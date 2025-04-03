У Київраді пропонують позбавити депутатського мандата голову фракції "Слуга народа" Вітренка
Голову фракції "Слуга народу" у Київраді Андрія Вітренка варто зняти з голови фракції та позбавити депутатського мандату за зв’язки з Денисом Комарницьким.
Про це публічно заявив за сесії Київради співголова фракції "УДАР Віталія Кличка" Дмитро Білоцерковець, інформує Цензор.НЕТ.
"Вітренко підтвердив, що він був у кабінеті пана Комарницького. Я хочу задати питання депутатам фракції "Слуга народу". Чи знаєте ви, що він торгував голосами фракції в кабінеті Комарницького? Чому ви не вимагаєте не тільки прибрати пана Вітренка з головування фракцією, але й мандат забрати у нього?" - заявив Білоцерковець.
Раніше видання "Дзеркало тижня" опублікувало журналістське розслідування про те, що Денис Комарницький, якого звинувачують у "кришуванні" корупційних схем у Києві, представляв інтереси Банкової.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
По-перше.
Київрада більшістю голосів прийняла звернення до Зеленського, Верховної Ради та Кабміну щодо неприпустимості тиску на опозицію, військових та представників органів місцевого самоврядування.
Зокрема Київрада закликала скасувати санкції проти Петра Порошенка. Київрада відмітила що влада з головою занурилася у процес підготовки до нечесних виборів і зачистки усіх опонентів.
Круто?
▪︎
Цитата: «Триває політично мотивоване переслідування лідера опозиції Петра Порошенка, проти якого РНБО за прямою вказівкою Банкової запровадила ганебні і незаконні санкції.
Санкції проти Порошенка - це удар в першу чергу по війську, а також серйозний удар по єдності України у воєнний час.»
Депутати Київської міської ради вимагають:
Припинити політичне переслідування опозиції. Зокрема, П'ятого Президента Петра Порошенка, зняти усі незаконні санкції щодо нього.
Припинити переслідування українських військових та судилища над офіцерами. А також збільшити фінансування армії саме через передачу коштів ПДФО безпосередньо бригадам.
Зупинити відкат реформи децентралізації та повернути громадам необхідні повноваження та ресурси для їхнього виконання.
Припинити безпідставне переслідування представників органів місцевого самоврядування, міських голів, обраних народом.
▪︎
По-друге.
Київрада вирішила, що реалізація повноважень виконавчого органу влади - Київської міської військової адміністрації відбуватиметься лише за підписом міського голови.
Тобто призначенця Єрмака, Тимура Ткаченка поставили в умови, коли всі його рішення набувають сили лише коли їх погодить мер Києва Віталій Кличко.
Простіше кажучи Єрмаку і його менеджерам повідомили, що в Києві є міський голова обраний киянами і поки тривають його повноваження, саме він вирішуватиме що буде відбуватися в Києві.
А варяги Єрмака мусять все узгоджувати з обраним киянами міським головою - варягів Єрмака кияни не обирали, тож хай ці гаврики бувають здорові.
Зелень у Києвраді звісно спробувала скавчати, але в гучному реготі більшості їхнє скавчання зав'яло як зелені будяки на сонці.
І це правильно. Приходить час полоти зелень. Київрада свою позицію висловила.
Я навіть не сумніваюся, що ЗЕботва зараз сказиться і почне кілометрами строчити тексти і писати ролики про «страшну корупцію Кличка» та всілякі гадості про мера Києва і депутатів особисто. Висловлюватися сленгом дворового сявки і плечевої шльондри - фірмовий стиль шанувальників ЗЕ.
Але факт є факт. Киян вже бомбардували байками про «страшну корупцію Кличка».
Результат - кияни обрали Кличка а зелена кандидатка (Верещук) програла навіть кандидату від ОПЗЖ.
І так буде знову. Київ зелені програли.
. . .
Дмитро Вовнянко
Павло Нусс