 141 386

Портнова застрелили в Испании

Андрія Портнова вбили в Іспанії. Що відомо

Экс-заместителя главы администрации Януковича Андрея Портнова убили в испанском городе Посуэло-де-Аларкон.

Об этом пишет Cadena SER, передает Цензор.НЕТ.

"Мужчина на мотоцикле ждал жертву у школьных ворот, и когда Портнов прибыл, он выстрелил в него, а затем скрылся", - пишет издание.

СМИ утверждают, что в 4 пули попали в грудь и одна в голову.

Портнов ехал в "Мерседесе", перед тем, как на него напали 2 или 3 человека.

По данным Reuters, это произошло у ворот Американской школы.

"Преступник, высокий худой человек, находится в розыске после того, как он застрелил жертву и скрылся из-за Каса-де-Кампо", - пишет El Mundo.

В сети также обнародовали фото с места убийства.

Испанские СМИ называют предварительной причиной убийства "долговую проблему".

Андрія Портнова вбили в Іспанії. Що відомо

Портнов находился под санкциями США с декабря 2021 года. Его внесли в список лиц по так называемому "акту Магнитского", куда вносят чиновников, причастных к нарушению прав человека и масштабной коррупции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экс-замглавы АП времен Януковича Портнов вернулся в Украину: "Хочу дать сигнал тысячам людей - пора возвращаться". ФОТО

