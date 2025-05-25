Смерть Портнова нічого не змінила, тепер команда Зеленського, руками Татарова безроздільно керує його спадком, - Шабунін. ВIДЕО
Смерть ексзаступника голови адміністрації Януковича Андрія Портнова нічого не змінила, тепер системою, яку він створив керує заступник глави ОП Олег Татаров.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі Української правди розповів голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін.
"Портнов передав в співвласність/управління команди Олега Татарова, створену ним судово-правоохоронну, політично залежну та керовану ним (Портновим - Ред.) систему. Він не був серед менеджерів Зеленського, але команда президента руками Татарова використовувала те в, що Портнов перетворив судово-правоохоронну систему, яку команда Зеленського несильно змінила. Найогидніші судді київських судів, найогидніші прокурори, які були ставлениками Портнова віддалися в користування команді Зеленського через Татарова.Смерть Портнова в реальності нічого не змінила. Тепер команда Зеленського руками Татарова безроздільно керує його (Портнова - Ред.) спадком", - заявив Шабунін.
На питання журналістки УП чи зробила українська влада висновки зі смерті Портнова і чи відбудуться через це зміни в судово-правоохоронній системі глава ЦПК відповів: "Я щиро бажаю людям з Банкової зупинитися аби не повторити долю Портнова. Чи вони зупиняться? Я скептичний щодо цього. Як ми це (чи зробила влада висновки зі смерті Портнова- Ред.) перевіримо? Наприклад чи припинить ДБР Татарова атакувати Вищу кваліфікаційну комісію суддів, яка береться зараз за "татарово-портновських" суддів в Шевченківському та Печерському судах. Це буде хороший показник".
Вбивство Андрія Портнова
21 травня 2025 року ексзаступника голови адміністрації Януковича Андрія Портнова вбили в іспанському місті Посуело-де-Аларкон.
Посольство України в Іспанії постійно контактує з місцевими правоохоронними органами щодо справи про вбивство ексзаступника голови адміністрації Януковича Портнова.
Суддя в Іспанії, яка розслідує вбивство, постановила засекретити матеріали розслідування.
Видання "УП" повідомляло, що тіньовий куратор судів та наближений до експрезидента-втікача юрист Андрій Портнов за кілька днів до вбивства у Мадриді був в Україні і зустрічався з топ-посадовцями, відповідальними за роботу правоохоронних органів.
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Если тем же дочерям продолжат оплату в дорогой школе, если еду они себе покупают в буфете а не приносят бутерброд в бумажке из дому, значит явно кто то недоработал по портновским ресурсам.
****** воюй.
Там корупція НЕ менша!!!!!!!!!!!!!!
Набу, сап, вакс - хто нам поставив?! Захід їх і обрав!!!!!!!!!!!!! Мета - повністю розвалити державу і забрати ресурси!!!!!!!!!!!!!! Ти в сша бачиш державний апарат?????????! Без корупції??????????! Захід не вважає за потрібне турбуватися про власних громадян - грабує їх по повній, невже ти думаєш, що захід буде дбати про українців????????! Особливо зараз це видно - як захід прикривається українцями від ка*апії!!!!!!!!!!!
А більша частина- команда президента та "друзі" ,
як Абрамович та інші.
https://www.youtube.com/watch?v=w5bhdZ6y0R4