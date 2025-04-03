У Київраді пропонують позбавити депутатського мандата голову фракції "Слуга народа" Вітренка

Голову фракції "Слуга народу" у Київраді Андрія Вітренка варто зняти з голови фракції та позбавити депутатського мандату за зв’язки з Денисом Комарницьким.

Про це публічно заявив за сесії Київради співголова фракції "УДАР Віталія Кличка" Дмитро Білоцерковець, інформує Цензор.НЕТ.

"Вітренко підтвердив, що він був у кабінеті пана Комарницького. Я хочу задати питання депутатам фракції "Слуга народу". Чи знаєте ви, що він торгував голосами фракції в кабінеті Комарницького? Чому ви не вимагаєте не тільки прибрати пана Вітренка з головування фракцією, але й мандат забрати у нього?" - заявив Білоцерковець.

Раніше видання "Дзеркало тижня" опублікувало журналістське розслідування про те, що Денис Комарницький, якого звинувачують у "кришуванні" корупційних схем у Києві, представляв інтереси Банкової.

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