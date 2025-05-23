Портнов перед убийством был в Украине, - источники

Теневой куратор судов и приближенный к беглому экс-президенту юрист Андрей Портнов за несколько дней до убийства в Мадриде был в Украине и встречался с топ-чиновниками, ответственными за работу правоохранительных органов.

Об этом пишет Украинская правда, информирует Цензор.НЕТ.

Трое собеседников УП - в ближайшем окружении и правоохранительных органах - сообщили, что Андрей Портнов находился в Украине 17-18 мая.

По данным источников УП, Портнов, в частности, встречался с топ-чиновниками, ответственными за работу правоохранительных органов.

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Убийство Андрея Портнова

21 мая 2025 года экс-заместителя главы администрации Януковича Андрея Портнова убили в испанском городе Посуэло-де-Аларкон.

Посольство Украины в Испании постоянно контактирует с местными правоохранительными органами по делу об убийстве экс-заместителя главы администрации Януковича Портнова.

Судья в Испании, которая расследует убийство, постановила засекретить материалы расследования.