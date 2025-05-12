Комарницький та його дружина володіли 110 квартирами в елітних новобудовах Києва, - ЗМІ. ВІДЕО+ФОТО
Ексдепутат Київської міської ради й бізнесмен Денис Комарницький та його дружина Ірина впродовж 2016-2018 років володіли 110 квартирами в престижних новобудовах у столиці. Квартири продавали дуже швидко – з їхнього продажу подружжя могло заробити 440 мільйонів гривень.
Про це йдеться у розслідуванні "Слідства.Інфо", передає Цензор.НЕТ.
Журналісти вважають: враховуючи, що раніше правоохоронці та ЗМІ повідомляли, що Комарницького підозрюють у причетності до схем з виділення землі у Києві під забудови, виявлені квартири подружжя Комарницьких могли бути способом розрахунку за надання таких послуг.
Елітна нерухомість "смотрящего за Києвом"
Так, у великому житловому комплексі "Комфорт Таун" на лівому березі Києва подружжя мало 52 квартири, а в ЖК Central Park у районі метро "Либідська" — 48.
Крім того, Ірина Комарницька володіла 10 квартирами в ЖК преміумкласу Tetris Hall, встановили журналісти.
Журналісти "Слідство.Інфо" дослідили витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно і встановили, що виявлені квартири продавалися блискавично швидко — за лічені дні чи тижні.
Зазначається, що пік активності з купівлею та продажем житла припав на 2016-2018 роки.
"Слідство.Інфо" визначило середню ціну квадратного метра у "Комфорт Тауні" та Central Park у роки, коли квартири продавали Комарницькі. Житло лише у цих двох комплексах могло принести подружжю понад 330 мільйонів гривень виручки.
Вартість 10 квартир, якими володіла Ірина Комарницька у преміальному Tetris Hall, журналісти рахували з довідки про оціночну вартість об’єктів нерухомості у цьому будинку станом на зараз. Вартість цих квартир могла сягати 110 мільйонів гривень. Отже, разом — 440 мільйонів гривень виручки.
Зв'язки з Кличком
Крім того, журналісти зауважили, що всі три ЖК, у яких Комарницькі мали житло, збудовані компанією KAN Development. Її засновник Ігор Ніконов у 2014-2015 роках обіймав посаду першого заступника голови КМДА Віталія Кличка.
У розмові із журналістами Ірина Комарницька заперечила, що квартири були хабарем. Вона назвала продаж та купівлю житла "бізнес-діяльністю".
На запитання журналістів, у чому полягав бізнес-інтерес купувати квартири, а вже через кілька днів або тижнів продавати їх, Комарницька не відповіла.
Справа Комарницького
Нагадаємо, 6 лютого цього року Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про викриття злочинної організації на чолі з фігурантом розслідувань Bihus.Info Денисом Комарницьким, якого називали "смотрящим за Києвом".
Схема полягала в пошуку перспективних земельних ділянок та реєстрації на підконтрольних осіб права власності на споруди, яких на цих ділянках ніколи не існувало. Надалі до міськради подавали заяви про надання їм права власності на земельні ділянки для обслуговування цих споруд, що дозволяло уникати торгів.
Депутати Київської міськради та посадовці КМДА забезпечували ухвалення рішень про надання відповідних прав на землю, за що одержували хабарі у вигляді коштів та об'єктів нерухомості.
За оцінками слідства, у результаті діяльності злочинної організації протягом 2023-2024 років з власності територіальної громади Києва незаконно виведено землю у центрі міста вартістю 11,6 млн грн.
Раніше повідомлялося, що журналіст Михайло Ткач виявив "смотрящего за Києвом" Дениса Комарницького у Відні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А як вони ЖКГ оплачували?!!
Таким самим "володарям перснів"?
У 2008 році обраний депутатом Київської міської ради 6 скликання від Блоку Леоніда Черновецького.
Член постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку. Був головою однойменної фракції.
Якого біса мер повинен знати це?
Це взагалі не стосується його обов'язків та повноважень.
