Убитый Портнов лежит на земле. ФОТО
Бывшего заместителя Администрации президента времен Януковича Андрея Портнова застрелили в Испании. Фото с места происшествия обнародовали в сети.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Убийство Андрея Портнова
21 мая 2025 года экс-заместителя главы администрации Януковича Андрея Портнова убили в испанском городе Посуэло-де-Аларкон.
Хочицца исчо подтверждения от посольства Украины в Гышпании, шо это не фейк.😜
Пусть следствие выдаст украинскому посольству фунт мяса из тела - для анализов на ДНК.🙄
Надеюся, фсе помнят какой фунт имела ввиду великая Шэйк-спиир?, в "Венецыанском купцэ".
Напишыте мине вашы догадки в коментариях?🖐