УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9062 відвідувача онлайн
Новини Фото Справа Комарницького
10 357 77

Комарницький та його дружина володіли 110 квартирами в елітних новобудовах Києва, - ЗМІ. ВІДЕО+ФОТО

Ексдепутат Київської міської ради й бізнесмен Денис Комарницький та його дружина Ірина впродовж 2016-2018 років володіли 110 квартирами в престижних новобудовах у столиці. Квартири продавали дуже швидко – з їхнього продажу подружжя могло заробити 440 мільйонів гривень.

Про це йдеться у розслідуванні "Слідства.Інфо", передає Цензор.НЕТ.

Журналісти вважають: враховуючи, що раніше правоохоронці та ЗМІ повідомляли, що Комарницького підозрюють у причетності до схем з виділення землі у Києві під забудови, виявлені квартири подружжя Комарницьких могли бути способом розрахунку за надання таких послуг.

Елітна нерухомість "смотрящего за Києвом"

Так, у великому житловому комплексі "Комфорт Таун" на лівому березі Києва подружжя мало 52 квартири, а в ЖК Central Park у районі метро "Либідська" — 48.

Крім того, Ірина Комарницька володіла 10 квартирами в ЖК преміумкласу Tetris Hall, встановили журналісти.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Київраді пропонують позбавити депутатського мандата голову фракції "Слуга народа" Вітренка

Комарницький та його дружина володіли в Києві 110 квартир в елітних новобудовах
Комфорт Таун

Журналісти "Слідство.Інфо" дослідили витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно і встановили, що виявлені квартири продавалися блискавично швидко — за лічені дні чи тижні.

Зазначається, що пік активності з купівлею та продажем житла припав на 2016-2018 роки.

Комарницький та його дружина володіли в Києві 110 квартир в елітних новобудовах
ЖК Tetris Hall

"Слідство.Інфо" визначило середню ціну квадратного метра у "Комфорт Тауні" та Central Park у роки, коли квартири продавали Комарницькі. Житло лише у цих двох комплексах могло принести подружжю понад 330 мільйонів гривень виручки.

Дивіться також: Київські чиновники вигадували будівлі, щоб виводити землі за "туалетною схемою", - ЗМІ. ВIДЕО

Комарницький та його дружина володіли в Києві 110 квартир в елітних новобудовах
ЖК Central Park

Вартість 10 квартир, якими володіла Ірина Комарницька у преміальному Tetris Hall, журналісти рахували з довідки про оціночну вартість об’єктів нерухомості у цьому будинку станом на зараз. Вартість цих квартир могла сягати 110 мільйонів гривень. Отже, разом — 440 мільйонів гривень виручки.

Зв'язки з Кличком

Крім того, журналісти зауважили, що всі три ЖК, у яких Комарницькі мали житло, збудовані компанією KAN Development. Її засновник Ігор Ніконов у 2014-2015 роках обіймав посаду першого заступника голови КМДА Віталія Кличка. 

Комарницький з дружиною володів 110 квартирами в Києві - ЗМІ

У розмові із журналістами Ірина Комарницька заперечила, що квартири були хабарем. Вона назвала продаж та купівлю житла "бізнес-діяльністю".

На запитання журналістів, у чому полягав бізнес-інтерес купувати квартири, а вже через кілька днів або тижнів продавати їх, Комарницька не відповіла.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Як правоохоронці допомагали Комарницькому втекти за кордон, - розслідування ЗМІ. ВIДЕО

Справа Комарницького

Нагадаємо, 6 лютого цього року Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про викриття злочинної організації на чолі з фігурантом розслідувань Bihus.Info Денисом Комарницьким, якого називали "смотрящим за Києвом".

Схема полягала в пошуку перспективних земельних ділянок та реєстрації на підконтрольних осіб права власності на споруди, яких на цих ділянках ніколи не існувало. Надалі до міськради подавали заяви про надання їм права власності на земельні ділянки для обслуговування цих споруд, що дозволяло уникати торгів.

Депутати Київської міськради та посадовці КМДА забезпечували ухвалення рішень про надання відповідних прав на землю, за що одержували хабарі у вигляді коштів та об'єктів нерухомості.

За оцінками слідства, у результаті діяльності злочинної організації протягом 2023-2024 років з власності територіальної громади Києва незаконно виведено землю у центрі міста вартістю 11,6 млн грн.

