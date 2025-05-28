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Новости Петиция об очищении системы правосудия от влияния Портнова
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Президенту подана петиция об очищении системы правосудия от влияния Портнова, - Лапин

петиция об очищении от влияния Портнова

Адвокат и военный Игорь Лапин подал петицию на сайт Президента с требованием очистки судебной, прокурорской и следственной систем Украины от влияния бывшего заместителя главы АП Януковича - Андрея Портнова.

Об этом он сообщил в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Судебная система Украины, органы досудебного расследования, прокуратура и органы судейского управления находятся в глубоком кризисе доверия. В условиях полномасштабной войны и борьбы за европейское будущее нашего государства, внутри системы правосудия до сих пор сохраняется влияние лиц, которые много лет работали в интересах политических кланов, а не в интересах правды и закона.

Одной из главных причин этого положения стала многолетняя деятельность бывшего заместителя главы Администрации Президента времен Януковича - Андрея Портнова. Начиная с 2019 года, он публично заявлял о вмешательстве в деятельность следователей, прокуроров и судей, организовывал кампании давления на правоохранительные органы, инициировал политически мотивированные уголовные производства и продвигал лояльных к себе лиц в ключевые государственные институты.

Последствия этой системной коррупции мы наблюдаем и сегодня - в частности, в политически ангажированных судебных решениях, сфабрикованных уголовных делах против оппозиции, использование материалов сомнительного происхождения (в том числе с территории РФ), подконтрольное распределение дел между "нужными" судьями", - пишет Лапин.

Лапин предлагает провести процедуру люстрации в отношении лиц, назначение которых происходило при участии, или прямого влияния Портнова или лиц, связанных с ним.

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"Мы, граждане Украины, на основании статей 3, 5, 6 и 19 Конституции Украины, требуем:

1. Провести всестороннюю проверку судей, прокуроров и следователей, которые принимали решения или осуществляли преследование оппозиционных деятелей, в том числе после 2019 года.

2. Инициировать процедуру очистки (люстрации) в отношении лиц, назначение которых происходило при участии, или прямого влияния Андрея Портнова или лиц, связанных с ним, путем внесения в Верховную Раду Украины Президентом Украины Безотлагательного законопроекта "О предотвращении угроз национальной безопасности связанным с влиянием на Верховенство права в Украине" в котором обязать провести: "Декларирование контактов с Портновым Андреем Владимировичем, или его представителями с целью влияния на работу судебной, прокурорской и следственной систем".

3. Обеспечить публичную отчетность о мерах, принятых для очищения судебной, прокурорской и следственной систем от политического влияния и коррупционных практик.

4. Гарантировать настоящую независимость автоматизированных систем распределения дел в судах и честность в назначении следователей и прокуроров по резонансным делам.

5. Провести независимый аудит уголовных производств, инициированных с участием или под влиянием Портнова (или связанных с ним лиц), в отношении оппозиционных политиков, публичных лиц и общественных деятелей", - говорится в петиции.

"Верховенство права - это не пустой лозунг, а основа легитимности государства. Без очистки судов, прокуратуры и органов досудебного следствия - невозможна ни одна реальная реформа. Мы не сможем победить внешнего врага, если терпим гниение внутри собственной системы правосудия", - отмечает военный.

По мнению Лапина, Портновым осуществлялся контроль над соответствующими категориями дел прежде всего через следующих судей:

  • Босый Вадим Петрович (председатель Хозяйственного суда города Киева)
  • Козлов Руслан Юрьевич (председатель Печерского районного суда города Киева)
  • Соколов Алексей (судья Печерского районного суда города Киева)
  • Мельник Владимир Васильевич (заместитель председателя Киевского апелляционного суда)

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петиция Лапина
петиция Лапина

Автор: 

Портнов Андрей (649) судья (2649) петиция (357) Лапин Игорь (39)


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Топ комментарии
+10
а накуя очищати правосуддя від впливу портнова, якщо він вже здох???
потрібно було очищати коли був живий фігурант.
від татарова будемо очищати теж коли склеїть ласти???
зараз нєможна нікуя, так????
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28.05.2025 18:44
+8
Головному беспредельщику петицію та він як завжди вже не одною сраку подтер та поржав
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28.05.2025 18:53
+7
Вертів він петиції, як Конституційний вплив на владу, на органі, яким імітував гру у вкраденому номері.
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28.05.2025 18:49
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А поки портнов був живий то не треба було систити?
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28.05.2025 18:42 Ответить
а накуя очищати правосуддя від впливу портнова, якщо він вже здох???
потрібно було очищати коли був живий фігурант.
від татарова будемо очищати теж коли склеїть ласти???
зараз нєможна нікуя, так????
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28.05.2025 18:44 Ответить
Портнов то здох, "но дело его живет".
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28.05.2025 19:29 Ответить
😂😂😂
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28.05.2025 20:48 Ответить
Не перекручуй. Не маніпулюй.
Мова йде про люстрацію судей і прокурорів, які були призначані під впливом Портнова і про то, що потрібно здійснити перевірку судових рішень,що були винесені цими судлями.
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29.05.2025 00:44 Ответить
до дупи то все
реальний приклад очищення від портновщини - показова страта портнова 21.05 у мадриді
при цьому усі його корєша ані пари з вуст
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28.05.2025 18:46 Ответить
Вертів він петиції, як Конституційний вплив на владу, на органі, яким імітував гру у вкраденому номері.
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28.05.2025 18:49 Ответить
А де посилання на цю петицію, щоб підписати?
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28.05.2025 18:51 Ответить
Головному беспредельщику петицію та він як завжди вже не одною сраку подтер та поржав
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28.05.2025 18:53 Ответить
А що робити із незаконними судовими рішеннями, які вступили в законну силу?
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28.05.2025 18:54 Ответить
Цікаво, яка буде відмазка? 🤔 Чи просто пошле?
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28.05.2025 19:00 Ответить
Система, очищайся! Раз-два!
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28.05.2025 19:18 Ответить
Портнова не має є Татаров . Ложив Гундосий на ваші петиції...
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28.05.2025 19:57 Ответить
тільки помста очистить суди...
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28.05.2025 19:58 Ответить
Очищення треба починати від зелені яка узурпувала всю владу в Україні.
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28.05.2025 20:07 Ответить
Ой, який Лапін сміливий, після смерті портнова
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28.05.2025 20:13 Ответить
І це говорить той "законник", у якого батько бувший суддя з погонялом "Саша -доллар" ? Ти чого так не піклувався за інтереси "правди і закону ", коли твій батько сидів в Ковелі в суддівському кріслі ?!! Такий "праведний" став, бо не допустили до "корита" ?!!
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28.05.2025 20:16 Ответить
Петицію на сайт Президента подано чи лише пропонується подати?
Де посилання на петицію?
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28.05.2025 20:17 Ответить
Лапін що ? Не в курсі .. Петицію Чечетову ще можна подати , не пізно як би
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28.05.2025 20:50 Ответить
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28.05.2025 23:02 Ответить
засуньте в одно место эти бесполезные писульки-упрашивания, на коленях лучше постойте, эффекта больше
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28.05.2025 20:59 Ответить
Тов. И.Лапин рискует поспилковатися с А.Портновым!!!!
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28.05.2025 21:06 Ответить
 
 