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Новости Убийство Андрея Портнова
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Суд Испании засекретил расследование убийства Портнова, - СМИ

Убийство Портнова: Испания засекретила дело

Судья в Испании, которая расследует убийство бывшего заместителя администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Портнова, постановила засекретить материалы расследования.

Об этом пишет EFE со ссылкой на источники в Высшем суде справедливости Мадрида (TSJM), передает Цензор.НЕТ.

Также стало известно, что на месте нашли девять гильз, но точное количество огнестрельных ранений, которые нанесли Портнову, до сих пор неизвестно.

Отмечается, что, большое количество найденных гильз свидетельствует о том, что нападавший стремился гарантированно убить свою жертву, а также о том, что он, вероятно, использовал большую часть магазина с патронами.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дело об убийстве Портнова находится на контроле посольства Украины в Испании, - МИД

Полиция также считает, что к убийству причастны три человека: стрелок и двое сообщников, которые якобы способствовали его побегу из окрестностей школы в большую лесистую местность, соединяющую Мадрид с муниципалитетом Посуэло-де-Аларкон.

Мотивы убийства пока неизвестны, однако издание El Pais пишет, что это могло произойти из-за долгов.

Убийство Андрея Портнова

21 мая 2025 года экс-заместителя главы администрации Януковича Андрея Портнова убили в испанском городе Посуэло-де-Аларкон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Было пять выстрелов": испанские СМИ рассказали детали убийства Портнова

Автор: 

Испания (877) Портнов Андрей (649) расследование (3045) убийство (6504)


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Топ комментарии
+25
Олег Леусенко
@leusenko1
·
21 трав.
1. Апеляція Дмитра Чекалкина на рішення Печерного суду на користь Портнова сьогодні довела:
"наші" судді бояться рашистів, портнових-татарових, ОПу більше ніж гніву народного та Божої кари.
Коли суд пішов на нараду до зали принесли гарну новину:
ліквідовано зрадника Портнова.
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22.05.2025 20:36
+22
Гей, людина на мотоциклі! Тут є ще один юрист!
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22.05.2025 20:42
+18
Самоубійство очевидно...
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22.05.2025 20:37
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22.05.2025 20:32 Ответить
Заборгував?
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22.05.2025 20:34 Ответить
Хід слідства про його вбивство засекретили. ДТ

Колишній український посадовець Андрій Портнов, https://zn.ua/ukr/europe/zmi-zajavili-pro-vbivstvo-v-ispaniji-andrija-portnova.html застрелений 21 травня вранці у Мадриді, невдовзі перед загибеллю вживав заходів щодо перереєстрації власності на свою родину. Про це повідомляє іспанське видання https://elpais.com/espana/madrid/2025-05-22/un-enjambre-de-influencias-dinero-y-poder-rodea-el-asesinato-de-andrii-portnov.html El Pais, посилаючись на джерела.

За їхніми даними, перебуваючи в Іспанії, Портнов здійснив низку дій, пов'язаних з особистим майном. Зокрема, кілька місяців тому він відвідував нотаріуса в Мадриді, щоб передати право власності на будинок своїм дітям. Йдеться про маєток у Козині на березі Дніпра - елітну нерухомість вартістю приблизно 2,5 мільйона євро.

Джерела El Pais припускають, що ці кроки могли бути спробою уникнути можливих санкцій, конфіскації чи інших правових ризиків, пов'язаних із кримінальним переслідуванням.
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23.05.2025 06:45 Ответить
Овощ - где-то в Москве (если еще жив и легитимен), Азиров - тоже у оккупантов, а "администратор" - внезапно - в Испании.
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22.05.2025 20:34 Ответить
Олег Леусенко
@leusenko1
·
21 трав.
1. Апеляція Дмитра Чекалкина на рішення Печерного суду на користь Портнова сьогодні довела:
"наші" судді бояться рашистів, портнових-татарових, ОПу більше ніж гніву народного та Божої кари.
Коли суд пішов на нараду до зали принесли гарну новину:
ліквідовано зрадника Портнова.
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22.05.2025 20:36 Ответить
Самоубійство очевидно...
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22.05.2025 20:37 Ответить
Усі перемовлялки свого часу Єрмака з Джуліані ( часи першого Трмапа та шантажу Зе) проходили теж в Іспанії... Чи з не тих вілл Татров з Єрмаком прибрали свідка , архіваріуса УСІХ ЇХНІЇ ДЄЛІШЄК ще з часів Януковича. А вони ж не захочуть зараз обирати собі того, на кого вкаже їм Кремль - Бутусов з фронту це підтвердить ... За кого підуть голосувати українці - звідти видніше.
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22.05.2025 20:37 Ответить
Так. Ця вся справа найкорисніша для Зеленого Каганату.
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22.05.2025 20:43 Ответить
Арестовичу та Шарію радять «приготуватися» після вбивства Портнова: їхня реакція не

