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Новости Дело Комарницкого
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"Смотрящий по Киеву" Комарницкий сбежал в Вену, официально он границу не пересекал, - СМИ. ВИДЕО

Журналист Михаил Ткач обнаружил "смотрящего за Киевом" Дениса Комарницкого в Вене.

Об этом говорится в материале УП, информирует Цензор.НЕТ.

В разговоре с ним Комарницкий назвал фейковыми новостями то, о чем сообщают НАБУ и САП в отношении него.

Он обвинил журналистов в том, что они шпионят за ним, и пригрозил полицией. Также Комарницкий отрицал, что скрывается от украинских правоохранителей.

Читайте также: "Смотрящему по Киеву" Комарницкому помогли сбежать за границу правоохранители и спецслужбы, - СМИ

Комарницкий оставил свой номер телефона журналисту, чтобы он мог получить ответы на свои вопросы.

"Дело, которое вы хотите обсуждать, является политическим и используется для политического давления на меня как на адвоката. Думаю, вам это известно. Предыдущие публикации СМИ имели откровенно манипулятивный характер. Как я говорил, я готов к цивилизованному диалогу", - впоследствии отписал он Ткачу.

Спустя почти неделю после встречи Комарницкий отказался встретиться со съемочной группой, предоставив письменные ответы.

Источники УП заявили, что сначала Комарницкий скрывался от следствия в Киеве, затем - в Киевской области, а 16 февраля 2025 года оказался в Румынии. Официально он не пересекал ни украинскую, ни румынскую границы.

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Дело Комарницкого

Напомним, 6 февраля этого года Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о разоблачении преступной организации во главе с фигурантом расследований Bihus.Info Денисом Комарницким, которого называли "смотрящим за Киевом".

Схема заключалась в поиске перспективных земельных участков и регистрации на подконтрольных лиц права собственности на сооружения, которых на этих участках никогда не существовало. В дальнейшем в горсовет подавали заявления о предоставлении им права собственности на земельные участки для обслуживания этих сооружений, что позволяло избегать торгов.

Депутаты Киевского горсовета и должностные лица КГГА обеспечивали принятие решений о предоставлении соответствующих прав на землю, за что получали взятки в виде средств и объектов недвижимости.

По оценкам следствия, в результате деятельности преступной организации в течение 2023-2024 годов из собственности территориальной общины Киева незаконно выведена земля в центре города стоимостью 11,6 млн грн.

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Кто такой Денис Комарницкий?

Денис Комарницкий - лидер фракции "Блока Леонида Черновецкого" в Киевсовете 2008-2010 годов и имеет давние интересы в строительной сфере. В 2020 году народный депутат Гео Лерос передал журналистам Bihus.Info флешку с скопированным содержимым одного из рабочих компьютеров Комарницкого, который сотрудники СБУ изъяли во время предыдущих обысков. На компьютере содержались так называемые "понятийки", касающиеся функционирования строительного рынка города.

Из опубликованных материалов стало известно, что в последние годы Комарницкий был главным "смотрящим" за сферами строительства и коммунального хозяйства в Киеве. В частности, компании, связанные с Комарницким, регулярно получали от коммунальных предприятий Киева крупные подряды на строительства и реконструкции.

В том числе, он был бенефициаром компании-генподрядчика строительства Подольского мостового перехода в Киеве, сметная стоимость которого по решению Киевсовета выросла с 11,2 млрд грн до 19,9 млрд грн.

После победы Владимира Зеленского на президентских выборах влияние Комарницкого в Киеве существенно выросло, а журналисты Bihus.Info называли Комарницкого "смотрящим по Киеву от Офиса президента".

В частности, журналисты обнаружили связи Комарницкого и народного депутата Николая Тищенко, которые в 2020-м привели к тому, что в список "Слуги народа" на местных выборах в Киеве попали близкие к Комарницкому люди. Это повлекло за собой конфликт в самой политсиле.

В 2020 году в сети появилась аудиозапись телефонного разговора между заместителем киевского городского головы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Смотрящий по Киеву" Комарницкий имел влияние на чиновников Киевсовета и КП по земельным вопросам, - СМИ. ВИДЕО

Автор: 

Ткач Михаил (134) Комарницкий Денис (42)


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Топ комментарии
+15
офіційно він кордон не перетинав

