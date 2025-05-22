Справа про вбивство Портнова перебуває на контролі посольства України в Іспанії, - МЗС
Посольство України в Іспанії постійно контактує з місцевими правоохоронними органами щодо справи про вбивство ексзаступника голови адміністрації Януковича Андрія Портнова, яке сталося 21 травня у Мадриді.
Про це повідомила пресслужба МЗС України, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Розслідування справи здійснює Група вбивств №5 спільно з Відділом криміналістики Мадридського регіонального управління Національної поліції Іспанії. Напад здійснила група осіб.
Також посольство України в Іспанії має інформацію, що станом на 22 травня підозрюваних у вбивстві Портнова ще не затримано.
"Посольство перебуває на постійному контакті з правоохоронними органами та очікує більш детальної інформації у відповідь на офіційний запит до національної поліції Іспанії. Справа перебуває на контролі дипустанови", - повідомили у МЗС.
Вбивство Андрія Портнова
21 травня 2025 року ексзаступника голови адміністрації Януковича Андрія Портнова вбили в іспанському місті Посуело-де-Аларкон.
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Це приклад прикрого самогубства.
"Іменем українського народу. Справу закрито".
це не вбивство, а кара..
тепер ще потрбно знищити систему україноненависника портянки в Україні..
Іспанія має Атлантику, у воді є риба, голодна... і краби, голодні...
але, тільки джейсон стейтем, може його виконати, до кінця!
Подібне було, в останнє, коли на московії, убивали московіти сруськаі на Червоній площі, Немцова!! !
У вас точно все в порядку?
1."ой, а хто ж це зробив?!"
2. "невідомо!"
3. розслідування закрито.
Лежить "портяна" у трусах
На брудній дорозі.
Кров у нього на руках,
Й українські сльози.
Кацапню до Неньки вів
Падло з даунбасу.
Не в Луганську жити сів
Вибрав ЄС- прикрасу!
Довго козлик не цибав,
Пішов на Суд Божий!!!
В ньому не пройде хабар
Він правдивий, строгий.
21.05.2025
Анатолій Березенський