Раніше повідомлялося, що журналіст Михайло Ткач виявив "смотрящего за Києвом" Дениса Комарницького у Відні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У "смотрящого за Києвом" Комарницького знайшли $2,6 мільйона готівкою. Суд їх арештував

Автор: 

квартира (303) Київ (20025) нерухомість (929) Комарницький Денис (62) Слідство.Інфо (46)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+13
На большее ни ума ,ни воображения не хватает. Предел мечтаний обычного быдлана-много машин, квартир, земельных участков и золотой унитаз. И шоб все кланялись.
показати весь коментар
12.05.2025 23:22 Відповісти
+10
одне питання..., на хера в Україні скільки правоохоронних, контролюючих органів...!?!? Зеля, питання до тебе !!!
показати весь коментар
12.05.2025 23:20 Відповісти
+8
Ніяк. За такими квартирами зазвичай борги за комуналку на десятки тисяч гривень по кожній
показати весь коментар
12.05.2025 23:51 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Непорано прибарахлились - але їх легко переплюнув Бойко - 1000 тис квартир в Києві
показати весь коментар
12.05.2025 22:52 Відповісти
Михайло Ткач, репортер УП працює за СБУ, поліцію, ДБР, БЕБ, НАБУ, причому працює успішно на відміну від вищеперечислених організацій. Це означає,що він і зарплату повинен одержувати за тих шановних панів, що працюють в цих організаціях.
показати весь коментар
13.05.2025 01:58 Відповісти
ткач працює за броню і за копійчину від оп.
показати весь коментар
13.05.2025 03:53 Відповісти
110 квартир?
А як вони ЖКГ оплачували?!!
показати весь коментар
12.05.2025 22:58 Відповісти
Ніяк. За такими квартирами зазвичай борги за комуналку на десятки тисяч гривень по кожній
показати весь коментар
12.05.2025 23:51 Відповісти
Субсидии оформляли
показати весь коментар
13.05.2025 01:10 Відповісти
Вони їх продавали на другий день після купівлі
показати весь коментар
13.05.2025 08:12 Відповісти
Цікаво кому?
Таким самим "володарям перснів"?
показати весь коментар
13.05.2025 08:14 Відповісти
Це ж схема. Тому ці квартири знову ж таки, ймовірно, поверталися до забудовника. Навряд чи Комарницького цікавило щось крім грошей. Тому потім ці масштабні відкати різних комарницьких лягали на ціну квартир та ставали доступними лише для "володарів перснів"
показати весь коментар
13.05.2025 08:27 Відповісти
У будь якому "розслідуванні" "Слідство.Інфо" не може не кинути лопату лайна у опозицію (Порошенко або Клічко) - гарно відпрацьовує запити ОП!
показати весь коментар
12.05.2025 23:03 Відповісти
Так ти ж сам працівник Подляка. Ти не знав, що Подляк процює в ОПі?
показати весь коментар
12.05.2025 23:12 Відповісти
Що, "образили пташку" - улюбленого "борця з корупцією" принижую?
показати весь коментар
12.05.2025 23:29 Відповісти
У 2006 році був обраний депутатом Київської міської ради 5 скликання від Блоку Леоніда Черновецького.
У 2008 році обраний депутатом Київської міської ради 6 скликання від Блоку Леоніда Черновецького.
Член постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку. Був головою однойменної фракції.
показати весь коментар
12.05.2025 23:17 Відповісти
І до чого тут Кличко?
показати весь коментар
12.05.2025 23:30 Відповісти
Як "до чого тут Клічко"??? Ти що, повний ДЕБІЛ??? 110 квартир В КИЄВІ (!!!) продано, а СРАНИЙ ТАК ЗВАНИЙ МЄР калічко НІЧОГО НЕ ЗНАВ???!!! Тоді воно або ХРЄНОВИЙ "мєр", який НІЧОГО НЕ ЗНАЄ, або "В ДОЛІ"!!! ВКЛЮЧИ СВОЇ МІЗКИ!!! Ось тому корупція при калічкові і ПРОЦВІТАЄ, бо такі дебіли це "ЗАКОВТУЮТЬ"!!!
показати весь коментар
13.05.2025 08:03 Відповісти
Ти ідіот?!
Якого біса мер повинен знати це?
Це взагалі не стосується його обов'язків та повноважень.
Чого це ти звинувачуєш мера, а не ПОДАТКОВУ, НАБУ, АНБ, НАЗК, ...?!
показати весь коментар
13.05.2025 08:08 Відповісти
Так шо якшо опозиція то можна ???
А як за барки візьмуть то галасуємо - ета палітічєскіє прєслєдованія ???
показати весь коментар
12.05.2025 23:50 Відповісти
Ти з початку відповіси:
ДО ЧОГО ТУТ Кличко?! Яким боком він до цього причетний?
показати весь коментар
13.05.2025 00:06 Відповісти
Хіба я десь шось сказав про кличка ???
Це ж ти про нього торочишь.
І знову ж таки по твоєму якшо опозиція, чи якшо кличко то можна робити шо хочешь ???
А коли виникають питання то - ЄТО ПАЛІТІЧЕСКІЄ ПЕРЕСЛІДУВАННЯ ???
показати весь коментар
13.05.2025 00:22 Відповісти
Ну так відповіси на питання:
ДО ЧОГО ТУТ Кличко?!
Які таки "питання" у тебе до нього виникли?
показати весь коментар
13.05.2025 07:16 Відповісти
Я зрозумів, кличко це ти.
Ну тоді розлогінся, і кажи прамо шо невинуватая ти.
показати весь коментар
13.05.2025 09:24 Відповісти
Ти і "зрозумів"?
Тобі нічим це зробити!
Шавка Мамедова, якій бажає грабувати киян - йди геть звідси!
показати весь коментар
13.05.2025 09:32 Відповісти
Тобто це мамедов зараз під час війни метро на виноградар строїть і майже по усьому київу зриваї доволі гарне дорожне покриття і стелить нове бо для нього вже війни нема ???
А ти віталік НЄПРИЧЬОМ І НІЧОГО ЦЬОГО НЕЗНАЄШЬ.
показати весь коментар
13.05.2025 09:55 Відповісти
Тисячі дронів для фронту від Кличка що місяця тобі не вистачає?
А ти взагалі хоча би 10 грн на зсу задонатив?
показати весь коментар
13.05.2025 10:02 Відповісти
Так, невистачає.
А скілко би було би дронів якби не будівництво метро на виноградар ???
А скільки би було дронів на фронт якби не ВЕЛИКЕ КРАДІВНИЦТВО НА КИЇВСЬКИХ ДОРОГАХ ???

