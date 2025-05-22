Суд Іспанії засекретив розслідування вбивства Портнова, - ЗМІ
Суддя в Іспанії, яка розслідує вбивство колишнього заступника адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Портнова, постановила засекретити матеріали розслідування.
Про це пише EFE з посиланням на джерела у Вищому суді справедливості Мадрида (TSJM), передає Цензор.НЕТ.
Також стало відомо, що на місці знайшли дев’ять гільз, але точна кількість вогнепальних поранень, яких завдали Портнову, досі невідома.
Зазначається, що, велика кількість знайдених гільз свідчить про те, що нападник прагнув гарантовано вбити свою жертву, а також про те, що він, імовірно, використав більшу частину магазина з патронами.
Поліція також вважає, що до вбивство причетні троє людей: стрілець та двоє спільників, які нібито сприяли його втечі з околиць школи до великої лісистої місцевості, що з'єднує Мадрид із муніципалітетом Посуело-де-Аларкон.
Мотиви вбивства поки що невідомі, однак видання El Pais пише, що це могло статися через борги.
Вбивство Андрія Портнова
21 травня 2025 року ексзаступника голови адміністрації Януковича Андрія Портнова вбили в іспанському місті Посуело-де-Аларкон.
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Колишній український посадовець Андрій Портнов, https://zn.ua/ukr/europe/zmi-zajavili-pro-vbivstvo-v-ispaniji-andrija-portnova.html застрелений 21 травня вранці у Мадриді, невдовзі перед загибеллю вживав заходів щодо перереєстрації власності на свою родину. Про це повідомляє іспанське видання https://elpais.com/espana/madrid/2025-05-22/un-enjambre-de-influencias-dinero-y-poder-rodea-el-asesinato-de-andrii-portnov.html El Pais, посилаючись на джерела.
За їхніми даними, перебуваючи в Іспанії, Портнов здійснив низку дій, пов'язаних з особистим майном. Зокрема, кілька місяців тому він відвідував нотаріуса в Мадриді, щоб передати право власності на будинок своїм дітям. Йдеться про маєток у Козині на березі Дніпра - елітну нерухомість вартістю приблизно 2,5 мільйона євро.
Джерела El Pais припускають, що ці кроки могли бути спробою уникнути можливих санкцій, конфіскації чи інших правових ризиків, пов'язаних із кримінальним переслідуванням.
и легитимен), Азиров - тоже у оккупантов, а "администратор" - внезапно - в Испании.
@leusenko1
·
21 трав.
1. Апеляція Дмитра Чекалкина на рішення Печерного суду на користь Портнова сьогодні довела:
"наші" судді бояться рашистів, портнових-татарових, ОПу більше ніж гніву народного та Божої кари.
Коли суд пішов на нараду до зали принесли гарну новину:
ліквідовано зрадника Портнова.
Колишній радник Офісу президента, нині підсанкційний Олексій Арестович, який зараз перебуває за кордоном, прокоментував ліквідацію проросійського політика Андрія Портнова в Іспанії. На його думку, «це із ймовірністю 99% Зеленський готується до виборів».
При цьому Арестович акцентує, що в деяких Telegram-каналах нібито погрожують також йому та іншому проросійському політику та блогеру Анатолію Шарію. Припускає також, що загрожувати можуть й нардепу Олексію Гончаренко. За його словами, мета - «позбавити можливих «лідерів» так званий електорат «ОПЗЖ»
У дусі російської пропаганди він розповів про «політичний терор, розв'язаний режимом Зеленського», який, за словами Арестовича, «перетворився на відвертий міжнародний тероризм». Відповів також на нібито погрози на його адресу.
«Щодо мене. Я не просто говоритиму далі, рятуючи свідомість людей від хутірського диктатора з його худо-диктатурою. Одного разу, я повернуся за ним», - додав Арестович.
«Андрія було вбито за тією ж схемою, за якою намагалися вбити мене в Іспанії. Серед білого дня. Я бачу лише одного бенефіціара - це Офіс президента. Офіс Президента вбиває своїх небезпечних ворогів», - написав Шарій.
абхрестович такая де шваль как этот портнов будет гавкать на кого угодно кроме своих хозяев
Фігура Портнова вигідна на концерті у Кобзона для усіх!!! А таке падо як Татаров вже стає виїзним патріотом , це стало на фоні пр итихшого Єрмака - це називається початок легалізації та відмивання майбутніх стрижнів майбутньої переобраної влади . Вона точно буде слухатися ПАРТЕРІВ а не Кремль , щоб перемогти на виборах. у тому числі ..
Товарищи при Трампе и в США уже не в безопасности, стоит задуматься..
НЕДОРОБКА у підорів - не суддя - а судикиня! (ну як членкиня)
підори, як ви допустили правильне написання?!!
Бацька виділив прикриття у вигляді перевезення бульби, Ким Чен Ин
наххтів відволікти від вбивства трощею свого есмінця, але трохи не розрахував з часом.
Пазл складений!
Щось мене на науково необосновану фантастику понесло...
Но мировое правительство будет всё скрывать....
китайська тріада?
японська якудза?
італійська козаностра?
аааа......
може баски?
зате, як гарно перекрився привід, початку сьомого року необраного зе!скомроха.
а, в понеділок, трамп знову, якусь ***** намолотить.
чи, плєшива крємлядь, проведе масовану атаку по українським містам.
Лежить "портяна" у трусах
На брудній дорозі.
Кров у нього на руках,
Й українські сльози.
Кацапню до Неньки вів
Падло з даунбасу.
Не в Луганську жити сів
Вибрав в ЄС- прикрасу!
Довго козлик не цибав,
В пекло, не Суд Божий!!!
В ньому не пройде хабар
Він для падлів строгий.
21.05.2025
Анатолій Березенський
Мета: взяти в Портнова повну інформацію про ситуацію у вищих ешелонах,про сн,зе,ерма,татара і Портнова ніби дав згоду,а йому пообіцяли охорону і влаштування його життя після.
Тут дивитись де його дітей переведуть: в Британію,чи США,типу до нього
А оп і зе,послугами якого вони користувались на широку ногу-мовчок.
А сам у дзеркало подивись спочатку,двб.
Я завтра сам розслідую це вбивство
Походу поэтому и засекретили , а то выйдут на «получателей взяток» , а это уже коррупция, которой в Европе вроде как и нет 🤪…