Испания (888) Портнов Андрей (667) убийство (6552)
+98
Сподіваюся, не фейк
Тримаю кулаки
21.05.2025 12:35 Ответить
+69
Здоров'я підарасу!
21.05.2025 12:36 Ответить
+65
Ворога потрібно знищувати як і на фронті так і у тилу
21.05.2025 12:37 Ответить
Слава українському Моссаду!!!
21.05.2025 14:43 Ответить
Можливий варіант, що кацапи самі цю падлу і замочили, як відпрацьований матеріал. Ця мерзота не довела до кінця покладені на нього задачі. Порохоботи, АТОвці, активісти не розстріляні, патріоти не в концтаборах, Київ за три дні не взяли і т. п.
Контроль над судовою системою можуть напряму вести молоді агенти типу татарова і без зайвої ланки. ІМХО
21.05.2025 14:49 Ответить
Гарна назва. Замінити б ще 2 слова: Іспанію на кремль, а портнова на х*йло...
21.05.2025 14:56 Ответить
мавр зробив свою справу - став непотрібен.росія так завжди й чинить з своїми шістьорками - які дуже багато знають.іменно через портнова кацапи руйнували Україну зсередини останні роки.
21.05.2025 14:58 Ответить
В ОП траур.
21.05.2025 14:59 Ответить
На московії більший; такого цінного, непотопляємого агента в Україні втратили.
21.05.2025 15:20 Ответить
заїбок.
тупа тварина отримала в тупий собачий рот.
що там дубінський?
21.05.2025 15:15 Ответить
Ну, просто стріт-флеш для Держави! Гадаю, буде і флеш-рояль.
21.05.2025 15:16 Ответить
Чудова, оптимістична новина!
Кому скинуть 20 гривень на продовження такої красоти?
21.05.2025 15:20 Ответить
А чому стрілявший одразу злочинець, не все так однозначно. Здоров'я потерпівшому.
21.05.2025 15:30 Ответить
***,отличная работа,кто некст,******* на букву С?
21.05.2025 15:39 Ответить
Ну що андрюша, допомогли тобі твої москалі?
21.05.2025 15:49 Ответить
скоришь за все кацапи і замочили цього виродка
21.05.2025 16:08 Ответить
Варто в день поспати так тут зразу така новина
21.05.2025 15:53 Ответить
АЛИЛУЙА
21.05.2025 16:07 Ответить
Підпав під остаточні санкції які вже не оскаржиш.
21.05.2025 16:09 Ответить
21.05.2025 16:27 Ответить
Гебня знескоджує своїх пішаків.
21.05.2025 16:34 Ответить
Соломка вже в дорозі, постелять...Сам Янек вислав ячню соломку..
21.05.2025 16:39 Ответить
Просяна м"якіша... З неї у Голландії, колись, папір, робили...
21.05.2025 21:28 Ответить
21.05.2025 16:41 Ответить
Яка сумна новина
21.05.2025 16:42 Ответить
21.05.2025 16:44 Ответить
А шановні хоч зають,депутатом якої партіі він був?Не "регіонал",а славнозвістної "поцриотичної" партіі "батьківщина(родіна)".Привіт опозіціонерки Ю.Тімошенко за такі кадри.Но винен у сьому Порошенко,який "збагатився у 80 разів на посту презідента.Вона ж закатувала істерікі на алігаохичних каналах.
21.05.2025 16:47 Ответить
Не сперечайтеся, обидва ви праві. З 90-х по сьогодні (майже весь час) Державою керувала прокацапсько-кримінальна банда, що й вилилося вже у відверту, гарячу війну з відповідними наслідками. Нажаль, вже запізно пісями мірятися; треба країну боронити від кацапні. Як показав чинний світовий політичний розклад, або ми їх, або вони нас...
21.05.2025 17:09 Ответить
То ти раніше не цікавився політикою, раз таке пишеш. Портнов зрадив Тимошенко і пішов на службу до Януковича заступником глави Адміністрації президента ще в 2010-му. Це "нормальна" практика наших політиків - хто виграв вибори, до того й ідуть. Той же олігарх Веревський був у БЮТ, а потім, коли Тимошенко програла вибори, в регіонах. Павленко, якого вони хочуть зробити кандидатом в президенти від ОПЗЖ був в "Нашій Україні". Перебіжчиків повно.
21.05.2025 18:29 Ответить
Трохи не так. Він працював на обох у справі дискредитації Бджоляра. За хорошу роботу був відзначений новою посадою.
21.05.2025 21:38 Ответить
Частково можна погодитися, але Ющенко непогано так і сам себе дискредетував універсалом єдності з регіоналами і "любими друзями". Бандити не сіли в тюрьми, а просто "порішали" і той же Ахмєтов за правління Ющенка збільшив свої статки у 6 разів.
22.05.2025 07:04 Ответить
його кацапи прибрали, дуже багато знав про крим-2014 та лугандонію. українські соплежуї на таке не здатні.
21.05.2025 16:53 Ответить
Русских генералов и прочих чуть ли не в центре Москвы смогли, а тут застеснялись что ли?
21.05.2025 17:10 Ответить
почерк фсб-шних щурів. До того ж гепнуть хряка (поміченого в військових злочинах) на території мацкви це одне, а на території ЄС це зовсім інше.
21.05.2025 17:25 Ответить
добавлю - дійсно наших успішних операцій не так бачато. більше кацапйо свою мокруху перекида на нас.
21.05.2025 18:20 Ответить
Аж раптом зателефонував ківа...
21.05.2025 16:56 Ответить
21.05.2025 20:34 Ответить
🤣🤣🤣
21.05.2025 22:52 Ответить
Яка там буде реакція оп і хто його замінить по справах на Порошенка?
21.05.2025 17:10 Ответить
Здоров'я підарасу! Жаль ********* і дірку не замочили. Таке лайно не повинно залишати по себе генетичний матеріал.
21.05.2025 17:16 Ответить
+++++++++
21.05.2025 17:42 Ответить
Шакалом был по шакальи сдох.
21.05.2025 17:28 Ответить
"Да, обязательно. Я в мае месяце буду в Украине", - заявил Портнов, отвечая на вопрос, возвращается ли он в Украину после победы на президентских выборах Владимира Зеленского.

Новоизбранный президент Украины вступает на пост не позже 30 дней после официального объявления результатов выборов. Соответственно, это должно произойти в мае 2019 года.

Официально в команде Владимира Зеленского отрицают сотрудничество с Портновым. Однако, по данным издания, нардеп Валерий Писаренко, замглавы депутатской группы "Возрождение" и давний соратник Портнова, взял на себя роль неформального представителя Владимира Зеленского в Верховной Раде.

https://censor.net/n3123621
21.05.2025 17:30 Ответить
КОЛОМОЙСКИЙ ПРЕДОСТАВИЛ ПОРТНОВУ МАШИНУ И ЖИЛЬЕ ПО ВОЗВРАЩЕНИЮ В УКРАИНУ, - СХЕМЫ

https://nashemisto.dp.ua/ru/2019/12/14/kolomojskij-predostavil-portnovu-mashinu-i-zhile-po-vozvrashheniju-v-ukrainu-shemy
21.05.2025 17:31 Ответить
Первым предвестником якобы возвращения "старой политики" стало прибытие в Украину Андрея Портнова, экс-заместителя руководителя Администрации президента Януковича.