Чи ВЕЛИКЕ КРАДІВНИЦТВО НА КИЇВСЬКИХ ДОРОГАХ ЕТО ДРУГОЄ ???
Бо тобі віталік можна а от зелені по Україні і там де дійсно дороги потребують ремонту то зась.
показати весь коментар
13.05.2025 10:19 Відповісти
Велике Крадівництво то не до Кличко, а до твого улюбленого Зеленського!
Шість років цім Крадівництво країну грабує та ворогу допомогає.
Ти би розібрався, які дороги до КМДА відносяться, а які до ЗагальноДержавних.
І хто які гроші на це витрачає.
показати весь коментар
13.05.2025 10:23 Відповісти
Ага, так то Зеленський у Київі метро на виноградар під час війни будує ???
Так це Зеленський під час війни по Київу екскаваторами зриває дорожнє покриття і вивозить його самосвалами, замість нього завозить новий пісок і кладе новий асфальт ???
А ти віталік значить тут зовсім ні до чого і нічого незнаєшь бо зі свого кабінета так і невиходишь ???

Вийди ж бо виглянь бо ТАМ ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВЖЕ ТОБІ ПОПІД КАБІНЕТОМ ПІД ДВЕРІ НАСЦЯВ.
показати весь коментар
13.05.2025 10:29 Відповісти
Холуйка Зеленського, що закінчилися епоха бідності?
Розійшлися десь посередині?
Е-бабусю вже встановила?
показати весь коментар
13.05.2025 08:12 Відповісти
Бомжі вони майже....
Але це потім ми взнаємо.... В порівнянні із іншими)))))
показати весь коментар
12.05.2025 23:05 Відповісти
Какая разніца + кінець епохи бідності + хоть паржом. Правда не для всіх.
показати весь коментар
12.05.2025 23:06 Відповісти
В Украине кроме как в квартиры/дома/участки ни во что вложить деньги нельзя? Нет ни акций, ни бондов, ни драгметаллов по вменяемой цене?
показати весь коментар
12.05.2025 23:06 Відповісти
На большее ни ума ,ни воображения не хватает. Предел мечтаний обычного быдлана-много машин, квартир, земельных участков и золотой унитаз. И шоб все кланялись.
показати весь коментар
12.05.2025 23:22 Відповісти
Нет. И у вас бы не было, если бы у вас тоже были несколько войн, революция, тоталитарный режим, потом олигархат, три революции и опять война
показати весь коментар
12.05.2025 23:26 Відповісти
ахахахаха
ты что прикалываешься?
показати весь коментар
12.05.2025 23:36 Відповісти
акции компаний принадлежащих хитросделанным украинским олигархам
где ты лег спать с капитализацией 100500 гривен, а проснувшись, узнал, что компания банкрот и все ее финансовые документы были липовые, а активы выведены вчера вечером на кипрскую офшорку.

