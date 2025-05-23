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Новости Убийство Андрея Портнова
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Портнов перед убийством был в Украине, - источники

портнов

Теневой куратор судов и приближенный к беглому экс-президенту юрист Андрей Портнов за несколько дней до убийства в Мадриде был в Украине и встречался с топ-чиновниками, ответственными за работу правоохранительных органов.

Об этом пишет Украинская правда, информирует Цензор.НЕТ.

Трое собеседников УП - в ближайшем окружении и правоохранительных органах - сообщили, что Андрей Портнов находился в Украине 17-18 мая.

По данным источников УП, Портнов, в частности, встречался с топ-чиновниками, ответственными за работу правоохранительных органов.

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Убийство Андрея Портнова

21 мая 2025 года экс-заместителя главы администрации Януковича Андрея Портнова убили в испанском городе Посуэло-де-Аларкон.

Посольство Украины в Испании постоянно контактирует с местными правоохранительными органами по делу об убийстве экс-заместителя главы администрации Януковича Портнова.

Судья в Испании, которая расследует убийство, постановила засекретить материалы расследования.

Автор: 

Портнов Андрей (649) убийство (6504)


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Топ комментарии
+88
Просто повний піздець.
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23.05.2025 19:49
+51
А ти таки дурнувате...
До 19-го портнов на параштані переховувався, і всі татарови з єрмаками тихенько сиділи. Але тупе бидло захотіло поржать і шоп па-пріколу!
У вікно виглянь, оціни... І весело, і прикольно...
А до 19-го, як-би складно і неоднозначно було, але в нас була надія. А тепер маємо країну його мрій, курва.
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23.05.2025 20:15
+48
Освальд, это не пиз-ць, это результат выборов 2019 года. Иначе и быть не могло, но не слушали, не верили.
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23.05.2025 20:13
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та ні царьков маси такої не має , його з порогу любий дворецьки пошле ...
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23.05.2025 20:55 Ответить
За последние десять лет было такое количество заказных убийств, причём всех мастей и на любой вкус, у некоторых руки были в браслетах за спиной и умудрялись застрелиться в грудь, Гудини нервно курит в форточку. Но реально кровь рекой польётся, если объявят начало выборов.
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23.05.2025 20:17 Ответить
після останньої зустрічі портнова з антимайданним мусорком з 0Пи Зелі той опинився на концерті кобздона. напевно випадковість.
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23.05.2025 20:24 Ответить
А шо там герої прикордонники, тецекісти і гебня? Для таких виродків кордонів не існує? Фу, блд, мерзенна держава покидьків. Яка влада, такий й народ. Закритий вольєр зі свинями, що тонуть у власному лайні
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23.05.2025 20:25 Ответить
Вони йому честь віддавали.
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23.05.2025 21:57 Ответить
Список топ-посадовців, відповідальних за роботу правоохоронних органів, які зустрічались з вже холодним портновим, в студію!
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23.05.2025 20:33 Ответить
Покойный явно что-то не просчитал. Судя по всему, случившееся было для него неприятным сюрпризом.
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23.05.2025 20:37 Ответить
Гадаю для нього, все дуже швидко закінчилося. Нажаль.
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23.05.2025 21:55 Ответить
надав прощальні директиви Єрмаку і Татарову
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23.05.2025 20:37 Ответить
можт ВЛК проходил?
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23.05.2025 20:39 Ответить
Оманські з ОПУ КМУ ВРУ, зустрічалися з своїм однодумцем, координатор з московії, у такий спосіб, роблять свою роботу проти існування України!
А усе інше, від привладних, то лише імітація …
Безкарність ворогів України, як внутрішніх, так і зовнішніх,з 2014 року, призвела до сьогоднішніх подій та їх наслідків, в Україні!
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23.05.2025 20:40 Ответить
Про зустріч з топ посадовцями... Секрет полішанеля 😏😏😏😏😏
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23.05.2025 20:45 Ответить
И НЕ вздумайте подумать на Зеленского и Ермака. Портнов встечался с Порошенко.
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23.05.2025 20:53 Ответить
Шкода, що спільної фотки ЕрЗе з Портновим не побачимо.
Був би класний доказ спільності кагали Зеленського з його слугами уродів та ригів.
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23.05.2025 20:56 Ответить
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23.05.2025 21:06 Ответить
Він при Пороху сидів на раші,при Зеленських його витягнули в Україну щоб строчив позови на Порошенка бо у Зеленого до нього патологічна ненависть.Ще він приближений до Татарова-Єрмака.Татаров під час майдану справи підшивав на протестувальників,тепер ЗЕбіли його пригріли,бо корисний ідіот.
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23.05.2025 21:12 Ответить
Так сказать перебував з прощальним візітом...
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23.05.2025 21:23 Ответить
Про яку перемогу можна розмовляти, якщо вона чинній владі не потрібна. Адже в хаосі і беззаконні можна правити вічно.
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23.05.2025 21:52 Ответить
Это от власти не зависит. Там нет злого глобального замысла - просто непрофессионализм.
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23.05.2025 23:34 Ответить
Та що Ви кажере? "Маємо право на помилку"? Тільки чогось всі сліди від безлічі "непрофесійних помилок" неодмінно ведуть на мордор
