Комарницкий и его жена владели 110 квартирами в элитных новостройках Киева, - СМИ

Экс-депутат Киевского городского совета и бизнесмен Денис Комарницкий и его жена Ирина в течение 2016-2018 годов владели 110 квартирами в престижных новостройках в столице. Квартиры продавали очень быстро - с их продажи супруги могли заработать 440 миллионов гривен.

Об этом говорится в расследовании "Слідства.Інфо", передает Цензор.НЕТ.

Журналисты считают: учитывая, что ранее правоохранители и СМИ сообщали, что Комарницкого подозревают в причастности к схемам по выделению земли в Киеве под застройки, обнаруженные квартиры супругов Комарницких могли быть способом расчета за предоставление таких услуг.

Элитная недвижимость "смотрящего за Киевом"

В частности, в большом жилом комплексе "Комфорт Таун" на левом берегу Киева супруги имели 52 квартиры, а в ЖК Central Park в районе метро "Лыбедская" - 48.

Кроме того, Ирина Комарницкая владела 10 квартирами в ЖК премиум-класса Tetris Hall, установили журналисты.

Комарницкий и его жена владели в Киеве 110 квартирами в элитных новостройках
Комфорт Таун

Журналисты "Слідство.Інфо" исследовали выписки из Государственного реестра прав на недвижимое имущество и установили, что обнаруженные квартиры продавались молниеносно - за считанные дни или недели.

Отмечается, что пик активности с покупкой и продажей жилья пришелся на 2016-2018 годы.

Комарницкий и его жена владели в Киеве 110 квартирами в элитных новостройках
ЖК Тетрис Холл

"Слідство.Інфо" определило среднюю цену квадратного метра в "Комфорт Тауне" и Central Park в годы, когда квартиры продавали Комарницкие. Жилье только в этих двух комплексах могло принести супругам более 330 миллионов гривен выручки.

Комарницкий и его жена владели в Киеве 110 квартирами в элитных новостройках
ЖК Central Park

Стоимость 10 квартир, которыми владела Ирина Комарницкая в премиальном Tetris Hall, журналисты определяли, полагаясь на справку об оценочной стоимости объектов недвижимости в этом доме по состоянию на сейчас. Стоимость этих квартир могла достигать 110 миллионов гривен. Итак, вместе - 440 миллионов гривен выручки.

Связи с Кличко

Кроме того, журналисты отметили, что все три ЖК, в которых Комарницкие имели жилье, построены компанией KAN Development. Ее основатель Игорь Никонов в 2014-2015 годах занимал должность первого заместителя главы КГГА Виталия Кличко.

Комарницкий с женой владел 110 квартирами в Киеве - СМИ

В разговоре с журналистами Ирина Комарницкая отрицала, что квартиры были взяткой. Она назвала продажу и покупку жилья "бизнес-деятельностью".

На вопрос журналистов, в чем заключался бизнес-интерес покупать квартиры, а уже через несколько дней или недель продавать их, Комарницкая не ответила.

Дело Комарницкого

Напомним, 6 февраля этого года Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о разоблачении преступной организации во главе с фигурантом расследований Bihus.Info Денисом Комарницким, которого называли "смотрящим за Киевом".

Схема заключалась в поиске перспективных земельных участков и регистрации на подконтрольных лиц права собственности на сооружения, которых на этих участках никогда не существовало. В дальнейшем в горсовет подавали заявления о предоставлении им права собственности на земельные участки для обслуживания этих сооружений, что позволяло избегать торгов.

Депутаты Киевского горсовета и должностные лица КГГА обеспечивали принятие решений о предоставлении соответствующих прав на землю, за что получали взятки в виде средств и объектов недвижимости.

По оценкам следствия, в результате деятельности преступной организации в течение 2023-2024 годов из собственности территориальной общины Киева незаконно выведена земля в центре города стоимостью 11,6 млн грн.

Ранее сообщалось, что журналист Михаил Ткач обнаружил "смотрящего за Киевом" Дениса Комарницкого в Вене.

