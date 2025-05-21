УКР
Новини Вбивство Андрія Портнова
Вбитий Портнов лежить на землі. ФОТО

Колишнього заступника Адміністрації президента часів Януковича Андрія Портнова застрелили в Іспанії. Фото з місця події оприлюднили у мережі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Андрія Портнова вбили в Іспанії. Фото з місця

Вбивство Андрія Портнова

21 травня 2025 року ексзаступника голови адміністрації Януковича Андрія Портнова вбили в іспанському місті Посуело-де-Аларкон.

Читайте: Портнов з Іспанії переписав свій маєток під Києвом на дітей, - ЗМІ

Іспанія (940) Портнов Андрій (364) вбивство (3156)
Топ коментарі
+91
21.05.2025 13:24 Відповісти
+80

21.05.2025 13:37 Відповісти
+77
Ківє привіт
Шарій очікує
21.05.2025 13:24 Відповісти
Сторінка 6 з 6
Сльозы радости душат миня! 😝
Хочицца исчо подтверждения от посольства Украины в Гышпании, шо это не фейк.😜
Пусть следствие выдаст украинскому посольству фунт мяса из тела - для анализов на ДНК.🙄
Надеюся, фсе помнят какой фунт имела ввиду великая Шэйк-спиир?, в "Венецыанском купцэ".
Напишыте мине вашы догадки в коментариях?🖐
23.05.2025 17:09 Відповісти
А где барсетка?
24.05.2025 00:01 Відповісти
Сторінка 6 з 6
 
 