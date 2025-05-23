Мой друг Портнов через Татарова "разруливал" вопросы с судами, гонорары доходили до $10 млн, - предатель Царев. ВИДЕО
Экс-нардеп и предатель Олег Царев не считает, что убийство Андрея Портнова было политическим.
Об этом он рассказал в своем видео, передает Цензор.НЕТ.
Портнов и Майдан
"Во время Майдана Андрей Портнов был среди переговорщиков с оппозицией. Если бы таких, как он было больше, то может, ту точку, что Майдан надо жесточайшим способом разогнать и будет значительно меньше крови для страны, может эта точка зрения бы тогда возобладала", - отметил он.
После 2014 года, говорит Царев, Портнов уезжает в Россию.
Проблемы в России
"У Андрея возникли проблемы. Он не мог получить гражданство. Его несколько раз задерживали. Обычные ППСники. Как какого-то таджика, какого-то обычного мигранта, который нарушил миграционное законодательство. Он к этому не привык, уехал в Европу", - рассказал Царев.
Впоследствии, продолжил предатель, Портнов вернулся в Украину.
"Продолжал заниматься любимым делом - принимать заказы на разруливание сложных, конфликтных ситуаций, на судебные решения", - говорит Царев.
Влияние Портнова на решения судов
После начала полномасштабного вторжения РФ, сказал он, Портнов выехал в Европу, где "продолжал заниматься любимым делом".
"В Украине остался Татаров. Через Татарова Андрей выполнял заказы, через него и через своих судей. Заказов было много. Кому-то надо было, чтобы оставили в покое его активы, кто-то просил закрытия уголовных дел, кто-то просил, чтобы его не включили в санкционные списки. Андрей вопросы решал, почти все. Гонорары доходили, я знаю людей, которые платили по 10 млн долларов за вопрос. Но не все вопросы решались.
Какие-то дела вместо того, чтобы закрыться, замораживались. А это не то, о чем договаривались. А у кого-то закрыли уголовное дело, но ввели санкции, он все равно все потерял. Возникают какие-то недовольные люди неизбежно, когда решаешь такое количество вопросов. Я не думаю, что его убили по каким-то политическим мотивам", - подытожил Царев.
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Ківа з Кушнарьовим, можуть це підтвердити!
Татаров монотонно вбивав чєчєнцев в Києві.
Зеленський тому свідок.
малюк своїх генералів ховає, від продажних журналюх.
- Владімссаничь, читали? Портнова грохнули.
- Та ти шо?! Тада 5."
Дуже ймовірно, що він є виплодком кацапів, завезених в Україну на місце українців, жертв кремлівського геноциду.
За їхніми даними, перебуваючи в Іспанії, Портнов здійснив низку дій, пов'язаних з особистим майном. Зокрема, кілька місяців тому він відвідував нотаріуса в Мадриді, щоб передати право власності на будинок своїм дітям. Йдеться про маєток у Козині на березі Дніпра - елітну нерухомість вартістю приблизно 2,5 мільйона євро.
Джерела El Pais припускають, що ці кроки могли бути спробою уникнути можливих санкцій, конфіскації чи інших правових ризиків, пов'язаних із кримінальним переслідуванням.
Уявити що київський Ларочнік Кремля з ПР Єрмак не причетний - не віриться...
Про це йдеться у https://petition.kmu.gov.ua/petitions/7617 відповідіпрем'єр-міністра Дениса Шмигаля
А, тут Іскандерами гатять....
ніколи в це, не повірю.
але, я підозрюю, що вона такою стала після 2019.
тому що, до 2019 була кристально чесною.
так? ні?
Головне у вбивстві цього талановитого виродка компроматоносія - ЙОГО СМЕРТЬ ВИГІДНА й РАДІСНА для абсолютно протилежних сил ,користувачів та залежних . Але шкоди він міг наробити саме талановитим гнидам від влади Кремля у Києві. А з крутими навичками для вибивства підТатарівський Малюк міг знайти серед чесних вишколених українських виконавців спецназівців... Міг знайти сам татров й серед рашиствських дружбанів радників Буданова...
А там де інтерес гроші. Перемагають, звичайно, більші гроші. А як же інакше ?
Волынская резня!
Зеленський відмовився вводити санкції проти Портнова. При цьому, якщо вірити повідомленням в деяких ЗМІ, Портнов вільно перетинав кордон в обидва боки попри мобілізаційний вік. Востаннє приїздив незадовго до вбивства. Отже, він мав іншу броню - як один з менеджерів ОП - і ця броня його не врятувала.
А тепер особливо цікавий момент.
Іспанські правоохоронці засекретили хід розслідування. Одразу після заяви посольства України про контроль над справою.
Гадаю, всім цим персонажам зараз найкраще зібрати речі і тихенько піти в ліс. Час ще є.