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Новини Вбивство Андрія Портнова
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Справа про вбивство Портнова перебуває на контролі посольства України в Іспанії, - МЗС

Вбивство Андрія Портнова

Посольство України в Іспанії постійно контактує з місцевими правоохоронними органами щодо справи про вбивство ексзаступника голови адміністрації Януковича Андрія Портнова, яке сталося 21 травня у Мадриді. 

Про це повідомила пресслужба МЗС України, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Розслідування справи здійснює Група вбивств №5 спільно з Відділом криміналістики Мадридського регіонального управління Національної поліції Іспанії. Напад здійснила група осіб.

Також посольство України в Іспанії має інформацію, що станом на 22 травня підозрюваних у вбивстві Портнова ще не затримано.

"Посольство перебуває на постійному контакті з правоохоронними органами та очікує більш детальної інформації у відповідь на офіційний запит до національної поліції Іспанії. Справа перебуває на контролі дипустанови", - повідомили у МЗС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Було п’ять пострілів": іспанські ЗМІ розповіли деталі вбивства Портнова

Вбивство Андрія Портнова

21 травня 2025 року ексзаступника голови адміністрації Януковича Андрія Портнова вбили в іспанському місті Посуело-де-Аларкон.

Автор: 

Іспанія (927) МЗС (4157) Портнов (344) посольство України (285) вбивство (3108)


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Топ коментарі
+16
та йух з ним!
це не вбивство, а кара..
тепер ще потрбно знищити систему україноненависника портянки в Україні..
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22.05.2025 16:04
+14
Звичайно)) Скільки в нього компромату проти зешобли і спільно вкраденого бабла?!?!? Треба ж дізнатися, де умовний сейф))
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22.05.2025 16:02
+11
Посольству робити більше немає чого?
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22.05.2025 16:27
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думаю Чекалкін замовив, щоб не вибачатись по рішенню суду.
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22.05.2025 16:01 Відповісти
Все можна закривати справу. А виконавець то Порох? Він жеж мотоцикліста?
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22.05.2025 16:37 Відповісти
У зекоманди траур через втрату цінного кадра.
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22.05.2025 16:54 Відповісти
Та тю...
Це приклад прикрого самогубства.

"Іменем українського народу. Справу закрито".
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22.05.2025 18:46 Відповісти
Звичайно)) Скільки в нього компромату проти зешобли і спільно вкраденого бабла?!?!? Треба ж дізнатися, де умовний сейф))
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22.05.2025 16:02 Відповісти
та йух з ним!
це не вбивство, а кара..
тепер ще потрбно знищити систему україноненависника портянки в Україні..
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22.05.2025 16:04 Відповісти
Я так гадаю таки самогубство.
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22.05.2025 18:47 Відповісти
А який там контроль? Дострелити треба?
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22.05.2025 16:09 Відповісти
Дострелити то кошти витрачати...
Іспанія має Атлантику, у воді є риба, голодна... і краби, голодні...
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22.05.2025 18:50 Відповісти
з однієї сторони ,це дісно кара,а з другої сторони 🤡 зеленський прибрав апонента на президенство від кремля ...
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22.05.2025 16:10 Відповісти
та тут більш вірогіднішим може бути те, що московська гебня зачищає кінці. бо той Портнов дуже багато знав і жив у Європі. Азаров теж багато знає, проте живе на московії і тому поки що ще живий. так само і яник.
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23.05.2025 02:00 Відповісти
все зе!кодло обісралося від запісочкі: у разі моєї смерті, всі папочкі шукайте по квесту. підказки у царьова та мілованова.
але, тільки джейсон стейтем, може його виконати, до кінця!
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22.05.2025 16:12 Відповісти
скільки шороху біля подібної особи,чого це так??
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22.05.2025 16:13 Відповісти
А що у нас МЗС на ворогів України працює?
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22.05.2025 16:25 Відповісти
Посольству робити більше немає чого?
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22.05.2025 16:27 Відповісти
Може для впевненості що здох не двійник.
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22.05.2025 19:11 Відповісти
Чекаємо в Україні, з дня на день, на палкий виступу зеленського з трибуни ООН, як за стрільбу, на братів шиферів… Уся Україна, як один замовник цього дійства, глибоко десь, затурбована!! Навіть, на городах і дачах, поменьшало Українців!
Подібне було, в останнє, коли на московії, убивали московіти сруськаі на Червоній площі, Немцова!! !
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22.05.2025 16:43 Відповісти
Справа про вбивство Портнова перебуває на контролі посольства України в Іспанії

У вас точно все в порядку?
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22.05.2025 16:47 Відповісти
на контролі татарова. Надіюсь, наступний буде він
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22.05.2025 16:50 Відповісти
І татаров, і єрмак , і зеля , і багато ще кого з сн .
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22.05.2025 18:39 Відповісти
Невже там усі у смуті? Якщо так, то їх треба у окопи!
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22.05.2025 16:58 Відповісти
Дивно,що покійний Андрюшка не став жити в Рассіюшкє і в рідному Ізраїлі....Там би він був у безпеці...вірив у те що він безсмертний і всемогутній....
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22.05.2025 17:40 Відповісти
Какой контроль,спасайте наследие - записи и контакты,если всплывет его амбареная книга посольство закроют вместе со страной.
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22.05.2025 18:24 Відповісти
Це зухвала показова страта -біля школи , в людному місті , в час пік ( діти , батьки , місцеві жителі ) Думаю кацапи комусь послання -попередження зробили , їх стиль.
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22.05.2025 18:37 Відповісти
розслідування:
1."ой, а хто ж це зробив?!"
2. "невідомо!"
3. розслідування закрито.
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22.05.2025 18:47 Відповісти
Здох-то й здох. Який контроль?
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22.05.2025 18:57 Відповісти
Нехай ішак візьме під особистий контороль. Результат вже можна спрогнозувати.
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22.05.2025 20:54 Відповісти
ПАДЛО МАЄ СВІЙ КІНЕЦЬ

Лежить "портяна" у трусах
На брудній дорозі.
Кров у нього на руках,
Й українські сльози.

Кацапню до Неньки вів
Падло з даунбасу.
Не в Луганську жити сів
Вибрав ЄС- прикрасу!

Довго козлик не цибав,
Пішов на Суд Божий!!!
В ньому не пройде хабар
Він правдивий, строгий.
21.05.2025
Анатолій Березенський
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22.05.2025 21:07 Відповісти
Мне кажется что постарались сами свое ,чтобы не попал весомый свидетель и знаток тайн Януковичя (много нероскрыто )в лапы Буданова.
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22.05.2025 21:34 Відповісти
 
 