Комарницкий и его жена владели 110 квартирами в элитных новостройках Киева, - СМИ

Экс-депутат Киевского городского совета и бизнесмен Денис Комарницкий и его жена Ирина в течение 2016-2018 годов владели 110 квартирами в престижных новостройках в столице. Квартиры продавали очень быстро - с их продажи супруги могли заработать 440 миллионов гривен.

Об этом говорится в расследовании "Слідства.Інфо", передает Цензор.НЕТ.

Журналисты считают: учитывая, что ранее правоохранители и СМИ сообщали, что Комарницкого подозревают в причастности к схемам по выделению земли в Киеве под застройки, обнаруженные квартиры супругов Комарницких могли быть способом расчета за предоставление таких услуг.

Элитная недвижимость "смотрящего за Киевом"

В частности, в большом жилом комплексе "Комфорт Таун" на левом берегу Киева супруги имели 52 квартиры, а в ЖК Central Park в районе метро "Лыбедская" - 48.

Кроме того, Ирина Комарницкая владела 10 квартирами в ЖК премиум-класса Tetris Hall, установили журналисты.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Киевсовете предлагают лишить депутатского мандата главу фракции "Слуга народа" Витренко

Комфорт Таун

Журналисты "Слідство.Інфо" исследовали выписки из Государственного реестра прав на недвижимое имущество и установили, что обнаруженные квартиры продавались молниеносно - за считанные дни или недели.

Отмечается, что пик активности с покупкой и продажей жилья пришелся на 2016-2018 годы.

ЖК Тетрис Холл

"Слідство.Інфо" определило среднюю цену квадратного метра в "Комфорт Тауне" и Central Park в годы, когда квартиры продавали Комарницкие. Жилье только в этих двух комплексах могло принести супругам более 330 миллионов гривен выручки.

Смотрите также: Киевские чиновники придумывали здания, чтобы выводить земли по "туалетной схеме", - СМИ. ВИДЕО

ЖК Central Park

Стоимость 10 квартир, которыми владела Ирина Комарницкая в премиальном Tetris Hall, журналисты определяли, полагаясь на справку об оценочной стоимости объектов недвижимости в этом доме по состоянию на сейчас. Стоимость этих квартир могла достигать 110 миллионов гривен. Итак, вместе - 440 миллионов гривен выручки.

Связи с Кличко

Кроме того, журналисты отметили, что все три ЖК, в которых Комарницкие имели жилье, построены компанией KAN Development. Ее основатель Игорь Никонов в 2014-2015 годах занимал должность первого заместителя главы КГГА Виталия Кличко.

В разговоре с журналистами Ирина Комарницкая отрицала, что квартиры были взяткой. Она назвала продажу и покупку жилья "бизнес-деятельностью".

На вопрос журналистов, в чем заключался бизнес-интерес покупать квартиры, а уже через несколько дней или недель продавать их, Комарницкая не ответила.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Как правоохранители помогали Комарницкому сбежать за границу, - расследование СМИ. ВИДЕО

Дело Комарницкого

Напомним, 6 февраля этого года Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о разоблачении преступной организации во главе с фигурантом расследований Bihus.Info Денисом Комарницким, которого называли "смотрящим за Киевом".

Схема заключалась в поиске перспективных земельных участков и регистрации на подконтрольных лиц права собственности на сооружения, которых на этих участках никогда не существовало. В дальнейшем в горсовет подавали заявления о предоставлении им права собственности на земельные участки для обслуживания этих сооружений, что позволяло избегать торгов.

Депутаты Киевского горсовета и должностные лица КГГА обеспечивали принятие решений о предоставлении соответствующих прав на землю, за что получали взятки в виде средств и объектов недвижимости.

По оценкам следствия, в результате деятельности преступной организации в течение 2023-2024 годов из собственности территориальной общины Киева незаконно выведена земля в центре города стоимостью 11,6 млн грн.

Ранее сообщалось, что журналист Михаил Ткач обнаружил "смотрящего за Киевом" Дениса Комарницкого в Вене.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У "смотрящего за Киевом" Комарницкого нашли $2,6 миллиона наличными. Суд их арестовал