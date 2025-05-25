Смерть Портнова ничего не изменила, теперь команда Зеленского руками Татарова безраздельно управляет его наследством, - Шабунин. ВИДЕО
Смерть экс-замглавы администрации Януковича Андрея Портнова ничего не изменила, теперь системой, которую он создал руководит заместитель главы ОП Олег Татаров.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Украинской правды рассказал председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.
"Портнов передал в совладение/управление команды Олега Татарова, созданную им судебно-правоохранительную, политически зависимую и управляемую им (Портновым - Ред.) систему. Он не был среди менеджеров Зеленского, но команда президента руками Татарова использовала то, что Портнов превратил судебно-правоохранительную систему, которую команда Зеленского несильно изменила. Самые отвратительные судьи киевских судов, самые отвратительные прокуроры, которые были ставленниками Портнова отдались в пользование команде Зеленского через Татарова.Смерть Портнова в реальности ничего не изменила. Теперь команда Зеленского руками Татарова безраздельно управляет его (Портнова - Ред.) наследием", - заявил Шабунин.
На вопрос журналистки УП сделала ли украинская власть выводы из смерти Портнова и произойдут ли из-за этого изменения в судебно-правоохранительной системе глава ЦПК ответил: "Я искренне желаю людям с Банковой остановиться, чтобы не повторить судьбу Портнова. Остановятся ли они? Я скептически на этот счет. Как мы это (сделала ли власть выводы из смерти Портнова - Ред.) проверим? Например прекратит ли ГБР Татарова атаковать Высшую квалификационную комиссию судей, которая берется сейчас за "татарово-портновских" судей в Шевченковском и Печерском судах. Это будет хороший показатель".
Убийство Андрея Портнова
21 мая 2025 года экс-заместителя главы администрации Януковича Андрея Портнова убили в испанском городе Посуэло-де-Аларкон.
Посольство Украины в Испании постоянно контактирует с местными правоохранительными органами по делу об убийстве экс-заместителя главы администрации Януковича Портнова.
Судья в Испании, которая расследует убийство, постановила засекретить материалы расследования.
Издание "УП" сообщало, что теневой куратор судов и приближенный к беглому экс-президенту юрист Андрей Портнов за несколько дней до убийства в Мадриде был в Украине и встречался с топ-чиновниками, ответственными за работу правоохранительных органов.
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Если тем же дочерям продолжат оплату в дорогой школе, если еду они себе покупают в буфете а не приносят бутерброд в бумажке из дому, значит явно кто то недоработал по портновским ресурсам.
****** воюй.
Там корупція НЕ менша!!!!!!!!!!!!!!
Набу, сап, вакс - хто нам поставив?! Захід їх і обрав!!!!!!!!!!!!! Мета - повністю розвалити державу і забрати ресурси!!!!!!!!!!!!!! Ти в сша бачиш державний апарат?????????! Без корупції??????????! Захід не вважає за потрібне турбуватися про власних громадян - грабує їх по повній, невже ти думаєш, що захід буде дбати про українців????????! Особливо зараз це видно - як захід прикривається українцями від ка*апії!!!!!!!!!!!
А більша частина- команда президента та "друзі" ,
як Абрамович та інші.
https://www.youtube.com/watch?v=w5bhdZ6y0R4