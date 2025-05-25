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Новини Вбивство Андрія Портнова
19 021 131

Смерть Портнова нічого не змінила, тепер команда Зеленського, руками Татарова безроздільно керує його спадком, - Шабунін. ВIДЕО

Смерть ексзаступника голови адміністрації Януковича Андрія Портнова нічого не змінила, тепер системою, яку він створив керує заступник глави ОП Олег Татаров.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі Української правди розповів голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

"Портнов передав в співвласність/управління команди Олега Татарова, створену ним судово-правоохоронну, політично залежну та керовану ним (Портновим - Ред.) систему. Він не був серед менеджерів Зеленського, але команда президента руками Татарова використовувала те в, що Портнов перетворив судово-правоохоронну систему, яку команда Зеленського несильно змінила.  Найогидніші судді київських судів, найогидніші прокурори, які були ставлениками Портнова віддалися в користування команді Зеленського через Татарова.Смерть Портнова в реальності нічого не змінила. Тепер команда Зеленського руками Татарова безроздільно керує його (Портнова - Ред.) спадком", - заявив Шабунін.

На питання журналістки УП чи зробила українська влада висновки зі смерті Портнова і чи відбудуться через це зміни в судово-правоохоронній системі глава ЦПК відповів: "Я щиро бажаю людям з Банкової зупинитися аби не повторити долю Портнова. Чи вони зупиняться? Я скептичний щодо цього. Як ми це (чи зробила влада висновки зі смерті Портнова- Ред.) перевіримо? Наприклад чи припинить ДБР Татарова атакувати Вищу кваліфікаційну комісію суддів, яка береться зараз за "татарово-портновських" суддів в Шевченківському та Печерському судах. Це буде хороший показник".

Дивіться також: Мій друг Портнов через Татарова "розрулював" питання із судами, гонорари доходили до $10 млн, - зрадник Царьов. ВIДЕО

Вбивство Андрія Портнова

21 травня 2025 року ексзаступника голови адміністрації Януковича Андрія Портнова вбили в іспанському місті Посуело-де-Аларкон.

Посольство України в Іспанії постійно контактує з місцевими правоохоронними органами щодо справи про вбивство ексзаступника голови адміністрації Януковича Портнова.

Суддя в Іспанії, яка розслідує вбивство, постановила засекретити матеріали розслідування.

Видання "УП" повідомляло, що тіньовий куратор судів та наближений до експрезидента-втікача юрист Андрій Портнов за кілька днів до вбивства у Мадриді був в Україні і зустрічався з топ-посадовцями, відповідальними за роботу правоохоронних органів.

Читайте також: Портнов перед вбивством був в Україні, - джерела

Автор: 

Портнов (345) смерть (6772) Шабунін Віталій (535) Татаров Олег (427)


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Топ коментарі
+58
По телемарафону пів години назад в ПМС з алкой мазур показували сюжет про Портнова. Тамбуло і відео з Олегом Царьовим. Але фрагмент де Царьов каже, що Портнов рішав діла через Татарова. Вирізали. Не країна, а ржака з конями
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25.05.2025 21:22
+44
Тільки уявіть за яких уїбанів на телемарафоні рахують його глядачів. І на цю конську ****** ідуть міліарди.
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25.05.2025 21:23
+27
Шабунін ти так рвав і кричав за зеленського 🤡 в 18 -19 р ,а сьогодні вам не подобається шо робиться , так це ж все, вашими руками ...
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25.05.2025 21:27
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Ні, слово "тепер" не буде тут сполучником. Аби було так: "Тепер (є) команда Зеленського, яка руками Зеленського безроздільно керує його спадком", тоді так, кома має бути.
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26.05.2025 07:30 Відповісти
Влияние просто так передать нельзя,это не рецепт маринада шашлыка,шабушка такая же балаболка,как и квартальные шуты.
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25.05.2025 22:10 Відповісти
Ну интересно а кому табун судей, который пятки яму лизал в любое время дня и ночи, должен был перейти по наследству? Его 10 и 12 летним дочерям? Щас самое время протрусить всех его родственников, пока неразбериха. Кому они нужны сейчас?