Он приехал за день до инаугурации Владимира Зеленского.

https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-49009160
21.05.2025 17:33 Ответить
Най буде.
Побільше б таких "самокатів"
21.05.2025 17:40 Ответить
Уже при новой власти Портнов чувствует себя абсолютно комфортно. Портнов также имеет отношение к роспуску парламента в этом году.
Он якобы помогал готовить проект президентского указа. По крайней мере, https://www.facebook.com/andrey.portnov.56/posts/278800566364467 обнародовал заготовку текста указа еще до его появления, но в штабе Зеленского https://www.radiosvoboda.org/a/news-zelenskyi-portnov/29860792.html отрицали сотрудничество с Портновым.

Похоже, что Портнов также мог придумать команде Зеленского юридическую схему, которая позволяет брать на работу в Администрацию президента всех, кто не прошел люстрацию.

Суть схемы заключается в изменении названия администрации. Прокомментировал это сам Портнов. «Зеленский ликвидировал указом Администрацию президента и создал Офис президента, поэтому вопрос распространения на руководителей президентской команды закона о люстрации больше не стоит», - написал он в своем телеграмме.

https://argumentua.com/stati/nepokarannoe-zlo-vozvrashchaetsya-i-rastet-kto-takoi-andrei-portno
21.05.2025 17:41 Ответить
Портнов подавав Татарову патрони?

Судячи з того, як президентська команда захищає підсанкційного Портнова, той, як мінімум, у реальності Президента Зеленського подавав Татарову патрони.

Бо хоча Зеленськийhttps://blogs.pravda.com.ua/authors/golovan/66ccc442c9dfb/ на публіку і обурюється наявністю проблем з викриттям тих, хто виправдовує рашистську агресію, Портнов за ним, як за кам'яною стіною.

СБУ відкрито і офіційно відмовилося виконувати https://reyestr.court.gov.ua/Review/120252326 ухвалу суду, згідно з якою мало внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про https://blogs.pravda.com.ua/authors/golovan/668e422f79623/ портновське "вербальне сприяння" агресору.

https://blogs.pravda.com.ua/authors/golovan/66cee91642adc/
21.05.2025 17:45 Ответить
Шарія б ще застрелили!
21.05.2025 17:45 Ответить
Шарій сьогодні вийшов з дописом про вічну пам"ять другові й звинуватив владу Зеленсткго у вбивстві
21.05.2025 20:36 Ответить
на все свій час
21.05.2025 22:53 Ответить
Дістали гниду!
21.05.2025 17:46 Ответить
Багатообіцяючий (обнадійливий ) почин...Головне. щоб з рештою НЕ барилися... Виконавця--кілера---до найвищої нагороди: "Леон пам*ятає"
21.05.2025 17:46 Ответить
Ну то що, Шмигаль, кажеш нема підстав для санкцій...!?
21.05.2025 17:48 Ответить
Портнова пристрелили в Іспанії.
21.05.2025 17:52 Ответить
Портнов - одна з ключових фігур у системі влади Зеленського

Юрій Бутусов

СНБО Зеленского санкции против Портнова ввести не посмеет - ведь все манипуляции с украинским правосудием осуществляются, как мы понимаем, по заказу самого президента и его офиса.

И сам Зеленский покрывает эту схему, блокирует рассмотрение законопроекта по ликвидации ОАСК, хотя это предусмотрено и меморандумом с МВФ и декларацией с президентом США Байденом от 30 августа.

https://glavcom.ua/columns/yuriybutusov/portnov-klyuchova-lyudina-v-sistemi-vladi-zelenskogo-805604.html
21.05.2025 17:55 Ответить
Повернення Андрія Портнова у 2019 році

Після перемоги Володимира Зеленського на президентських виборах у квітні 2019 року до України повернувся Андрій Портнов - колишній заступник глави адміністрації президента Віктора Януковича, який після Революції Гідності виїхав з країни (здебільшого перебував у Відні).

