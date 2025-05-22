Суд Испании засекретил расследование убийства Портнова, - СМИ

Судья в Испании, которая расследует убийство бывшего заместителя администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Портнова, постановила засекретить материалы расследования.

Об этом пишет EFE со ссылкой на источники в Высшем суде справедливости Мадрида (TSJM), передает Цензор.НЕТ.

Также стало известно, что на месте нашли девять гильз, но точное количество огнестрельных ранений, которые нанесли Портнову, до сих пор неизвестно.

Отмечается, что, большое количество найденных гильз свидетельствует о том, что нападавший стремился гарантированно убить свою жертву, а также о том, что он, вероятно, использовал большую часть магазина с патронами.

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Полиция также считает, что к убийству причастны три человека: стрелок и двое сообщников, которые якобы способствовали его побегу из окрестностей школы в большую лесистую местность, соединяющую Мадрид с муниципалитетом Посуэло-де-Аларкон.

Мотивы убийства пока неизвестны, однако издание El Pais пишет, что это могло произойти из-за долгов.

Убийство Андрея Портнова

21 мая 2025 года экс-заместителя главы администрации Януковича Андрея Портнова убили в испанском городе Посуэло-де-Аларкон.

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