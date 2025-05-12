Комарницкий и его жена владели 110 квартирами в элитных новостройках Киева, - СМИ
Экс-депутат Киевского городского совета и бизнесмен Денис Комарницкий и его жена Ирина в течение 2016-2018 годов владели 110 квартирами в престижных новостройках в столице. Квартиры продавали очень быстро - с их продажи супруги могли заработать 440 миллионов гривен.
Об этом говорится в расследовании "Слідства.Інфо", передает Цензор.НЕТ.
Журналисты считают: учитывая, что ранее правоохранители и СМИ сообщали, что Комарницкого подозревают в причастности к схемам по выделению земли в Киеве под застройки, обнаруженные квартиры супругов Комарницких могли быть способом расчета за предоставление таких услуг.
Элитная недвижимость "смотрящего за Киевом"
В частности, в большом жилом комплексе "Комфорт Таун" на левом берегу Киева супруги имели 52 квартиры, а в ЖК Central Park в районе метро "Лыбедская" - 48.
Кроме того, Ирина Комарницкая владела 10 квартирами в ЖК премиум-класса Tetris Hall, установили журналисты.
Журналисты "Слідство.Інфо" исследовали выписки из Государственного реестра прав на недвижимое имущество и установили, что обнаруженные квартиры продавались молниеносно - за считанные дни или недели.
Отмечается, что пик активности с покупкой и продажей жилья пришелся на 2016-2018 годы.
"Слідство.Інфо" определило среднюю цену квадратного метра в "Комфорт Тауне" и Central Park в годы, когда квартиры продавали Комарницкие. Жилье только в этих двух комплексах могло принести супругам более 330 миллионов гривен выручки.
Стоимость 10 квартир, которыми владела Ирина Комарницкая в премиальном Tetris Hall, журналисты определяли, полагаясь на справку об оценочной стоимости объектов недвижимости в этом доме по состоянию на сейчас. Стоимость этих квартир могла достигать 110 миллионов гривен. Итак, вместе - 440 миллионов гривен выручки.
Связи с Кличко
Кроме того, журналисты отметили, что все три ЖК, в которых Комарницкие имели жилье, построены компанией KAN Development. Ее основатель Игорь Никонов в 2014-2015 годах занимал должность первого заместителя главы КГГА Виталия Кличко.
В разговоре с журналистами Ирина Комарницкая отрицала, что квартиры были взяткой. Она назвала продажу и покупку жилья "бизнес-деятельностью".
На вопрос журналистов, в чем заключался бизнес-интерес покупать квартиры, а уже через несколько дней или недель продавать их, Комарницкая не ответила.
Дело Комарницкого
Напомним, 6 февраля этого года Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о разоблачении преступной организации во главе с фигурантом расследований Bihus.Info Денисом Комарницким, которого называли "смотрящим за Киевом".
Схема заключалась в поиске перспективных земельных участков и регистрации на подконтрольных лиц права собственности на сооружения, которых на этих участках никогда не существовало. В дальнейшем в горсовет подавали заявления о предоставлении им права собственности на земельные участки для обслуживания этих сооружений, что позволяло избегать торгов.
Депутаты Киевского горсовета и должностные лица КГГА обеспечивали принятие решений о предоставлении соответствующих прав на землю, за что получали взятки в виде средств и объектов недвижимости.
По оценкам следствия, в результате деятельности преступной организации в течение 2023-2024 годов из собственности территориальной общины Киева незаконно выведена земля в центре города стоимостью 11,6 млн грн.
Ранее сообщалось, что журналист Михаил Ткач обнаружил "смотрящего за Киевом" Дениса Комарницкого в Вене.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А як вони ЖКГ оплачували?!!
Таким самим "володарям перснів"?
У 2008 році обраний депутатом Київської міської ради 6 скликання від Блоку Леоніда Черновецького.
Член постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку. Був головою однойменної фракції.
Якого біса мер повинен знати це?
Це взагалі не стосується його обов'язків та повноважень.