Колишній радник Офісу президента, нині підсанкційний Олексій Арестович, який зараз перебуває за кордоном, прокоментував ліквідацію проросійського політика Андрія Портнова в Іспанії. На його думку, «це із ймовірністю 99% Зеленський готується до виборів».

При цьому Арестович акцентує, що в деяких Telegram-каналах нібито погрожують також йому та іншому проросійському політику та блогеру Анатолію Шарію. Припускає також, що загрожувати можуть й нардепу Олексію Гончаренко. За його словами, мета - «позбавити можливих «лідерів» так званий електорат «ОПЗЖ»

У дусі російської пропаганди він розповів про «політичний терор, розв'язаний режимом Зеленського», який, за словами Арестовича, «перетворився на відвертий міжнародний тероризм». Відповів також на нібито погрози на його адресу.

«Щодо мене. Я не просто говоритиму далі, рятуючи свідомість людей від хутірського диктатора з його худо-диктатурою. Одного разу, я повернуся за ним», - додав Арестович.

«Андрія було вбито за тією ж схемою, за якою намагалися вбити мене в Іспанії. Серед білого дня. Я бачу лише одного бенефіціара - це Офіс президента. Офіс Президента вбиває своїх небезпечних ворогів», - написав Шарій.
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22.05.2025 20:50 Ответить
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22.05.2025 20:57 Ответить
маскалька потаскуха опять пихаешь москальскую пропаганду ))))
абхрестович такая де шваль как этот портнов будет гавкать на кого угодно кроме своих хозяев
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22.05.2025 23:47 Ответить
бабуля, та ти вже опустилася тут до рівня цитування шарія і арестовича. ) збавляй..
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23.05.2025 02:07 Ответить
Коли ЗМІ пишуть, що хтось там розслідує вбивство колишнього заступника адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Портнова, то я не погоджують. Потрібно писати колишнього заступника адміністрації президента януковича і діючого головного юриста-фальсифікатора справ і заяв чинного президента Зе на опозицію і виключно всіх патріотів, які заважають Зе і його шоблі тихо і плавно здати країну ворогу.
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22.05.2025 21:23 Ответить
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23.05.2025 09:02 Ответить
Цікаво, у Шарія жим жим?
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22.05.2025 20:40 Ответить
він вже звинуватив владу ЗЕ у вбивстві, доречі...
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22.05.2025 20:44 Ответить
Наташка ты то Шмарию в рот заглядываешь то Абдристовичу ссылаешься на этих тварей как на самых честнейших господ )))) вот они сказали что это Зеля а ты уже лоб разбила так страешься московская шлюшка!
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22.05.2025 23:52 Ответить
ти правда ідіот чи прикидаєшся - вони підтверджують версію, що вбив Портнова Татаров а значить ОПУ
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23.05.2025 00:12 Ответить
а значить ти Подлячина теж це підтверджуєш
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23.05.2025 00:14 Ответить
Ну так молодці, нє? Якщо Портнова грохнуло ОПУ то їм респект виходить? Ви проти кого боретесь?
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23.05.2025 09:36 Ответить
ні. чого б це? гебня шарія не троне, бо він сам із гебні. а ви і далі вірте у байки, шо то ОПа проводить ліквідацію. кого? Портнова? Портнова ліквідували, а його протеже Татарова і далі тримають на роботі в ОПі? та ну, це ж брєд повний. Україна ніколи не дозволить собі провести ліквідацію нєугодних на території країни-члена ЄС і НАТО. це точно почерк і робота гебні - показова страта.
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23.05.2025 02:14 Ответить
Давайте за логікою - так , гебня й ОПУ це близько . А от Татаров й гебня це так само ідеологічно та взагалі близько, й в той же час вже віддалено й достатньо захищено за Банківськими охоронками. Ще надійніше їх заховає переобрання до влади В Києві... А Малюк - він же кишеньковий у Татарова , а Портнов він же ворог й для справжніх СБУшників-патріотів, котрі точно є в СБУ та є й у Буданова ...
