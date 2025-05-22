Суд Іспанії засекретив розслідування вбивства Портнова, - ЗМІ

Суддя в Іспанії, яка розслідує вбивство колишнього заступника адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Портнова, постановила засекретити матеріали розслідування.

Про це пише EFE з посиланням на джерела у Вищому суді справедливості Мадрида (TSJM), передає Цензор.НЕТ.

Також стало відомо, що на місці знайшли дев’ять гільз, але точна кількість вогнепальних поранень, яких завдали Портнову, досі невідома.

Зазначається, що, велика кількість знайдених гільз свідчить про те, що нападник прагнув гарантовано вбити свою жертву, а також про те, що він, імовірно, використав більшу частину магазина з патронами.

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Поліція також вважає, що до вбивство причетні троє людей: стрілець та двоє спільників, які нібито сприяли його втечі з околиць школи до великої лісистої місцевості, що з'єднує Мадрид із муніципалітетом Посуело-де-Аларкон.

Мотиви вбивства поки що невідомі, однак видання El Pais пише, що це могло статися через борги.

Вбивство Андрія Портнова

21 травня 2025 року ексзаступника голови адміністрації Януковича Андрія Портнова вбили в іспанському місті Посуело-де-Аларкон.

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