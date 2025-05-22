Дело об убийстве Портнова находится на контроле посольства Украины в Испании, - МИД
Посольство Украины в Испании постоянно контактирует с местными правоохранительными органами по делу об убийстве экс-заместителя главы администрации Януковича Андрея Портнова, которое произошло 21 мая в Мадриде.
Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
Расследование дела осуществляет Группа убийств №5 совместно с Отделом криминалистики Мадридского регионального управления Национальной полиции Испании. Нападение совершила группа лиц.
Также посольство Украины в Испании располагает информацией, что по состоянию на 22 мая подозреваемые в убийстве Портнова еще не задержаны.
"Посольство находится на постоянном контакте с правоохранительными органами и ожидает более подробной информации в ответ на официальный запрос в национальную полицию Испании. Дело находится на контроле диппредставительства", - сообщили в МИД.
Убийство Андрея Портнова
21 мая 2025 года экс-заместителя главы администрации Януковича Андрея Портнова убили в испанском городе Посуэло-де-Аларкон.
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Це приклад прикрого самогубства.
"Іменем українського народу. Справу закрито".
це не вбивство, а кара..
тепер ще потрбно знищити систему україноненависника портянки в Україні..
Іспанія має Атлантику, у воді є риба, голодна... і краби, голодні...
але, тільки джейсон стейтем, може його виконати, до кінця!
Подібне було, в останнє, коли на московії, убивали московіти сруськаі на Червоній площі, Немцова!! !
У вас точно все в порядку?
1."ой, а хто ж це зробив?!"
2. "невідомо!"
3. розслідування закрито.
Лежить "портяна" у трусах
На брудній дорозі.
Кров у нього на руках,
Й українські сльози.
Кацапню до Неньки вів
Падло з даунбасу.
Не в Луганську жити сів
Вибрав ЄС- прикрасу!
Довго козлик не цибав,
Пішов на Суд Божий!!!
В ньому не пройде хабар
Він правдивий, строгий.
21.05.2025
Анатолій Березенський