вы бы еще посоветовали депозиты в гривне в приватбанке, который блокирует счета потому, что просто хочет.

ахахахаха. инвестировать в Украину.
анекдот.
показати весь коментар
12.05.2025 23:38 Відповісти
А насчёт приватбанка это ты зря.
ТЫ ЕЩЁ НЕЗНАЕШЬ ПРАВИЛА ИГРЫ С КЛИЕНТАМИ В ОЩАДБАНКЕ.
показати весь коментар
12.05.2025 23:54 Відповісти
У нас тоже таких компаний хватает. Вот я наблюдаю за одной, канадской кстати , золото/добывающей компанией, которая со дня образования в 1982 году не произвела ни одной унции золота, и естественно ни цента прибыли.Деятельность ее заключается в том что 100-200 человек сидят в офисах где то в Ванкувере и я так понимаю потужно имитируют деятельность.
Эта компания торгуется на американских и канадских бирже уже лет 25-27, и ее директор по крайней мере до недавних пор зарабатывал до 6 миллионов в год
показати весь коментар
13.05.2025 17:41 Відповісти
Сентер мого Києва 11 лямів???? За зустріч з Омельченком за місце теперішнього Овшен-Плази з турка хтіли 150 000$... З тій пори 11 лям UAHів...???
показати весь коментар
12.05.2025 23:07 Відповісти
Наскрізь прогнила держава!
показати весь коментар
12.05.2025 23:16 Відповісти
одне питання..., на хера в Україні скільки правоохоронних, контролюючих органів...!?!? Зеля, питання до тебе !!!
показати весь коментар
12.05.2025 23:20 Відповісти
Йому по барабану будь яке ваше питання
показати весь коментар
12.05.2025 23:30 Відповісти
Саме так. По барабану. Тому що "впродовж 2016-2018 років володіли 110 квартирами". Зєля в той час ще на роялі грав.
показати весь коментар
13.05.2025 08:48 Відповісти
Та то апять всьо дєдушкінабабушкінапапінамаміна всю жись капєєчка до капєєчкі для радних кравіначєк...
показати весь коментар
12.05.2025 23:21 Відповісти
І че?
показати весь коментар
12.05.2025 23:29 Відповісти
Очевидно, сенс цього всього в «звʼязках з Кличком»…
показати весь коментар
12.05.2025 23:39 Відповісти
кто в Укрaине не знaет зa мaфиозную молодость кличков и их связи уже чуть позже со строительной мaфией?
показати весь коментар
13.05.2025 00:11 Відповісти
"На запитання журналістів, у чому полягав бізнес-інтерес купувати квартири, а вже через кілька днів або тижнів продавати їх, Комарницька не відповіла."

