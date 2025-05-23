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Новости Видео Убийство Андрея Портнова
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Мой друг Портнов через Татарова "разруливал" вопросы с судами, гонорары доходили до $10 млн, - предатель Царев. ВИДЕО

Экс-нардеп и предатель Олег Царев не считает, что убийство Андрея Портнова было политическим.

Об этом он рассказал в своем видео, передает Цензор.НЕТ.

Портнов и Майдан

"Во время Майдана Андрей Портнов был среди переговорщиков с оппозицией. Если бы таких, как он было больше, то может, ту точку, что Майдан надо жесточайшим способом разогнать и будет значительно меньше крови для страны, может эта точка зрения бы тогда возобладала", - отметил он.

После 2014 года, говорит Царев, Портнов уезжает в Россию.

Проблемы в России

"У Андрея возникли проблемы. Он не мог получить гражданство. Его несколько раз задерживали. Обычные ППСники. Как какого-то таджика, какого-то обычного мигранта, который нарушил миграционное законодательство. Он к этому не привык, уехал в Европу", - рассказал Царев.

Впоследствии, продолжил предатель, Портнов вернулся в Украину.

"Продолжал заниматься любимым делом - принимать заказы на разруливание сложных, конфликтных ситуаций, на судебные решения", - говорит Царев.

Влияние Портнова на решения судов

После начала полномасштабного вторжения РФ, сказал он, Портнов выехал в Европу, где "продолжал заниматься любимым делом".

"В Украине остался Татаров. Через Татарова Андрей выполнял заказы, через него и через своих судей. Заказов было много. Кому-то надо было, чтобы оставили в покое его активы, кто-то просил закрытия уголовных дел, кто-то просил, чтобы его не включили в санкционные списки. Андрей вопросы решал, почти все. Гонорары доходили, я знаю людей, которые платили по 10 млн долларов за вопрос. Но не все вопросы решались.

Какие-то дела вместо того, чтобы закрыться, замораживались. А это не то, о чем договаривались. А у кого-то закрыли уголовное дело, но ввели санкции, он все равно все потерял. Возникают какие-то недовольные люди неизбежно, когда решаешь такое количество вопросов. Я не думаю, что его убили по каким-то политическим мотивам", - подытожил Царев.

Читайте: Убийство Портнова испанская полиция рассматривает как профессионально спланированное и заказное, - СМИ

Автор: 

Портнов Андрей (649) Царев Олег (434)


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Топ комментарии
+48
"- Для ефективного управління державою мені достатньо всього 6 менеджерів!

- Владімссаничь, читали? Портнова грохнули.

- Та ти шо?! Тада 5."

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23.05.2025 16:41
+34
Уряд не бачить підстав застосовувати санкції РНБО проти Андрія Портнова, ексзаступника голови Адміністрації президента часів Віктора Януковича
Про це йдеться у https://petition.kmu.gov.ua/petitions/7617 відповідіпрем'єр-міністра Дениса Шмигаля
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23.05.2025 16:42
+30
Зелені кадри!
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23.05.2025 16:40
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Правила форума Совет форумчан
Сплошная портнуха!
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23.05.2025 16:36 Ответить
Зелені кадри!
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23.05.2025 16:40 Ответить
під носом у тебе зелень, рига януковича
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23.05.2025 16:46 Ответить
Були рига, стали клована.
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23.05.2025 16:47 Ответить
Царев наступний
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23.05.2025 17:07 Ответить
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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23.05.2025 17:19 Ответить
Ні. Андрій Портнов- людина Юлі Тимошенко.
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23.05.2025 17:37 Ответить
Мєнєджєри. Ефектниє.
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23.05.2025 19:06 Ответить
Портнов, це лише черговий, із списку ригоАНАЛІВ та їх помічників!
Ківа з Кушнарьовим, можуть це підтвердити!
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23.05.2025 16:36 Ответить
Татаров не міг цього робити, бо банально не мав на це часу.
Татаров монотонно вбивав чєчєнцев в Києві.
Зеленський тому свідок.
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23.05.2025 16:39 Ответить
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23.05.2025 18:03 Ответить
😁
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23.05.2025 21:57 Ответить
Царьов, ти мабуть наступний.
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23.05.2025 16:39 Ответить
неначасі!
малюк своїх генералів ховає, від продажних журналюх.
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23.05.2025 16:49 Ответить
татаров і зараз розрулює.
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23.05.2025 16:40 Ответить
Треба повторити.
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23.05.2025 16:47 Ответить
"- Для ефективного управління державою мені достатньо всього 6 менеджерів!

- Владімссаничь, читали? Портнова грохнули.

- Та ти шо?! Тада 5."