Если тем же дочерям продолжат оплату в дорогой школе, если еду они себе покупают в буфете а не приносят бутерброд в бумажке из дому, значит явно кто то недоработал по портновским ресурсам.
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25.05.2025 22:18 Відповісти
З якої частини, бригади пише цей розумник? Він ж мобілізований.
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25.05.2025 22:25 Відповісти
Ну, ти то з спеціального корпусу бойових півнів подоляка це прокукурікав
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26.05.2025 18:14 Відповісти
Ботва позавчора народжена з калюжи лайна проквакала
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27.05.2025 21:06 Відповісти
Рига татаров це лице і суть недолідора
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25.05.2025 22:30 Відповісти
Шабунін розповідає про корупцію - це приблизно те ж саме, що повія повчала б цнотливості. "Герой" увіковічнений терміном "шабунінг" - типу ніби служу....
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25.05.2025 22:31 Відповісти
Можливо цей випадок стане прецедентом, треба ж було з чогось почати. Навіть найдовша дорога починається з першого малого кроку.
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25.05.2025 23:37 Відповісти
Флюгер на подачках. Коли так і не дали місце біля корита, він почав критикувати.

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25.05.2025 23:41 Відповісти
ко-ко-ко-ко-ко...
****** воюй.
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25.05.2025 23:42 Відповісти
Треба не мовчати, а готувати петицію про зняття Татарова, Єрмака і очищення влади від регіоналів і бандюків.
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25.05.2025 23:54 Відповісти
Такі петіції у нас в Україні не проходять. Якийсь технични причини виникають.
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26.05.2025 11:02 Відповісти
Треба змусити владу прийняти закон, щоб наші міжнародні партнери вибирали нам суддів та прокурорів бо тоді любі друзі, які крадуть для влади, для президента, можуть отримати реальні терміни.
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26.05.2025 00:07 Відповісти
Ти не бачиш, ЩО на заході робиться??????????!
Там корупція НЕ менша!!!!!!!!!!!!!!
Набу, сап, вакс - хто нам поставив?! Захід їх і обрав!!!!!!!!!!!!! Мета - повністю розвалити державу і забрати ресурси!!!!!!!!!!!!!! Ти в сша бачиш державний апарат?????????! Без корупції??????????! Захід не вважає за потрібне турбуватися про власних громадян - грабує їх по повній, невже ти думаєш, що захід буде дбати про українців????????! Особливо зараз це видно - як захід прикривається українцями від ка*апії!!!!!!!!!!!
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26.05.2025 06:37 Відповісти
знервована мем.
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26.05.2025 09:27 Відповісти
Так у нас в Україні менше усіх інших країн хабарників. А ОП в загалі ангели.
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26.05.2025 11:00 Відповісти
Так само нічого не змінить смерть *****, всупереч надіям багатьох.
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26.05.2025 08:29 Відповісти
Система,що сама себе оновлює,задля свого існування.
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26.05.2025 10:30 Відповісти
Справа Портнова живе !
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26.05.2025 10:57 Відповісти
Буде 3-й майдан. Віслюк і ко добровільно владу не віддадуть
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26.05.2025 11:09 Відповісти
Це той віталька, якому така була погана влада часів Пороха, що він дуже хотів поміняти її на зелену плісняву…
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26.05.2025 11:37 Відповісти
Портнов-- це вершина айсбергу, тільки третина.
А більша частина- команда президента та "друзі" ,
як Абрамович та інші.
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26.05.2025 12:37 Відповісти
Ну так ви знаєте шо робити
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26.05.2025 13:07 Відповісти
Шостий Зе-менеджер. Чому Банкова мовчить про Портнова https://www.youtube.com/hashtag/%D1%88%D0%BE%D1%83%D0%B1%D1%96%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B8 #шоубісики
https://www.youtube.com/watch?v=w5bhdZ6y0R4
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26.05.2025 13:07 Відповісти
Проффесор Моріарті передав справу Аль Капоне.
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26.05.2025 17:05 Відповісти
То може татаров його і вальнув?
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26.05.2025 20:34 Відповісти
Монтян -чума рашистська з Донецька освітила світу і українцям про злочин Портнова-Маріарті ..При Янеку ходили чутки про те що якомусь судді і його членам сімї відтяли голови за те що не слухалися Портного ... І голови ті мандрували Україною як знак , що буде тобі, якщо не так ухвалиш в суді... То тепер ми зрозуміли, що таке Портнов для суддів українських... То питання ,хто ж дав дозвіл на виїзд в 2022 році в травні з України і хто дозволив вїзд в Україну напередодні того як Портнов здох в Іспанії???..Татаров з ДЄрмаком..??? Мабуть ..Тепер припустимо скільки було ухвалено з 22 року і з часів першого дня президенства Зеленського різних незаконних рішень нашими суддями на користь піде..ов путінських та янекових в Україні..
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27.05.2025 10:12 Відповісти
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