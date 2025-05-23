Портнов перед вбивством був в Україні, - джерела
Тіньовий куратор судів та наближений до експрезидента-втікача юрист Андрій Портнов за кілька днів до вбивства у Мадриді був в Україні і зустрічався з топ-посадовцями, відповідальними за роботу правоохоронних органів.
Про це пише Українська правда, інформує Цензор.НЕТ.
Троє співрозмовників УП – в найближчому оточенні та правоохоронних органах повідомили, що Андрій Портнов перебував в Україні 17-18 травня.
За даними джерел УП, Портнов, зокрема, зустрічався з топ-посадовцями, відповідальними за роботу правоохоронних органів.
Вбивство Андрія Портнова
21 травня 2025 року ексзаступника голови адміністрації Януковича Андрія Портнова вбили в іспанському місті Посуело-де-Аларкон.
Посольство України в Іспанії постійно контактує з місцевими правоохоронними органами щодо справи про вбивство ексзаступника голови адміністрації Януковича Портнова.
Суддя в Іспанії, яка розслідує вбивство, постановила засекретити матеріали розслідування.
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А усе інше, від привладних, то лише імітація …
Безкарність ворогів України, як внутрішніх, так і зовнішніх,з 2014 року, призвела до сьогоднішніх подій та їх наслідків, в Україні!
Був би класний доказ спільності кагали Зеленського з його слугами уродів та ригів.
Це не глобально хіба ?
Єрмак, татаров, ...
Те, що в плані закону таким як він в Україні спокійніше - це 100%. Але не в плані фізичного існування. За пару років, після війни, буде взагалі купа професійних снайперів та інших спеців (дроноводів, штурмовиків і т.п.) без роботи. То вартість життя таких, як Портнов ще менша буде.
знаєте.
Г. Хазанов. 1998 р.
В "суді" відповідати не прийдеться
І ті зелені лізуть до влади зі слюною на губах незважаючи ні ні що .
Зі страхом думаю кого оберуть ті 73%
Писати потрібно було -
"В Іспанії вбитий позаштатний радник (куратор за судовою системою) Офісу Президента Портнов."
Прокуратура спробує відсудити у колишньої компанії Медведчука землю у Києві на 2 мільярди. Журналісти пов'язували її з оточенням Татарова
Джерело: https://censor.net/Портнов переписав елітний маєток під Києвом на дітей. В Україні проти нього досі немає санкцій. ФОТОДжерело: https://censor.net/n3485131
Юрій Бутусов
Главком
Що робитимуть далі?...