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24.05.2025 07:15 Ответить
Корупція всеосяжна і зрада.
Це не глобально хіба ?
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24.05.2025 21:56 Ответить
А судді чаусу звезло значно краще - мав свідчити проти Пороха. Кому була вигідна смерть цього тіла - начебто жОПІ - так на перший погляд - ні. Все дуже в тумані, чи в омані.
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23.05.2025 21:59 Ответить
не бреши , дє ЧаУс і дє Порошенко, навпаки зеублюдки вивозили Чауса і рятували Що чаус вжє нікому не потрібен
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24.05.2025 18:13 Ответить
Та причому тут Порох - я кажу за операцію якоїсь розвідки - в Молдові так відпрацювали при викраденні чауса - шо попали на фото молдаван. А у Іспанії - просто когось вбили. Віка, це справа чоловіків, хоча є і треновані жінки, як виконавці.
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25.05.2025 13:56 Ответить
Андрій Портнов за кілька днів до вбивства у Мадриді був в Україні і зустрічався з топ-посадовцями, відповідальними за роботу правоохоронних органів.
Єрмак, татаров, ...
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23.05.2025 22:02 Ответить
Не домовився з ОПою, дешевше було замочити?
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23.05.2025 22:08 Ответить
Портнов был настолько "крут", что просто не было в мире таких проблем которые не мог бы "парешать" Портнов, но в Мадриде случилось невероятное и Портнов, когда к нему подошли "пацаны" почему та первый и в последний раз в своей жизни не смог "парешать".
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23.05.2025 22:10 Ответить
Портнову не надо было уезжать из Украины. Факт в том что в Украине безопаснее чем в Испании для таких как он. Оттого всякие Коломойские спокойно себе развлекаются.
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23.05.2025 23:33 Ответить
Не думаю. Він явно когось зачепив серйозного. Його б і тут дістали запросто - якщо є бажання та гроші - не проблема в Україні когось прибрати.
Те, що в плані закону таким як він в Україні спокійніше - це 100%. Але не в плані фізичного існування. За пару років, після війни, буде взагалі купа професійних снайперів та інших спеців (дроноводів, штурмовиків і т.п.) без роботи. То вартість життя таких, як Портнов ще менша буде.
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24.05.2025 00:09 Ответить
О, ще про професійних саперів забув. Ці також візьмуть на себе багато відповідальної роботи.
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24.05.2025 00:13 Ответить
Не будуть. Їх всіх вбʼють на війні. А потім вбʼють всіх цивільних, які залишаться після килимових бомбардувань дронами і ракетами.
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25.05.2025 01:57 Ответить
Наверное, испанский плохо знал
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24.05.2025 00:00 Ответить
От був випадок, в притул, серед білого дня застрелили одного юриста. Кіллера схватили на місці. Він признався зразу. Так і сказав "це замовне вбивство". Його відпустили, як звичайно, воно ж всерівно буде не розкрито. Не має доказів! Тобто знаємо хто, де, коли, маємо знімки з камер відеоспостереження, відбитки пальців, покази свідків, доказати нічого не можемо. Знаємо куди ведуть сліди і знаємо до кого, по іменах. Ви їх теж добре всіх
знаєте.
Г. Хазанов. 1998 р.
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23.05.2025 22:22 Ответить
я вважаю наш потужний Лідор повинен превентивно заарештувати Порошенко. А раптом це Сивочолий замовив талановитого юриста, щоб зашкодити судовим реформам нашого незламного Лідора
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23.05.2025 22:40 Ответить
Ну тепер вже можна писати про нього правду та називати речі своїми іменами.
В "суді" відповідати не прийдеться
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23.05.2025 23:06 Ответить
Элита нации.
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23.05.2025 23:32 Ответить
Проти Порошенка санкції, а це падло приїхало в Україну...
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23.05.2025 23:48 Ответить
За таких обставин, питання про героя для культуриста-кінолога відпадає само собою.
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23.05.2025 23:56 Ответить
То воно могилку собі підбирало...Цікаво буде глянути на тих пдрсів які прийдуть на його поховання! Кілеру на замітку!
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24.05.2025 00:00 Ответить
Яка може бути в Україні довіра до тих, хто впустив його сюди, говорив з ним і випустив його з України? Ніякої.
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24.05.2025 00:09 Ответить
Не знаю чи очиститься та бідна Україна від корупції хоч коли небудь!
І ті зелені лізуть до влади зі слюною на губах незважаючи ні ні що .
Зі страхом думаю кого оберуть ті 73%
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24.05.2025 00:14 Ответить
На жаль - дуже не скоро. Корупція дуже сильно пустила корені в суспільстві і відношення середньостатистичного українця до корупції можна описати так "Я проти корупції в цілому, але якщо що, хочу, щоб мій кум все порішав"
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24.05.2025 00:27 Ответить
Никого. Выборов не будет. 73% нарисованы. Потому доводить до выборов никак нельзя.
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24.05.2025 08:55 Ответить
Если все придут на выборы, то будет 80%
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24.05.2025 14:28 Ответить
Думаю за Портнова всі новини були неправильно написані - щось там про колишнього чиновника часів Януковича і т.п.
Писати потрібно було -
"В Іспанії вбитий позаштатний радник (куратор за судовою системою) Офісу Президента Портнов."
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24.05.2025 00:27 Ответить
А якщо виявиться, що все це вбивство лише імітація в рамках якоїсь спецоперації і Портнов подасть черговий позов?
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24.05.2025 00:29 Ответить
новини ЦН за сепень 204 рік