+13
На большее ни ума ,ни воображения не хватает. Предел мечтаний обычного быдлана-много машин, квартир, земельных участков и золотой унитаз. И шоб все кланялись.
12.05.2025 23:22 Ответить
+10
одне питання..., на хера в Україні скільки правоохоронних, контролюючих органів...!?!? Зеля, питання до тебе !!!
12.05.2025 23:20 Ответить
+8
Ніяк. За такими квартирами зазвичай борги за комуналку на десятки тисяч гривень по кожній
12.05.2025 23:51 Ответить
Непорано прибарахлились - але їх легко переплюнув Бойко - 1000 тис квартир в Києві
12.05.2025 22:52 Ответить
Михайло Ткач, репортер УП працює за СБУ, поліцію, ДБР, БЕБ, НАБУ, причому працює успішно на відміну від вищеперечислених організацій. Це означає,що він і зарплату повинен одержувати за тих шановних панів, що працюють в цих організаціях.
13.05.2025 01:58 Ответить
ткач працює за броню і за копійчину від оп.
13.05.2025 03:53 Ответить
110 квартир?
А як вони ЖКГ оплачували?!!
12.05.2025 22:58 Ответить
Ніяк. За такими квартирами зазвичай борги за комуналку на десятки тисяч гривень по кожній
12.05.2025 23:51 Ответить
Субсидии оформляли
13.05.2025 01:10 Ответить
Вони їх продавали на другий день після купівлі
13.05.2025 08:12 Ответить
Цікаво кому?
Таким самим "володарям перснів"?
13.05.2025 08:14 Ответить
Це ж схема. Тому ці квартири знову ж таки, ймовірно, поверталися до забудовника. Навряд чи Комарницького цікавило щось крім грошей. Тому потім ці масштабні відкати різних комарницьких лягали на ціну квартир та ставали доступними лише для "володарів перснів"
13.05.2025 08:27 Ответить
У будь якому "розслідуванні" "Слідство.Інфо" не може не кинути лопату лайна у опозицію (Порошенко або Клічко) - гарно відпрацьовує запити ОП!
12.05.2025 23:03 Ответить
Так ти ж сам працівник Подляка. Ти не знав, що Подляк процює в ОПі?
12.05.2025 23:12 Ответить
Що, "образили пташку" - улюбленого "борця з корупцією" принижую?
12.05.2025 23:29 Ответить
У 2006 році був обраний депутатом Київської міської ради 5 скликання від Блоку Леоніда Черновецького.
У 2008 році обраний депутатом Київської міської ради 6 скликання від Блоку Леоніда Черновецького.
Член постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку. Був головою однойменної фракції.
12.05.2025 23:17 Ответить
І до чого тут Кличко?
12.05.2025 23:30 Ответить
Як "до чого тут Клічко"??? Ти що, повний ДЕБІЛ??? 110 квартир В КИЄВІ (!!!) продано, а СРАНИЙ ТАК ЗВАНИЙ МЄР калічко НІЧОГО НЕ ЗНАВ???!!! Тоді воно або ХРЄНОВИЙ "мєр", який НІЧОГО НЕ ЗНАЄ, або "В ДОЛІ"!!! ВКЛЮЧИ СВОЇ МІЗКИ!!! Ось тому корупція при калічкові і ПРОЦВІТАЄ, бо такі дебіли це "ЗАКОВТУЮТЬ"!!!
13.05.2025 08:03 Ответить
Ти ідіот?!
Якого біса мер повинен знати це?
Це взагалі не стосується його обов'язків та повноважень.
Чого це ти звинувачуєш мера, а не ПОДАТКОВУ, НАБУ, АНБ, НАЗК, ...?!
13.05.2025 08:08 Ответить
Так шо якшо опозиція то можна ???
А як за барки візьмуть то галасуємо - ета палітічєскіє прєслєдованія ???
12.05.2025 23:50 Ответить
Ти з початку відповіси:
ДО ЧОГО ТУТ Кличко?! Яким боком він до цього причетний?
13.05.2025 00:06 Ответить
Хіба я десь шось сказав про кличка ???
Це ж ти про нього торочишь.
І знову ж таки по твоєму якшо опозиція, чи якшо кличко то можна робити шо хочешь ???
А коли виникають питання то - ЄТО ПАЛІТІЧЕСКІЄ ПЕРЕСЛІДУВАННЯ ???
13.05.2025 00:22 Ответить
Ну так відповіси на питання:
ДО ЧОГО ТУТ Кличко?!
Які таки "питання" у тебе до нього виникли?
13.05.2025 07:16 Ответить
Я зрозумів, кличко це ти.
Ну тоді розлогінся, і кажи прамо шо невинуватая ти.
13.05.2025 09:24 Ответить
Ти і "зрозумів"?
Тобі нічим це зробити!
Шавка Мамедова, якій бажає грабувати киян - йди геть звідси!
13.05.2025 09:32 Ответить
Тобто це мамедов зараз під час війни метро на виноградар строїть і майже по усьому київу зриваї доволі гарне дорожне покриття і стелить нове бо для нього вже війни нема ???
А ти віталік НЄПРИЧЬОМ І НІЧОГО ЦЬОГО НЕЗНАЄШЬ.
13.05.2025 09:55 Ответить
Тисячі дронів для фронту від Кличка що місяця тобі не вистачає?
А ти взагалі хоча би 10 грн на зсу задонатив?
13.05.2025 10:02 Ответить
Так, невистачає.
А скілко би було би дронів якби не будівництво метро на виноградар ???
А скільки би було дронів на фронт якби не ВЕЛИКЕ КРАДІВНИЦТВО НА КИЇВСЬКИХ ДОРОГАХ ???