Уже в травні 2019 року Портнов почав дуже активно публікувати агресивні дописи в соцмережах, спрямовані проти:

ветеранів АТО/ООС,

волонтерів,

активістів Майдану,

прихильників Петра Порошенка (яких він зневажливо називав "порохоботами"),

та загалом усіх, хто позиціонував себе як проукраїнські патріоти.

Цитата й тональність

Один із його відомих дописів (приблизно у травні 2019 року) звучав приблизно так:"Тепер ми покінчимо з цією епохою порохоботства, патріотизму на крові й грабунку країни під прикриттям війни…"

Портнова сприймали як символ "реваншу" сил Януковича, бо:

він раніше займався розробкою "диктаторських законів" 16 січня 2014 року;

відомий як "юридичний куратор режиму Януковича";

відкрито погрожував переслідуваннями політичним опонентам.
21.05.2025 20:37 Ответить
Кампанию Зеленского финансирует окружение Портнова, Фукса и бывшие «бютовцы»: документ

https://prm.ua/ru/kampaniyu-zelenskogo-finansiruet-okruzhenie-portnova-fuksa-i-byivshie-byutovtsyi-dokument/
21.05.2025 18:00 Ответить
траур будет?
21.05.2025 18:02 Ответить
Ага, вже і масовку з плакальщицями підвезли
21.05.2025 19:38 Ответить
Єрмаку і всьому охфісу президента великий привіт!
21.05.2025 18:06 Ответить
"Татаров і Портнов за підтримки Зеленського закривають справи проти "беркутівців": Бутусов про заставу для Пацеляка

https://politerno.com.ua/2024/08/17/tatarov-i-portnov-za-pidtrymky-zelenskogo-zakryvayut-spravy-proty-berkutivtsiv-butusov-pro-zastavu-dlya-patselyaka/#
21.05.2025 18:12 Ответить
Ходят слухи - Портнов собирался озвучить компромат на ЗЄ...
21.05.2025 18:13 Ответить
Шмигалю того ж.
21.05.2025 18:22 Ответить
Десь у Іспанії жиденько обстрається толя шарій..... не може зупинитись.🤣🤣🤣
21.05.2025 18:41 Ответить
#обсирається
21.05.2025 23:52 Ответить
Шарж,та все-таки:
21.05.2025 19:11 Ответить
Надіюсь кілери так само пристрелять ворогів України таких, як Єрмак, Шарій, Татаров, Гєтьманцев і т.д. Роботи в кілерів ще багато!
21.05.2025 19:35 Ответить
Дай Бог здоров'я кіллеру!
22.05.2025 07:53 Ответить
Чорна мітка всій зеленій плісняві. З почином!
21.05.2025 19:44 Ответить
Якщо це правда, то значить є Бог на світі і справедливість
21.05.2025 19:52 Ответить
Здохла падаль-туда и дорога.Не плохо бы было если также закончат зелёная мразь вместе с Дерьмаком
21.05.2025 20:06 Ответить
Невідомим патріотам респект!
21.05.2025 20:17 Ответить
Яка сумна новина
21.05.2025 20:39 Ответить
Дітей у школу а сам хто знає де його занесе ! Розійшлися дороги з дітками !
21.05.2025 21:28 Ответить
Тимоха писалит
21.05.2025 21:49 Ответить
Сподіваюся, що правда, а не інсценування. Крові не видно
21.05.2025 21:56 Ответить
Їх треба пачками мочити, тоді толк буде. Мосад так робить. Ворогів народу
21.05.2025 22:00 Ответить
Якщо цю операцію організував буданов, я визнаю його як професійного розвідника і буду писати з великої букви
21.05.2025 23:20 Ответить
О-о-о!!!
Не новина, а просто бімба!
Навіть так: БІМБА!!!
...Новоприставленому - міцного здоров'я. Лихим парфумам у пеклі - карколомних пригод та найнепристойніших утіх з новоприставленим!
22.05.2025 01:01 Ответить
Земля стекловатой, клоуну приготовиться.
22.05.2025 08:31 Ответить
Його вбили, бо мав компромат на зе і його банду
22.05.2025 09:04 Ответить
https://youtu.be/kp7eWlKW_gw?si=Om7iwjDQWY9rI25S
«Он был моим другом!» Царев раскрыл, кто заказал портнова.
22.05.2025 09:42 Ответить
