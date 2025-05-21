РУС
Новости Убийство Андрея Портнова
Убитый Портнов лежит на земле. ФОТО

Бывшего заместителя Администрации президента времен Януковича Андрея Портнова застрелили в Испании. Фото с места происшествия обнародовали в сети.

Андрея Портнова убили в Испании. Фото с места

Убийство Андрея Портнова

21 мая 2025 года экс-заместителя главы администрации Януковича Андрея Портнова убили в испанском городе Посуэло-де-Аларкон.

Читайте: Портнов из Испании переписал свое имение под Киевом на детей, - СМИ

Испания (888) Портнов Андрей (667) убийство (6552)
Ківє привіт
Шарій очікує
Сльозы радости душат миня! 😝
Хочицца исчо подтверждения от посольства Украины в Гышпании, шо это не фейк.😜
Пусть следствие выдаст украинскому посольству фунт мяса из тела - для анализов на ДНК.🙄
Надеюся, фсе помнят какой фунт имела ввиду великая Шэйк-спиир?, в "Венецыанском купцэ".
Напишыте мине вашы догадки в коментариях?🖐
А где барсетка?