Чого це ти звинувачуєш мера, а не ПОДАТКОВУ, НАБУ, АНБ, НАЗК, ...?!
А як за барки візьмуть то галасуємо - ета палітічєскіє прєслєдованія ???
ДО ЧОГО ТУТ Кличко?! Яким боком він до цього причетний?
Це ж ти про нього торочишь.
І знову ж таки по твоєму якшо опозиція, чи якшо кличко то можна робити шо хочешь ???
А коли виникають питання то - ЄТО ПАЛІТІЧЕСКІЄ ПЕРЕСЛІДУВАННЯ ???
ДО ЧОГО ТУТ Кличко?!
Які таки "питання" у тебе до нього виникли?
Ну тоді розлогінся, і кажи прамо шо невинуватая ти.
Тобі нічим це зробити!
Шавка Мамедова, якій бажає грабувати киян - йди геть звідси!
А ти віталік НЄПРИЧЬОМ І НІЧОГО ЦЬОГО НЕЗНАЄШЬ.
А ти взагалі хоча би 10 грн на зсу задонатив?
А скілко би було би дронів якби не будівництво метро на виноградар ???
А скільки би було дронів на фронт якби не ВЕЛИКЕ КРАДІВНИЦТВО НА КИЇВСЬКИХ ДОРОГАХ ???
Чи ВЕЛИКЕ КРАДІВНИЦТВО НА КИЇВСЬКИХ ДОРОГАХ ЕТО ДРУГОЄ ???
Бо тобі віталік можна а от зелені по Україні і там де дійсно дороги потребують ремонту то зась.
Шість років цім Крадівництво країну грабує та ворогу допомогає.
Ти би розібрався, які дороги до КМДА відносяться, а які до ЗагальноДержавних.
І хто які гроші на це витрачає.
Так це Зеленський під час війни по Київу екскаваторами зриває дорожнє покриття і вивозить його самосвалами, замість нього завозить новий пісок і кладе новий асфальт ???
А ти віталік значить тут зовсім ні до чого і нічого незнаєшь бо зі свого кабінета так і невиходишь ???
Вийди ж бо виглянь бо ТАМ ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВЖЕ ТОБІ ПОПІД КАБІНЕТОМ ПІД ДВЕРІ НАСЦЯВ.
Розійшлися десь посередині?
Е-бабусю вже встановила?
Але це потім ми взнаємо.... В порівнянні із іншими)))))
ты что прикалываешься?
где ты лег спать с капитализацией 100500 гривен, а проснувшись, узнал, что компания банкрот и все ее финансовые документы были липовые, а активы выведены вчера вечером на кипрскую офшорку.
вы бы еще посоветовали депозиты в гривне в приватбанке, который блокирует счета потому, что просто хочет.
ахахахаха. инвестировать в Украину.
анекдот.
ТЫ ЕЩЁ НЕЗНАЕШЬ ПРАВИЛА ИГРЫ С КЛИЕНТАМИ В ОЩАДБАНКЕ.
Эта компания торгуется на американских и канадских бирже уже лет 25-27, и ее директор по крайней мере до недавних пор зарабатывал до 6 миллионов в год
глупый вопрос. продаешь дороже, чем покупаешь, вот и весь интерес
Если ты незнаешь как происходила передача квартир от застройщиков клиентам то поинтересуйся.
Це ж, як треба недоїдати, сім'ю з родичами, на Мівіні тримати, щоб стільки нерухомості «прикупити», виключно, як держслужбовець з посадовими виплатами???
З десяток структур, які боряться з КОРУПЦІЄЮ в Україні, ще тисячі ЗАБРОНЬОВАНИХ дармоїдів, на грошових посадах, і тільки, ось такий, скромненький результат??…..
Верещучка з КМУ, таки брехала, з шмигалем разом, що вони, «не бачуть КОРУПЦІЇ»!!… Бо в одній СХЕМІ!! Достатньо пройтися, по її «дивно збільшеним у рази, майновим статкам» !!!
Голова НацдержСлужби з шмигалем, тільки очима лупають, від ії «тіпіаїв» та професійної непридатності!!!