Чи ВЕЛИКЕ КРАДІВНИЦТВО НА КИЇВСЬКИХ ДОРОГАХ ЕТО ДРУГОЄ ???
Бо тобі віталік можна а от зелені по Україні і там де дійсно дороги потребують ремонту то зась.
13.05.2025 10:19 Ответить
Велике Крадівництво то не до Кличко, а до твого улюбленого Зеленського!
Шість років цім Крадівництво країну грабує та ворогу допомогає.
Ти би розібрався, які дороги до КМДА відносяться, а які до ЗагальноДержавних.
І хто які гроші на це витрачає.
13.05.2025 10:23 Ответить
Ага, так то Зеленський у Київі метро на виноградар під час війни будує ???
Так це Зеленський під час війни по Київу екскаваторами зриває дорожнє покриття і вивозить його самосвалами, замість нього завозить новий пісок і кладе новий асфальт ???
А ти віталік значить тут зовсім ні до чого і нічого незнаєшь бо зі свого кабінета так і невиходишь ???

Вийди ж бо виглянь бо ТАМ ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВЖЕ ТОБІ ПОПІД КАБІНЕТОМ ПІД ДВЕРІ НАСЦЯВ.
13.05.2025 10:29 Ответить
Холуйка Зеленського, що закінчилися епоха бідності?
Розійшлися десь посередині?
Е-бабусю вже встановила?
13.05.2025 08:12 Ответить
Бомжі вони майже....
Але це потім ми взнаємо.... В порівнянні із іншими)))))
12.05.2025 23:05 Ответить
Какая разніца + кінець епохи бідності + хоть паржом. Правда не для всіх.
12.05.2025 23:06 Ответить
В Украине кроме как в квартиры/дома/участки ни во что вложить деньги нельзя? Нет ни акций, ни бондов, ни драгметаллов по вменяемой цене?
12.05.2025 23:06 Ответить
На большее ни ума ,ни воображения не хватает. Предел мечтаний обычного быдлана-много машин, квартир, земельных участков и золотой унитаз. И шоб все кланялись.
12.05.2025 23:22 Ответить
Нет. И у вас бы не было, если бы у вас тоже были несколько войн, революция, тоталитарный режим, потом олигархат, три революции и опять война
12.05.2025 23:26 Ответить
ахахахаха
ты что прикалываешься?
12.05.2025 23:36 Ответить
акции компаний принадлежащих хитросделанным украинским олигархам
где ты лег спать с капитализацией 100500 гривен, а проснувшись, узнал, что компания банкрот и все ее финансовые документы были липовые, а активы выведены вчера вечером на кипрскую офшорку.