Фігура Портнова вигідна на концерті у Кобзона для усіх!!! А таке падо як Татаров вже стає виїзним патріотом , це стало на фоні пр итихшого Єрмака - це називається початок легалізації та відмивання майбутніх стрижнів майбутньої переобраної влади . Вона точно буде слухатися ПАРТЕРІВ а не Кремль , щоб перемогти на виборах. у тому числі ..
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23.05.2025 06:23 Ответить
оо, бабуля, вам потрібно на ефіри до Гордона-Демченка. там ********** озвучувати подібні "інсайди" і теорії змов. )))
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23.05.2025 09:37 Ответить
Я в казки років з 60 вже не вірю та і за жОПу ні де не сказав.
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23.05.2025 06:27 Ответить
тоді чого було писати, що у Шарія жим-жим? якщо пишете, що у Шарія жим-жим, то значить вважаєте, що Портнова ліквідували українські спецслужби. ну не знаю. я більше схиляюся до версії, що Портнова ліквідували ті, хто стріляв у Кернеса. теж за борги.
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23.05.2025 09:27 Ответить
А цікаво бо він сам гарно розуміє шо коли гебня проводить зачистку то проводить дуже ретельно і під нож ідуть навіть свої шарії.
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23.05.2025 09:45 Ответить
хм. а це теж варіант.. от тільки навряд чи той шарій зробив щось таке, за що його гебня мала би зачистити. гавкає собі там у Європі на гейропейців і піндосів, то нехай і гавкає. це ж на руку навіть гебні. вони за це йому ще подякувати мають. та й до важливої інформації той шарій навряд чи був допущений. а от Портнов - інша справа. Портнов - не шавка, він точно володів великим об'ємом дуже чутливої інформації. та й гроші міг брати у гебні величезні. так само як брали ці гроші Медведчук і Кернес. і тут могло статись так як з Кернесом - гроші взяв, а роботу не зробив. та ще й у Європу втік. а за таке рано чи пізно доведеться заплатити. як Кернес заплатив. гебня такого не забуває і не прощає.
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23.05.2025 10:28 Ответить
Зиленский заметает следы, исстинавамгаварю!
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22.05.2025 20:40 Ответить
"Оппозиционеры" стремительно заканчиваются!!!
Товарищи при Трампе и в США уже не в безопасности, стоит задуматься..
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22.05.2025 20:42 Ответить
Гей, людина на мотоциклі! Тут є ще один юрист!
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22.05.2025 20:42 Ответить
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23.05.2025 02:15 Ответить
Его 200% убила не наша власть! Он Зеленскому и ко абсолютно никак не мешал! Против него ни санкции не водили, ни уголовные дела заведены не были! Кацап его смерть так же не выгодна, он им абсолютно ничем и никак не мешал. Скорее всего его заказал Шарий! У них давно уже вражда между собой была, а в своем Телеграме Шарий откровенно глумится над убийством Портнова!
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22.05.2025 20:43 Ответить
всі глумляться, ми всі його вбили)
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22.05.2025 20:51 Ответить
кацапи і вигода - це речі несумісні. Кернеса їм теж невигідно було вбивати. проте грохнули його. хоча він взяв у них багато бабла за здачу Харкова, але так і не здав Харків. і бабло теж не повернув. Тож кацапам вигідно було би лишити його живим, щоб потім вибити з нього гроші, проте вони вирішили показово покарати того, хто вирішив їх кинути. так само зробили із тим Портновим. Портнов же в мацкві сидів, коли Порох був біля керма. і повернувся в Україну в день інавгурації Вави. повернувся в Україну із спеціальним завданням, на виконання якого йому виділили немало бабла. так само для виконання певного завдання немало бабла відсипали і Медведчуку. тільки от Медведчук зараз на болотах живе, він і кум ху йла, а Портнов рішив кинути тих чекістів і змився у Європу. ну а гебня такого не прощає. якщо там у тих версіях вбивства проскакує версія про борги, то от і логічне пояснення, що то за борги могли бути у Портнова.
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23.05.2025 02:25 Ответить
"Суддя в Іспанії, яка розслідує..."

