Комарницький та його дружина володіли 110 квартирами в елітних новобудовах Києва, - ЗМІ. ВІДЕО+ФОТО

Ексдепутат Київської міської ради й бізнесмен Денис Комарницький та його дружина Ірина впродовж 2016-2018 років володіли 110 квартирами в престижних новобудовах у столиці. Квартири продавали дуже швидко – з їхнього продажу подружжя могло заробити 440 мільйонів гривень.

Про це йдеться у розслідуванні "Слідства.Інфо", передає Цензор.НЕТ.

Журналісти вважають: враховуючи, що раніше правоохоронці та ЗМІ повідомляли, що Комарницького підозрюють у причетності до схем з виділення землі у Києві під забудови, виявлені квартири подружжя Комарницьких могли бути способом розрахунку за надання таких послуг.

Елітна нерухомість "смотрящего за Києвом"

Так, у великому житловому комплексі "Комфорт Таун" на лівому березі Києва подружжя мало 52 квартири, а в ЖК Central Park у районі метро "Либідська" — 48.

Крім того, Ірина Комарницька володіла 10 квартирами в ЖК преміумкласу Tetris Hall, встановили журналісти.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Київраді пропонують позбавити депутатського мандата голову фракції "Слуга народа" Вітренка

Комфорт Таун

Журналісти "Слідство.Інфо" дослідили витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно і встановили, що виявлені квартири продавалися блискавично швидко — за лічені дні чи тижні.

Зазначається, що пік активності з купівлею та продажем житла припав на 2016-2018 роки.

ЖК Tetris Hall

"Слідство.Інфо" визначило середню ціну квадратного метра у "Комфорт Тауні" та Central Park у роки, коли квартири продавали Комарницькі. Житло лише у цих двох комплексах могло принести подружжю понад 330 мільйонів гривень виручки.

Дивіться також: Київські чиновники вигадували будівлі, щоб виводити землі за "туалетною схемою", - ЗМІ. ВIДЕО

ЖК Central Park

Вартість 10 квартир, якими володіла Ірина Комарницька у преміальному Tetris Hall, журналісти рахували з довідки про оціночну вартість об’єктів нерухомості у цьому будинку станом на зараз. Вартість цих квартир могла сягати 110 мільйонів гривень. Отже, разом — 440 мільйонів гривень виручки.

Зв'язки з Кличком

Крім того, журналісти зауважили, що всі три ЖК, у яких Комарницькі мали житло, збудовані компанією KAN Development. Її засновник Ігор Ніконов у 2014-2015 роках обіймав посаду першого заступника голови КМДА Віталія Кличка.

У розмові із журналістами Ірина Комарницька заперечила, що квартири були хабарем. Вона назвала продаж та купівлю житла "бізнес-діяльністю".

На запитання журналістів, у чому полягав бізнес-інтерес купувати квартири, а вже через кілька днів або тижнів продавати їх, Комарницька не відповіла.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Як правоохоронці допомагали Комарницькому втекти за кордон, - розслідування ЗМІ. ВIДЕО

Справа Комарницького

Нагадаємо, 6 лютого цього року Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про викриття злочинної організації на чолі з фігурантом розслідувань Bihus.Info Денисом Комарницьким, якого називали "смотрящим за Києвом".

Схема полягала в пошуку перспективних земельних ділянок та реєстрації на підконтрольних осіб права власності на споруди, яких на цих ділянках ніколи не існувало. Надалі до міськради подавали заяви про надання їм права власності на земельні ділянки для обслуговування цих споруд, що дозволяло уникати торгів.

Депутати Київської міськради та посадовці КМДА забезпечували ухвалення рішень про надання відповідних прав на землю, за що одержували хабарі у вигляді коштів та об'єктів нерухомості.

За оцінками слідства, у результаті діяльності злочинної організації протягом 2023-2024 років з власності територіальної громади Києва незаконно виведено землю у центрі міста вартістю 11,6 млн грн.

Раніше повідомлялося, що журналіст Михайло Ткач виявив "смотрящего за Києвом" Дениса Комарницького у Відні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У "смотрящого за Києвом" Комарницького знайшли $2,6 мільйона готівкою. Суд їх арештував