Прокуратура спробує відсудити у колишньої компанії Медведчука землю у Києві на 2 мільярди. Журналісти пов'язували її з оточенням Татарова

Джерело: https://censor.net/Портнов переписав елітний маєток під Києвом на дітей. В Україні проти нього досі немає санкцій. ФОТОДжерело: https://censor.net/n3485131
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24.05.2025 00:34 Ответить
Це новини одного дня СЕРПЕНЬ 2024 р
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24.05.2025 02:53 Ответить
Зеленський боїться звільнити Татарова ,бо це зіпсує його відносини з Портновим
Юрій Бутусов
Главком
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24.05.2025 04:19 Ответить
Даремно Бутусов мобілізувався.Більше толку від його діяльності було тут.Нехай повернеться живим та з перемогою,але його спробують повернути на щиті(((
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24.05.2025 08:57 Ответить
Не дай Бог!!!!!!!!!!!
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24.05.2025 09:02 Ответить
Ні.Я також бажаю довгого життя йому,але знаючи нашу владу,,(((
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24.05.2025 09:05 Ответить
не мели дурниць. у юри була відстрочка по 3-м дітям. найстарша дитина ось ось досягне повноліття і зелупупинський відправить юру прямо на мясо. тому юра мобілізувався до друзів - командирів
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24.05.2025 15:18 Ответить
помню в первые дни после выборов Президента 2019 сообщение Портнова в одной из соцсетей, что то типа "Помните, благодаря кому вы празднуете..."
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24.05.2025 07:57 Ответить
Портнов зустрічався з вбивцею чеченів, що захищав ЗЕ?
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24.05.2025 08:46 Ответить
Отже,якась частина ,а може вс я влада готові до якогось фіналу.І це має бути вже домовлено з окупантами,а посередником був цей небіжчик.
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24.05.2025 08:56 Ответить
Ну, зустрівся портнов з татаровим і що?! Підписав собі смертний вирок
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24.05.2025 09:03 Ответить
А у Татарова компромату на зєкоманду не менше ніж у Портного
Що робитимуть далі?...
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24.05.2025 10:14 Ответить
Не так страшні зовнішні воші, як внутрішні гниди на чолі з так званим президентом...
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24.05.2025 11:11 Ответить
А як же його випустили? Він що не військовозобов'язаний? Чи він через Тису переплив у гідрокостюмі?
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24.05.2025 12:20 Ответить
Мабуть знову в усьому буде винний прикордонник Микола, який прогавив, як прошмигнув цей слизький тип повз його пильність
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24.05.2025 12:25 Ответить
А зараз об1срались шестеро друз1в величн1шого, а Портнов тату як тут, значить все не так погано ,no passapan!!!
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24.05.2025 12:48 Ответить
Блин , дык, Испания оказывается - не панацея... Стесняюсь посоветовать, мол, нужно тата срочнейшим образом перепрятать.
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24.05.2025 15:52 Ответить
Нічого не розумію. Він же військовозобов'язаний. Він ВЛК пройшов? І як він перетнув кордон? На якій підставі?
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24.05.2025 16:34 Ответить
Багатодітний батько, неповнолітні діти.
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24.05.2025 17:46 Ответить
Зрозумів. Дякую.
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24.05.2025 18:07 Ответить
Цікаво з ким він зустрічався і про що розмовляли.
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24.05.2025 21:12 Ответить
З ким конкретно він зустрічався і чому, і чому вони досі на посадах?
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24.05.2025 23:17 Ответить
Мафія на мафію от як би така війна була б між ними щоб ці щурі перебили б одне одного то і війна давно вже закінчилась. Слава ЗСУ! Слава Українцям!
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25.05.2025 00:54 Ответить
Легендарний Дієго Сімеоне https://news.obozrevatel.com/ukr/sport/football/legendarnij-diego-simeone-viyavivsya-svidkom-ubivstva-portnova-v-ispanii.htm виявився свідком убивства Портнова в Іспанії.
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25.05.2025 01:35 Ответить
А как он выехал, у него что, бронь?
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25.05.2025 01:51 Ответить
Путін особисто Зе попросив...
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26.05.2025 19:57 Ответить
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