НЕДОРОБКА у підорів - не суддя - а судикиня! (ну як членкиня)
підори, як ви допустили правильне написання?!!
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22.05.2025 20:45 Ответить
а що підарська влада рашки теж дотримується цих правил? бо то ж переклад новини з російської ...
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22.05.2025 20:52 Ответить
Не правильно, правильно буде суддя(вона), судь(він).
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22.05.2025 22:55 Ответить
Правильно зробили! Не треба зешоблі знати, який компромат Захід буде мати проти них))
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22.05.2025 20:51 Ответить
у заходу на ЗЕшоблу все є- це для майбутнгіх виборів могло стати завадою . для знань українців _ а це б сталося ...
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23.05.2025 00:17 Ответить
Конечно засекретили. Кремлевские дядьки вызвали "на ковер" Испанскую "элиту" и сказали. " Вы не оправдали оказанного вам высокого доверия"
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22.05.2025 20:56 Ответить
Та шо ви таке кажете?!?! Тут же ж як на росі все видно: Портнова замовив янукович (на рештки того, що вивіз з України, коли втікав) для того, щоб Азіров міг бути легитимним керманичем уряду Малоросії у вигнанні! А виконав замовлення - Захарченко, по домовленості з Ківою, який забезпечив "блатне" місце в пеклі для цього "поважного" людиноподібного.
Бацька виділив прикриття у вигляді перевезення бульби, Ким Чен Иннах хтів відволікти від вбивства трощею свого есмінця, але трохи не розрахував з часом.
Пазл складений!
Щось мене на науково необосновану фантастику понесло...
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22.05.2025 21:03 Ответить
Всё указывает на несчастный случай при попытке самоубийства.
Но мировое правительство будет всё скрывать....
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22.05.2025 21:05 Ответить
мексиканський картель?
китайська тріада?
японська якудза?
італійська козаностра?
аааа......
може баски?
зате, як гарно перекрився привід, початку сьомого року необраного зе!скомроха.
а, в понеділок, трамп знову, якусь ***** намолотить.
чи, плєшива крємлядь, проведе масовану атаку по українським містам.
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22.05.2025 21:06 Ответить
... може він тільки приліг на асфальт іспанський,?
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22.05.2025 21:07 Ответить
🤣
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22.05.2025 21:24 Ответить
Пузо прогріти.
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22.05.2025 21:28 Ответить
Погрітися
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22.05.2025 22:22 Ответить
Петушарию приготовиться!
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22.05.2025 21:09 Ответить
.
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22.05.2025 21:12 Ответить
ПАДЛО МАЄ СВІЙ КІНЕЦЬ
Лежить "портяна" у трусах
На брудній дорозі.
Кров у нього на руках,
Й українські сльози.

Кацапню до Неньки вів
Падло з даунбасу.
Не в Луганську жити сів
Вибрав в ЄС- прикрасу!

Довго козлик не цибав,
В пекло, не Суд Божий!!!
В ньому не пройде хабар
Він для падлів строгий.
21.05.2025
Анатолій Березенський
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22.05.2025 21:17 Ответить
🧕
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22.05.2025 21:36 Ответить
Може бути,що ЦРУ разом з іспанськими колегами імітували.
Мета: взяти в Портнова повну інформацію про ситуацію у вищих ешелонах,про сн,зе,ерма,татара і Портнова ніби дав згоду,а йому пообіцяли охорону і влаштування його життя після.
Тут дивитись де його дітей переведуть: в Британію,чи США,типу до нього
А оп і зе,послугами якого вони користувались на широку ногу-мовчок.
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22.05.2025 21:54 Ответить
Скк. Скільки ж олігофренів з теоріями змови. Більш нема де ЦРУ взяти інформацію, тільки у Портнова та ще й інсценуванням вбивства. Ох і дебільня...
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23.05.2025 09:44 Ответить
Версія,що має підстави.Шобла має з чого тремтіти
А сам у дзеркало подивись спочатку,двб.
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23.05.2025 10:06 Ответить
Шмарій ау!?
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22.05.2025 22:00 Ответить
З узі стріляв кіллер,
Я завтра сам розслідую це вбивство
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22.05.2025 22:21 Ответить
Интересно кому он в Испании заплатил , чтоб его наворованное бабло легализовали ? Тут за каждую копейку надо отчитаться в налоговой …
Походу поэтому и засекретили , а то выйдут на «получателей взяток» , а это уже коррупция, которой в Европе вроде как и нет 🤪…
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23.05.2025 02:47 Ответить
Інсценування. Тому й засекретили.
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23.05.2025 04:12 Ответить
Так і Пєтушарія хазяєва можуть запитать - бабки просрав де "Києв затрідня". І буде ще один мучєнік...
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23.05.2025 09:41 Ответить
 
 