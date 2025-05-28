Президенту подана петиция об очищении системы правосудия от влияния Портнова, - Лапин

Адвокат и военный Игорь Лапин подал петицию на сайт Президента с требованием очистки судебной, прокурорской и следственной систем Украины от влияния бывшего заместителя главы АП Януковича - Андрея Портнова.

Об этом он сообщил в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Судебная система Украины, органы досудебного расследования, прокуратура и органы судейского управления находятся в глубоком кризисе доверия. В условиях полномасштабной войны и борьбы за европейское будущее нашего государства, внутри системы правосудия до сих пор сохраняется влияние лиц, которые много лет работали в интересах политических кланов, а не в интересах правды и закона.

Одной из главных причин этого положения стала многолетняя деятельность бывшего заместителя главы Администрации Президента времен Януковича - Андрея Портнова. Начиная с 2019 года, он публично заявлял о вмешательстве в деятельность следователей, прокуроров и судей, организовывал кампании давления на правоохранительные органы, инициировал политически мотивированные уголовные производства и продвигал лояльных к себе лиц в ключевые государственные институты.

Последствия этой системной коррупции мы наблюдаем и сегодня - в частности, в политически ангажированных судебных решениях, сфабрикованных уголовных делах против оппозиции, использование материалов сомнительного происхождения (в том числе с территории РФ), подконтрольное распределение дел между "нужными" судьями", - пишет Лапин.

Лапин предлагает провести процедуру люстрации в отношении лиц, назначение которых происходило при участии, или прямого влияния Портнова или лиц, связанных с ним.

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"Мы, граждане Украины, на основании статей 3, 5, 6 и 19 Конституции Украины, требуем:

1. Провести всестороннюю проверку судей, прокуроров и следователей, которые принимали решения или осуществляли преследование оппозиционных деятелей, в том числе после 2019 года.

2. Инициировать процедуру очистки (люстрации) в отношении лиц, назначение которых происходило при участии, или прямого влияния Андрея Портнова или лиц, связанных с ним, путем внесения в Верховную Раду Украины Президентом Украины Безотлагательного законопроекта "О предотвращении угроз национальной безопасности связанным с влиянием на Верховенство права в Украине" в котором обязать провести: "Декларирование контактов с Портновым Андреем Владимировичем, или его представителями с целью влияния на работу судебной, прокурорской и следственной систем".

3. Обеспечить публичную отчетность о мерах, принятых для очищения судебной, прокурорской и следственной систем от политического влияния и коррупционных практик.

4. Гарантировать настоящую независимость автоматизированных систем распределения дел в судах и честность в назначении следователей и прокуроров по резонансным делам.

5. Провести независимый аудит уголовных производств, инициированных с участием или под влиянием Портнова (или связанных с ним лиц), в отношении оппозиционных политиков, публичных лиц и общественных деятелей", - говорится в петиции.

"Верховенство права - это не пустой лозунг, а основа легитимности государства. Без очистки судов, прокуратуры и органов досудебного следствия - невозможна ни одна реальная реформа. Мы не сможем победить внешнего врага, если терпим гниение внутри собственной системы правосудия", - отмечает военный.

По мнению Лапина, Портновым осуществлялся контроль над соответствующими категориями дел прежде всего через следующих судей:

Босый Вадим Петрович (председатель Хозяйственного суда города Киева)

Козлов Руслан Юрьевич (председатель Печерского районного суда города Киева)

Соколов Алексей (судья Печерского районного суда города Киева)

Мельник Владимир Васильевич (заместитель председателя Киевского апелляционного суда)

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