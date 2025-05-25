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Новости Убийство Андрея Портнова
19 016 131

Смерть Портнова ничего не изменила, теперь команда Зеленского руками Татарова безраздельно управляет его наследством, - Шабунин. ВИДЕО

Смерть экс-замглавы администрации Януковича Андрея Портнова ничего не изменила, теперь системой, которую он создал руководит заместитель главы ОП Олег Татаров.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Украинской правды рассказал председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

"Портнов передал в совладение/управление команды Олега Татарова, созданную им судебно-правоохранительную, политически зависимую и управляемую им (Портновым - Ред.) систему. Он не был среди менеджеров Зеленского, но команда президента руками Татарова использовала то, что Портнов превратил судебно-правоохранительную систему, которую команда Зеленского несильно изменила. Самые отвратительные судьи киевских судов, самые отвратительные прокуроры, которые были ставленниками Портнова отдались в пользование команде Зеленского через Татарова.Смерть Портнова в реальности ничего не изменила. Теперь команда Зеленского руками Татарова безраздельно управляет его (Портнова - Ред.) наследием", - заявил Шабунин.

На вопрос журналистки УП сделала ли украинская власть выводы из смерти Портнова и произойдут ли из-за этого изменения в судебно-правоохранительной системе глава ЦПК ответил: "Я искренне желаю людям с Банковой остановиться, чтобы не повторить судьбу Портнова. Остановятся ли они? Я скептически на этот счет. Как мы это (сделала ли власть выводы из смерти Портнова - Ред.) проверим? Например прекратит ли ГБР Татарова атаковать Высшую квалификационную комиссию судей, которая берется сейчас за "татарово-портновских" судей в Шевченковском и Печерском судах. Это будет хороший показатель".

Смотрите также: Мой друг Портнов через Татарова "разруливал" вопросы с судами, гонорары доходили до $10 млн, - предатель Царев. ВИДЕО

Убийство Андрея Портнова

21 мая 2025 года экс-заместителя главы администрации Януковича Андрея Портнова убили в испанском городе Посуэло-де-Аларкон.

Посольство Украины в Испании постоянно контактирует с местными правоохранительными органами по делу об убийстве экс-заместителя главы администрации Януковича Портнова.

Судья в Испании, которая расследует убийство, постановила засекретить материалы расследования.

Издание "УП" сообщало, что теневой куратор судов и приближенный к беглому экс-президенту юрист Андрей Портнов за несколько дней до убийства в Мадриде был в Украине и встречался с топ-чиновниками, ответственными за работу правоохранительных органов.

Читайте также: Портнов перед убийством был в Украине, - источники

Автор: 

Портнов Андрей (649) смерть (9245) Шабунин Виталий (536) Татаров Олег (368)


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Топ комментарии
+58
По телемарафону пів години назад в ПМС з алкой мазур показували сюжет про Портнова. Тамбуло і відео з Олегом Царьовим. Але фрагмент де Царьов каже, що Портнов рішав діла через Татарова. Вирізали. Не країна, а ржака з конями
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25.05.2025 21:22
+44
Тільки уявіть за яких уїбанів на телемарафоні рахують його глядачів. І на цю конську ****** ідуть міліарди.
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25.05.2025 21:23
+27
Шабунін ти так рвав і кричав за зеленського 🤡 в 18 -19 р ,а сьогодні вам не подобається шо робиться , так це ж все, вашими руками ...
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25.05.2025 21:27
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Ні, слово "тепер" не буде тут сполучником. Аби було так: "Тепер (є) команда Зеленського, яка руками Зеленського безроздільно керує його спадком", тоді так, кома має бути.
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26.05.2025 07:30 Ответить
Влияние просто так передать нельзя,это не рецепт маринада шашлыка,шабушка такая же балаболка,как и квартальные шуты.
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25.05.2025 22:10 Ответить
Ну интересно а кому табун судей, который пятки яму лизал в любое время дня и ночи, должен был перейти по наследству? Его 10 и 12 летним дочерям? Щас самое время протрусить всех его родственников, пока неразбериха. Кому они нужны сейчас?