вы бы еще посоветовали депозиты в гривне в приватбанке, который блокирует счета потому, что просто хочет.

ахахахаха. инвестировать в Украину.
анекдот.
12.05.2025 23:38 Ответить
А насчёт приватбанка это ты зря.
ТЫ ЕЩЁ НЕЗНАЕШЬ ПРАВИЛА ИГРЫ С КЛИЕНТАМИ В ОЩАДБАНКЕ.
12.05.2025 23:54 Ответить
У нас тоже таких компаний хватает. Вот я наблюдаю за одной, канадской кстати , золото/добывающей компанией, которая со дня образования в 1982 году не произвела ни одной унции золота, и естественно ни цента прибыли.Деятельность ее заключается в том что 100-200 человек сидят в офисах где то в Ванкувере и я так понимаю потужно имитируют деятельность.
Эта компания торгуется на американских и канадских бирже уже лет 25-27, и ее директор по крайней мере до недавних пор зарабатывал до 6 миллионов в год
13.05.2025 17:41 Ответить
Сентер мого Києва 11 лямів???? За зустріч з Омельченком за місце теперішнього Овшен-Плази з турка хтіли 150 000$... З тій пори 11 лям UAHів...???
12.05.2025 23:07 Ответить
Наскрізь прогнила держава!
12.05.2025 23:16 Ответить
одне питання..., на хера в Україні скільки правоохоронних, контролюючих органів...!?!? Зеля, питання до тебе !!!
12.05.2025 23:20 Ответить
Йому по барабану будь яке ваше питання
12.05.2025 23:30 Ответить
Саме так. По барабану. Тому що "впродовж 2016-2018 років володіли 110 квартирами". Зєля в той час ще на роялі грав.
13.05.2025 08:48 Ответить
Та то апять всьо дєдушкінабабушкінапапінамаміна всю жись капєєчка до капєєчкі для радних кравіначєк...
12.05.2025 23:21 Ответить
І че?
12.05.2025 23:29 Ответить
Очевидно, сенс цього всього в «звʼязках з Кличком»…
12.05.2025 23:39 Ответить
кто в Укрaине не знaет зa мaфиозную молодость кличков и их связи уже чуть позже со строительной мaфией?
13.05.2025 00:11 Ответить
"На запитання журналістів, у чому полягав бізнес-інтерес купувати квартири, а вже через кілька днів або тижнів продавати їх, Комарницька не відповіла."

глупый вопрос. продаешь дороже, чем покупаешь, вот и весь интерес
12.05.2025 23:40 Ответить
Несовсем. Здесь может быть чуть чуть другая история если эта семья занималась строительным бизнесом и были застройщиками.
12.05.2025 23:56 Ответить
история может быть другая, но там конкретный ворос от журналистов
13.05.2025 00:02 Ответить
Так я тебе и конкретный ответ дал.
Если ты незнаешь как происходила передача квартир от застройщиков клиентам то поинтересуйся.
13.05.2025 00:24 Ответить
Прелесно, и ни у финмона и тд вопросов вообще никаких, жесть
12.05.2025 23:41 Ответить
покупать-продавать не запрещено. вопрос только в том платил ли он налоги
12.05.2025 23:46 Ответить
щоб продати квартири на 400 млн грн, треба їх спочатку купити, хай навіть в 2 рази дешевше купували, все одно це 200 млн грн - звідки гроші?
13.05.2025 03:57 Ответить
Яка покупка....звичайний хабар...
13.05.2025 05:39 Ответить
Акцій чи КОРУПЦІЯ, в органах влади??
Це ж, як треба недоїдати, сім'ю з родичами, на Мівіні тримати, щоб стільки нерухомості «прикупити», виключно, як держслужбовець з посадовими виплатами???
З десяток структур, які боряться з КОРУПЦІЄЮ в Україні, ще тисячі ЗАБРОНЬОВАНИХ дармоїдів, на грошових посадах, і тільки, ось такий, скромненький результат??…..
Верещучка з КМУ, таки брехала, з шмигалем разом, що вони, «не бачуть КОРУПЦІЇ»!!… Бо в одній СХЕМІ!! Достатньо пройтися, по її «дивно збільшеним у рази, майновим статкам» !!!
Голова НацдержСлужби з шмигалем, тільки очима лупають, від ії «тіпіаїв» та професійної непридатності!!!
Але ж, оце усе, неКОРУМПОВАНЕ лайно, «дивна група осів» нав'язує кадровикам, щоб вони їх ОФОРМЛЯЛИ, а СБУ, надавати допуск, до роботи з режимними документами??

