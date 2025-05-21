76 644 502
Вбитий Портнов лежить на землі. ФОТО
Колишнього заступника Адміністрації президента часів Януковича Андрія Портнова застрелили в Іспанії. Фото з місця події оприлюднили у мережі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Вбивство Андрія Портнова
21 травня 2025 року ексзаступника голови адміністрації Януковича Андрія Портнова вбили в іспанському місті Посуело-де-Аларкон.
Хочицца исчо подтверждения от посольства Украины в Гышпании, шо это не фейк.😜
Пусть следствие выдаст украинскому посольству фунт мяса из тела - для анализов на ДНК.🙄
Надеюся, фсе помнят какой фунт имела ввиду великая Шэйк-спиир?, в "Венецыанском купцэ".
Напишыте мине вашы догадки в коментариях?🖐