Если тем же дочерям продолжат оплату в дорогой школе, если еду они себе покупают в буфете а не приносят бутерброд в бумажке из дому, значит явно кто то недоработал по портновским ресурсам.
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25.05.2025 22:18 Ответить
З якої частини, бригади пише цей розумник? Він ж мобілізований.
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25.05.2025 22:25 Ответить
Ну, ти то з спеціального корпусу бойових півнів подоляка це прокукурікав
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26.05.2025 18:14 Ответить
Ботва позавчора народжена з калюжи лайна проквакала
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27.05.2025 21:06 Ответить
Рига татаров це лице і суть недолідора
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25.05.2025 22:30 Ответить
Шабунін розповідає про корупцію - це приблизно те ж саме, що повія повчала б цнотливості. "Герой" увіковічнений терміном "шабунінг" - типу ніби служу....
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25.05.2025 22:31 Ответить
Можливо цей випадок стане прецедентом, треба ж було з чогось почати. Навіть найдовша дорога починається з першого малого кроку.
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25.05.2025 23:37 Ответить
Флюгер на подачках. Коли так і не дали місце біля корита, він почав критикувати.

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25.05.2025 23:41 Ответить
ко-ко-ко-ко-ко...
****** воюй.
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25.05.2025 23:42 Ответить
Треба не мовчати, а готувати петицію про зняття Татарова, Єрмака і очищення влади від регіоналів і бандюків.
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25.05.2025 23:54 Ответить
Такі петіції у нас в Україні не проходять. Якийсь технични причини виникають.
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26.05.2025 11:02 Ответить
Треба змусити владу прийняти закон, щоб наші міжнародні партнери вибирали нам суддів та прокурорів бо тоді любі друзі, які крадуть для влади, для президента, можуть отримати реальні терміни.
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26.05.2025 00:07 Ответить
Ти не бачиш, ЩО на заході робиться??????????!
Там корупція НЕ менша!!!!!!!!!!!!!!
Набу, сап, вакс - хто нам поставив?! Захід їх і обрав!!!!!!!!!!!!! Мета - повністю розвалити державу і забрати ресурси!!!!!!!!!!!!!! Ти в сша бачиш державний апарат?????????! Без корупції??????????! Захід не вважає за потрібне турбуватися про власних громадян - грабує їх по повній, невже ти думаєш, що захід буде дбати про українців????????! Особливо зараз це видно - як захід прикривається українцями від ка*апії!!!!!!!!!!!
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26.05.2025 06:37 Ответить
знервована мем.
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26.05.2025 09:27 Ответить
Так у нас в Україні менше усіх інших країн хабарників. А ОП в загалі ангели.
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26.05.2025 11:00 Ответить
Так само нічого не змінить смерть *****, всупереч надіям багатьох.
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26.05.2025 08:29 Ответить
Система,що сама себе оновлює,задля свого існування.
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26.05.2025 10:30 Ответить
Справа Портнова живе !
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26.05.2025 10:57 Ответить
Буде 3-й майдан. Віслюк і ко добровільно владу не віддадуть
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26.05.2025 11:09 Ответить
Це той віталька, якому така була погана влада часів Пороха, що він дуже хотів поміняти її на зелену плісняву…
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26.05.2025 11:37 Ответить
Портнов-- це вершина айсбергу, тільки третина.
А більша частина- команда президента та "друзі" ,
як Абрамович та інші.
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26.05.2025 12:37 Ответить
Ну так ви знаєте шо робити
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26.05.2025 13:07 Ответить
Шостий Зе-менеджер. Чому Банкова мовчить про Портнова https://www.youtube.com/hashtag/%D1%88%D0%BE%D1%83%D0%B1%D1%96%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B8 #шоубісики
https://www.youtube.com/watch?v=w5bhdZ6y0R4
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26.05.2025 13:07 Ответить
Проффесор Моріарті передав справу Аль Капоне.
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26.05.2025 17:05 Ответить
То може татаров його і вальнув?
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26.05.2025 20:34 Ответить
Монтян -чума рашистська з Донецька освітила світу і українцям про злочин Портнова-Маріарті ..При Янеку ходили чутки про те що якомусь судді і його членам сімї відтяли голови за те що не слухалися Портного ... І голови ті мандрували Україною як знак , що буде тобі, якщо не так ухвалиш в суді... То тепер ми зрозуміли, що таке Портнов для суддів українських... То питання ,хто ж дав дозвіл на виїзд в 2022 році в травні з України і хто дозволив вїзд в Україну напередодні того як Портнов здох в Іспанії???..Татаров з ДЄрмаком..??? Мабуть ..Тепер припустимо скільки було ухвалено з 22 року і з часів першого дня президенства Зеленського різних незаконних рішень нашими суддями на користь піде..ов путінських та янекових в Україні..
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27.05.2025 10:12 Ответить
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