глупый вопрос. продаешь дороже, чем покупаешь, вот и весь интерес
показати весь коментар
12.05.2025 23:40 Відповісти
Несовсем. Здесь может быть чуть чуть другая история если эта семья занималась строительным бизнесом и были застройщиками.
показати весь коментар
12.05.2025 23:56 Відповісти
история может быть другая, но там конкретный ворос от журналистов
показати весь коментар
13.05.2025 00:02 Відповісти
Так я тебе и конкретный ответ дал.
Если ты незнаешь как происходила передача квартир от застройщиков клиентам то поинтересуйся.
показати весь коментар
13.05.2025 00:24 Відповісти
Прелесно, и ни у финмона и тд вопросов вообще никаких, жесть
показати весь коментар
12.05.2025 23:41 Відповісти
покупать-продавать не запрещено. вопрос только в том платил ли он налоги
показати весь коментар
12.05.2025 23:46 Відповісти
щоб продати квартири на 400 млн грн, треба їх спочатку купити, хай навіть в 2 рази дешевше купували, все одно це 200 млн грн - звідки гроші?
показати весь коментар
13.05.2025 03:57 Відповісти
Яка покупка....звичайний хабар...
показати весь коментар
13.05.2025 05:39 Відповісти
Акцій чи КОРУПЦІЯ, в органах влади??
Це ж, як треба недоїдати, сім'ю з родичами, на Мівіні тримати, щоб стільки нерухомості «прикупити», виключно, як держслужбовець з посадовими виплатами???
З десяток структур, які боряться з КОРУПЦІЄЮ в Україні, ще тисячі ЗАБРОНЬОВАНИХ дармоїдів, на грошових посадах, і тільки, ось такий, скромненький результат??…..
Верещучка з КМУ, таки брехала, з шмигалем разом, що вони, «не бачуть КОРУПЦІЇ»!!… Бо в одній СХЕМІ!! Достатньо пройтися, по її «дивно збільшеним у рази, майновим статкам» !!!
Голова НацдержСлужби з шмигалем, тільки очима лупають, від ії «тіпіаїв» та професійної непридатності!!!
Але ж, оце усе, неКОРУМПОВАНЕ лайно, «дивна група осів» нав'язує кадровикам, щоб вони їх ОФОРМЛЯЛИ, а СБУ, надавати допуск, до роботи з режимними документами??

показати весь коментар
13.05.2025 00:09 Відповісти
ну он как бы бизнесмен, не только госслужащий
показати весь коментар
13.05.2025 00:11 Відповісти
сейчaс есть 1 ответ нa все вопросы про деньги откудa взял:

покупaл биткоины по доллaру. идите н a х у й.
показати весь коментар
13.05.2025 00:13 Відповісти
Так за державну зарплатню, нереально купувати крипту, бо сам від голоду помреш, і сім'ю у палатці залишивши, без квартири і комунальних виплат! Все пішло, на КРИПТУ! В ОПУ, менегери, це «потужно» роблять!!
Їх, уже попередили, в США…
Але ж в Україні, на посадах, одні «доброчесні», підібрані з ОПУ??
показати весь коментар
13.05.2025 00:22 Відповісти
Мафія безсмертна.
показати весь коментар
13.05.2025 00:26 Відповісти
Ой як він боїться і донатить останні гроші, що прийдуть москалі і заберуть в нього всі його квартири? ... НІ, йому плювати, в нього броня, він собі живе на широченну ногу і НІ ОДНОЇ квартири не передав навіть дітям полеглого захисника, одна зі ста квартира зі 100 ніщо. Лицемірне жадібне кодло.

Тупе бидло, в нормальному світі статус - це їздити на авто власної компанії, чи носити телефон власної компанії, стріляти ворога з автомата чи бронеавтомобіля власної компанії і т.д., а це бидло тільки нерухомість. Стільки сил витрачено накрасти на стільки коробок, а смерть забере голим і ніхто і не згадає, а діти продадуть, прогульбенять і на тому все.

От замість будувати оборонні заводи з дохідністю в 1000%, вони будували коробки будучи при владі, бо на оборонку треба 10+ років зорозробок, а тут дорвалися до корита і свічки треба вигнати в Києві за 3-4 роки максимум і нахапати. А тепер тут же боти женуть на простих, що ті не спішать захищати оці 100 квартир і т.д., при тому багато оборонців мають хіба хату в селі за 1000 у.о. і орендуючи кімнатку на роботі в обл центрі, бо вдома роботи нема, а на своє житло в перспективному місці збирати 20 років мінімум.

В сусіднє село звідки я, де давно закрили школу, пошту, лікарню і т.д. тцк не змогли доїхати, загрузли, бо і дороги нема ))). А держава згадала про багатьох тільки у війну, приїхали шукати, то багато вже і в живих нема, або збухалися, або десь на роботі загинули - згадали коли їм треба, а коли людину треба було рятувати і відкачувати, то плювати. Вибачте, але згадав хазяїн про господарство, коли пригоріло, і коли половина вже перемерла. Бо гроші треба були на прокурорів інвалідів, суддів і цілу свору чиновників, а захищати женуть простих. Написали новий закон і бігом захищати 100+ квартир. Це не люди, це скоти лицемірні, голими родилися, голими і подохнуть, а їхні 100 квартир розпиляють по руках, і навіть ескортниці за ними не будуть плакати.
показати весь коментар
13.05.2025 00:57 Відповісти
Вова, заспокойся. Нема в нього цих квартир. І були вони в нього лічені дні. Його інтерес - гроші. І вони не в українських банках. Давно вже там, де до них не дотягнутися усілякі НАБУ, Гетьманів та інші. Якщо навіть з якогось перемогу їм це і знадобиться. Ось свої гроші вони вміють захищати та добре це роблять.
показати весь коментар
13.05.2025 08:39 Відповісти
Є в нього і в дуже багатьох подібних з шаленими статками. Вибачте, але я також бачив багато, ну і людям роти не закрити і дітям отакого кодла (Кловський ліцей ...). Для прикладу Ірпінь карплюк, тільки що знайшли 78 квартир, це без ділянок, приватних будинків і рахунків, а ще скільки не знайшли. І нормально, ще пробує вигризти.

