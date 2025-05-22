Дело об убийстве Портнова находится на контроле посольства Украины в Испании, - МИД

Посольство Украины в Испании постоянно контактирует с местными правоохранительными органами по делу об убийстве экс-заместителя главы администрации Януковича Андрея Портнова, которое произошло 21 мая в Мадриде.

Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Расследование дела осуществляет Группа убийств №5 совместно с Отделом криминалистики Мадридского регионального управления Национальной полиции Испании. Нападение совершила группа лиц.

Также посольство Украины в Испании располагает информацией, что по состоянию на 22 мая подозреваемые в убийстве Портнова еще не задержаны.

"Посольство находится на постоянном контакте с правоохранительными органами и ожидает более подробной информации в ответ на официальный запрос в национальную полицию Испании. Дело находится на контроле диппредставительства", - сообщили в МИД.

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Убийство Андрея Портнова

21 мая 2025 года экс-заместителя главы администрации Януковича Андрея Портнова убили в испанском городе Посуэло-де-Аларкон.