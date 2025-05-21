Портнова застрелили в Испании

Экс-заместителя главы администрации Януковича Андрея Портнова убили в испанском городе Посуэло-де-Аларкон.

Об этом пишет Cadena SER, передает Цензор.НЕТ.

"Мужчина на мотоцикле ждал жертву у школьных ворот, и когда Портнов прибыл, он выстрелил в него, а затем скрылся", - пишет издание.

СМИ утверждают, что в 4 пули попали в грудь и одна в голову.

Портнов ехал в "Мерседесе", перед тем, как на него напали 2 или 3 человека.

По данным Reuters, это произошло у ворот Американской школы.

"Преступник, высокий худой человек, находится в розыске после того, как он застрелил жертву и скрылся из-за Каса-де-Кампо", - пишет El Mundo.

В сети также обнародовали фото с места убийства.

Испанские СМИ называют предварительной причиной убийства "долговую проблему".

Портнов находился под санкциями США с декабря 2021 года. Его внесли в список лиц по так называемому "акту Магнитского", куда вносят чиновников, причастных к нарушению прав человека и масштабной коррупции.