Чого це ти звинувачуєш мера, а не ПОДАТКОВУ, НАБУ, АНБ, НАЗК, ...?!
А як за барки візьмуть то галасуємо - ета палітічєскіє прєслєдованія ???
ДО ЧОГО ТУТ Кличко?! Яким боком він до цього причетний?
Це ж ти про нього торочишь.
І знову ж таки по твоєму якшо опозиція, чи якшо кличко то можна робити шо хочешь ???
А коли виникають питання то - ЄТО ПАЛІТІЧЕСКІЄ ПЕРЕСЛІДУВАННЯ ???
ДО ЧОГО ТУТ Кличко?!
Які таки "питання" у тебе до нього виникли?
Ну тоді розлогінся, і кажи прамо шо невинуватая ти.
Тобі нічим це зробити!
Шавка Мамедова, якій бажає грабувати киян - йди геть звідси!
А ти віталік НЄПРИЧЬОМ І НІЧОГО ЦЬОГО НЕЗНАЄШЬ.
А ти взагалі хоча би 10 грн на зсу задонатив?
А скілко би було би дронів якби не будівництво метро на виноградар ???
А скільки би було дронів на фронт якби не ВЕЛИКЕ КРАДІВНИЦТВО НА КИЇВСЬКИХ ДОРОГАХ ???
Чи ВЕЛИКЕ КРАДІВНИЦТВО НА КИЇВСЬКИХ ДОРОГАХ ЕТО ДРУГОЄ ???
Бо тобі віталік можна а от зелені по Україні і там де дійсно дороги потребують ремонту то зась.
Шість років цім Крадівництво країну грабує та ворогу допомогає.
Ти би розібрався, які дороги до КМДА відносяться, а які до ЗагальноДержавних.
І хто які гроші на це витрачає.
Так це Зеленський під час війни по Київу екскаваторами зриває дорожнє покриття і вивозить його самосвалами, замість нього завозить новий пісок і кладе новий асфальт ???
А ти віталік значить тут зовсім ні до чого і нічого незнаєшь бо зі свого кабінета так і невиходишь ???
Вийди ж бо виглянь бо ТАМ ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВЖЕ ТОБІ ПОПІД КАБІНЕТОМ ПІД ДВЕРІ НАСЦЯВ.
Розійшлися десь посередині?
Е-бабусю вже встановила?
Але це потім ми взнаємо.... В порівнянні із іншими)))))
ты что прикалываешься?
где ты лег спать с капитализацией 100500 гривен, а проснувшись, узнал, что компания банкрот и все ее финансовые документы были липовые, а активы выведены вчера вечером на кипрскую офшорку.
вы бы еще посоветовали депозиты в гривне в приватбанке, который блокирует счета потому, что просто хочет.
ахахахаха. инвестировать в Украину.
анекдот.
ТЫ ЕЩЁ НЕЗНАЕШЬ ПРАВИЛА ИГРЫ С КЛИЕНТАМИ В ОЩАДБАНКЕ.
Эта компания торгуется на американских и канадских бирже уже лет 25-27, и ее директор по крайней мере до недавних пор зарабатывал до 6 миллионов в год
глупый вопрос. продаешь дороже, чем покупаешь, вот и весь интерес
Если ты незнаешь как происходила передача квартир от застройщиков клиентам то поинтересуйся.
Це ж, як треба недоїдати, сім'ю з родичами, на Мівіні тримати, щоб стільки нерухомості «прикупити», виключно, як держслужбовець з посадовими виплатами???
З десяток структур, які боряться з КОРУПЦІЄЮ в Україні, ще тисячі ЗАБРОНЬОВАНИХ дармоїдів, на грошових посадах, і тільки, ось такий, скромненький результат??…..
Верещучка з КМУ, таки брехала, з шмигалем разом, що вони, «не бачуть КОРУПЦІЇ»!!… Бо в одній СХЕМІ!! Достатньо пройтися, по її «дивно збільшеним у рази, майновим статкам» !!!