13.05.2025 00:09 Ответить
ну он как бы бизнесмен, не только госслужащий
13.05.2025 00:11 Ответить
сейчaс есть 1 ответ нa все вопросы про деньги откудa взял:

покупaл биткоины по доллaру. идите н a х у й.
13.05.2025 00:13 Ответить
Так за державну зарплатню, нереально купувати крипту, бо сам від голоду помреш, і сім'ю у палатці залишивши, без квартири і комунальних виплат! Все пішло, на КРИПТУ! В ОПУ, менегери, це «потужно» роблять!!
Їх, уже попередили, в США…
Але ж в Україні, на посадах, одні «доброчесні», підібрані з ОПУ??
13.05.2025 00:22 Ответить
Мафія безсмертна.
13.05.2025 00:26 Ответить
Ой як він боїться і донатить останні гроші, що прийдуть москалі і заберуть в нього всі його квартири? ... НІ, йому плювати, в нього броня, він собі живе на широченну ногу і НІ ОДНОЇ квартири не передав навіть дітям полеглого захисника, одна зі ста квартира зі 100 ніщо. Лицемірне жадібне кодло.

Тупе бидло, в нормальному світі статус - це їздити на авто власної компанії, чи носити телефон власної компанії, стріляти ворога з автомата чи бронеавтомобіля власної компанії і т.д., а це бидло тільки нерухомість. Стільки сил витрачено накрасти на стільки коробок, а смерть забере голим і ніхто і не згадає, а діти продадуть, прогульбенять і на тому все.

От замість будувати оборонні заводи з дохідністю в 1000%, вони будували коробки будучи при владі, бо на оборонку треба 10+ років зорозробок, а тут дорвалися до корита і свічки треба вигнати в Києві за 3-4 роки максимум і нахапати. А тепер тут же боти женуть на простих, що ті не спішать захищати оці 100 квартир і т.д., при тому багато оборонців мають хіба хату в селі за 1000 у.о. і орендуючи кімнатку на роботі в обл центрі, бо вдома роботи нема, а на своє житло в перспективному місці збирати 20 років мінімум.

В сусіднє село звідки я, де давно закрили школу, пошту, лікарню і т.д. тцк не змогли доїхати, загрузли, бо і дороги нема ))). А держава згадала про багатьох тільки у війну, приїхали шукати, то багато вже і в живих нема, або збухалися, або десь на роботі загинули - згадали коли їм треба, а коли людину треба було рятувати і відкачувати, то плювати. Вибачте, але згадав хазяїн про господарство, коли пригоріло, і коли половина вже перемерла. Бо гроші треба були на прокурорів інвалідів, суддів і цілу свору чиновників, а захищати женуть простих. Написали новий закон і бігом захищати 100+ квартир. Це не люди, це скоти лицемірні, голими родилися, голими і подохнуть, а їхні 100 квартир розпиляють по руках, і навіть ескортниці за ними не будуть плакати.
13.05.2025 00:57 Ответить
Вова, заспокойся. Нема в нього цих квартир. І були вони в нього лічені дні. Його інтерес - гроші. І вони не в українських банках. Давно вже там, де до них не дотягнутися усілякі НАБУ, Гетьманів та інші. Якщо навіть з якогось перемогу їм це і знадобиться. Ось свої гроші вони вміють захищати та добре це роблять.
13.05.2025 08:39 Ответить
Є в нього і в дуже багатьох подібних з шаленими статками. Вибачте, але я також бачив багато, ну і людям роти не закрити і дітям отакого кодла (Кловський ліцей ...). Для прикладу Ірпінь карплюк, тільки що знайшли 78 квартир, це без ділянок, приватних будинків і рахунків, а ще скільки не знайшли. І нормально, ще пробує вигризти.

