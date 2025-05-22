Справа про вбивство Портнова перебуває на контролі посольства України в Іспанії, - МЗС

Посольство України в Іспанії постійно контактує з місцевими правоохоронними органами щодо справи про вбивство ексзаступника голови адміністрації Януковича Андрія Портнова, яке сталося 21 травня у Мадриді.

Про це повідомила пресслужба МЗС України, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Розслідування справи здійснює Група вбивств №5 спільно з Відділом криміналістики Мадридського регіонального управління Національної поліції Іспанії. Напад здійснила група осіб.

Також посольство України в Іспанії має інформацію, що станом на 22 травня підозрюваних у вбивстві Портнова ще не затримано.

"Посольство перебуває на постійному контакті з правоохоронними органами та очікує більш детальної інформації у відповідь на офіційний запит до національної поліції Іспанії. Справа перебуває на контролі дипустанови", - повідомили у МЗС.

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Вбивство Андрія Портнова

21 травня 2025 року ексзаступника голови адміністрації Януковича Андрія Портнова вбили в іспанському місті Посуело-де-Аларкон.