Портнов перед убийством был в Украине, - источники
Теневой куратор судов и приближенный к беглому экс-президенту юрист Андрей Портнов за несколько дней до убийства в Мадриде был в Украине и встречался с топ-чиновниками, ответственными за работу правоохранительных органов.
Об этом пишет Украинская правда, информирует Цензор.НЕТ.
Трое собеседников УП - в ближайшем окружении и правоохранительных органах - сообщили, что Андрей Портнов находился в Украине 17-18 мая.
По данным источников УП, Портнов, в частности, встречался с топ-чиновниками, ответственными за работу правоохранительных органов.
Убийство Андрея Портнова
21 мая 2025 года экс-заместителя главы администрации Януковича Андрея Портнова убили в испанском городе Посуэло-де-Аларкон.
Посольство Украины в Испании постоянно контактирует с местными правоохранительными органами по делу об убийстве экс-заместителя главы администрации Януковича Портнова.
Судья в Испании, которая расследует убийство, постановила засекретить материалы расследования.
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А усе інше, від привладних, то лише імітація …
Безкарність ворогів України, як внутрішніх, так і зовнішніх,з 2014 року, призвела до сьогоднішніх подій та їх наслідків, в Україні!
Був би класний доказ спільності кагали Зеленського з його слугами уродів та ригів.
Це не глобально хіба ?
Єрмак, татаров, ...
Те, що в плані закону таким як він в Україні спокійніше - це 100%. Але не в плані фізичного існування. За пару років, після війни, буде взагалі купа професійних снайперів та інших спеців (дроноводів, штурмовиків і т.п.) без роботи. То вартість життя таких, як Портнов ще менша буде.
знаєте.
Г. Хазанов. 1998 р.
В "суді" відповідати не прийдеться
І ті зелені лізуть до влади зі слюною на губах незважаючи ні ні що .
Зі страхом думаю кого оберуть ті 73%
Писати потрібно було -
"В Іспанії вбитий позаштатний радник (куратор за судовою системою) Офісу Президента Портнов."
Прокуратура спробує відсудити у колишньої компанії Медведчука землю у Києві на 2 мільярди. Журналісти пов'язували її з оточенням Татарова
Джерело: https://censor.net/Портнов переписав елітний маєток під Києвом на дітей. В Україні проти нього досі немає санкцій. ФОТОДжерело: https://censor.net/n3485131
Юрій Бутусов
Главком
Що робитимуть далі?...