Але ж, оце усе, неКОРУМПОВАНЕ лайно, «дивна група осів» нав'язує кадровикам, щоб вони їх ОФОРМЛЯЛИ, а СБУ, надавати допуск, до роботи з режимними документами??
покупaл биткоины по доллaру. идите н a х у й.
Їх, уже попередили, в США…
Але ж в Україні, на посадах, одні «доброчесні», підібрані з ОПУ??
Тупе бидло, в нормальному світі статус - це їздити на авто власної компанії, чи носити телефон власної компанії, стріляти ворога з автомата чи бронеавтомобіля власної компанії і т.д., а це бидло тільки нерухомість. Стільки сил витрачено накрасти на стільки коробок, а смерть забере голим і ніхто і не згадає, а діти продадуть, прогульбенять і на тому все.
От замість будувати оборонні заводи з дохідністю в 1000%, вони будували коробки будучи при владі, бо на оборонку треба 10+ років зорозробок, а тут дорвалися до корита і свічки треба вигнати в Києві за 3-4 роки максимум і нахапати. А тепер тут же боти женуть на простих, що ті не спішать захищати оці 100 квартир і т.д., при тому багато оборонців мають хіба хату в селі за 1000 у.о. і орендуючи кімнатку на роботі в обл центрі, бо вдома роботи нема, а на своє житло в перспективному місці збирати 20 років мінімум.
В сусіднє село звідки я, де давно закрили школу, пошту, лікарню і т.д. тцк не змогли доїхати, загрузли, бо і дороги нема ))). А держава згадала про багатьох тільки у війну, приїхали шукати, то багато вже і в живих нема, або збухалися, або десь на роботі загинули - згадали коли їм треба, а коли людину треба було рятувати і відкачувати, то плювати. Вибачте, але згадав хазяїн про господарство, коли пригоріло, і коли половина вже перемерла. Бо гроші треба були на прокурорів інвалідів, суддів і цілу свору чиновників, а захищати женуть простих. Написали новий закон і бігом захищати 100+ квартир. Це не люди, це скоти лицемірні, голими родилися, голими і подохнуть, а їхні 100 квартир розпиляють по руках, і навіть ескортниці за ними не будуть плакати.
Не відмазуйте цю шоблу, у них поголівно якийсь фетиш на кількість нерухомості, міряються у кого більше. У кого там, у бойко під 1000 квартир було? я не здивуюся не разу. При доступі до корита вони рвуть як не в себе, замість просто жити і робити для країни. Я не психолог і не знаю чому так, але на той світ вони нічого не заберуть, а отримають просто забуття і ще обкидану лайном чи побиту могилу.
По гетманцеву то окрема історія і всі вони там в темі. Ну ви на приколі, працюючи по суті в одній компанії не будете знати нічого про співробітників? ну це смішно. Не так там їх багато тих високих і всі вони спілкуються так чи інакше.
Одних прокурорів-інвалідів скільки наклепали і всі ж по одній схемі, це типу по базі не було видно скільки там вже таких і це б мало викликати питання ... ну смішно. Все там є і все вони знають.
Якщо у когось 100 квартир, то значить в десь 100 молодих сімей орендують і не мають власного кутка. Тільки в Києві орендують приблизно 3 млн людей, а то це приблизно, а по факту ще більше може бути.
Офіційно по державній статистиці в Україні орендує житло до 75% молоді до 40 років. А потім питають де люди воювати і чому така шалена демографічна катастрофа в Україні. То ніхто не хоче планувати дитину на зйомній хаті. Ну і зібрати на житло в перспективному місті чи селі в середньому треба українцю 20 років - це офіційні цифри від відповідного міністерства.
НАВІТЬ У ТОМУ ШО ПІД"ЇЗДИ ОБСЦИКАЮТЬ І СЦЯТЬ ПОПІД ЗАБОРАМИ.
Зеленський же вже навіть Обаму зкинув з п"єд"єсталу.
быть того не может. клеветa.