то що ж ви, всі тут, на наші правоохоронні органи женете?
офіційно, він десь тут.
прикордонники охороняють паркан по периметру.
мєнти працюють. їм в окопи ніяк не можна!
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20.03.2025 08:31
+13
І як це їм вдається?
От наприклад цілий полковнік Арєстовіч?
От втік, як?
Він веб семінар на цю тему ще не проводив?
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20.03.2025 08:36
+10
а якже потужні прикордонники? Сором'язливо відвернулися при перетині чи на руках пана через кордон переносили?
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20.03.2025 08:35
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Тєлєпартіравался внатурє...
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20.03.2025 08:30 Ответить
Через Тису.
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20.03.2025 09:20 Ответить
Поїздом із паспортом на іншу особу.
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20.03.2025 12:01 Ответить
бінго!
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20.03.2025 08:30 Ответить
офіційно він кордон не перетинав

то що ж ви, всі тут, на наші правоохоронні органи женете?
офіційно, він десь тут.
прикордонники охороняють паркан по периметру.
мєнти працюють. їм в окопи ніяк не можна!
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20.03.2025 08:31 Ответить
Можливо, він утік до Кропивницького, щоб нарешті за три роки московської війни, створити мобільні групи ППО в області!??
Бо як же його могли на кордоні пропустити!?!?
Оманські з татаровим та керівники ДержПрикСлужби, на схемі заробляють ?
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20.03.2025 08:33 Ответить
Мобільні групи з кулеметами неефективні, туман, або більша висота польоту і все... треба створити дрони які будуть полювати за шахедами, або налагодити власне виробництво ПЗРК..