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23.05.2025 16:41 Ответить
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23.05.2025 16:55 Ответить
Так його ще тут хоронить хочуть? А чо не под бєрьозками?
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23.05.2025 17:02 Ответить
бо навіть кацапи гидують продажними зрадниками
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23.05.2025 17:14 Ответить
Ти шо не читав комюніке? Для таджиков под бєрьозкамі мєста нєту.
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23.05.2025 19:09 Ответить
... (це купа матюків) - його ще й ховати у Києві хочуть? Якого... лисого? Де пристрелили, там нехай і зариють, або кремують і розвіють там же. До речі, він же з дамбаса, от нехай туди, у шахту
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23.05.2025 17:10 Ответить
Портно́в Андрі́й Володи́мирович народився https://uk.m.wikipedia.org/wiki/27_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F 27 жовтня https://uk.m.wikipedia.org/wiki/1973 1973, https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA Ворошиловград.

Дуже ймовірно, що він є виплодком кацапів, завезених в Україну на місце українців, жертв кремлівського геноциду.
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23.05.2025 17:14 Ответить
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F:%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B8_%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96
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23.05.2025 17:26 Ответить
Головне питання ХТО ініціював поранення цього смердючого трупу в Україну? Його корєша з ОПи?
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23.05.2025 17:47 Ответить
Почітатєлі
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23.05.2025 19:11 Ответить
УБИТИЙ У МАДРИДІ АНДРІЙ ПОРТНОВ ПЕРЕД СМЕРТЮ НАМАГАВСЯ ПЕРЕОФОРМИТИ ЕЛІТНУ НЕРУХОМІСТЬ НА ДІТЕЙ - EL

За їхніми даними, перебуваючи в Іспанії, Портнов здійснив низку дій, пов'язаних з особистим майном. Зокрема, кілька місяців тому він відвідував нотаріуса в Мадриді, щоб передати право власності на будинок своїм дітям. Йдеться про маєток у Козині на березі Дніпра - елітну нерухомість вартістю приблизно 2,5 мільйона євро.

Джерела El Pais припускають, що ці кроки могли бути спробою уникнути можливих санкцій, конфіскації чи інших правових ризиків, пов'язаних із кримінальним переслідуванням.
Уявити що київський Ларочнік Кремля з ПР Єрмак не причетний - не віриться...
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23.05.2025 17:00 Ответить
Начало епохі пєрєоформлєній....
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23.05.2025 17:15 Ответить
фантастично 🤣👏👍
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23.05.2025 17:02 Ответить
Ну то тепер нехай спробує у пеклі порозрулювати з бісюганами-може щось вийде...
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23.05.2025 16:41 Ответить
Главное, чтобы Зеля это видео не увидел. Он же ж думает, что Татаров нормальный чувак...
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23.05.2025 16:42 Ответить
Уряд не бачить підстав застосовувати санкції РНБО проти Андрія Портнова, ексзаступника голови Адміністрації президента часів Віктора Януковича
Про це йдеться у https://petition.kmu.gov.ua/petitions/7617 відповідіпрем'єр-міністра Дениса Шмигаля
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23.05.2025 16:42 Ответить
за народ все бєспокоітся
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23.05.2025 16:54 Ответить
З тієї ж опери - кримська єврейка, "українська" депутатка
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23.05.2025 17:11 Ответить
Татаров під Єрмаком,Єрмак в спайці з ЗЕленським.ДУМАЙ-ТЕ!
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23.05.2025 16:44 Ответить
ПІЗНО.
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23.05.2025 17:23 Ответить
Піздно...
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23.05.2025 21:51 Ответить
Опіздали...
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23.05.2025 22:02 Ответить
Шкода, зеленський "не в курсе"...
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23.05.2025 16:46 Ответить
А шо Царьов ще не повернувся?
А, тут Іскандерами гатять....
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23.05.2025 16:47 Ответить
тобто, царьов говорить, що у нас гнила корумпована судівсько мєнтовська система?
ніколи в це, не повірю.
але, я підозрюю, що вона такою стала після 2019.
тому що, до 2019 була кристально чесною.
так? ні?
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23.05.2025 16:48 Ответить
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23.05.2025 16:50 Ответить
Нє, він запитував "ШТА"? По кацапськи так
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23.05.2025 17:12 Ответить
Так це ж валуєв
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23.05.2025 17:18 Ответить
Разрулил на пяток пуль в виде гонорара.
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23.05.2025 16:55 Ответить
Це дурко не тронуте Кремлем , а його друг вже у Козона...

