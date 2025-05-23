Мой друг Портнов через Татарова "разруливал" вопросы с судами, гонорары доходили до $10 млн, - предатель Царев. ВИДЕО

Экс-нардеп и предатель Олег Царев не считает, что убийство Андрея Портнова было политическим.

Об этом он рассказал в своем видео, передает Цензор.НЕТ.

Портнов и Майдан

"Во время Майдана Андрей Портнов был среди переговорщиков с оппозицией. Если бы таких, как он было больше, то может, ту точку, что Майдан надо жесточайшим способом разогнать и будет значительно меньше крови для страны, может эта точка зрения бы тогда возобладала", - отметил он.

После 2014 года, говорит Царев, Портнов уезжает в Россию.

Проблемы в России

"У Андрея возникли проблемы. Он не мог получить гражданство. Его несколько раз задерживали. Обычные ППСники. Как какого-то таджика, какого-то обычного мигранта, который нарушил миграционное законодательство. Он к этому не привык, уехал в Европу", - рассказал Царев.

Впоследствии, продолжил предатель, Портнов вернулся в Украину.

"Продолжал заниматься любимым делом - принимать заказы на разруливание сложных, конфликтных ситуаций, на судебные решения", - говорит Царев.

Влияние Портнова на решения судов

После начала полномасштабного вторжения РФ, сказал он, Портнов выехал в Европу, где "продолжал заниматься любимым делом".

"В Украине остался Татаров. Через Татарова Андрей выполнял заказы, через него и через своих судей. Заказов было много. Кому-то надо было, чтобы оставили в покое его активы, кто-то просил закрытия уголовных дел, кто-то просил, чтобы его не включили в санкционные списки. Андрей вопросы решал, почти все. Гонорары доходили, я знаю людей, которые платили по 10 млн долларов за вопрос. Но не все вопросы решались.

Какие-то дела вместо того, чтобы закрыться, замораживались. А это не то, о чем договаривались. А у кого-то закрыли уголовное дело, но ввели санкции, он все равно все потерял. Возникают какие-то недовольные люди неизбежно, когда решаешь такое количество вопросов. Я не думаю, что его убили по каким-то политическим мотивам", - подытожил Царев.

Читайте: Убийство Портнова испанская полиция рассматривает как профессионально спланированное и заказное, - СМИ