Перший спосіб явно кращий тим що можна перекрити більшу ділянку...
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20.03.2025 09:53 Ответить
а якже потужні прикордонники? Сором'язливо відвернулися при перетині чи на руках пана через кордон переносили?
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20.03.2025 08:35 Ответить
І як це їм вдається?
От наприклад цілий полковнік Арєстовіч?
От втік, як?
Він веб семінар на цю тему ще не проводив?
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20.03.2025 08:36 Ответить
З нього такий полковник, як з кози балерина.
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20.03.2025 11:49 Ответить
Коли вже Ткач зніме кіно про Єрмака і ОП? Чи собаки своїх хАзяєв бояться?
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20.03.2025 08:41 Ответить
То нащо вам кіно? Дивіться все вживу на арєнє...цирка...
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20.03.2025 09:05 Ответить
"офіційно він кордон не перетинав" - привіт прикордонній службі, що пильно та сміливо охороняє самий небезпечний напрямок - західний кордон.
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20.03.2025 08:44 Ответить
Чоловік - невидимка - вже такі випадки були
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20.03.2025 08:44 Ответить
Такі персонажі паспортний контроль проходять не виходячи з авто , прикордонники ще і ,,честь віддають".
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20.03.2025 08:47 Ответить
Кияни як рибки гуппі - забули хто призначив мера і президента в 2014. Нагадую. Фірташ з Відня. "Ярлик на царство" Клічко-Етінзон отримав саме тоді і саме там від Фірташа.ї за умови збереження "робочих структур" до яких входили всілякі Довгі, Камарніцкіє, Міронови і решта вщент корумпованого лайна. І Клічко їх всіх зберіг! Вони досі тут. В усіх оборудках по Києву є сліди Клічка. За всі ці роки постійно "просочувалась" інформація про тотальну корупцію в мерії, але ж тут війна і увага суспільства постійно переспрямовувалась на захист країни, а корупція в мерії відкладалась на потім. Але корупція насправді вбиває. Сподіваюсь це вже зрозуміло. Ви що думаєте барабани в бомбосховища для "психологічного розвантаження дітей" це єдиний "промах" який випадково трапився? Аж ніяк. Це цинічний виклик і декларація злодіїв стосовно своєї безкарності. В цьому випадку теж нікого не покарали, але це копійки в порівнянні з подільським мостом який сьогодні визнано найдорожчим мостом на планеті. І все це відбувалося і продовжує відбуватися під керівництвом Клічко...
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20.03.2025 08:50 Ответить
Важко завалити його у Відні? Мені просто він особисто нічого не зробив. А якщо є люди яких він пограбував, обманув, кинув, то яка проблема в центрі Відня покласти його з мисливського обрізу та в костюмі Санти? Це було б феєрично)))
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20.03.2025 08:54 Ответить
У відні є ЗНАЧНО цікавіша ціль - Портянка...
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20.03.2025 08:57 Ответить
Таких тільки валити, морда корупційна
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20.03.2025 09:27 Ответить
Ніколи такого не було і тут знову. Комарніцький - це вам не Червінський, що Гіві і Моторолу підірвав, такий будь який кордон подолає
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20.03.2025 08:59 Ответить
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20.03.2025 09:06 Ответить
могли перевезти в багажнику автівки з дипломатичними номерами
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20.03.2025 09:11 Ответить
Він як Карлсон, має ззаду пропелера
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20.03.2025 09:15 Ответить
з-за інвалідок цих владних злиднів, вжеа ні 18, ні в 19 беціркі не запаркуватись!
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20.03.2025 09:15 Ответить
От чого ви такі злі? Можливо людина знайшла портал Київ-Західна Европа і випадково зайшла в нього. Але той портал працює лише в один бік. І що йому тепер робити? Повернутися, при всьому бажанні, він не може, бо офіційно не виїжджав. Отака у людини біда...
А прикордонники, у нас, святі та божі! )))
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20.03.2025 09:18 Ответить
І не знімуть сюжет, як браві прикордонники з собаками, квадрокоптерами, фотопастками і тепловізорами його ловили... Як кусачками він колючий дріт перекушував, як сцикливо замерзав у горах, як топився в Тисі...
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20.03.2025 09:23 Ответить
Я не знавець юридичних процедур, але чи існує десь в розвинених країнах практика оголошення "підозри" без одночасного взяття під варту, оголошення підозри десь в соцмережах і ЗМІ з метою дати можливість підозрюваному спокійно намилитися?
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20.03.2025 09:25 Ответить
СБУ не дарма їсть свій хліб, спрацювали на "ура".
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20.03.2025 09:26 Ответить
А що, в Відні це лайно знайти та новою поштою в Україну відправити неможливо..!?
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20.03.2025 09:30 Ответить
Вже нудить від цього всього. Нахабний і цинічний барига розвів безпорадного журналіста. А до цього вкрав купу грощей і безперешкодно перетнув кордон. І спокійно живе у Автрії. І ніхто його не намагається повернути. Хоча б з мішком на голові і у кайданках. Ну бо це ж нецивілізовано...
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20.03.2025 09:44 Ответить
Кордон перетнути не зареєстрованим в системі такса зараз десь 15-20к, а для нього мабуть до 50к..
Ну добре він у Відні то подайте в розшук інтерполу на екстрадицію, тільки от є нюанс правоохорнці "інваліди", забудуть якісь папери надати і він буде мати право оскаржити екстрадицію в суді...
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20.03.2025 09:48 Ответить
Черновецький, так і продовжує через треті руки, таких як комарницький+ довгий, безкарно гадити в Києві, в столиці Євродепейської держави!!!
А виконавці його наказів, так і сидять на місцях, після Революції Гідності … під патронатом, отих НЕПОТУЖНИХ менегерів, з ОПУ!!
Сирійці, набагато краще, продумали покарання подібної сволоти!
Замінивши, автоКранами і вірьовками, отих суддівсько-прокурорських з їх брехливою «ДОБРОЧЕСНІСТЮ»!!
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20.03.2025 09:57 Ответить
Комарницький дійсно не перетинав. Перетнув якийсь Цукерман, громадянин Ізраїлю, схожий на Комарницького. Схожих людей багато. Ось цей Мойша і їздить собі спокійно по ЕС.
Іщіте-свіщіте.
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20.03.2025 10:02 Ответить
Девіз у нашої влади як і у хкуйла - Сваїх небрасаєм
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20.03.2025 10:03 Ответить
Я не думаю, що він перепливав Тису чи горами бігав... Підозрюю, що в нього просто є паспорт іншої країни з іншим ім'ям - серед наших політиків це не дивина. От за ним мабуть і виїхав.
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20.03.2025 10:07 Ответить
Поц заносив і Кличкови і Зєлі. Мразота має сісти на 15 р
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20.03.2025 10:16 Ответить
Разом з усією зеленою шоблою
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20.03.2025 11:03 Ответить
"Схема полягала в пошуку перспективних ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК та реєстрації на підконтрольних осіб права власності на споруди, яких на цих ділянках ніколи НЕ ІСНУВАЛО....."
Отже депутати Київради перед голосуванням про надання у власність повинні були приїхати на земельну ділянку і виявити /невиявити на ній споруду. І відповідно проголосувати. Але нікуди депутати не їздять.
Чи всі знають , що депутати Київради не отримують ніякої зарплати за депутатську діяльність ?
Правильно , навіщо ? Можна просто не їздити на земельні ділянки .....
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20.03.2025 11:43 Ответить
Смотрящіє на зонє. На волі немає смотрящіх, якщо люди не вважають себе ув'язненими на волі.
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20.03.2025 12:31 Ответить
Чого причепились до чолов'яги. Він як справжній патріот мобілізувався до батальону "Відень". Тому був таємно передіслакован за місцем служби.
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20.03.2025 12:33 Ответить
А достать его в Вене украинцам религия не позволяет?
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20.03.2025 12:35 Ответить
Класний ляпас всій "правоохоронній" системі
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20.03.2025 13:48 Ответить
какая живучая космонавтовская гнида.
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21.03.2025 02:51 Ответить
 
 