Головне у вбивстві цього талановитого виродка компроматоносія - ЙОГО СМЕРТЬ ВИГІДНА й РАДІСНА для абсолютно протилежних сил ,користувачів та залежних . Але шкоди він міг наробити саме талановитим гнидам від влади Кремля у Києві. А з крутими навичками для вибивства підТатарівський Малюк міг знайти серед чесних вишколених українських виконавців спецназівців... Міг знайти сам татров й серед рашиствських дружбанів радників Буданова...
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23.05.2025 16:55 Ответить
Так Татарову треба оголошувати підозру і заводити кримінальну справу
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23.05.2025 17:04 Ответить
Вже заводили, і шо? Тут по Маяковському: "Ваше слово, товарищь Маузер" (с)
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23.05.2025 17:15 Ответить
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23.05.2025 19:24 Ответить
Ти шо! Хто ж тоді країною керуватиме, якщо всіх посадити! Не можна так. 70% обрали ЦЕ, то ж насолоджуємося до останього українця.
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23.05.2025 17:19 Ответить
Царьов явно не один лом перекусив. Одно дєло з демократією боротися, а інше з бандєровцами бєспрєдєльщиками...
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23.05.2025 17:05 Ответить
За словами цього покидька Царьова, Портнов був просто героєм труда.
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23.05.2025 17:08 Ответить
Шо він меле?! Татаров чеченців мочив, йому було не до цього!
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23.05.2025 17:17 Ответить
"Як якогось таджика"... Царьов тримає рівень! Бути тупим дегенератом все життя - це досягнення! Цого виборці можуть їм пишатися.
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23.05.2025 17:18 Ответить
Закон давно зник. Замість закону - розбіжність інтересів.

А там де інтерес гроші. Перемагають, звичайно, більші гроші. А як же інакше ?
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23.05.2025 17:18 Ответить
Так сынок этого портнова спокойно проживает в Киеве,продолжить миллионные дела папаши есть кому.
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23.05.2025 17:35 Ответить
Портнов належав до людей потрібних і корисних будь якій владі - від зонівського "кума" до президента.Його "відкрила" Юлія Тимошенко коли йшла на президентські вибори і Портнов в разі її обрання мав поміняти українське законодавство з метою посилення президентських повноважень.Але Тимошенко програла Януковичу і вже він підібрав Портнова.Тільки от скористуватись цією тонкою юридичною зброєю у януковоща клепок не вистарчило,дальше законів які по ідіотському приймали руками-ногами в Раді він не пішов.А виграла б Тимошенко історія України пішла б іншим шляхом,думаю кращим аніж ми йдемо зараз.Так що...Портнов був скальпелем,яким,як відомо,можна і апендикс вирізати,і горло перерізати...в залежності до кого в руки попаде...Ось така епітафія...
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23.05.2025 17:36 Ответить
Якби тоді виграла Тимошенко ми би зараз мали з 2010 року при владі щось на кшталт Лукашенко- лайт. Тобто людей вона може б і не гноїла в тюрмі і в бетоні, бо сама сиділа, але під пуйло Тимошенко могла б лягти спокійнісінько. І тоді ми б жили в одному "союзному государстве" з рашкою. Гадаєте це кращий варіант? З пуйлом Тимошенко би ніколи не воювала б.
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23.05.2025 18:04 Ответить
Коли треба "вкусити" Зеленського - тоді й Царьов в авторитеті.
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23.05.2025 17:40 Ответить
Так коли ж нарешті почалася друга світова?
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23.05.2025 17:42 Ответить
"Я не думаю, що його вбили з якихось політичних мотивів", - підсумував Царьов.

Волынская резня!
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23.05.2025 18:48 Ответить
Какая разніца!.😁
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23.05.2025 21:59 Ответить
Володимир Ар'єв

Зеленський відмовився вводити санкції проти Портнова. При цьому, якщо вірити повідомленням в деяких ЗМІ, Портнов вільно перетинав кордон в обидва боки попри мобілізаційний вік. Востаннє приїздив незадовго до вбивства. Отже, він мав іншу броню - як один з менеджерів ОП - і ця броня його не врятувала.

А тепер особливо цікавий момент.

Іспанські правоохоронці засекретили хід розслідування. Одразу після заяви посольства України про контроль над справою.
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24.05.2025 12:37 Ответить
Судячи з паніки в судово-прокурорсько-слідчій мафії, секретність надали через наявність у іспанських слідчих інформації, яка може бути вкрай чутливою. А якщо згадати, що Портнов тримав компромат на величезну кількість українських діячів з нинішньої влади, суддів, прокурорів, різних функціонерів правоохоронних органів… І якщо тепер ці дані в руках європейських слідчих…

Гадаю, всім цим персонажам зараз найкраще зібрати речі і тихенько піти в ліс. Час ще є.
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24.05.2025 12:39 Ответить
 
 