Не відмазуйте цю шоблу, у них поголівно якийсь фетиш на кількість нерухомості, міряються у кого більше. У кого там, у бойко під 1000 квартир було? я не здивуюся не разу. При доступі до корита вони рвуть як не в себе, замість просто жити і робити для країни. Я не психолог і не знаю чому так, але на той світ вони нічого не заберуть, а отримають просто забуття і ще обкидану лайном чи побиту могилу.

По гетманцеву то окрема історія і всі вони там в темі. Ну ви на приколі, працюючи по суті в одній компанії не будете знати нічого про співробітників? ну це смішно. Не так там їх багато тих високих і всі вони спілкуються так чи інакше.

Одних прокурорів-інвалідів скільки наклепали і всі ж по одній схемі, це типу по базі не було видно скільки там вже таких і це б мало викликати питання ... ну смішно. Все там є і все вони знають.
13.05.2025 13:10 Ответить
А скільки там у них, мені плювати і заздрості нуль, інше питання, що ціна цих статків закриті школи, садочки, лікарні скорочені і т.д. Воно ж не створило бізнес, який додає ВВП і створює гроші, а просто десь на схематозах поотримувало. Ну це не я придумав про це все, як це відбувається.

Якщо у когось 100 квартир, то значить в десь 100 молодих сімей орендують і не мають власного кутка. Тільки в Києві орендують приблизно 3 млн людей, а то це приблизно, а по факту ще більше може бути.

Офіційно по державній статистиці в Україні орендує житло до 75% молоді до 40 років. А потім питають де люди воювати і чому така шалена демографічна катастрофа в Україні. То ніхто не хоче планувати дитину на зйомній хаті. Ну і зібрати на житло в перспективному місті чи селі в середньому треба українцю 20 років - це офіційні цифри від відповідного міністерства.
13.05.2025 13:19 Ответить
По скромному!!!!! Коли вже вони будуть вміти на стовпах!!!
13.05.2025 02:18 Ответить
Хіба не бізнес - купувати, а за тим продавати? Якщо з податками проблем нема, звісно.
13.05.2025 05:19 Ответить
Не можу пригадати, хто в ті роки був президентом. Старію.
13.05.2025 06:04 Ответить
Теж повинен був бути у курсі справ всіх злодіїв? навіть якщо будівництво та схеми ці розроблялись у часи Януковича
13.05.2025 08:31 Ответить
Але ж зараз же діючий Президент України винуватий у всьому.
НАВІТЬ У ТОМУ ШО ПІД"ЇЗДИ ОБСЦИКАЮТЬ І СЦЯТЬ ПОПІД ЗАБОРАМИ.
Зеленський же вже навіть Обаму зкинув з п"єд"єсталу.
13.05.2025 09:28 Ответить
Що, кияни, гарно ВЗУВАЮТЬ вас???!!! 110 квартир - а так званий "МЄР" НІХРЄНА НЕ ЗНАВ??? Не смішіть!!! Що ж воно, те калічко, за мер???!!! Те калічко непогано ЗАРОБИЛО на таких дурнях-киянах!!!
13.05.2025 08:05 Ответить
Він так боровся з корупцією в ОП, і так захищав Кличка !
13.05.2025 09:37 Ответить
это не тогдa ли когдa призидентом был пaтриот порошенко, мером - пaтриот и нaмaйдaновец кличко и прокурором - aлкоголик и нaмaйдaновец луценко?

быть того не может. клеветa.
13.05.2025 18:30 Ответить
талант!
16.05.2025 12:49 Ответить
 
 