Не відмазуйте цю шоблу, у них поголівно якийсь фетиш на кількість нерухомості, міряються у кого більше. У кого там, у бойко під 1000 квартир було? я не здивуюся не разу. При доступі до корита вони рвуть як не в себе, замість просто жити і робити для країни. Я не психолог і не знаю чому так, але на той світ вони нічого не заберуть, а отримають просто забуття і ще обкидану лайном чи побиту могилу.

По гетманцеву то окрема історія і всі вони там в темі. Ну ви на приколі, працюючи по суті в одній компанії не будете знати нічого про співробітників? ну це смішно. Не так там їх багато тих високих і всі вони спілкуються так чи інакше.

Одних прокурорів-інвалідів скільки наклепали і всі ж по одній схемі, це типу по базі не було видно скільки там вже таких і це б мало викликати питання ... ну смішно. Все там є і все вони знають.
показати весь коментар
13.05.2025 13:10 Відповісти
А скільки там у них, мені плювати і заздрості нуль, інше питання, що ціна цих статків закриті школи, садочки, лікарні скорочені і т.д. Воно ж не створило бізнес, який додає ВВП і створює гроші, а просто десь на схематозах поотримувало. Ну це не я придумав про це все, як це відбувається.

Якщо у когось 100 квартир, то значить в десь 100 молодих сімей орендують і не мають власного кутка. Тільки в Києві орендують приблизно 3 млн людей, а то це приблизно, а по факту ще більше може бути.

Офіційно по державній статистиці в Україні орендує житло до 75% молоді до 40 років. А потім питають де люди воювати і чому така шалена демографічна катастрофа в Україні. То ніхто не хоче планувати дитину на зйомній хаті. Ну і зібрати на житло в перспективному місті чи селі в середньому треба українцю 20 років - це офіційні цифри від відповідного міністерства.
показати весь коментар
13.05.2025 13:19 Відповісти
По скромному!!!!! Коли вже вони будуть вміти на стовпах!!!
показати весь коментар
13.05.2025 02:18 Відповісти
Хіба не бізнес - купувати, а за тим продавати? Якщо з податками проблем нема, звісно.
показати весь коментар
13.05.2025 05:19 Відповісти
Не можу пригадати, хто в ті роки був президентом. Старію.
показати весь коментар
13.05.2025 06:04 Відповісти
Теж повинен був бути у курсі справ всіх злодіїв? навіть якщо будівництво та схеми ці розроблялись у часи Януковича
показати весь коментар
13.05.2025 08:31 Відповісти
Але ж зараз же діючий Президент України винуватий у всьому.
НАВІТЬ У ТОМУ ШО ПІД"ЇЗДИ ОБСЦИКАЮТЬ І СЦЯТЬ ПОПІД ЗАБОРАМИ.
Зеленський же вже навіть Обаму зкинув з п"єд"єсталу.
показати весь коментар
13.05.2025 09:28 Відповісти
Що, кияни, гарно ВЗУВАЮТЬ вас???!!! 110 квартир - а так званий "МЄР" НІХРЄНА НЕ ЗНАВ??? Не смішіть!!! Що ж воно, те калічко, за мер???!!! Те калічко непогано ЗАРОБИЛО на таких дурнях-киянах!!!
показати весь коментар
13.05.2025 08:05 Відповісти
Він так боровся з корупцією в ОП, і так захищав Кличка !
показати весь коментар
13.05.2025 09:37 Відповісти
это не тогдa ли когдa призидентом был пaтриот порошенко, мером - пaтриот и нaмaйдaновец кличко и прокурором - aлкоголик и нaмaйдaновец луценко?

быть того не может. клеветa.
показати весь коментар
13.05.2025 18:30 Відповісти
талант!
показати весь коментар
16.05.2025 12:49 Відповісти
 
 