Голова НацдержСлужби з шмигалем, тільки очима лупають, від ії «тіпіаїв» та професійної непридатності!!!
Але ж, оце усе, неКОРУМПОВАНЕ лайно, «дивна група осів» нав'язує кадровикам, щоб вони їх ОФОРМЛЯЛИ, а СБУ, надавати допуск, до роботи з режимними документами??
покупaл биткоины по доллaру. идите н a х у й.
Їх, уже попередили, в США…
Але ж в Україні, на посадах, одні «доброчесні», підібрані з ОПУ??
Тупе бидло, в нормальному світі статус - це їздити на авто власної компанії, чи носити телефон власної компанії, стріляти ворога з автомата чи бронеавтомобіля власної компанії і т.д., а це бидло тільки нерухомість. Стільки сил витрачено накрасти на стільки коробок, а смерть забере голим і ніхто і не згадає, а діти продадуть, прогульбенять і на тому все.
От замість будувати оборонні заводи з дохідністю в 1000%, вони будували коробки будучи при владі, бо на оборонку треба 10+ років зорозробок, а тут дорвалися до корита і свічки треба вигнати в Києві за 3-4 роки максимум і нахапати. А тепер тут же боти женуть на простих, що ті не спішать захищати оці 100 квартир і т.д., при тому багато оборонців мають хіба хату в селі за 1000 у.о. і орендуючи кімнатку на роботі в обл центрі, бо вдома роботи нема, а на своє житло в перспективному місці збирати 20 років мінімум.
В сусіднє село звідки я, де давно закрили школу, пошту, лікарню і т.д. тцк не змогли доїхати, загрузли, бо і дороги нема ))). А держава згадала про багатьох тільки у війну, приїхали шукати, то багато вже і в живих нема, або збухалися, або десь на роботі загинули - згадали коли їм треба, а коли людину треба було рятувати і відкачувати, то плювати. Вибачте, але згадав хазяїн про господарство, коли пригоріло, і коли половина вже перемерла. Бо гроші треба були на прокурорів інвалідів, суддів і цілу свору чиновників, а захищати женуть простих. Написали новий закон і бігом захищати 100+ квартир. Це не люди, це скоти лицемірні, голими родилися, голими і подохнуть, а їхні 100 квартир розпиляють по руках, і навіть ескортниці за ними не будуть плакати.
Не відмазуйте цю шоблу, у них поголівно якийсь фетиш на кількість нерухомості, міряються у кого більше. У кого там, у бойко під 1000 квартир було? я не здивуюся не разу. При доступі до корита вони рвуть як не в себе, замість просто жити і робити для країни. Я не психолог і не знаю чому так, але на той світ вони нічого не заберуть, а отримають просто забуття і ще обкидану лайном чи побиту могилу.
По гетманцеву то окрема історія і всі вони там в темі. Ну ви на приколі, працюючи по суті в одній компанії не будете знати нічого про співробітників? ну це смішно. Не так там їх багато тих високих і всі вони спілкуються так чи інакше.
Одних прокурорів-інвалідів скільки наклепали і всі ж по одній схемі, це типу по базі не було видно скільки там вже таких і це б мало викликати питання ... ну смішно. Все там є і все вони знають.
Якщо у когось 100 квартир, то значить в десь 100 молодих сімей орендують і не мають власного кутка. Тільки в Києві орендують приблизно 3 млн людей, а то це приблизно, а по факту ще більше може бути.
Офіційно по державній статистиці в Україні орендує житло до 75% молоді до 40 років. А потім питають де люди воювати і чому така шалена демографічна катастрофа в Україні. То ніхто не хоче планувати дитину на зйомній хаті. Ну і зібрати на житло в перспективному місті чи селі в середньому треба українцю 20 років - це офіційні цифри від відповідного міністерства.
НАВІТЬ У ТОМУ ШО ПІД"ЇЗДИ ОБСЦИКАЮТЬ І СЦЯТЬ ПОПІД ЗАБОРАМИ.
Зеленський же вже навіть Обаму зкинув з п"єд"єсталу.
быть того не может. клеветa.